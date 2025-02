Dès le moment où je traverse le ponton branlant de l’Irak vers le Kurdistan syrien, je ressens un profond sentiment d’isolement. La salle des arrivées, qui offre le seul lien avec le monde extérieur, s’effondre autour de moi. Le magasin hors taxes est fermé, et même son enseigne s’effrite — le « DUTY » a depuis longtemps disparu, mais on peut à peine distinguer « FREE » s’accrochant au mur à l’extérieur. Loin du passage, la route traverse des champs de blé jonchés de déchets, parsemés de derricks pétroliers grinçants réparés après des frappes aériennes répétées. Tout cela est surplombé par un mur frontalier menaçant, d’où des gardes turcs tirent à l’aveugle sur des bergers et de potentiels réfugiés.

Bienvenue, donc, dans l’Administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie (AANES), un endroit qui semble parfois à la lisière des affaires mondiales. À l’exception du Parlement catalan, aucun organisme étranger ne reconnaît cette fédération multiethnique de quatre millions de personnes, souvent connue sous son nom kurde Rojava. Et pourtant, ce coin accidenté du Moyen-Orient, entre l’Euphrate et le Tigre, a longtemps été un point d’appui du changement régional. Les Assyriens, les Séleucides et les Ottomans sont tous venus et partis, laissant les habitants profondément conscients de leur histoire riche. Un groupe d’activistes arabes affiliés à l’AANES s’est nommé « Zenobia » — évoquant la reine guerrière ancienne qui a brièvement défié Rome ici au 3ème siècle.

De nos jours, l’AANES fait face à des menaces équivalentes aux légions d’Aurélien. Après l’effondrement dramatique du régime Assad, Damas est dirigée par Ahmed al-Sharaa, et son groupe dissident d’al-Qaïda Hayyat Tahrir al-Sham (HTS). La Turquie, principal soutien de HTS, rôde derrière le mur frontalier, ses drones laissant des traînées de vapeur spirales dans le ciel alors qu’ils ciblent les ambulances de l’AANES, les manifestants civils et les commandants kurdes poursuivant le combat contre l’EI. Et puis il y a l’État islamique lui-même, qui n’est plus un califat physique mais toujours soutenu par des dizaines de milliers de détenus fanatiques, actuellement en train de s’enliser dans des camps gérés par l’AANES mais désireux de vengeance.

Avec Donald Trump toujours en train de tergiverser sur le rôle de Washington dans la région, l’avenir semble déroutant et incertain. Ce n’est pas surprenant. Les luttes existentielles de l’AANES pour la survie ont longtemps été animées par des dynamiques qui alimentent le conflit plus large qui engloutit maintenant le Moyen-Orient — conflit par procuration au milieu d’une nouvelle guerre froide ; insurrection islamiste et brutalité autoritaire ; luttes pour les ressources pétrolières et en eau entre des capitales riches et des régions appauvries. Tout en même temps, la vision de l’AANES d’une gouvernance fédérale multiethnique offre une alternative frappante à l’islamisme et à l’autocratie, même si son destin laisse entrevoir le cours futur des conflits tourbillonnant à travers la Syrie, le Levant et au-delà.

Tout au long de la guerre civile syrienne qui dure depuis une décennie, ces tensions complexes se sont manifestées à Qamishlo. La plus grande ville kurde syrienne, et la capitale de facto de l’AANES, elle était longtemps divisée entre les Assadistes soutenus par la Russie et les Kurdes soutenus par les États-Unis. En pratique, cela a créé un patchwork complexe de points de contrôle et d’intrigues rappelant Berlin pendant la guerre froide. Malheur au visiteur qui confondait un point de contrôle appartenant à « Sutoro » (une milice chrétienne pro-kurde) avec un autre gardé par « Sootoro » (leurs rivaux pro-Assad).

Aujourd’hui, les troupes russes se retirent de leur base à l’aéroport de Qamishlo, leur présence étant devenue intenable depuis le renversement d’Assad. Pourtant, la paix précaire qui a perduré ici pendant plus d’une décennie laisse entrevoir la relation étrange entre Bashar al-Assad et ses anciens sujets kurdes. Les Assad ont historiquement réprimé la langue et la culture kurdes, tandis que les forces armées de l’AANES ont sporadiquement affronté les milices assadistes. Mais alors qu’il se concentrait sur l’enracinement de son régime voué à l’échec, Assad a principalement laissé les Kurdes tranquilles.

