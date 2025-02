Le problème avec une tronçonneuse, c’est qu’elle est vraiment excellente pour certaines tâches — disons, couper un arbre — et vraiment mauvaise pour d’autres — disons, effectuer une chirurgie. Nous ne « soutenons » ni « nous opposons » aux tronçonneuses, nous essayons de veiller à ce qu’elles soient utilisées de manière appropriée. Alors qu’Elon Musk et son Département de l’Efficacité Gouvernementale sèment le chaos au sein du gouvernement fédéral, polarisant tout le monde en camps « pro » et « anti », nous échouons principalement à établir ces distinctions nécessaires entre les applications utiles et nuisibles. Pourtant, le rapport du The Wall Street Journal sur la lutte de Musk pour trouver et réduire le gaspillage est instructif.

Le Journal plonge profondément aux côtés de cette grande baleine blanche du « gaspillage, fraude et abus » gouvernementaux connue sous le nom de « paiements inappropriés ». Les personnes sans expérience en finances publiques sont souvent choquées d’apprendre que le gouvernement fédéral effectue plus de 100 milliards de dollars de paiements inappropriés chaque année. Certains croient avoir découvert une opportunité extraordinaire et inexploitable. Après tout, ces paiements sont inappropriés. Si nous arrêtions de les faire, regardez combien nous pourrions économiser.

Mais les paiements inappropriés ne persistent pas parce que personne n’a pensé à les arrêter. Ils persistent — malgré des vagues de législation pour les documenter et les réduire, et des efforts concertés pour récupérer autant que possible après coup — parce qu’un gouvernement fédéral qui dépense plus de 6 trillions de dollars par an, souvent à travers des programmes qui nécessitent une auto-déclaration d’éligibilité ou fonctionnent par le biais de partenariats avec des agences d’État et des fournisseurs privés, va parfois effectuer des paiements qu’il ne devrait pas. Les réduire est difficile et entraîne des coûts — moins de paiements inappropriés, par exemple, signifie souvent plus de refus involontaires de paiements appropriés. Vous savez qui est vraiment bon pour éviter les paiements inappropriés ? Votre compagnie d’assurance santé.

Un DOGE dédié au travail acharné pour rendre le gouvernement plus efficace pourrait progresser sur ce problème. Mais cela prendrait du temps et des efforts, le développement d’une expertise, et une collaboration avec toute une série de parties ayant leurs propres intérêts. (Cela pourrait aussi aider si l’équipe Trump n’avait pas juste licencié les inspecteurs généraux de la plupart des agences où les paiements se produisent.) De même, d’énormes opportunités existent pour réduire le nombre d’employés fédéraux. Un DOGE axé sur la réduction des effectifs pourrait le faire. Mais le faire d’une manière qui rend le gouvernement plus efficace nécessiterait de savoir quel travail doit être fait dans diverses agences, qui fait quoi, et qui le fait ou ne le fait pas bien.

Au lieu de cela, DOGE coupe de manière aléatoire les dépenses sans même savoir ce qu’elles sont. Mon exemple préféré est l’annulation de l’outil de recherche juridique utilisé par la Securities and Exchange Commission, apparemment parce qu’il est étiqueté de manière similaire à un service de fil d’actualités. Autant dire que cela ne rendra pas la SEC plus efficace. Quant aux économies réelles, elles ne se matérialisent pas. DOGE a tenté de publier un récapitulatif de 16 milliards de dollars d’économies réalisées, mais le plus gros élément de la liste, un contrat de 8 milliards de dollars, s’est avéré être un contrat de 8 millions de dollars qui coûtait environ 1 million de dollars par an.

Pour réduire le nombre d’employés, DOGE licencie presque tout le monde avec un statut « provisoire » — généralement des nouvelles recrues qui sont donc les plus faciles à licencier — ce qui est l’opposé d’une approche efficace. Cela inclura apparemment la plupart du personnel embauché avec une expertise en intelligence artificielle et ceux travaillant à reconstruire la capacité de fabrication de semi-conducteurs domestiques. La Maison Blanche vient juste d’annoncer qu’elle annule le programme des boursiers en gestion présidentielle, qui est spécifiquement conçu comme un canal pour le type de talents de haute qualité qu’un gouvernement plus efficace devrait vouloir attirer.

Un argument particulier soutient que tout cela devrait être célébré pour son effet perturbateur, peut-être parce que cela aide à réaffirmer le contrôle sur la bureaucratie, déséquilibre les opposants, met les mauvais acteurs en garde, et ainsi de suite. Mais rien de tout cela n’est évident. Si quelque chose, les erreurs fréquentes ont affaibli le soutien politique, armé les opposants d’arguments, et réduit la probabilité de progrès durable. Que tant d’actions aient été inversées, que des employés aient été réembauchés, et que des estimations aient été révisées suggère encore plus de négligence, plutôt qu’un plan. Et plus le processus se rapproche de fonctions gouvernementales plus sensibles et populaires, plus le risque d’un retour de flamme catastrophique est grand.

