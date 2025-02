Des légions de sosies de Patrick Bateman, vêtus de costumes de pouvoir et fumant des cigarettes. YMCA passe en boucle. Vingt-cinq ans après la sortie de American Psycho, les Yuppies sont enfin de retour. Et c’est Donald Trump qui en est responsable.

Cependant, ce n’est pas qu’une nostalgie aveugle. Non, le retour des esthétiques des années quatre-vingt et l’esprit du « l’avidité est bonne » constituent une moitié d’un rêve américain émergent. Un rêve forgé dans la collision dynamique entre la nostalgie MAGA de Trump et son nouvel ami avec l’équipe technologique utopique de la Silicon Valley. Appelez cela : le yuppiefuturisme.

Il émerge de la confluence de deux changements d’ambiance qui définissent les époques. L’un vient du passé, l’autre de l’avenir. Le premier est le retour d’une domination yuppie américaine audacieuse — dans toute sa gloire ostentatoire, de négociation et de vénération du pouvoir. C’est l’esprit codé de Manhattan d’une génération Z économiquement ambitieuse, votant pour Trump et aspirant à des esthétiques de vieille richesse. Le second est l’ascendance de ce qui a été appelé le progressisme de droite, ou « fascisme spatial ». Incarné par des titans de la Silicon Valley tels qu’Elon Musk, Peter Thiel et Marc Andreessen, le progressisme de droite américain n’est pas un mouvement conservateur : ses partisans vénèrent la technologie et la colonisation spatiale. Le yuppiefuturisme est un enfant illégitime des deux idéologies — une volonté de puissance nietzschéenne hybride, arborant une Rolex et une combinaison spatiale.

Pour saisir le premier changement d’ambiance, il est essentiel de comprendre comment le comportement audacieux, auto-promotionnel et négociateur du Yuppie a émergé. Cet état d’esprit ambitieux et ostentatoire, la façon dont le Yuppie parle et pense, fait partie d’une longue histoire de culture orale, de la civilisation ancienne à TikTok. Pendant la majeure partie de l’histoire humaine, la culture et la politique ont été une affaire orale. Autrement dit, « l’oralité », la communication verbale brute non soutenue par l’écriture, était la monnaie par défaut du dialogue — le pétrodollar de la communication.

Dans les sociétés lettrées, la cognition humaine est façonnée par des arguments structurés, le développement linéaire des idées et l’enregistrement permanent que l’écriture fournit. Pour les groupes, cela permet aux mots, aux pensées et aux souvenirs d’être extériorisés, agrégés et distribués (ou gardés) avec aisance. Pour les individus, cela offre la capacité de « rechercher des informations » et de délibérer.

Les sociétés orales sont différemment construites. Dans son livre fondamental de 1982, Oralité et littérature, Walter J. Ong a expliqué que de telles cultures fonctionnent de manière que l’esprit lettré moderne ne peut pas comprendre. La communication nécessite une forte répétition pour aider à la mémorisation et garantir la continuité des connaissances sans enregistrements écrits. Le discours est souvent agonistique et confrontational. La narration doit être charismatique et communautaire pour avoir un impact. Les épithètes et les mnémoniques deviennent des armes clés pour façonner l’agenda. La société vénère les vieux hommes et femmes qui répètent les histoires des temps anciens. Cette « politique du charisme » était la force vitale des civilisations anciennes. À Rome, un monde d’intérêts concurrents sans fin, la rhétorique était la force irréfutable qui légitimait le pouvoir. On dit que l’oraison funèbre de Marc Antoine a retourné les masses contre les meurtriers de César et a réuni Rome sous la direction du Second Triumvirat. La rhétorique était l’arme de la séduction de masse ; elle stimulait l’union pour prévaloir sur la division.

Cependant, les siècles post-Gutenberg ont tenté de mettre un terme à la politique du rizz. Les médias imprimés ont radicalement réduit le coût de la diffusion de la parole écrite. Les sociétés se sont engagées à fond dans l’alphabétisation. Le reste appartient à l’histoire. L’impression a refait le monde, ouvrant la voie à la Réforme et aux Lumières, à la démocratie de masse, à la comptabilité en partie double, à la recherche scientifique évaluée par des pairs, aux romans, aux journaux et à toutes ces belles choses. Dans cette nouvelle ère, la « politique des wordcels », dans toute sa majesté, régnerait en maître. De Martin Luther à Alexander Hamilton, on pensait que des hommes instruits débattraient, éduqueraient et inspireraient une population lettrée à raisonner collectivement vers un avenir meilleur. La nostalgie des cultures orales serait remplacée par la marche implacable du progrès.

Cela n’était qu’un instant. Avec l’avènement des nouveaux médias, la politique du rizz a commencé à sortir de son cercueil au 20ème siècle. Dans son 1985 Amusing Ourselves to Death, Neil Postman a soutenu que la télévision modifiait fondamentalement la cognition humaine, poussant la communication et la pensée dans le domaine du divertissement. Postman a expliqué que la vidéo biaisait fondamentalement les audiences vers ce qui pourrait être appelé un rizz adapté aux écrans. En citant le célèbre débat télévisé de 1960, le terne et en sueur Richard Nixon n’était pas à la hauteur du brillant et ensoleillé John F. Kennedy.

