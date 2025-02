« C’était juste un putain de désordre. » C’est ainsi que Pete Hegseth, le nouveau secrétaire à la Défense de Trump, décrit les guerres américaines après le 11 septembre. Nous sommes à bord de son avion, rentrant à Washington depuis la baie de Guantanamo, où il a passé la journée à superviser des opérations d’expulsion de migrants. Tout cela fait partie de l’effort du président Trump pour obtenir « un contrôle opérationnel à 100 % de la frontière sud », comme Hegseth l’a résumé lors d’un rassemblement des troupes à la base navale.

The Washington Post venait de publier un article dans lequel des migrants traités à Gitmo alléguaient des mauvais traitements. Les médias, a déclaré Hegseth aux membres du service, n’apprécient pas ce que fait la force opérationnelle conjointe, et leur couverture « est franchement, vous savez, pleine de beaucoup de conneries ».

Avec son langage salé, son sweat à capuche camouflage et le « Nous, le peuple » tatoué sur un avant-bras, l’ancien présentateur de Fox News est différent de tous les précédents chefs du Pentagone. Passer du temps avec Hegseth, c’est se rappeler cette sensation de s’inviter à des fêtes sur Greek Row en tant qu’étudiant.

Sa bro-y-ness — qui a donné lieu à de sérieuses allégations de débauche et de consommation excessive d’alcool, certaines fausses ou exagérées, d’autres plus difficiles à éviter — a fait de lui la bataille de confirmation la plus difficile de Trump. Au final, il a fallu un vote décisif du vice-président JD Vance pour le faire passer. Nommer Hegseth à la tête du Département de la Défense témoigne du mépris total du président pour la convention de DC, d’autant plus la deuxième fois.

Cependant, les vibrations bro peuvent aussi être trompeuses. Hegseth, diplômé d’une Ivy League, a une compréhension sophistiquée des défis auxquels les États-Unis sont confrontés ce siècle. Il représente une génération d’officiers aigres de ce qui était autrefois appelé la guerre contre le terrorisme, et il est déterminé à abandonner le consensus bipartite qui a conduit l’Amérique à adopter le changement de régime et la construction de nations. Comme l’a dit un haut responsable de la défense de son cercle intérieur : « Pete croit qu’on lui a menti, et il pense qu’il doit secouer le complexe [de la sécurité nationale] ».

La visite à Gitmo était une sorte de retour étrange pour Hegseth, qui a servi comme lieutenant de la Garde nationale dans l’établissement pénitentiaire avant de se porter volontaire pour combattre en Irak et en Afghanistan, pour lequel il a reçu l’Étoile de bronze. « Beaucoup de gars et de filles de ma génération ont commencé juste fiers de servir, fiers de contribuer, dit-il. « ‘Hé, nous avons été attaqués, et nous voulons faire partie de cette réponse collective, et sans poser de questions, allons-y.’ »

Dans le cas de Hegseth, cela signifiait non seulement se battre personnellement dans les guerres de George W. Bush, mais aussi plaider pour les étendre et les intensifier. En 2007, entre deux périodes militaires, Hegseth est devenu directeur exécutif de Vets for Freedom, un groupe conseillé par Bill Kristol qui plaidait pour le « surge » en Irak et attaquait les politiciens des deux partis — mais surtout les démocrates, et un certain Barack Obama, pour leur manque d’agressivité.

En repensant aux guerres d’après le 11 septembre, Hegseth me dit « nous serions fous de ne pas » remarquer qu’« elles ont coûté cher à notre pays : en sang, en trésor, en réputation. Et plus vous les examinez, plus vous réalisez la profondeur de la folie autour de ce que nous pensions créer en Irak et en Afghanistan ». Les résultats : « L’Iran contrôle effectivement l’Irak, les talibans contrôlent effectivement l’Afghanistan ».

Dans ce contexte, on comprend pourquoi la réaffectation de Gitmo par les Trumpiens — d’une maison de retraite pour les cerveaux vieillissants d’al-Qaïda à un centre de traitement des expulsés — serait populaire. « Nous avons passé 20 ans à défendre les frontières des autres, a déclaré Hegseth aux troupes américaines. « Il est temps de verrouiller les nôtres au nom du peuple américain. Nous avons le droit de savoir qui entre dans notre pays, quelles sont leurs intentions et d’où ils viennent. »

Depuis le 31 janvier, l’opération migratoire, tirant parti de chaque branche de l’armée sauf la Force spatiale, a construit 195 tentes pour loger les expulsés pendant leur traitement. Une fois que les plans de l’administration seront pleinement réalisés, la capacité augmentera jusqu’à 30 000. Je n’ai pas été autorisé à voir la zone de haute sécurité utilisée pour les détenus de l’ère du 11 septembre et les hommes particulièrement dangereux. Les tentes encore inoccupées dans la zone non classifiée manquent de climatisation, et même fin février, le climat cubain était étouffant.

