Stephen Witkoff, l’envoyé de Donald Trump au Moyen-Orient, pourrait être un visage nouveau pour les amateurs de politique mondiale. Mais pour les étudiants de l’immobilier new-yorkais, il est une présence familière. À 67 ans, il achète, loue, vend et modifie des bâtiments dans la Grosse Pomme depuis plus de 30 ans, se propulsant ainsi dans le club des milliardaires.

Investissant en tant que directeur du Witkoff Group, il a modernisé des immeubles de bureaux classiques de Manhattan comme la tour Woolworth et créé des gratte-ciels de luxe comme le 111 Murray Street. Même aujourd’hui, son fils Alex sauve One High Line — le duo de tours en bord de mer conçues par Bjarke Ingels à West Chelsea — d’un destin ignominieux en tant que développement de condos malheureux d’un groupe d’investissement effondré.

En cours de route, Witkoff s’est bâti une réputation de tolérance au risque élevée qui convient à Trump alors qu’ils cherchent tous deux à régler le conflit immobilier ultime : à savoir, le conflit israélo-palestinien. Le prix est indéniablement attractif. Pourtant, compte tenu des enjeux et de la sensibilité de la région, les tractations immobilières à la Gotham pourraient également s’avérer désastreuses.

Le parcours de Witkoff vers le monde de la haute diplomatie a commencé, bien sûr, par son amitié avec le développeur Trump. En effet, les deux hommes sont si proches que Witkoff se trouvait sur le terrain de golf de Mar-a-Lago l’année dernière lorsqu’une seconde tentative d’assassinat échouée a été faite sur Trump. Selon une source de l’immobilier new-yorkais, qui a souhaité rester anonyme car il ne voulait pas s’impliquer dans les affaires trumpiennes, le petit-fils de Witkoff a été nommé Donald d’après l’ami de son grand-père, le président. Et Trump a assisté à la réception de la bar mitzvah d’Alex, a déclaré la personne.

Trump a récompensé la loyauté personnelle de Witkoff en nommant ce dernier comme son envoyé au Moyen-Orient. En ce qui concerne la région troublée, Trump a dès le début pensé en dehors des sentiers battus. La position de Witkoff est à peu près la même que celle de Jared Kushner — le gendre de Trump, également une figure majeure de l’immobilier new-yorkais — lors du premier mandat. Malgré presque aucune expérience préalable en tant que médiateur, Jared, fils du magnat de l’immobilier Charles Kushner, a produit les Accords d’Abraham qui ont ouvert des relations diplomatiques entre l’État juif et quatre États arabes : les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et le Soudan.

Kushner voit le Moyen-Orient comme une opportunité immobilière — bien que, dans laquelle les principaux dangers ne soient pas tant les régulateurs de New York retenant des permis de construire que les groupes et États islamistes qui explosent périodiquement. Kushner a transformé sa position dans la première administration Trump en prenant la direction d’Affinity Partners, une société d’investissement basée à Miami, qu’il a fondée et qui a levé des capitaux d’investissement principalement auprès d’entreprises du Moyen-Orient — 3,1 milliards de dollars en octobre, pour être exact, selon un article du Wall Street Journal.

Witkoff apporte une mentalité similaire à la région. Bien que Witkoff, comme Kushner, manque d’expérience diplomatique préalable, il a un réseau international d’amis et de contacts, au Moyen-Orient et dans le monde entier. Un associé de longue date dans l’industrie immobilière de New York le qualifie d’« excellent négociateur ».

Bien qu’il serve nominalement d’oreilles et de bouche du président au Moyen-Orient, Witkoff a également été envoyé à Moscou pour négocier la libération de Marc Fogel, un enseignant qui avait été emprisonné pendant trois ans pour des accusations de marijuana. Witkoff fait également partie de l’équipe de négociation cherchant à mettre fin à la guerre Russie-Ukraine, malgré les objections du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et d’autres qui avertissent que les trumpistes ignorent Kyiv. Witkoff n’est pas perturbé par de tels discours. Lors d’une conférence de presse peu après la libération de Fogel, il a décrit son rôle de cette manière : « Il [Trump] demande, et nous disons oui. »

Witkoff, dans son manteau beige clair et son col parfaitement amidonné, est devenu une figure incontournable des informations télévisées alors qu’il représente l’administration Trump à l’échelle mondiale. C’est un long chemin depuis les années 90, lorsqu’il collectait personnellement les loyers, tout en portant une arme, auprès de ses locataires dans le Bronx, où il a fait ses débuts dans le métier.