Cette émergence des médias électroniques tels que la télévision et la radio a déclenché ce qu’Ong a identifié comme une « oralité secondaire ». Les wordcels dépendraient toujours de l’écriture et de l’impression, mais bientôt leur communication serait teintée de caractéristiques de rizz. Dans cette ère, des politiciens à la langue d’argent et photogéniques utilisaient leur charisme pour captiver les audiences tout en maintenant habilement la machinerie de la politique lettrée. De Bill Clinton, maniant le saxophone, à Obama, lâchant le micro, ce rizz basé sur des faits a prospéré. Pourtant, s’engager dans la politique du rizz, c’est risquer de laisser la porte ouverte à des rizzlers supérieurs. Ce qui nous ramène aux Yuppies.

Le rizz yuppie mélange ambition impitoyable et image d’entreprise soignée. Il s’agit de marcher sans excuses, projetant le succès d’un « gagnant » pour conclure l’affaire. Trump, comme l’a décrit Frederic Kaufmann adécrit, est la « apothéose de la tribu yuppie » — l’« avatar vivant et respirant du capitalisme américain » né à l’époque de Reagan, supposée grande Amérique.

En 2016, le rizz yuppie distinctif de Trump a éviscéré le wordcelery d’Hillary Clinton. Grâce à une maîtrise romaine de l’oralité, complète avec des mnémoniques mémorables (MAGA) et des épithètes (Crooked Hillary), Trump est devenu le conteur archétypal d’autrefois, renaissant dans le corps d’un César yuppie. À travers cela, Trump, le faiseur de deals — comme les plus grands orateurs de Rome — a habilement façonné une coalition de contradictions en revenant à diverses nostalgies américaines. Pour les grandes entreprises, c’était l’époque de l’essor des années quatre-vingt. Pour les évangéliques, c’était les années cinquante, avant la révolution sexuelle. Pour Steve Bannon, c’était les années 1830 à la Jacksonienne. Bien que divergente idéologiquement, la coalition de Trump s’est unie dans la poursuite de la destruction de leur ennemi commun : un establishment démocrate de wordcels qu’ils voient comme complotant pour détruire l’Amérique.

Au cours des huit dernières années, le paysage médiatique n’a fait que s’améliorer pour Trump. La confiance dans et la demande pour les médias traditionnels s’est effondrée. La croissance explosive des podcasts, combinée aux plateformes vidéo sociales comme TikTok, Reels et YouTube, a été une aubaine pour les rizzlers partout. Malgré les meilleurs efforts du complexe de répression de l’information wordcel, la « oralité tertiaire » de Trump contourne entièrement l’alphabétisation — il refuse simplement de répondre aux cris d’hypocrisie et d’incohérence logique. Avec une apparente aisance, il a rizzé son chemin vers une série d’accords que tout wordcel pensant dénoncerait comme paradoxaux. En ignorant les appels à la logique et aux faits de ses critiques wordcel, il a conquis presque tout le monde. Les Arabes américains et les Juifs orthodoxes. Les isolationnistes et les faucons de la guerre. Les podcasteurs et les évangéliques. Les barons de Wall Street et les syndicalistes. Les Bernie Bros et les suprémacistes blancs. Et dans peut-être l’union la plus remarquable de toutes : les démunis patriotes des Appalaches et les riches amoureux de l’argent de la Silicon Valley.

Ce qui nous amène au deuxième changement de vibe qui nourrit le Yuppiefuturisme : l’ascendance du progressisme de droite. Si le rizz yuppie est l’esthétique et l’attitude, alors le progressisme de droite est l’économie politique. Bien qu’il provienne de la Silicon Valley, plutôt que du terrain yuppie de Wall Street, ce techno-utopisme de l’espace IA est mieux articulé dans le « Manifeste techno-optimiste » de Marc Andreessen en 2023. Dans son appel passionné pour l’accélération technologique, Andreessen soutient que « l’Amérique et ses alliés devraient être forts et non faibles » et que « [la] force économique, culturelle et militaire découle de la force technologique ». Il blâme le déclin de cette force sur l’idéologie « anti-méritocratique, anti-ambition, anti-effort, anti-accomplissement, anti-grandeur » de l’establishment de Washington.