Beaucoup d’habitants craignent que l’on ne puisse pas en dire autant de ses successeurs. « Assad était brutal, mais vous saviez où vous en étiez avec lui, » dit Abu Adil, un garde se tenant près d’un ancien complexe du régime dans le centre de Qamishlo, un poster défraîchi du dictateur flottant à proximité. « Nous ne savons pas si HTS viendra prendre ces bâtiments, si l'[AANES] s’installera, ou si nous pourrons les démolir et construire quelque chose à leur place. » Abu Adil sait à quel point la politique ici peut être volatile. Lui-même a été déplacé lors d’une offensive turque en 2019 qui a fait des centaines de morts et des centaines de milliers de déplacés. « Les milices turques ont tout volé, » explique-t-il. « Ils n’ont laissé aucune machine à laver derrière eux. Nous n’avons aucun problème avec HTS : mais la Turquie est le problème. »

Ankara s’est longtemps opposée de manière existentielle à l’AANES, craignant que le projet d’autonomie dirigé par les Kurdes n’inspire idéologiquement et ne soutienne matériellement les militants kurdes espérant déloger l’autocrate islamiste de la Turquie : le président Erdoğan. Avec les Assad partis, la Turquie vise maintenant à achever ce qu’elle a commencé en 2019. En décembre dernier, Ankara a cherché à occuper tout le territoire restant contrôlé par l’AANES à l’ouest de l’Euphrate, déplaçant 100 000 personnes. Plus de 100 civils ont été tués lors de frappes aériennes turques en cours, au milieu de rapports de crimes de guerre potentiels, l’offensive étant désormais concentrée autour d’un barrage hydroélectrique clé offrant à la Turquie un potentiel point d’appui à travers l’Euphrate.

Surtout compte tenu de leur longue lutte contre l’ISIS — la bataille pour reprendre la clé de la ville de Kobané a tué des centaines de combattants kurdes — de nombreux réfugiés nouvellement déplacés sont, sans surprise, amers. « Nous étions un bouclier protégeant non seulement le reste de [AANES], mais le monde entier », déclare Ahmed Sharo, un marchand d’or et loyaliste de l’AANES qui a fui les Turcs pour Qamishlo. J’ai entendu des arguments similaires lors de précédents voyages en Rojava, mais l’ambiance est maintenant particulièrement amère. Pas étonnant : après avoir végété dans un camp de réfugiés pendant des années, Sharo dit qu’il n’a eu que 30 minutes pour fuir les milices turques qui avançaient. Après notre conversation, deux femmes se sont approchées et ont demandé de l’argent, une première lors de toutes mes visites dans les fiers et politisés camps de réfugiés de Rojava.

Il est donc clair que de nombreux habitants ici sont fatigués de la vie dans l’AANES, non reconnue par le monde et exposée aux dépredations d’un important allié de l’OTAN. Pourtant, si l’assaut de la Turquie préoccupe particulièrement des personnes comme Sharo — les Kurdes, les Yézidis et les chrétiens qui ont le plus bénéficié du modèle d’autodétermination des minorités de Rojava — ils ne sont pas les seuls à s’inquiéter. Tout comme la population de la région dans son ensemble, tant l’AANES civile que son aile militaire sont désormais majoritairement arabes, travaillant à unir les communautés arabes religieusement conservatrices dans leur projet multiethnique. « L’administration et l’armée » ne sont pas kurdes, souligne Hamdan al-Abd, un cheikh charismatique à moustache qui représente les intérêts arabes au sein du Conseil exécutif de l’AANES. « Au contraire, ils respectent et protègent toutes les communautés de la région. »