Né en 1957 dans le Bronx, il a obtenu son diplôme de la Hofstra Law School sur Long Island en 1983. Par la suite, il a décroché un emploi dans le cabinet d’avocats spécialisé en immobilier Dreyer & Traub, où l’un de ses clients n’était autre que … Donald Trump. Il a ensuite formé un partenariat avec le défunt Laurence Gluck, connu sous le nom de Stellar Management (le « Ste » dans Stellar représentait Steve, et la partie « Lar » représentait Larry).

Bien que leurs chemins d’affaires et politiques se soient longtemps chevauchés et même convergés, l’approche de Witkoff en matière d’immobilier diffère de celle de Trump. Alors que Trump a construit sa marque autour de tours tape-à-l’œil, de stations balnéaires et de terrains de golf, Witkoff a suivi un chemin plus éprouvé à travers l’immobilier commercial et résidentiel, gardant un profil bas et laissant ses comptes bancaires parler pour lui.

« Il collectait personnellement les loyers, tout en portant une arme, auprès de ses locataires dans le Bronx. »

Cela dit, Witkoff gagnerait une certaine notoriété que peu d’investisseurs immobiliers parviennent à atteindre. Il a avancé rapidement dans le métier, se frayant un chemin à travers les familles rigides dirigées par des héritiers trois ou quatre générations éloignées du paterfamilias entreprenant. C’était un opportuniste déterminé à capitaliser sur ses succès précoces. Cela a aidé que ce soit dans les années 90, lorsque l’immobilier commercial avait été durement touché par le scandale des caisses d’épargne et de crédit, qui a conduit à la faillite de plusieurs petites banques ayant un grand nombre de nouvelles propriétés en difficulté dans leurs livres. Ceux qui ont acheté à bas prix ont été richement récompensés. Witkoff était l’un d’eux.

Il avait aussi la chance d’avoir à ses côtés un financier nommé Andrew Stone de Credit Suisse First Boston. Stone — qui se voyait comme le « prêteur Star Trek », prêtant audacieusement là où d’autres à Wall Street ne le feraient pas — a parié sur des entrepreneurs immobiliers émergents montrant la capacité de repérer des propriétés avec le potentiel de générer suffisamment d’argent pour couvrir largement leur service de la dette. En plus de Witkoff, Stone a soutenu Trump, le promoteur Harry Macklowe, l’hôtellier Ian Schrager, et le roi des engrais post-soviétiques devenu magnat du développement Tamir Sapir, entre autres.

Ce qui distinguait Stone de la plupart des financiers dans sa position était sa volonté de souscrire jusqu’à 97 % d’un achat immobilier commercial. Cela peut être mortel si la propriété ne se loue pas — si elle ne parvient pas à trouver suffisamment de locataires prêts à payer un prix élevé pour la qualité et l’emplacement. Mais si elle se loue, le propriétaire peut amasser des richesses incalculables. D’où la réputation de Witkoff pour des affaires à haut risque et à forte récompense.

En plus du célèbre Woolworth Building, conçu par l’architecte renommé Cass Gilbert, le portefeuille de Witkoff comprenait à un moment donné le Daily News Building sur la 42e rue, que le tabloïd a abandonné depuis longtemps, et 33 Maiden Lane dans le centre-ville.

« Il peut être dur quand il doit l’être, et il peut être charmant quand il doit l’être », a déclaré Jonathan Mechanic, président du département immobilier du cabinet d’avocats Fried Frank et une figure clé de l’immobilier commercial à New York. « Bien que je ne sois pas sûr d’avoir vu cela venir il y a 20 ans. Je n’ai aucun doute qu’il peut se sentir à l’aise pour parler à n’importe qui à tout moment. »

Mechanic se souvient d’avoir rejoint Witkoff lors d’une réunion avec Goldman Sachs sur le financement du Daily News Building. Witkoff « avait été dans le Bronx, et il avait son arme attachée à sa cheville. Quand il s’est penché en avant, l’arme était visible ». Conscient de l’impression qu’il avait laissée, Witkoff a promis de « venir un peu plus léger » la prochaine fois.

Que cette combinaison de courage armé et de charme puisse apporter la paix aux factions en guerre du Moyen-Orient est une autre question. En l’état, les alliés arabes de l’Amérique ont été laissés inquiets par l’idée de Trump de déplacer la population de Gaza pour développer le territoire en une sorte de riviera du Moyen-Orient.

Risque élevé, récompense élevée, en effet.