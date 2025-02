« C’est l’histoire d’un traumatisme sexuel », écrit Martin Amis, ouvrant son roman de 2010 La Veuve enceinte. « Il n’était pas à un âge tendre quand cela lui est arrivé. C’était l’opposé de la torture, pourtant cela a déformé. Cela l’a ruiné pendant vingt-cinq ans. » C’est un début caractéristique d’Amis, mais pour moi, c’est plus qu’une fiction. 2010 a également marqué le 25e anniversaire de ma première rencontre avec Martin. Notre relation, si c’est ce qu’elle était, a duré environ cinq ans. Il n’y a pas eu de conclusion formelle, pas de désaccord, pas d’annonce. Je suis juste partie de Londres. Nous avons tous les deux avancé.

Dans la tête de Martin, cependant, cela a duré pour toujours. Pendant ces cinq années, nous avions occasionnellement écrit l’un à l’autre. J’ai entassé ses neuf lettres, principalement brèves, dans une enveloppe C4 usée que j’avais cachée sous une pile de pulls en cachemire. Parfois débordantes d’affection, et d’autres fois détachées, ses lettres avaient une sorte de champ électromagnétique, une énergie bourdonnante qui, d’une manière ou d’une autre, ne s’est jamais estompée. En fin de compte, je les détestais pour tout ce qu’elles en étaient devenues — en particulier, ses mensonges et la trahison de l’intimité que nous avions partagée. Donc, quand, l’année dernière, le Harry Ransom Center de l’Université du Texas à Austin a exprimé un intérêt pour les lettres, je n’ai pas hésité. Amplifiées par le secret, elles en étaient venues à se sentir comme un fardeau.

Commandée pour interviewer Martin pour un magazine de musique, je suis d’abord apparue à sa porte au début de 1985. J’avais 19 ans et il s’était marié pour la première fois seulement quelques mois auparavant. Alors que je grimpais les escaliers raides de son appartement de Leamington Road Villas, j’étais loin d’être séduisante. Mes cheveux, coupés avec des ciseaux de ménage dans la salle de bain, étaient verts. J’avais tenté de les restaurer à leur brun naturel avec une teinture après avoir expérimenté avec de l’eau de Javel et du henné orange avant cela. Mes lunettes étaient de la NHS. Je portais mon uniforme : col roulé noir, kilt court, collants noirs, ballerines noires.

Martin et moi n’avons jamais été « ensemble », à proprement parler. Après notre premier baiser, nous nous sommes connectés lorsque j’étais à Londres. Au cours de ces années, j’ai fait des allers-retours d’Oxford à Sydney, de Cambridge à Londres, de Sydney à Londres, puis de Sydney à nouveau. J’ai été deux fois fiancée à d’autres hommes et j’ai fréquenté divers autres. Entre ces relations, je retournais à l’appartement de Martin et, pendant de longues après-midis indolentes, nous parlions, jouions au Scrabble et lisions de la poésie l’un à l’autre. Nous buvions — presque toujours de la vodka — et fumions les innombrables cigarettes qui, en 2023, l’ont finalement tué.

Dans sa fiction, Martin imaginait que nous faisions plus. Comme il l’a écrit dans London Fields, publié deux jours après mon 24e anniversaire : « La seule à qui elle revenait sans cesse, la seule qui était à moitié à sa hauteur, ‘la seule pour qui j’ai jamais été stupide’, le plus beau, le plus cruel, le meilleur au lit (de loin) : il s’appelle MA. Un résident de l’ouest de Londres. »

En réalité, je n’ai jamais osé aller au-delà de sa cuisine — une métaphore, en réalité. Martin et moi ne nous sommes jamais embrassés ; je ne lui ai jamais permis d’aller plus loin, comme le confirment ses lettres. Pour commencer, j’étais bien trop désordonnée. Ma grand-mère, que j’adorais et qui m’avait aidée à grandir, était morte après une longue bataille contre le cancer ; mon père, qui m’avait agressée sexuellement, allait bientôt être interné pour schizophrénie paranoïaque. Incapable de métaboliser le chagrin, j’avais tenté de me suicider plusieurs fois. Martin, qui le savait, a tissé tout cela dans son univers fictif. « Maintenant, le petit chiot était dans les bras de sa maîtresse », expliquait-il dans Les Monstres d’Einstein (1987). « Ses sens avaient tous des missions : trouver son chemin à travers les voiles de son chagrin et, peut-être, l’apaiser. »

