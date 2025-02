Pourquoi le président Trump s’en prend-il si durement au FBI ? Parce que ce qui va autour revient, et le FBI est en guerre contre lui depuis près d’une décennie. Une question de règlements de comptes, donc — et peut-être pour Trump lui-même, ce n’est rien de plus que cela. Pourtant, la conduite et l’histoire récentes du bureau soulignent les véritables enjeux : une démocratie doit-elle encourager le désaccord politique, même le plus bruyant, ou le traiter comme un « problème » à résoudre par l’appareil de sécurité.

En tant que fils d’un radical de gauche ciblé par le FBI en raison de son opposition à la guerre du Vietnam, je sais de quel côté je dois me ranger.

Depuis qu’il a repris ses fonctions, Trump a renvoyé des dizaines de fonctionnaires du FBI et du ministère de la Justice. Selon The Hill, l’administration envisage de « licencier peut-être des milliers d’autres dans une purge sans précédent. » Les premières cibles incluent des fonctionnaires impliqués dans la poursuite de Trump lui-même, ainsi que ceux qui ont arrêté environ 1 500 accusés dans un filet post-6 janvier.

Ensuite, il y a Kash Patel, le choix du président pour diriger le FBI. Si confirmé, Patel rejoindrait les rangs d’autres Trumpiens à la tête d’agences dont ils sont profondément sceptiques. Parmi d’autres mesures, Patel a envisagé de fermer le bâtiment J. Edgar Hoover — le siège du FBI, nommé d’après son premier directeur notoirement hors-la-loi et raciste — et de le convertir en « musée de l’État profond. »

Les 7 000 employés du bâtiment se disperseraient à travers le pays, selon le plan de Patel, résolvant des crimes quotidiens. Contrairement à ce type d’activité hautement politisée qui a retourné la moitié du pays contre le bureau, notamment l’utilisation de ses vastes pouvoirs d’enquête pour coincer Trump, cherchant à annuler sa première élection.

Ce projet a commencé lorsque le bureau a utilisé des allégations de « collusion russe » proposées dans le soi-disant dossier Steele pour lancer une enquête approfondie sur la campagne Trump. Commandé par la campagne Clinton de 2016, et partiellement financé par le Comité national démocrate, les allégations du dossier concernant la collusion russe étaient entièrement non fondées, comme l’a révélé le conseiller spécial Robert Mueller dans une enquête approfondie qui s’est conclue en 2018.

Cependant, le FBI a divulgué des parties du dossier Steele, puis a utilisé les rumeurs qui en ont découlé à DC comme « preuves » pour demander et obtenir quatre mandats d’enquête de la loi sur la surveillance du renseignement étranger. Cela a permis au bureau d’espionner les communications de la campagne Trump ; l’un des avocats du FBI qui a aidé à demander les mandats FISA a ensuite été condamné pour avoir modifié un e-mail afin de le rendre plus compromettant.

À peu près au même moment, Hillary Clinton était également sous enquête pour avoir supprimé définitivement environ 31 000 e-mails qui avaient été convoqués par le DOJ en 2014. Le FBI a enquêté sur la destruction illégale de preuves par Clinton, mais à l’approche de l’élection de 2016, il a minimisé l’affaire et a refusé de recommander des poursuites.

Plutôt que d’abandonner la politique par enquête, le FBI a intensifié ses efforts anti-Trump quatre ans plus tard, lors de sa deuxième campagne présidentielle. C’est à ce moment-là que le bureau a joué un rôle de premier plan dans la suppression de l’histoire de l’ordinateur portable de Hunter Biden dans ce qui semble avoir été une tentative de contrôler l’issue de l’élection de 2020. Ayant pris possession de l’ordinateur portable 10 mois avant que le New York Post ne publie son premier article à ce sujet, le FBI a vérifié son authenticité. Pourtant, il a averti les plateformes de médias sociaux de se méfier d’une opération de désinformation russe impliquant Hunter. Bien sûr, lorsque le premier article du Post est apparu, Twitter (maintenant X) et Facebook l’ont rapidement étouffé.

Le soulèvement du 6 janvier au Capitole des États-Unis a donné lieu à un autre épisode embarrassant, combinant négligence et impérialisme. Il n’y a aucune excuse pour les actions des émeutiers, et certains de ceux qui ont été graciés par Trump à son retour au pouvoir ont sans aucun doute commis des crimes violents. Mais la question demeure : pourquoi le Capitole des États-Unis était-il si mal défendu ce jour-là ? Et pourquoi le conseil de police du Capitole — composé de l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi, de l’ancien leader de la majorité au Sénat Mitch McConnell et de l’architecte du Capitole — a-t-il refusé les demandes de la police du Capitole de déployer la Garde nationale en prévision de troubles imminents ?