Pour l’instant, Trump a réussi à construire une coalition ingérable en s’appuyant sur le mépris de nombreux Américains pour cette supposée « anti-grandeur ». Pourtant, la colle magique de la cohésion négative qui a uni ses électeurs pourrait commencer à s’effriter à mesure que leurs désirs divergents deviennent plus prononcés. Par exemple, alors que le désir des grandes entreprises et de la Silicon Valley pour une main-d’œuvre étrangère bon marché entre en conflit avec la foule de ceux qui veulent construire le mur, les choses pourraient devenir plus périlleuses pour Trump. Donc, pour éviter que tout ne s’effondre, Trump — comme tous les grands rizzlers — a besoin d’un spectacle qui lie ses électeurs, tout en les aveuglant à leurs évidentes différences. Il ne peut pas emmener ses électeurs vers les divers passés qu’ils désirent, alors il a décidé de les ramener vers le futur. Entrez Elon Musk.

Lorsque le fondateur de SpaceX a commencé à graviter vers Trump après 2020, la connexion provenait d’un dégoût partagé pour la politique « woke », la censure et l’empiètement du gouvernement. Pourtant, ces derniers mois, leur intérêt pour l’exploration spatiale a explosé au sommet de l’agenda. Début octobre, Trump a commencé à lier explicitement le retour de l’Amérique à la suprématie militaire à l’atteinte de Mars. Bien qu’aucune mission ne soit encore prévue, Trump a déclaré dans son discours d’inauguration que c’est le Destin Manifeste que les Américains vont planter un drapeau sur Mars. Pour les wordcels, précipiter une mission vers Mars serait d’une imprudence inimaginable — la technologie n’est pas prête, la fenêtre d’opportunité est trop étroite. Pourtant, à l’ère de l’oralité, où le charisme et l’héroïsme règnent, pourquoi ne pas risquer une explosion de fusée et la mort, si cela fait avancer la mission de la techno-suprématie américaine revitalisée ? Trump n’a pas encore demandé à des astronautes leur noble sacrifice, mais dans les mots immortels d’Horace : « Il est doux et juste de mourir pour son pays. »

Dans le classique de 2014 de la Silicon Valley Zero to One, Peter Thiel — le mentor et ancien patron du vice-président J.D. Vance — catégorise les sociétés en fonction de leurs visions de l’avenir. Il soutient que les sociétés ont des visions de l’avenir définies ou indéfinies et sont soit optimistes soit pessimistes. Avant la fin de la course à l’espace, l’Amérique était une terre d’optimistes définis, rêvant de l’avenir. Lorsque cela s’est terminé en 1975, la vision de l’Amérique est devenue moins définie mais est restée optimiste. Ces dernières années, les Américains ont glissé vers un pessimisme indéfini — un royaume sombre où Thiel affirme que la bureaucratie nostalgique de l’Occident pourrit. Dans cette veine, pour que Trump rende l’Amérique grande à nouveau, il doit d’abord rendre l’Amérique (Définie) Optimiste à nouveau. La Silicon Valley, la future usine du monde, offre une vision pour y parvenir.

L’allégeance libérale historique de la Silicon Valley en faisait auparavant une zone interdite pour Trump. Cependant, alors que les démocrates exigeaient plus de contrôle sur l’IA, la vie privée et la régulation de la parole, les causes de MAGA et des broligarchs technologiques ont convergé autour de leur aversion commune pour la main trop censureuse et contrôlante des wordcels. Malgré le fait d’être les maîtres de l’industrie ultime basée sur la logique et l’ordre de l’Amérique, les progressistes de la Silicon Valley croient que, sous Trump, ils ont un président qui inversera le transfert progressif de la domination de l’IA vers la Chine. En juin 2024, Ben Horowitz, le légendaire partenaire de VC d’Andreessen et ami littéral de Kamala Harris, a stupéfié la Silicon Valley avec son soutien à Trump. Horowitz a déclaré : « Nous croyons vraiment que l’avenir de notre entreprise, l’avenir de la technologie et l’avenir de l’Amérique est en jeu. » Andreessen, lui-même un démocrate de longue date, a également soutenu Trump en réponse à l’assaut de la régulation technologique de l’administration Biden-Harris. Andreessen a expliqué que « sans le composant technologique, vous ne pouvez pas soutenir l’économie ou l’armée ».

Voici le creuset du Yuppiefuturisme. En exploitant le charisme impénitent des Yuppies et l’esthétique ostentatoire avec la classe de cowboys libéraux apostats de la Silicon Valley, le Yuppiefuturisme se révèle comme le visage du pouvoir américain brut en 2025. Pour Trump, cela fournit un chemin pour forger une vision de MAGA qui transcende ses tensions évidentes. S’il évoque le spectacle ultime en forme de Mars, et par conséquent la primauté techno-militaire américaine sur la Chine, alors Trump gravera son nom dans l’histoire comme le Yuppie César de l’Amérique — et l’incarnation la plus pure du charisme fait chair.

Et pour le reste d’entre nous ? Bien que nous ne soyons qu’à quelques semaines de la présidence de Trump, le triomphalisme post-inaugural ne montre toujours aucun signe de déclin. Si les choses continuent de la même manière, alors peut-être est-il temps de préparer votre Rolex et votre costume Brioni et de vous attacher. Nous partons pour Mars — il y a une nouvelle frontière à gentrifier.