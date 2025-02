Il y a plus de deux décennies, l’UE a dévoilé sa Stratégie de Lisbonne, qui visait à transformer le bloc en « l’économie basée sur la connaissance la plus dynamique, compétitive et durable, bénéficiant d’un plein emploi et d’une cohésion économique et sociale renforcée ».

Nous savons à quel point cela a bien fonctionné. À peine dynamique, certainement pas compétitive, l’UE a constamment pris du retard par rapport à d’autres nations sur pratiquement tous les indicateurs économiques clés. Alors que les États-Unis et la Chine intensifient leur course à la suprématie technologique du XXIe siècle, l’Europe se retrouve à regarder depuis les lignes de touche — assaillie par la stagnation économique, des coûts énergétiques élevés, des bouleversements politiques et une inertie bureaucratique.

Et maintenant, elle panique face à la menace des droits de douane d’importation de Donald Trump. Mais un rééquilibrage de l’économie européenne, qui affiche actuellement un énorme excédent commercial vis-à-vis des États-Unis, serait-il vraiment une si mauvaise chose ?

La réalité est que la croissance des exportations n’indique pas une économie prospère. Bien au contraire — regardez simplement l’Allemagne. L’UE a toujours été une puissance exportatrice précisément à cause de son économie en déclin, causée par un manque de consommation et d’investissement domestiques.

Les États-Unis expriment leur préoccupation concernant les politiques mercantilistes de l’UE qui nuisent à ses voisins depuis longtemps — bien avant même que Trump n’apparaisse sur la scène politique. Il y a plus d’une décennie, le département du Trésor américain a critiqué les autorités européennes pour avoir freiné l’économie mondiale. « L’ajustement global de l’Europe repose essentiellement sur la demande émanant de l’extérieur de l’Europe plutôt que sur l’adressage des lacunes de la demande qui existent au sein de l’Europe », ont-ils écrit. Depuis lors, rien n’a changé.

La guerre commerciale de Trump, en d’autres termes, était attendue depuis longtemps. Et ses droits de douane pourraient en fait s’avérer être une bénédiction pour l’UE, s’ils forcent le bloc à s’éloigner de son modèle d’exportation défaillant, qui repose fondamentalement sur la suppression de la demande et de l’investissement domestiques au profit de la demande étrangère : principalement celle des États-Unis.

En effet, la menace trumpienne a déjà incité des mouvements au sein de l’UE pour s’attaquer à ses faiblesses structurelles. Une telle initiative a été annoncée l’autre jour par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Son nouveau « plan » promet d’entreprendre ce rééquilibrage et de faire de l’Europe « l’endroit où les technologies, services et produits propres de demain sont inventés, fabriqués et mis sur le marché » — et tout cela « tout en étant le premier continent à devenir neutre en carbone ». Cela s’appelle la Boussole de la Compétitivité et s’appuie largement sur les recommandations du rapport Draghi de l’année dernière. Bruxelles le considère comme un saut significatif pour remettre l’économie de l’UE sur les rails.

Cependant, à y regarder de plus près, le plan de la Commission semble n’être guère plus qu’un mélange familier de mots à la mode — IA, matériaux avancés, informatique quantique, biotechnologie, robotique — associé à des images déroutantes, y compris une boussole qui pointe de manière révélatrice dans huit directions différentes à la fois. C’est une présentation PowerPoint déguisée en stratégie, comme l’a si justement décrit Wolfgang Münchau.

Le « démarche de simplification sans précédent » prévue, commençant par une refonte majeure des rapports de durabilité et de la diligence raisonnable, offrirait — si elle était mise en œuvre — aux entreprises européennes un peu de répit face au cadre réglementaire omniprésent et en constante expansion de l’UE, qui est devenu une barrière étouffante à la croissance et à l’innovation, en particulier dans le secteur technologique.

Mais cela ne résoudra pas les problèmes économiques sous-jacents du bloc : son déficit chronique d’investissement productif, en particulier en R&D ; ses faibles niveaux de consommation ; son biais ancré contre la politique industrielle ; ses coûts énergétiques élevés ; et la nature fondamentalement bureaucratique et multi-niveaux du régime de gouvernance de l’Union. Sur ces questions, il n’y a que des engagements vagues concernant des stratégies et propositions futures — toutes susceptibles de prendre des années pour traverser le processus législatif byzantin de l’UE.

Mais la réalité est que bon nombre des problèmes fondamentaux de l’UE ne proviennent pas de simples « erreurs de politique » ou, encore moins, de la prétendue nature « incomplète » du bloc. Au contraire, ces problèmes sont profondément ancrés dans le design supranational de l’UE. En d’autres termes, la seule façon de s’attaquer véritablement aux défis économiques de l’UE est de reconnaître que le problème central est l’UE elle-même.

Une des contraintes les plus significatives — et souvent négligées — sur l’économie de l’UE est l’euro. La perte de souveraineté monétaire entraînée par la monnaie, couplée aux règles strictes de déficit et de dette inscrites dans les traités de l’UE, demeure l’un des plus grands obstacles à la croissance en Europe, entravant la capacité des États membres à stimuler leurs économies par l’investissement public et des politiques industrielles actives.