La réponse dépend, en partie, de l’échec du FBI à partager des renseignements importants avec la police du Capitole. Selon Steven A. Sund, alors commandant de la police du Capitole, le FBI avait dès décembre 2020 des renseignements indiquant que diverses personnes prévoyaient activement de marcher vers le Capitole et que beaucoup d’entre elles avaient l’intention d’être armées et prêtes à utiliser la violence. Pourtant, le bureau n’a pas alerté Sund à ce sujet, ce qui aurait probablement conduit à l’autorisation d’un déploiement de la Garde nationale.

De plus, le FBI n’a jusqu’à présent pas respecté les demandes du Congrès concernant des informations de base, telles que le nombre d’agents et d’informateurs du FBI présents dans la foule le 6 janvier. Il se trouve que l’agent du FBI Steven D’Antuono, qui était en charge du bureau de terrain de Washington, DC, ce jour-là, avait également géré l’infiltration et le piégeage par le bureau d’un groupe hétéroclite de miliciens d’extrême droite qui, à l’instigation d’agents sous couverture du FBI, avaient concocté un plan pour kidnapper la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer. L’ampleur de la manipulation du FBI sur les suspects n’a été révélée que parce que deux des accusés ont refusé de plaider coupable, sont allés en procès et ont été acquittés après avoir prouvé le piégeage par le FBI.

Le raid du FBI sur Mar-a-Lago est une autre raison pour laquelle Trump s’en prend au bureau. Accusé d’avoir illégalement accumulé des secrets d’État après avoir quitté ses fonctions en 2021, Trump coopérait avec des responsables des Archives nationales et de l’administration des dossiers pour retourner des documents classifiés. La coopération a commencé dès mai 2021 et devait se poursuivre jusqu’au premier semestre 2022. Néanmoins, le FBI a lancé un raid dramatique tôt le matin sur Mar-a-Lago en août 2022. Un an plus tard, Trump a été accusé de 37 délits fédéraux liés à la rétention de secrets de sécurité nationale.

En même temps, l’ancien président Joe Biden a également été trouvé en possession de documents classifiés qu’il avait mal stockés depuis son mandat de vice-président. Les documents de Biden étaient laissés sans surveillance dans son garage. Mais il n’y a pas eu de raid du FBI, ni de discussion sur des accusations criminelles. Rappelons également que Hillary Clinton a également été épargnée par des accusations concernant sa mauvaise gestion des e-mails du département d’État.

Malgré tout cela, Trump est maintenant de retour au sommet du pouvoir américain. Fini le showman naïf de la télévision réalité. Trump 2.0 est aguerri au combat et arrive avec une équipe de démolition et un plan agressif pour démanteler ou affaiblir les institutions clés de l’État de sécurité non responsable de l’Amérique.

C’est bon et nécessaire. Le FBI a une longue et sordide histoire de piégeage de personnes ; de perturbation, de détournement et de destruction de mouvements sociaux progressistes ; et de chantage à l’encontre de politiciens de toutes tendances. En conséquence, il y a beaucoup de gens qui n’aiment pas Trump mais qui l’applaudissent — parce qu’ils n’aiment pas encore plus le FBI.

Je comprends cet élan. Mon père, le chercheur marxiste Michael Parenti, était un opposant farouche et public à la guerre du Vietnam, et il a été placé sous surveillance du FBI. Il a même obtenu une copie de son dossier. Ils l’ont harcelé, ont visité notre maison, ont dérangé ma mère. Et donc, quand je lisais que des responsables du bureau, stupéfaits, cherchaient à apaiser la « peur et l’angoisse au sein des rangs du FBI » et juraient de « s’accrocher », j’avais l’impression qu’une petite part de justice cosmique était rendue pour mon père, qui, comme beaucoup de radicaux de sa génération, a passé des années à subir le harcèlement du FBI.

Le FBI est en train de se remettre de ces premiers coups. Mais à moins que Trump et ses collègues ne soient déterminés et systématiques dans leurs efforts, l’appareil de sécurité se regroupera, se dépoussiérera et ripostera. Nous sommes dans les premiers rounds de ce qui sera une confrontation longue et brutale sur le droit de jouir d’une véritable contestation politique, plutôt que d’une politique orchestrée par des hommes en noir.

Les progressistes qui souhaitent préserver un espace pour une véritable politique, et qui connaissent l’histoire de leur FBI, devraient se ranger aux côtés des Trumpiens dans cette lutte.