D’autres ne seraient pas d’accord. Je rencontre al-Abd à Raqqa, l’ancienne capitale de l’ISIS et maintenant la plus grande ville de l’AANES. Comme d’autres responsables, il veille à arborer à la fois l’emblème de l’AANES et le nouveau drapeau syrien à trois étoiles dans son bureau, ce dernier étant brandi par des manifestants pro-démocratie au début de la guerre civile et maintenant par le nouveau gouvernement islamiste à Damas. Pourtant, lorsque des manifestants à Raqqa ont levé ce même drapeau après l’expulsion d’Assad, les forces de sécurité de l’AANES ont ouvert le feu. Dans le hall d’un hôtel sombre, j’ai des conversations furtives avec des activistes qui disent avoir été successivement détenus par les Assad, l’ISIS et l’AANES. « Les gens ici ne se sentent pas libres, comme ils le sont maintenant dans le reste de la Syrie », dit l’un d’eux. « Nous croyons que le nouveau gouvernement à Damas a les mêmes idées que nous, et à l’avenir, cette ville fera partie de leur système de gouvernement central. »

Ces révolutionnaires devenus employés d’ONG ne sont pas les seuls à mépriser l’expérience de l’AANES. Les jihadistes le font aussi, comme je l’ai découvert lorsque j’ai visité un magasin de lingerie à Raqqa. La propriétaire prétend de manière peu plausible que son mari est mort d’une crise cardiaque juste au moment où les forces américaines bombardaient la ville, faisant d’elle la veuve probable d’un combattant de l’ISIS. Elle dit que les habitants de Raqqa « attendent et prient » pour que les milices turques purgent l’administration laïque kurde de la ville. Bien que son entreprise prospère n’aurait jamais pu exister sous l’ISIS — le Califat n’était jamais de grands fans des corsets en latex, même vendus par des femmes en niqab complet — elle espère que la relation étroite d’Ankara avec al-Sharaa à Damas pourra mettre fin à la corruption aux points de contrôle et faire tomber les droits de douane à l’importation.

L’AANES a montré une certaine ouverture aux sensibilités locales. Bien que l’élite diplomatique et militaire soit encore dominée par les Kurdes, Raqqa et d’autres zones arabes ont pu obtenir des exemptions dans des domaines tels que l’éducation laïque, le service militaire, les droits de douane sur le pétrole et le droit matrimonial. L’opinion publique à Raqqa est donc plus nuancée que ce que l’AANES ou ses opposants suggèrent. En défendant l’état de droit et en protégeant les services de base même dans les régions arabes — lors de ma première visite en trois ans, j’ai été frappé par le rythme de la reconstruction dans le marché animé de Raqqa — les responsables ont longtemps pu obtenir un soutien tacite de la part des habitants, autrement méfiants envers leur vision modernisatrice et féministe. « Malgré toutes les erreurs que l’AANES a commises, c’est néanmoins la meilleure option en Syrie », me dit une journaliste arabe à Raqqa, sirotant un milkshake aux fruits d’un magasin voisin. « Personnellement, j’aimerais voir l’AANES et le HTS parvenir à un accord pour une administration partagée. »

Les dirigeants syriens ont tenté de trouver un terrain d’entente. Al-Sharaa a déjà rencontré le commandant kurde syrien de haut rang, tandis que le HTS et l’AANES ont maintenu un cessez-le-feu prudent, les deux parties exprimant des désirs sincères de prévenir de nouveaux conflits et d’établir des comités de travail et une conférence nationale. Mais l’immense influence de la Turquie en tant qu’interlocuteur étranger clé d’al-Sharaa freine les progrès, tandis que les deux parties ont des visions profondément contrastées de ce à quoi la Syrie devrait ressembler : laïque contre clérical ; fédéral contre unitaire.

Cela crée un défi paradoxal pour les dirigeants de l’AANES désireux de déléguer l’autonomie décisionnelle aux communautés syriennes. Mais comme ce propriétaire de magasin de lingerie, de nombreuses personnes dans ces mêmes communautés aspirent à une Syrie plus ou moins centralisée, une vision qu’elles font confiance au nouveau fort en Damas pour réaliser. Avant la guerre, la Syrie n’était pas un pays particulièrement conservateur ou radicalisé. Pourtant, quatorze années de conflit sanglant ont catalysé le militantisme islamiste et le chauvinisme arabe sunnite, en particulier en réaction à la clique alaouite autour d’Assad. Plus largement, même des Arabes modérés — et certains Kurdes — seraient prêts à tolérer un certain degré d’autoritarisme islamiste sous le HTS comme prix de la stabilité interne et du retour sur les marchés mondiaux.

