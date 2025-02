Les hôpitaux sont évidemment des lieux de vie ou de mort pour les patients. Mais pour les médecins aussi, une journée aux urgences peut être professionnellement fatale. Si je manque un cas de méningite, ou si je ne repère pas une crise cardiaque, les conséquences sont rapides et sévères. Je serai en première page des journaux et je ferai face à la BMA avant même que mes pieds touchent le sol. Mais imaginez maintenant que mon erreur ne soit pas personnelle : mais institutionnelle. Imaginez que je sois un manager dans un hôpital en difficulté, et que mon incompétence administrative entraîne des dizaines de décès évitables. Que puis-je attendre ? Au pire, une retraite anticipée avec une pension généreuse, ou peut-être même un transfert vers un autre emploi ailleurs.

Bienvenue, donc, dans le monde chaotique de la gestion du NHS, un monde où les médecins en échec sont impitoyablement punis mais où les supérieurs s’en sortent, cachés derrière des mots à la mode et des écrans d’ordinateur. Combiné à la pression croissante sur les cliniciens pour qu’ils assument des rôles de gestion inadaptés, il n’est pas surprenant que les choses tournent si souvent mal. Pourtant, au milieu de l’expertise mal orientée et du vaste fossé entre les priorités administratives et les soins pratiques aux patients, un autre avenir est possible — un avenir qui met enfin un prix sur l’échec, des bureaux d’angle aux urgences, et qui renforce également les soins aux patients.

Une façon de comprendre la crise de gestion du NHS est à travers la foi particulière de la Grande-Bretagne dans l’expérience vécue. On m’a moi-même demandé de donner des avis sur des budgets de 50 millions de livres : non pas parce que je sais beaucoup de choses sur les mathématiques, mais parce que j’ai un diplôme de médecine. J’ai été par ailleurs entraîné à présider des réunions budgétaires départementales avec à peine 15 minutes de préparation, tout cela devant des dizaines de bureaucrates. Vous pourriez dire que c’est juste : je suis médecin. À quoi je répondrais : je peux me débrouiller dans une cuisine, mais cela ne signifie pas que je suis la prochaine Nigella. Les résultats de cette approche dilettante sont, de toute façon, prévisibles. J’ai travaillé avec un physiothérapeute qui a pris des décisions cruciales concernant la santé mentale, et un ancien ergothérapeute qui a supervisé des projets informatiques sophistiqués. Pas étonnant que le Parti travailliste ait déclaré que le NHS gaspille environ 10 milliards de livres par an.

Contrairement aux clichés, la numérisation n’est pas non plus une panacée ici. Dans ma confiance, moins de 20 % des réunions de gestion se déroulent désormais en face à face. Les réunions Teams sont devenues la norme, avec entre six et 24 personnes assistant à des sessions virtuelles. Peut-être inévitablement, ces imitations d’hôpital de Celebrity Squares sont tout sauf efficaces. Avec tant de visages entassés à l’écran, la prise de décision réelle s’arrête rapidement.

Et si s’attendre à ce que les médecins travaillent en tant que gestionnaires est déjà assez mauvais, la bureaucratie virtuelle encourage également la banalité du jargon managérial. Il est facile de se moquer de phrases comme « nous reviendrons là-dessus » ou « c’est un changement de jeu » — sans parler de ces cadres supérieurs qui viennent aux réunions parés de bijoux coûteux et pensent que les discours TEDx sont des remplacements adéquats pour des connaissances réelles. Pourtant, si j’entends « approche 360 » si souvent que j’ai l’impression de descendre d’un manège de fête foraine, l’inertie linguistique n’est pas une blague, alors que les crises autour du personnel ou des lits deviennent des « défis » abstraits à résoudre via PowerPoint.

Certes, les coûts humains et financiers ici sont stupéfiants. Selon NHS Resolution, les paiements d’indemnisation en 2023-24 s’élevaient à 2,8 milliards de livres. Ces pertes ont un visage humain : le scandale de la maternité de l’hôpital NHS de Shrewsbury et Telford a vu des décès et des blessures évitables pour des centaines de bébés. Les patients hospitalisés ne sont pas les seuls à souffrir. Valdo Calocane et Axel Rudakubana ne sont que deux des individus violents à avoir semé le chaos après avoir été abandonnés par la bureaucratie de la santé mentale britannique.

Des désastres de ce type sont très rarement punis : l’incompétence à Shrewsbury et Telford ne l’a certainement pas été. Le problème fondamental est que la responsabilité du NHS n’est pas répartie de manière équitable. Ceux qui sont le plus exposés à l’examen sont souvent ceux qui ont le moins de temps pour défendre leurs décisions, même si ceux qui prennent les choix les plus conséquents restent en sécurité. Dans le premier cas, je pense, franchement, à des gens comme moi : des médecins et des infirmières aux urgences où chaque erreur est immédiatement évidente.