Je pense qu’il se passe probablement quelque chose de beaucoup plus simple, à savoir un échec fondamental à distinguer entre les problèmes faciles et les problèmes difficiles. Certains défis sont le résultat direct de choix politiques. Si vous voulez un résultat différent, il vous suffit de faire un choix différent. Disons que le gouvernement fédéral dépense d’énormes sommes pour l’aide étrangère et en canalise une grande partie vers des ONG progressistes, et que vous souhaitez annuler tout cela. Vous pouvez, en fait, le faire. Il y aura des perturbations et des controverses, mais si vous êtes prêt à tout cela, il y a un « bouton facile » que vous pouvez presser. Disons que des agences soumettent des employés à des formations DEI, et que vous voulez qu’ils s’arrêtent. Appuyez sur le bouton.

Disons même que des millions d’immigrants illégaux traversent la frontière parce que l’administration précédente a fait de l’accueil des immigrants une politique nationale. Oui, les médias et les experts insisteront sur le fait qu’il s’agit d’un problème inextricable et multifacette, alimenté par des forces comme le changement climatique. Mais vous pouvez vraiment simplement changer la politique. Et si c’était la politique qui créait le problème, la changer va effectivement assurer la sécurité des frontières du jour au lendemain. Beaucoup de gens auront l’air extrêmement ridicules. Vous aurez une grande victoire à savourer.

Identifier de telles situations et appuyer sur le bouton avec enthousiasme a été l’une des clés de l’attrait large du président Trump. Alors que la plupart des figures politiques s’inquiètent des inconvénients et des répercussions et penchent vers des mesures à moitié prises, des réductions progressives et des compromis, Trump se régale de faire abstraction de tout cela. Vous n’avez pas à être d’accord avec ses objectifs. Vous n’avez pas à être d’accord avec l’analyse coût-bénéfice qui le pousse à choisir l’approche sans compromis. Mais vous devez reconnaître la cohérence interne : il y a un plan, et il accomplit ce qu’il veut accomplir. Une partie du travail de DOGE s’inscrit clairement dans ce cadre, et les partisans de Trump sont compréhensiblement ravis.

Mais d’autres parties ne le sont pas. Beaucoup des problèmes les plus inextricables dans le gouvernement sont des problèmes difficiles. Ce ne sont pas seulement des choix politiques, mais ils dépendent de la réforme des processus ou de la gestion de compromis douloureux. Nous n’avons pas de paiements inappropriés parce qu’un président a émis un ordre exécutif les encourageant. Nous les avons malgré le désir de tout le monde de les mettre fin. Nous avons un énorme déficit budgétaire parce que nous nous sommes engagés à fournir des prestations de santé et de retraite généreuses à des centaines de millions d’Américains, mais pas à augmenter les recettes fiscales nécessaires pour couvrir le coût, et changer l’un ou l’autre côté de cette équation est politiquement impopulaire.

La faute que certains dans l’administration semblent commettre, avec DOGE comme exemple principal, est de supposer que tous les problèmes sont des problèmes faciles, résolvables par décret, ou simplement en faisant le contraire de ce qui a été fait auparavant. Dans la mesure où les contraintes sont techniques, la stratégie risque d’aggraver les choses. Dans la mesure où il y a des compromis, les ignorer va gaspiller d’énormes quantités de capital politique.

C’est pourquoi la plupart des administrations avancent sur des voies parallèles : un agenda du premier jour de changements politiques qui peuvent être réalisés par décret, et un agenda des « 100 premiers jours » qui anticipe le temps nécessaire pour que les nominations soient confirmées, que des plans soient créés et examinés, et que les choses commencent à bouger. En ajoutant une foi excessive dans le bouton facile, les nombreux faux départs et initiatives bloquées du premier mandat de Trump ont encore accru la pression pour faire de tout un projet du premier jour, et le résultat a été à la fois un progrès positif rapide dans les domaines qui s’y prêtent et un marasme croissant ailleurs. (Une exception notable est le Département de la Défense, où le secrétaire Pete Hegseth a dirigé le Pentagone à identifier 8 % d’économies réalisables au cours des cinq prochaines années qui pourraient être réaffectées à de nouvelles priorités de défense. C’est à cela que devrait ressembler une budgétisation stratégique et une efficacité améliorée.)

La bonne nouvelle est que Trump a historiquement montré qu’il était très attentif à ce qui est politiquement réalisable et ce qui est politiquement imprudent, et il semble peu probable qu’il laisse DOGE s’emballer au-delà du point de rendements décroissants. Musk n’a montré aucun tel jugement. Ce qui met probablement une date d’expiration sur son temps en faveur du président.

Ce texte a été adapté de Understanding America de l’auteur.