Si nous y arrivons, il est étrange d’imaginer la génération Z dans nos années crépusculaires. Nos femmes, avec leurs tatouages faits à la main fleurissant sur des bras ridés, continueront-elles à s’appeler « diva » dans leurs cercles de tricot ? Les hommes, échangeant les grimaces à l’EDM contre des séances d’aquagym glaciaires dans le centre de loisirs local, auront-ils toujours leurs coupes mulet ? Tout le monde va-t-il mourir de vapotage à 50 ans ?

Et, ce qui est le plus inconnaissable, importerons-nous notre politique mondialisée, post-MeToo, post-BLM dans les années 2070 et au-delà ? Je ne le pense pas. La nouvelle génération de retraités, qui a atteint l’âge adulte à la fin des années 1970 et au début des années 1980, était comme toujours beaucoup plus susceptible de voter conservateur que leurs compatriotes plus jeunes lors des élections générales de l’année dernière. Bien que chaque vague successive de détenteurs de cartes de bus soit probablement plus tolérante — ou moins déconcertée, du moins — sur les questions sociales, la glissade inévitable vers la droite est le produit de priorités changeantes, vers les retraites, les paiements de chauffage d’hiver et la capacité à obtenir un rendez-vous chez le médecin. La génération Z ne fera pas exception : une vision cynique est que la politique de l’intérêt personnel l’emporte toujours sur les causes à la mode, comme les querelles sur les définitions de l’identité, alors qu’on se dirige vers le monte-escalier Stannah.

Alors, que deviendra notre sentiment politique le plus brûlant : l’aliénation ? Cela est particulièrement apparent en ce qui concerne les questions de nationalité, comme l’a révélé une étude choquante menée par The Times la semaine dernière. Nous y avons appris que seulement 41 % des jeunes ressentaient de la fierté nationale, chutant de 80 % en 2004. Un certain nombre de membres de la génération Z ont donné des citations au journal sur ce qui ne peut être décrit que comme un sentiment de malaise national, une femme de 22 ans rapportant que, lorsqu’elle est partie en vacances à l’étranger : « J’essaie un peu d’être discrète parce que je ne veux pas que les gens sachent d’où je viens. » La vision de cette jeune femme se faufilant à Séville, ne communiquant que par gestes et chuchotements par crainte d’être démasquée comme une Britannique sirotant du thé et dévorant de la marmelade à l’étranger est vraiment plutôt pitoyable ; après tout, ce ne sont pas des sentiments partagés par les foules de jeunes Espagnols qui se déplacent bruyamment dans le centre de Londres tous les jours de la semaine.

C’est surtout pitoyable, car cela porte un sentiment d’être intimidé. Les véritables honteurs ne sont pas, comme notre vacancier discret pourrait le suggérer, les habitants de votre destination de vacances pittoresque (seuls les Français nous haïssent si violemment pour le faire savoir aux touristes payants) mais nos pairs. Je ne suis pas sûr de la façon dont je répondrais à une question d’enquête posée de cette manière — « Diriez-vous qu’il est vrai ou faux que vous êtes fier d’être Britannique ? » — parce que si nous sommes honnêtes, dire « c’est vrai » est chargé de la connotation d’être démodé. Un sondage informel auprès de quelques-uns de mes pairs a révélé des anxiétés similaires ; la plupart des réponses étaient sardoniques, fixées sur le caractère cool ou non de l’identité britannique ; « Je préférerais être Français », « Tout le monde est moche ». D’autres ont grincé des dents face à la nature « égocentrique » du patriotisme, notre « syndrome du petit homme » national parlant d’un pays en déclin géré, se remémorant son passé impérial grand mais irréplicable. La vision d’un Britannique fier évoque des coups de soleil, l’obésité, la calvitie et le racisme — essentiellement la personnalité satirique X Big Rob, qui vient du « norf ingerland » et ponctue son intolérance par « simple comme ça ». Ce que les articles d’opinion horrifiés à la suite de l’enquête de The Times ont manqué, c’est qu’il y a une question dans la question ici : ce que nous demandons vraiment n’est pas « êtes-vous fier d’être Britannique ? », mais « êtes-vous par hasard un cochon non éduqué et démodé ? ».

Cette élision est un énorme problème. Tout d’abord, elle rend ces enquêtes essentiellement dénuées de sens ; la plupart des membres de la génération Z, interrogés sur la façon dont être britannique se compare à la plupart des autres nationalités sur des questions spécifiques, répondraient positivement — à propos de notre système politique imparfait mais au moins démocratique, de nos valeurs relativement tolérantes, de notre NHS qui grince mais qui est gratuit à utiliser, de notre sens de l’humour national distinct, et ainsi de suite. Et deuxièmement, cela méprise avec dédain ceux qui prennent la question au pied de la lettre, et qui répondent sincèrement qu’ils sont fiers d’être du même endroit que la Révolution industrielle, les Beatles et les tartes de Bakewell. Oui, les jeunes d’aujourd’hui sont plus préoccupés par les maux de l’empire — et notre ingérence dans les guerres au Moyen-Orient — qu’ils ne l’étaient en 2004, lorsque cette enquête comparative a montré que quatre personnes sur cinq étaient fières d’être britanniques. Mais je soupçonne que ces faits ont beaucoup moins d’impact sur les réponses de 2025 que le fait que, d’une manière qui serait considérée comme ridicule il y a 20 ans, le sentiment patriotique est devenu un marqueur de classe : bien sûr, vous, intolérant, rose et provincial comme vous l’êtes, êtes fier de venir de cette île raciste et pluvieuse. Vous ne savez pas ce que je sais de mes trois années à lire Noam Chomsky à Bristol, puis à fumer des roulées devant mon emploi de barista payé au minimum à Clapton : que nous sommes nuls et que la fierté est méprisable. Le Reform de Nigel Farage a lui-même exploité ce lien entre patriotisme et classe en suggérant que les élites progressistes efféminées et détachées « ne se soucient pas » de la Grande-Bretagne ; ces progressistes eux-mêmes soutiendraient que les droitiers agressifs ne se soucient de rien d’autre, un stéréotype de petit anglais dégoulinant de mépris. Est-il surprenant que la génération Z soit réticente à afficher ses couleurs ?