Au fil des décennies, en fait, Martin a puisé dans mon enfance, mes traumatismes et mes relations pour sa fiction. Comme il l’a expliqué dans l’une des lettres, tout ce qu’il pouvait écrire était sa vie et, que cela me plaise ou non, j’étais une partie de sa vie. Ma colère contraste avec mes souvenirs de rires à côté de Martin sur le canapé alors que l’obscurité tombait, une bibliothèque à une extrémité de la pièce et des fenêtres sans rideaux à l’autre. Il s’en souvenait aussi. Comme il l’a écrit dans London Fields : « Elle saurait ce que l’on pouvait se permettre dans la pièce sans rideaux, quelles adultères, quelles trahisons fantastiques. »

Martin revenait, encore et encore, à cette pièce et à ces après-midis dans sa fiction : la femme fondamentalement inaccessible, souvent en noir ; les longues descriptions délirantes et détaillées de (réels) baisers et des récits paradoxalement tronqués de (imaginé) sexe ; l’amour comme une expérience intériorisée, plutôt que partagée, secrète, sans rapport avec le mariage, principalement vécue dans le souvenir, et toujours, toujours se terminant par de la tristesse.

« Il l’aimait de loin, un amour instantané et silencieux, plein de désir », c’est ainsi que Martin l’a exprimé dans Les Monstres d’Einstein. « Il échangerait les pigments et la douleur de la vie — et tous ses grands pressentiments — pour une seule caresse de sa main. » C’était, ajouta-t-il, un amour qu’il ne montrerait jamais. Christopher Hitchens, Martin me l’a dit un jour, était la seule personne qui savait pour nous. Dans ce monde caché, nous dansions comme des êtres sauvages près de son tourne-disque. Cela a été mal interprété par Amber Heard dans l’adaptation cinématographique de London Fields comme étant sinueux, performatif. La réalité ne pouvait pas être plus différente. Je sautais dans la pièce, poussant des cris et agitant les mains en l’air, tandis qu’il dansait intensément à mes côtés.

Dans Attachment (2008) d’Isabel Fonseca, la deuxième femme de Martin, la protagoniste découvre, à travers une note — écrite de « Chose 1 » à « Chose 2 » — que son mari est obsédé par une Italienne-Australienne tatouée de 19 ans originaire de Nouvelle-Galles du Sud. C’est cela qui m’a fait comprendre qu’Isabel, qui, après mon départ pour Sydney, est devenue la maîtresse de Martin, avait rassemblé une compréhension de notre relation à partir de mes lettres à lui, lettres qu’elle avait clairement recherchées après avoir intercepté une note que j’avais écrite. Il se trouve que la note était à « Chose 1 » de « Chose 2 » — nos surnoms l’un pour l’autre.

En général, les lettres de Martin étaient intimement décontractées, bien que dans le ton prudent et paternaliste qu’il adoptait toujours avec moi. Je n’oublierai jamais son écriture : resserrée, soignée, anguleuse. En-tête de The Observer, papier à lettres ordinaire, et sa papeterie personnelle. À l’intérieur des enveloppes : une photo de Martin dans sa jeunesse, des articles de magazines à son sujet, le résidu de trombones rouillés.

Nous ne nous écrivions jamais de lettres d’amour. Oui, il a signé l’une de ses lettres « amour, amour, amour », mais nous n’avons jamais utilisé ce mot en personne. Pourquoi le ferions-nous ? Contrairement à Isabel, je n’ai jamais été amoureuse de Martin, et je ne voulais rien de lui. J’ai même refusé l’argent qu’il m’a proposé pour des courses en taxi. Pourtant, comme tant d’autres moments — lorsque j’ai murmuré « Toi. Toujours toi. » à travers la fenêtre de sa voiture, dehors à la gare de Westbourne Park un soir d’hiver, ou lorsque je lui ai dit que ma mère avait dit que j’avais la bouche d’une prostituée — cela est devenu une partie de son univers fictif.

Tout au long de l’œuvre de Martin, le nombre 19 en relation avec les femmes — non seulement mon âge lorsque nous nous sommes rencontrés mais aussi le jour du mois où je suis née — est très présent. Il en va de même pour les robes noires, la peau pâle, le tabagisme compulsif, l’alcoolisme imprudent, l’humour, les pseudonymes, l’amour de la musique, le catholicisme, le sourire de travers, le petit tatouage, le thème de la mort, des détails sur mon corps, ma lingerie, nos baisers. Des épisodes de ma vie — le quai de gare mouillé avec une valise pleine de chaussures, la robe blanche inattendue, le maillot de bain blanc, ma gêne face à mon écriture, ma retenue sexuelle, mes appétits — des centaines de faits, de mots et de moments : des intimités appropriées par lui sans reconnaissance ni consentement.

