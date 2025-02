Il se profile, tout glamour et verre, comme un étrange monstre à la Wells. Étape par étape, il avance, projetant l’ombre du fleuve Colorado au fur et à mesure. D’ici à ce qu’il soit terminé, l’année prochaine, ce sera le plus haut bâtiment du Texas, avec 74 étages, dépassant la tour JP Morgan Chase de Houston de près de 20 pieds. Pourtant, plus que son échelle, ce sont les commodités des Waterline Apartments qui impressionnent vraiment.

C’est, après tout, un endroit qui promet un nouvel Austin, un endroit, selon ses marketeurs, qui offre « sérénité dans le ciel ». Il y aura des restaurants, des commerces, et un hôtel complet avec piscine et spa. Loin d’être une répétition de The War of the Worlds, donc, le Waterline évoque une autre fantaisie d’H.G. Wells, celle que l’écrivain envisageait comme « une grande galerie » où les gens pourraient se rencontrer et vivre en harmonie. Et il n’est pas seul. Treize gratte-ciels similaires sont en cours de construction à travers Austin, alors que sa population augmente et que le PIB s’envole.

Ce nouvel Austin urbain, un lieu de tours et de bars à cocktails, est fondamentalement différent des centres établis de l’Est et du Midwest. Dans des ruches comme Wall Street ou The Loop, les travailleurs de bureau venaient historiquement travailler, puis se retiraient chaque nuit vers les banlieues. Le centre-ville d’Austin, cependant, place les résidents au cœur de ses préoccupations, se concentrant moins sur les bureaux et plus sur les modes de vie. Pourtant, si cela signifie des commodités à foison, cette vision soignée risque de redéfinir les villes américaines pour le pire — même si les vieux problèmes de dysfonctionnement urbain continuent de planer.

Pendant des décennies, la capitale texane était synonyme d’un seul mot : étrange. Contrairement à la campagne conservatrice, ou aux villes pétrolières comme Dallas, la République populaire autoproclamée d’Austin était un lieu de bars animés et de clubs remplis d’âme. Il y avait aussi Rainey Street, un charmant quartier latino rempli de jolies maisons bordées d’arbres. Lorsque je suis venu ici pour la première fois, il y a presque un demi-siècle, je n’ai pu m’empêcher de penser à Haight-Ashbury — le quartier de San Francisco si cher aux artistes et aux hippies.

Maintenant, cependant, cet Austin plus ancien et plus délabré s’efface. En dehors des développements emblématiques comme le Waterline, cela est suffisamment clair dans les chiffres. Depuis 2000, la population du centre-ville a triplé pour atteindre 15 000 habitants. En grande partie, en fait, Kevin Burns soutient que l’ambiance ultra-moderne peut être comprise par la simple demande, avec la forêt montante de tours attirant de jeunes professionnels fatigués de la vie en banlieue. « Le moteur est la qualité de vie », dit le développeur immobilier barbu de 47 ans, sirotant un café alors que le bruit de la construction résonne autour de nous.

Il n’est pas difficile de comprendre ce qu’il veut dire. La vie au bord du Colorado, encore en pleine construction, est agréablement praticable. Il y a des parcs parsemés de ifs, des pistes cyclables et des ruisseaux. C’est certainement un pas en avant par rapport aux centres de congrès et aux stades qui excitaient autrefois les promoteurs urbains. Il y a aussi beaucoup à faire : des dizaines de bars et de restaurants ouvrent à Austin chaque mois, complétés par des studios de yoga et des clubs de comédie. Pourtant, si le nouvel Austin promet le paradis pour les hipsters riches, les hippies d’autrefois semblent beaucoup moins bienvenus. Le centre-ville, après tout, est cher, ce qui n’est guère surprenant lorsque tant de nouveaux arrivants sont des travailleurs du secteur technologique, des « nids vides » avec beaucoup moins d’enfants à nourrir que leurs pairs ailleurs. Un appartement dans le ciel ici vous coûtera 170 000 $ de plus que dans d’autres parties du Texas central, ce qui explique sans doute pourquoi tant de nouveaux habitants du centre-ville sont blancs.