Résoudre ces questions est particulièrement urgent compte tenu de la détérioration de la situation humanitaire. En kurde, « l’herbe est toujours plus verte de l’autre côté » est pessimiste rendu par « les herbes cultivées dans votre propre jardin ont toujours un goût amer » — une description appropriée des suspicions mutuelles entre Kurdes et Arabes. À Raqqa, les habitants affirment que l’administration kurde s’approprie la richesse pétrolière locale pour financer ses propres ambitions séparatistes, alors que des rumeurs folles circulent sur l’électricité 24 heures sur 24 et les routes nouvellement pavées dans les zones kurdes. Mais quand je voyage vers le nord à Kobané, site de cette célèbre victoire de 2015, je trouve tout le contraire. Les frappes aériennes turques ont mis le barrage hydroélectrique hors service, tandis que leurs miliciens par procuration arrosent régulièrement les stations de pompage de première ligne avec des armes lourdes. Sans électricité, les hôpitaux luttent pour maintenir des normes de base, et même les jardins proverbiaux ont du mal. Sans beaucoup de pluie cette année, la crise environnementale dans cette région en voie de désertification ne fait que croître.

Avec tant d’incertitudes, il n’est pas surprenant que certains au sein de l’AANES cherchent plus loin pour la sécurité. Abu Adil, le garde de sécurité à Qamishlo, a déjà envoyé ses fils dans la région voisine du Kurdistan d’Irak (KRI) pour trouver du travail. Comme de nombreux Kurdes syriens, il utilise le mot « Kurdistan » simplement pour désigner la région irakienne rivale, suggérant un manque de foi dans le projet kurde de l’AANES. En l’absence d’autres amis, les Kurdes sont contraints d’espérer que la protection américaine puisse les garder en sécurité, même si cela signifie s’associer avec le conservateur KRI. Étant donné la politique étrangère erratique de Trump, ce n’est pas un pari sûr, bien que cela soit sans aucun doute plus plausible que d’espérer qu’Israël viendra à la rescousse, comme le souhaiteraient certains habitants désespérés : Tel Aviv a heureusement instrumentalisé la cause kurde tout en maintenant un commerce pétrolier actif avec Ankara.

En évaluant ces appels paniqués, un ami kurde syrien décrit son peuple apatride comme « des enfants qui ont grandi sans parents, les laissant désespérés d’amour de quiconque. » En effet, les Kurdes syriens ont longtemps cherché du soutien dans des endroits inattendus. D’une part, l’AANES a obtenu du soutien de la gauche internationale en faisant avancer son idéologie progressiste à travers la lutte « anti-fasciste » contre l’EI. D’autre part, l’aile armée de l’AANES s’est établie avec succès comme le partenaire indispensable du Pentagone dans la guerre contre le terrorisme islamiste. Même au-delà des appels émotionnels aux valeurs anti-fascistes, ou du risque sécuritaire posé par plus de 40 000 affiliés de l’EI toujours détenus dans la région, aspirant à une prise de contrôle par le HTS, il y a des raisons pour les observateurs de tous bords de se soucier de ce qui se passe ensuite.

« Les Kurdes syriens ont longtemps cherché du soutien dans des endroits inattendus. »

En s’adressant à ses partisans anarchistes et socialistes, l’AANES a longtemps établi des comparaisons avec la guerre civile espagnole. L’analogie est plus qu’un simple effet rhétorique. Tout comme en Espagne, le bain de sang syrien a présagé un conflit beaucoup plus large, défini par la guerre par procuration, l’effondrement de l’État et le déplacement de masse. Le conflit offre une étude de cas pour la désintégration à venir du soi-disant « système international basé sur des règles » — un euphémisme pour l’hégémonie américaine — alors que l’islamisme et d’autres formes de militantisme politique défient et soutiennent le pouvoir central de l’État.