Tout cela pour dire que les termes de la question de la fierté nationale ne sont pas neutres : il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse, et les enjeux réputationnels sont de plus en plus élevés. La seule façon pour le patriote caché de contourner le suicide social est de dissimuler ses sentiments dans une ironie auto-dénigrante, comme cela a été pleinement exposé dans cet horrible article viral du Guardian sur le « Britishcore » à l’automne. Ce point de vue soutient que la Grande-Bretagne devrait être fière de sa quintessentielle médiocrité, et que s’armer de bavardages à la manière de Gavin et Stacey pourrait adoucir le choc d’être sur un navire qui coule perpétuellement.

Mais l’hyperspécificité du Britishcore est aussi sa chute. Si l’apathie patriotique de la génération Z se prolonge jusqu’à un âge avancé, ce ne sera pas à cause d’un ressentiment profond envers la culture britannique, mais parce qu’elle a été submergée par la mondialisation. L’américanisation de la culture jeunesse — notre politique, nos goûts en matière de nourriture, même dans les cas les plus extrêmes nos accents, a renforcé une mentalité d’État vassal dans laquelle tout ce qui est britannique est petit, nul et a de mauvaises dents ; l’attrait glamour, bombastique et sincère de la culture américaine, et en particulier de sa politique, a engagé sa jeunesse conservatrice dans une nouvelle vague MAGA, d’une manière qui serait impossible à reproduire ici.

Une autre raison pour laquelle la génération Z ne peut pas saisir la nationalité est que nous vivons nos vies sur Internet. Les mondes en ligne sont plus intégrés à la culture jeunesse que jamais ; ils ne sont pas tant des utopies sans frontières que des provinces séparées de valeurs vaguement américaines, de matérialisme désespéré et d’obsession pour l’identité individuelle. Pourquoi les Britanniques de la génération Z se sentiraient-ils particulièrement unis avec leurs compatriotes lorsqu’ils passent la moitié de leur vie à accumuler du temps d’écran sur des influenceurs américains via une application vidéo courte chinoise ? Il ne devrait pas être surprenant qu’ils se sentent plus connectés avec d’autres de leur génération que nous appelions autrefois « natifs numériques », qui partagent leur argot en ligne, leur quotabilité de mèmes et leur profond sentiment d’aliénation.

« Le sentiment patriotique est devenu un marqueur de classe. »

La vie qui se déplace en ligne signifie également que nous sommes déconnectés du lieu : nous travaillons de chez nous plutôt que de traîner dans les centres-villes pour interagir avec nos communautés ; beaucoup déménagent à l’étranger et conservent des emplois à distance, de plus en plus déconnectés de leurs villes natales. Dans ce contexte, encore une fois, la valence de classe de la fierté nationale compte : ceux qui occupent des emplois peu qualifiés sont ancrés aux côtés de leurs concitoyens, tandis que la tranche toujours croissante de travailleurs diplômés d’entreprise à distance n’est liée que par la force de leur WiFi, n’ayant aucun besoin de sortir de leur pyjama en soie et de parler à des « gens réels ». Ils sont aspirés encore plus dans la monoculture d’Internet, divorçant du bureau, de la cantine de pause café et du pub d’après-travail dans lequel vous développez des loyautés locales, puis plus grandes.

Alors, aurons-nous encore honte d’être Britanniques quand nous serons assez vieux pour convoiter une croisière Saga ? Cela dépend presque entièrement de notre capacité à rester ancrés dans ces mondes en ligne déracinants — et de savoir si être Britannique nous sera bénéfique. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la génération Z se sent déçue par ce pays : la crise du logement et le marché du travail ont créé une génération de diplômés sans but, surqualifiés, qui sont restés à l’intérieur pendant deux ans durant le Covid pour protéger une génération de thésaurisateurs, puis ont émergé dans des emplois fictifs par e-mail, dont la moitié des revenus servira à protéger les triples verrous de leurs grands-parents. Les politiciens ont beaucoup à nous offrir pour remédier à ce déséquilibre ; s’ils parviennent à le faire, d’ici à ce que nous atteignions nos cinquante ans confortables, nous pourrions sentir que nous avons également un intérêt dans la Grande-Bretagne. Ce n’est que si nous retombons sur nos pieds après une période d’incertitude sociale et économique, et seulement une fois que nous grandirons inévitablement en nous moquant de ce que les autres pensent de nous, que les gens commenceront à dire qu’ils se sentent fiers d’être Britanniques. La fierté nationale se mérite par une bonne gouvernance ; si Keir Starmer et Kemi Badenoch, tous deux ayant commenté cette semaine le manque préoccupant de patriotisme de ma génération, veulent nous ramener dans la conversation nationale, ils doivent rendre cela intéressant pour nous.