De plus, l’UE n’a pas réussi à compenser cette abdication de souveraineté par des outils fiscaux et d’investissement adéquats au niveau européen, se limitant à des mesures temporaires telles que le fonds de relance Covid-19. Cette limitation structurelle est une raison clé pour laquelle l’investissement du secteur public dans l’UE a constamment pris du retard par rapport à celui des États-Unis et d’autres économies avancées.

De plus, même si l’UE réussissait à élargir sa capacité fiscale et d’investissement « fédérale », comme l’envisage le Compas de la compétitivité, cela ne créerait que plus de problèmes qu’il n’en résout. Plutôt que de s’attaquer aux problèmes structurels de l’UE, une telle mesure ne ferait qu’accroître le pouvoir de ses institutions supranationales, en particulier de la Commission, approfondissant la gouvernance technocratique et antidémocratique du bloc.

Un autre problème est le biais historique de l’UE contre une politique industrielle robuste. Depuis sa création, l’UE a été profondément influencée par des doctrines économiques néolibérales qui soulignent la nature supposément « distorsionnelle » des politiques industrielles. Des règles strictes sur les aides d’État interdisent largement tout soutien accordé par les États membres qui pourrait favoriser certaines entreprises ou industries, sauf si cela est explicitement autorisé dans des exceptions spécifiques. L’idée est que permettre aux États membres de soutenir leurs industries nationales pourrait créer des conditions de concurrence inégales, où les entreprises bénéficiant d’un soutien étatique ont un avantage sur les autres. Mais cela laisse l’Europe dramatiquement mal préparée à rivaliser avec des pays comme la Chine et les États-Unis, qui ont largement compté sur des politiques industrielles dirigées par l’État — telles que la loi CHIPS et la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) — pour obtenir un avantage concurrentiel, surtout ces dernières années.

En réponse, les dirigeants de l’UE parlent de plus en plus de la nécessité d’une stratégie « Fabriqué en Europe » pour contrebalancer les impacts économiques potentiels des politiques « America First ». Mais la réalité est que le cadre institutionnel de l’UE la rend sérieusement inadaptée à affronter le nouveau paysage géopolitique du 21e siècle de renationalisation économique dirigée par l’État. Dans ce contexte, même si le Compas de la compétitivité reconnaît l’importance de renforcer la souveraineté technologique ou de renforcer la fabrication européenne, les États membres auront du mal à mettre en œuvre des mesures ciblées et spécifiques à l’industrie qui pourraient réellement stimuler l’innovation ou ancrer les chaînes d’approvisionnement.

Le cadre de gouvernance complexe de l’UE pose un défi supplémentaire. Le bloc fonctionne à travers plusieurs niveaux de prise de décision, impliquant non seulement les États membres mais aussi plusieurs institutions clés. Cet appareil hautement bureaucratisé et multi-niveaux entraîne un processus de décision lent et compliqué, qui conduit souvent à des réponses politiques fragmentées et incohérentes. C’est pourquoi, par exemple, les investissements limités et les politiques industrielles qui ont lieu restent fragmentés et divisés le long des lignes nationales, ainsi qu’entre les États membres et l’UE.

De plus, lorsque l’UE met en œuvre une nouvelle politique comme le Compas de la compétitivité, elle doit naviguer à travers de multiples points de veto institutionnels, chacun ayant ses propres priorités et contraintes. La politique résultante est inévitablement diluée ou déconnectée des besoins locaux, diluant son impact et échouant à répondre aux véritables besoins des citoyens et des États membres. En outre, les processus législatifs et d’application peuvent s’étendre sur des années, rendant l’action politique en retard par rapport aux évolutions.

Lorsqu’on les examine à la lumière de ces défis systémiques, les limitations du Compas de la compétitivité deviennent évidentes. Bien qu’il puisse fixer des objectifs pour stimuler l’investissement, encourager l’innovation et améliorer les compétences, la réalité est que tous ces efforts opèrent dans le carcan de l’euro, des contraintes de l’UE sur la stratégie industrielle et d’un modèle de gouvernance lourd. De plus, toute solution visant à centraliser davantage la politique industrielle, comme noté, ne ferait qu’accroître le pouvoir des institutions qui exacerbent souvent ces problèmes structurels par des politiques défaillantes. Un exemple évident est l’augmentation des prix de l’énergie causée par la décision mal pensée du bloc, sous forte pression de la Commission, de se découpler du gaz russe. Le rapport Draghi et le Compas de la compétitivité soulignent cela comme l’une des principales raisons de la perte de compétitivité de l’UE.

En fin de compte, un véritable examen des problèmes économiques de l’UE signifie reconnaître qu’ils sont enracinés dans les contraintes économiques et politiques du modèle supranational lui-même. Et alors que l’industrie et l’économie européennes ralentissent de plus en plus, il devient de plus en plus évident que ni les réformes cosmétiques ni les initiatives ciblées de manière étroite ne peuvent rectifier les problèmes fondamentaux en jeu. L’Europe a sans aucun doute besoin d’une nouvelle boussole, mais la solution réside dans une révision radicale de la collaboration intra-européenne. Si Trump veut vraiment rééquilibrer les relations commerciales transatlantiques, alors, l’approche la plus efficace serait de soutenir le démantèlement de l’UE.