« Personne ne savait mieux que moi à quel point elle était désespérée en amour », a écrit Martin dans Maison de réunions (2006). « La façon horrible dont elle s’exposait. Elle était une totaliste parmi des hommes qui ne traitaient qu’avec des fractions. »

Pris ensemble, en fait, Martin a volé tant de détails de ma vie que je pourrais être accusée de plagiat si jamais j’écrivais un bildungsroman basé sur ma fin d’adolescence et mes débuts dans la vingtaine. La douleur que cela a causée, sa trahison de notre intimité pour le profit, m’a changée à jamais. Je suis devenue méfiante dans mes relations, défiant, vigilante. Si un homme que j’aimais se révélait être un écrivain, je reculais. Je recevais des commentaires de ceux qui me reconnaissaient dans ses livres. Chaque fois qu’un nouveau roman d’Amis était annoncé, j’étais submergée par l’angoisse : comment la tendresse que nous avions partagée serait-elle encore déformée par lui pour le profit ?

En tant qu’écrivain, je comprends qu’il est impossible d’éviter d’emprunter des détails à la réalité. Comme Martin l’a justement souligné, j’étais partie de la seule vie qu’il avait. Mais est-il juste d’être à plusieurs reprises — au cours de toute sa vie adulte, comme il se trouve — déformée, diffamée, exploitée dans l’imprimé par vengeance simplement parce que ses désirs n’avaient pas été comblés ? Martin, après tout, ne m’a jamais pardonné d’être tombée passionnément amoureuse de Michael VerMeulen, l’ancien rédacteur en chef américain de British GQ. Je me souviens encore de son incrédulité lorsque je lui ai montré ma magnifique bague de fiançailles Tiffany. Dans une lettre, il a demandé à moitié en plaisantant ce que Michael était au lit. Éclatant d’hostilité, des références à Michael traversent ses lettres ultérieures.

Martin savait que je ne voulais aucun lien public avec lui. Si j’avais agi ainsi, j’aurais agi très différemment, acceptant le travail qu’il m’avait proposé, cherchant à renforcer notre connexion, couchant avec lui, désirant être associée à lui — plutôt que, disons, marcher délibérément à distance de lui quand il m’emmenait déjeuner. Pour moi, Martin était, ou du moins je le pensais, un endroit caché de sécurité émotionnelle, un rêve que je ne voulais jamais voir devenir réalité.

Inside Story (2020), le dernier roman de Martin, a tout changé. Dans ce livre, il a fait de l’anti-héroïne tatouée, catholique, née à l’étranger — un autre personnage clairement basé sur moi — une ancienne escort. « Je veux que tu saches que tu peux dire tout ce que tu veux sur moi », dit le personnage. « Tout. » Bien sûr, ce n’était pas vrai. Mais réalisant que des figures médiatiques qui avaient entendu parler de nous supposeraient que c’était le cas, j’ai craqué, enragée, et j’ai écrit un article pour un journal. Les initiés de l’industrie attendaient avec joie ce qu’ils supposaient être le procès inévitable, ne serait-ce que pour prouver que j’étais délirante, une fantasiste dérangée. Nos lettres ont garanti que cela n’arriverait jamais. Il n’y a donc eu aucune action en justice, seulement plus de ses mensonges.

Alors, Phoebe Phelps de Inside Story était-elle basée sur moi ? Comme je l’ai demandé dans l’article : « Eh bien, combien de relations inconnues de cinq ans avec des fumeuses catholiques, tatouées, jouant, souriantes, à la poitrine généreuse, minces, imprudentes, nées à l’étranger, dont il était obsédé pendant des décennies Martin a-t-il eues ? »

Malgré mon histoire, je n’apparais nulle part dans le matériel biographique de Martin. Je reste la femme invisible, l’Autre Femme, dont l’existence doit être effacée pour maintenir les fictions célébrées de la vie de Martin. C’est donc le pacte désuet par lequel les « muses », réticentes ou consentantes, doivent se plier. À travers l’art, comme l’a observé l’écrivaine Vanessa Springora, une femme peut encore être « possédée » par le désir, même s’il n’est pas réciproque, d’un homme puissant.

J’ai terminé mon article de 2020 en déclarant que je ne voulais plus jamais que Martin écrive sur moi. Il ne l’a jamais fait, ni n’a-t-il jamais écrit un autre roman. Mon fiancé et moi séjournions au Radisson Blu Edwardian à Canary Wharf la nuit où la mort de Martin a été annoncée. Il m’a annoncé la nouvelle, s’attendant à des larmes, mais tout ce que j’ai ressenti a été un sentiment écrasant de soulagement. J’étais contente que Martin soit mort. Quatre décennies d’obsession littéraire avaient pris fin. Envoyer les lettres de Martin au Texas par Fedex ressemblait à un exorcisme. En devenant des artefacts historiques, elles m’ont enfin libérée de ses mensonges.