Pourtant, les cadres supérieurs existent souvent dans une splendide isolation, quelque chose qui s’étend également à certains de mes collègues cliniciens. J’ai vu des patients en santé mentale passer des jours dans mon service des urgences tandis que les services psychiatriques semblent impuissants ou réticents à intervenir. Pourtant, si je me retourne et pose des questions pointues, mes collègues en santé mentale auront l’air de dire : « Que diable veux-tu que je fasse ? » Même lorsque les services psychiatriques échouent à identifier à plusieurs reprises des individus à haut risque — qui passent ensuite à des actes violents — la responsabilité semble souvent s’évaporer dans un brouillard de réunions de comité et d’excuses de « leçons apprises ».

En bref, cela va bien au-delà de l’inertie bureaucratique : c’est une défaillance catastrophique des soins qui coûte des vies chaque jour. C’est aussi indicatif d’un politiquement correct qui permet aux personnes de faible volonté ou d’esprit faible d’utiliser des accusations de « harcèlement » comme un masque pour obscurcir leur propre inaptitude.

Tout cela suggère un paradoxe : le NHS est à la fois trop centralisé et trop fragmenté. Alors que NHS England maintient un contrôle strict sur les grandes politiques et objectifs, les fiducies individuelles fonctionnent avec une autonomie significative dans leur gestion quotidienne. Pour être juste, les puissants ne sont pas aveugles ici. En juillet 2022, NHS England a annoncé des plans pour supprimer jusqu’à 6 000 emplois dans le cadre de sa fusion avec NHS Digital et Health Education England. Le plan était de réduire les coûts organisationnels de 30 %, la plupart des coupes étant axées sur les rôles de direction et les fonctions administratives.

« Au minimum, les gestionnaires incompétents devraient sûrement faire face aux mêmes conséquences que les médecins incompétents. »

En pratique, cependant, les postes administratifs juniors ont largement ressenti la pression, tandis que les couches de direction supérieure sont restées principalement intactes. L’organisation continue sans surprise à fonctionner avec une lenteur de style soviétique, où la mesure de l’utilisation des trombones reçoit la même attention que les résultats des patients.

Wes Streeting a-t-il une idée de ce qu’il faut faire ? Certes, il a averti les « gros chats » du NHS qu’ils seraient licenciés et bloqués de prendre un autre emploi dans le secteur si leurs hôpitaux échouaient. Mais je n’ai vu aucune preuve que cela se produise réellement. Si quelque chose, depuis que le Parti travailliste est arrivé au pouvoir en juillet dernier, j’ai vu un nombre croissant de gestionnaires se pavaner dans les locaux du NHS comme s’ils étaient intouchables. Certes, cette approche confuse de qui compte vraiment est évidente dans mon propre travail. Si ma fiducie me surpaye en raison d’une erreur administrative, elle récupérera l’argent en quelques jours. Mais quand elle doit de l’argent au personnel, l’affaire peut traîner pendant des mois.

Tout en même temps, le NHS semble de plus en plus déconnecté des tendances mondiales. Le triomphe de personnes comme Donald Trump suggère un changement loin du managérialisme déformé — et vers un leadership robuste, direct et responsable. Bien que le NHS n’ait certainement pas besoin d’embrasser l’autoritarisme ici, il devrait reconnaître que les jours de responsabilité diffuse et de comités Teams sans fin sont comptés. Pour tous ses défauts, et tout comme le Président lui-même, les États-Unis offrent un modèle ici. Lorsque les administrateurs d’hôpitaux américains président à des échecs systématiques, ils font face à de réelles conséquences, allant jusqu’à des accusations criminelles.

Pourquoi ne pas apporter une véritable responsabilité à nos hôpitaux, alors ? Licenciement obligatoire pour les gestionnaires et les médecins dont les décisions entraînent des préjudices graves aux patients. À partir de là, ces réformes de 2022 doivent enfin être mises en œuvre. Avec 10 000 nouveaux gestionnaires en une décennie, il y a clairement beaucoup de place pour des coupes, un mouvement qui réduirait également l’écart entre les costumes et le personnel de première ligne. Forcer le personnel à se rencontrer en personne aiderait sans aucun doute aussi. Étant donné que plus de 1 000 médecins généralistes qualifiés ont quitté le NHS en une décennie, le moins que leurs patrons puissent faire est de se présenter au travail, surtout lorsque leurs paquets de salaire collectifs ont gonflé de 1,1 milliard de livres. Non moins important, le secteur de la santé a urgemment besoin d’une refonte totale du recrutement des gestionnaires, mettant fin à la pratique de promouvoir le personnel clinique sans formation ni qualifications — sans parler de s’attendre à ce qu’ils participent à des réunions complexes avec littéralement quelques minutes à perdre.

Au minimum, les gestionnaires incompétents devraient sûrement faire face aux mêmes conséquences que les médecins incompétents. Parfois, ce sont les bureaucrates qui ont du sang sur les mains.