« J’étais comme ça pendant quatre mois à Bagdad — pas de climatisation », j’ai entendu Hegseth dire à un officier en inspectant les tentes. « Mais le fait est que vous êtes en sécurité, vous êtes nourri, vous n’êtes pas sous la pluie. » C’est juste. Et puis, les nouveaux arrivants font face à des conditions beaucoup plus dures lors de la traversée vers la frontière sud, durant laquelle ils sont fréquemment la proie des passeurs, avec des femmes et des filles régulièrement violées.

La question est de savoir si tout cela vaut le coût. Jusqu’à présent, Gitmo a traité un total de 177 déportés, selon un conseiller du Département de la Défense avec qui j’ai parlé. La plupart ont été des cas « prioritaires », comme déterminé par le Département de la Sécurité intérieure (DHS) en fonction de l’affiliation aux gangs et des antécédents criminels. Le jour où j’ai visité, un énorme avion C-17 a livré neuf autres pour traitement. « Le C-17 coûte 25 000 $ de l’heure à faire fonctionner », j’ai entendu un membre du service. « Donc, ces neuf qui sont arrivés, vous auriez pu donner à chacun d’eux un billet en première classe. »

Tout cela n’est-il pas typiquement le spectacle de Trump ?

Hegseth n’est pas d’accord. Le Département de la Défense « a une capacité pure que le DHS et [Immigration and Customs Enforcement (ICE)] n’ont pas. . . Si je n’ai pas de mur à la frontière, et que je n’ai pas de fil barbelé partout, et que je n’ai pas d’yeux partout. . . alors comment sécurisez-vous la frontière ? Eh bien, cela devient un effort assez intensif en main-d’œuvre au début. Parce que vous devez inonder la zone et intercepter. » Les forces armées peuvent certainement fournir de la main-d’œuvre. Les traversées de la frontière sont en baisse de 94 % par rapport à la même période l’année dernière, selon la patrouille frontalière, des « chiffres stupidement efficaces » que Hegseth attribue en grande partie à l’assistance militaire au DHS et à l’ICE.

La peur associée au nom même de « Gitmo » en fait aussi partie, quelque chose que Hegseth n’a pas hésité à souligner : « Si vous êtes [un migrant] en regardant autour de vous en disant : ‘Hé, si je traverse la frontière, je vais être immédiatement arrêté, et au lieu d’être facilité et traité dans le pays, je vais être détenu temporairement, mis sur un C-17, et renvoyé chez moi — ou envoyé à Gitmo ?’ Beaucoup de gens commencent à dire : ‘Bof, je ne vais pas le faire.’ »

***

Les militaires américains sont un miracle de capacité étatique, un fait mis en avant par l’accroissement des logements pour migrants à Gitmo. Cela aurait dû prendre 21 jours sur le papier mais a été accompli en un peu plus d’une semaine. Cependant, une telle capacité n’est pas bon marché. Les forces armées représentent la plus grande part non liée aux droits du budget fédéral, 824 milliards de dollars l’année dernière. Et avec le Département de l’Efficacité gouvernementale d’Elon Musk (DOGE) qui serre le budget fédéral, Hegseth s’inquiète-t-il d’un affaiblissement de la capacité ?

« En dehors des imprévus et de nos troupes sur le terrain . . . c’est la chose qui occupe le plus mon esprit », dit-il. « Nous recentrons nos priorités, nous recherchons des efficacités, nous allons passer un audit. » Pourtant, « quand je regarde le budget, je vais toujours faire des recommandations au président » — l’accent ici semblait signaler : pas à Musk — « que nous le finançons d’une manière qui garantit que nous sommes toujours les plus grands, les plus puissants et les mieux préparés pour le prochain conflit. Et je me fiche du montant en dollars. »

Notamment, Hegseth a ordonné au Pentagone de ne pas se conformer à l’ukase récent de Musk exigeant que tous les employés fédéraux écrivent un e-mail résumant cinq choses qu’ils ont accomplies la semaine précédente. A-t-il pris cette décision seul ? Oui. « Nous avons pris la décision de dire : ‘Nous allons faire ce processus en interne’, en raison des sensibilités du Département de la Défense. Mais aussi en respectant Elon et DOGE et ce qu’ils font. S’il y a des gens qui ne peuvent pas répondre à leur e-mail et dire sur quoi ils travaillent, alors que faisons-nous ici ? »

Un des principaux moteurs de l’enflure budgétaire est la dépendance du Pentagone à un petit nombre d’entrepreneurs de défense : Northrop Grumman, Raytheon, Boeing, Lockheed Martin et General Dynamics, les soi-disant primes qui ont acquis une mauvaise réputation pour livrer en retard et généralement des milliards de dollars au-dessus du budget. Lors de sa confirmation, Hegseth a vanté son indépendance vis-à-vis de ces méga-entreprises et a promis de secouer le processus d’approvisionnement.