Tout cela est précipité par la montée des températures, la désertification, les récoltes ratées et l’armement des ressources en eau. La dégradation par Israël des clients de l’Iran dans le Hezbollah et le Hamas fait partie de cette histoire plus large, ouvrant la voie à l’effondrement d’Assad. L’expansion par la Turquie de la guerre par drones et par procuration au-delà de la Syrie vers l’Irak, l’Azerbaïdjan et la Libye en fait aussi partie. Le corridor économique envisagé reliant l’Arabie Saoudite à travers Israël à l’Europe, tout en évitant les attaques des Houthis en mer Rouge, sera lié à de nouveaux conflits, tout comme le projet de route de développement concurrent de la Turquie, de plusieurs milliards de dollars, entre Bagdad et l’Ouest. Associé à la concurrence croissante pour les ressources en Méditerranée orientale et dans la Corne de l’Afrique, il n’est pas surprenant que les représentants de l’AANES aient longtemps désigné cette polycrise spirale par un nom plus simple : la Troisième Guerre mondiale.

Les luttes complexes dans le nord de la Syrie font donc partie d’un tableau plus large, suggérant des manières dont la gouvernance étatique, la résistance et la réaction pourraient évoluer dans les décennies à venir. Malgré leurs différences, l’AANES et le HTS ont répondu à ces bouleversements historiques de manière remarquablement similaire. « Le HTS a deux visages », dit un activiste de l’opposition à Raqqa. « L’un est un visage religieux, qui vise à exporter le jihad dans le monde entier ; et l’autre est un visage politique, qui essaie de trouver une solution pour tous les peuples de Syrie. Nous sommes avec eux pour cette seconde approche. » L’AANES, qui a longtemps cherché à équilibrer la militance radicale de gauche et la légitimité institutionnalisée, pourrait être décrite en des termes similaires. Évoluant bien au-delà de sa vision utopique d’une « commune de communes » décentralisée, elle a établi une fédération complexe capable de nourrir et de protéger des millions de personnes malgré de sévères différences idéologiques. En effet, tandis que les responsables de l’AANES affirment de manière dramatique que « la Turquie veut réorganiser la société syrienne sous un système d’vilayet ottoman », leur propre projet ressemble plutôt à cette fédération pré-moderne ingérable.

Étant donné ce pragmatisme mutuel, il est possible d’imaginer au moins un futur modus vivendi entre le HTS et l’AANES. Bien que ces derniers aient déclaré leur volonté de reconnaître al-Sharaa et de s’intégrer dans son nouvel armée syrienne, toute transition de ce type est susceptible d’être difficile et prolongée. Au contraire, la direction kurde cherchera des moyens de survivre, s’adaptant à un rôle diminué dans la nouvelle Syrie. Leurs chances dépendent de la direction prise à Damas. Al-Sharaa lui-même semble prêt à continuer sur la voie du capitalisme de copinage technocratique, couplé à la répression autoritaire de la société civile. C’est un modèle qu’il a déjà testé avec succès à Idlib, tandis que le nouveau ministre des Affaires étrangères syrien a récemment rejoint Tony Blair sur scène à Davos pour proclamer ses espoirs que son pays suivrait le chemin saoudien vers l’intégration néolibérale. Bien que ce modèle puisse protéger certains droits fondamentaux, l’autodétermination communautaire dans le modèle kurde est susceptible de rester en dehors des limites.

Cependant, il est frappant d’entendre les points de discussion de l’AANES sur les droits des femmes et des minorités être repris à la fois par al-Sharaa et l’opposition arabe conservatrice à Raqqa. De 1789 à 1917, toutes les véritables révolutions ont eu un impact au-delà de leur effondrement, alors que les droits civils autrefois considérés comme radicaux deviennent des conventions quotidiennes. Il en pourrait encore être de même en Syrie. Bien sûr, l’analogie avec la guerre civile espagnole implique également la probabilité de la défaite finale de la révolution rojavane. Pourtant, c’est un coin du monde où l’espoir peut prospérer même dans les circonstances les plus sombres, même au milieu des « herbes amères » de votre propre jardin. Demandez simplement aux activistes féminines de Raqqa, dont le nom Zenobia est mort en exil, sa résistance aux Romains écrasée.