Tout cela s’adresse à une foule plus jeune et plus branchée, surtout comparée aux vastes banlieues d’endroits comme Houston. La démographie n’est pas la seule façon dont le centre-ville est différent. Comme le dit Hannah Rangel, c’est fondamentalement un endroit où vivre, pas travailler, le vice-président d’Austin Downtown Allies expliquant que les bureaux sont plus petits qu’ailleurs. Encore une fois, cela est probablement une fonction du boom technologique de la ville : avec des startups n’ayant besoin de rien d’autre que de codeurs et de leurs Macbooks, elles nécessitent beaucoup moins d’espace que leurs concurrents d’entreprise.

Ajoutez à cela la révolution du travail à distance et il n’est pas surprenant que des endroits comme le Waterline soient si populaires, la construction résidentielle et à usage mixte dépassant facilement celle des bureaux à travers la ville. Ce phénomène n’est bien sûr pas unique à Austin : même les cœurs urbains classiques de l’Amérique suivent le même chemin. New York a sa propre plantation de tours résidentielles, tandis que la Rust Belt subit une transition similaire.

Renaissant la grande architecture du passé industriel mort, le centre-ville de Milwaukee en est un bon exemple. Un autre est Detroit, avec sa collection de gratte-ciels néoclassiques. Puis il y a le Renaissance Center, tout en acier des années 70, abandonnant les bureaux pour des appartements et des divertissements. Et là où des maisons apparaissent, les affaires s’en vont. Selon un rapport récent, les projets de conversion résidentielle devraient doubler d’ici 2024, même si la demande pour de nouveaux espaces de bureau s’effondre.

Étant donné l’enthousiasme apparent pour le travail à distance parmi les secteurs de la finance et des services professionnels — les secteurs qui ont longtemps soutenu les centres-villes — il est tentant de supposer que le nouveau Austin deviendra bientôt la nouvelle Amérique. En vérité, cependant, l’« agglomération brillante et divertissante » de Wells n’est pas une certitude. Une façon d’y penser est d’examiner les chiffres. Oui, la croissance de la population le long du Colorado est impressionnante, mais environ 98 % des nouveaux arrivants à Austin s’installent toujours dans des banlieues et des exurbs. Et pourquoi pas ? Avec le télétravail permettant aux employés de gagner de l’argent n’importe où, beaucoup préfèrent encore un jardin et une clôture blanche à un appartement dans les cieux.

Pour les entreprises insistant sur la présence physique, en attendant, l’arrière-pays américain reste attrayant. Encore une fois, les statistiques sont révélatrices, avec des emplois et des maisons à travers le soleil qui se déplacent de plus en plus vers de nouvelles banlieues brillantes, avec beaucoup d’espace pour des parcs de bureaux, et où les appartements surconstruits sont bon marché. En ce qui concerne Austin, il est certain que les zones périphériques au nord de la ville sont extrêmement populaires. Le Domain, qui se trouve juste à l’extérieur de la ville, prospère, offrant une vision orientée vers la voiture de la vie suburbane. Bien qu’il y ait un certain développement dense, la zone environnante est couverte de maisons individuelles. Comparé au centre-ville, il est facile de se garer et il y a moins de tracas au niveau de la rue. C’est une histoire similaire à travers le pays, que ce soit à Irvine, en Californie, ou à New Albany près de Columbus.

Et bien que les habitants du centre-ville soient plus riches que la moyenne, l’analyste urbain Bill Fulton avertit que leur « vie de niche » reste en désaccord avec le revenu élevé moyen — dont la plupart résident encore en dehors du cœur urbain. Un bon exemple est Brian Niccol, le nouveau PDG de Starbucks, qui dirige le géant du café non pas depuis le centre-ville de Seattle, mais plutôt depuis le climat chaud et le mode de vie facile de la côte sud de la Californie.