« Soyez créatif, perturbez le processus, faites entrer des personnes qui ne font pas partie de la porte tournante », dit-il de son approche des marchés publics. « Je ne sais pas comment vous pouvez faire ce travail correctement, au nom du peuple américain et sous la direction du commandant en chef, si vous êtes investi dans un entrepreneur ou un autre. »

Il ajoute : « Je pense que nous avons eu beaucoup de jugements obscurcis au fil des ans : favoriser une entreprise ou un [système d’armement] au lieu de dire : ‘Assiette propre, voici ce que nous avons, voici ce qui fonctionne, voici ce qui ne fonctionne pas, voici des entrepreneurs qui sont gonflés et hors de contrôle, et nous allons utiliser la Loi sur la production de défense et les pouvoirs d’urgence pour renégocier, parce que nous avons été pliés en deux sur ce sujet.’ »

Dans le modèle d’approvisionnement actuel, les petites entreprises ont du mal à franchir la porte. « Vos exemples classiques sont vos Palantirs et vos Andurils », une référence aux startups de technologie de défense qui intègrent l’intelligence artificielle dans la guerre. Palantir et d’autres, dit Hegseth, « investissent leur propre argent dans la R&D, [et] ont beaucoup plus d’affaires commerciales, donc ils ne dépendent pas entièrement du DoD, mais ce sont des patriotes qui veulent investir. »

Hegseth s’engage à faire de la place pour de tels innovateurs, mais il est difficile de le cerner sur ce que, concrètement, le bouleversement des marchés pourrait impliquer : « Nous allons faire les mêmes processus compétitifs, mais nous ne jouerons pas selon les mêmes règles bureaucratiques que nous avons eues dans le passé. Évidemment, nous respecterons la loi, mais il y a beaucoup de choses que le président peut faire quand vous reconnaissez l’urgence du moment. »

Tout cela se déroule dans le cadre d’un changement à long terme vers la région Asie-Pacifique comme zone principale de rivalité géo-économique de Washington au XXIe siècle, face à une Chine montante. Le changement d’accent a été conçu dans le « pivot vers l’Asie » du président Barack Obama, qui est resté largement inachevé. Hegseth attribue à la stratégie de défense nationale du premier mandat de Trump le mérite d’avoir « opérationnalisé » le concept, et promet d’en faire davantage pour le second mandat.

« Je pense aussi que nous verrons ce mot-clé — dans un monde de ressources finies, vous devez prioriser », ajoute Hegseth. Dans des conditions idéales, « le Département de la Défense a un budget de 2 trillions de dollars, et nous pouvons tout faire, partout. Ce n’est pas ce qui existe, donc vous devez vous tourner vers des alliés et des partenaires pour le partage des charges. »

Ce message, délivré par Hegseth lors d’un gabfest de l’OTAN et réitéré par Vance lors de la Conférence de sécurité de Munich, a irrité les alliés européens de l’Amérique. Pourtant, Hegseth reste impitoyable. « Si votre alliance n’est que des drapeaux, vous n’avez pas d’alliance », dit-il. « Vous avez besoin d’armées. Et si vous avez des armées, c’est bon pour nous et bon pour vous dans votre arrière-cour. Et nous avons ces mêmes conversations avec nos alliés et partenaires en Asie du Sud-Est et dans l’Indo-Pacifique » qui sont alarmés par les ambitions croissantes de Pékin.

La répriorisation implique également de freiner l’influence chinoise dans l’arrière-cour même de l’Amérique : « Nous examinons également des domaines où nous sommes sous-dotés comme l’Amérique du Sud, comme le Panama, où nous avons permis aux Chinois de s’installer, et cela va s’arrêter sous la présidence de Trump… L’Amérique d’abord signifie des choses pour lesquelles nous avons payé, combattu et fourni des ressources », comme le canal de Panama, « mieux vaut être neutre en navigation, et s’ils ne le sont pas, nous allons nous assurer qu’ils le soient. »

Cependant, Hegseth peut-il se mettre à la place des alliés traditionnels nerveux ? « Écoutez, si vous parlez à Israël, nous n’abandonnons pas ce combat. Nous sommes juste là avec eux. Vous parlez à nos alliés qui investissent en Europe, ils comprennent. Je viens de parler à l’Arabie Saoudite — ils comprennent. » Il ne fait aucun doute, cependant, que tout le monde, de l’Amérique latine à Kyiv en passant par Pékin, doit tenir compte des réalités de Trump 2.0 : « Il y a un nouveau shérif. »

Cependant, même avec le mandat électoral de Trump et sa résolution de fer, il reste à voir si la nouvelle administration peut rompre l’addiction de Washington à l’hégémonie unipolaire. Les avatars du consensus plus ancien — ceux qui s’engagent à lutter pour la « démocratie » partout, tout le temps — sont à terre. Mais ils ne sont pas hors de combat.