En un sens, cela n’est pas surprenant. Le marché du travail américain a commencé à étendre ses tentacules dans les banlieues dès les années cinquante. Poussé par l’automobile, et peut-être aussi par le pouvoir durable du rêve américain traditionnel, une étude récente du MIT a révélé que 80 % de la population métropolitaine américaine vit désormais dans des banlieues adaptées aux voitures, tandis que seulement 8 % vivent au centre-ville. De plus, toutes les banlieues ne sont pas créées égales : bien que l’étalement soit aussi populaire que jamais, les rues en brownstone de Brooklyn ou de Georgetown, conçues avec les transports en commun à l’esprit, abritent seulement 13 % des gens.

En termes simples, donc, l’ancien modèle urbain se dissout, bien que ce qui vient ensuite reste flou. Comme le suggère cette dernière statistique, un problème est le transport. Surtout depuis la pandémie, les réseaux à travers les États-Unis ont du mal, beaucoup manquant d’argent et étant en proie à la criminalité et à la misère. En 2023, certains fonctionnent encore entre un tiers et deux tiers en dessous de leurs niveaux d’avant Covid, tandis qu’à Austin, à peine 5 % des gens au centre-ville utilisent des bus ou le système de tramway de la ville.

« L’ancien modèle urbain se dissout, bien que ce qui vient ensuite reste flou. »

Il est donc tout aussi bien que Burns ne mise pas sur les trains mais sur Uber, ou plutôt sur les Waymos de plus en plus omniprésents, qui transportent les gens dans des véhicules sans conducteur. « Les Ubers sont là maintenant, » dit Burns, « mais les Waymos vont changer les villes et rendre les lieux plus attrayants et connectés. » Austin, avec ses élites orientées vers la technologie, semble être un endroit idéal pour devenir, selon les mots de l’ancien maire Steve Adler, « le Kitty Hawk des voitures sans conducteur ».

Cependant, si se déplacer à Austin peut bientôt devenir une affaire du secteur privé, Big Tech ne peut pas espérer tout faire. En effet, la plus grande inquiétude de Burns est la prolifération de criminels et de vagabonds rôdant dans les rues du centre-ville. Promenez-vous entre le centre-ville et le Capitole et vous verrez des toxicomanes et des alcooliques étendus près du caniveau, bien qu’ils soient en bien moins grand nombre que dans d’autres grandes villes. Et, pour être juste, certains de ces défis résiduels semblent effectivement s’atténuer, surtout avec un nouveau maire qui prend plus au sérieux le désordre au niveau de la rue. Cela dit, Burns reste sceptique à l’égard de Jose Garza, le procureur radical d’Austin, se plaignant qu’il « n’applique pas la loi » au milieu du chaos croissant dans les rues. Étant donné le déclin sinistre de villes comme Oakland et Chicago, ces craintes semblent justifiées.

Un problème plus inextricable avec le nouveau Austin — typifié par le slogan Waterline selon lequel « le travail est ancré dans le bien-être » — est qu’il a un marché limité. Une grande partie de l’attrait original de l’itération antérieure du centre-ville était son côté funky, sa rusticité, lorsque ses bars et honky tonks étaient des endroits où tout, on avait l’impression, pouvait arriver. Bonne chance pour recréer cela à Whole Goods. Le charme décalé de Rainey Street a également disparu, avec seulement deux de ses bungalows restant et ses résidents latino-américains chassés par les prix.

Nous ne devrions probablement pas trop pleurer ces changements. Les villes, après tout, sont toujours en train de changer. Pourtant, marcher dans les rues du centre-ville d’Austin et ce quartier historique, autrefois si plein de vie, semble aussi stérile que Singapour. En cela, il partage le destin de Spitalfields, ou de Hudson Yards, autrefois les « grandes galeries » de l’imagination wellsienne, mais maintenant peu plus que de vastes districts d’aménagement pour une petite élite aisée. Mieux qu’une dystopie — mais à peine transformateur pour la masse des résidents urbains.