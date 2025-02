Il y a plusieurs années, j’ai quitté mon poste de professeur dans une université d’État respectée pour rejoindre la fonction publique fédérale américaine. Cela a été une décision douloureuse. J’aimais beaucoup le milieu académique. J’adorais encadrer des étudiants, explorer de nouvelles idées et interagir avec différentes perspectives. Peu de choses me procuraient plus de joie que d’entendre des collègues brillants de diverses disciplines, remettre en question ou affiner mes hypothèses. Naturellement, ce poste offrait une mesure décente de sécurité financière et une bonne qualité de vie.

Puis tout a rapidement dégénéré, alors que la conformité étouffante et le contrôle de la pensée associé à la « wokeness » s’emparaient de mon campus. Étrange que cela puisse paraître au milieu de la croisade de l’administration Trump pour extirper la DEI de la branche exécutive, j’ai trouvé un refuge relatif face à ces pratiques et idéologies dans — oui — mon lieu de travail fédéral.

Une forme austère de politique identitaire faisait partie de l’académie américaine bien avant l’essor de la wokeness. À la fin des années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix, on l’appelait « politiquement correct » et elle inspirait surtout la moquerie. Les chercheurs et les étudiants qui n’étaient pas d’accord levaient les yeux au ciel et pouvaient poursuivre leur vie académique. Mais la dernière itération était différente. Elle a rapidement et dramatiquement changé le climat sur les campus américains.

La « wokeness » s’est accélérée. Les pronoms sont devenus une sorte de badge de loyauté, et un moyen de filtrer les candidats potentiels à la place du mérite académique. Mes étudiants religieux ont été vilipendés pour avoir exprimé des désaccords de principe concernant les normes sociales changeantes. Peu importait qu’ils soient raisonnables, voire compatissants dans leur discours. J’ai été témoin d’un professeur qualifiant d’« extrémistes » des étudiants juifs orthodoxes qui pratiquaient la séparation des sexes. Un terme généralement réservé aux kamikazes a maintenant piégé une communauté parfaitement pacifique.

L’hostilité a influencé les trajectoires professionnelles des étudiants. Une brillante étudiante en doctorat de psychologie qui se trouvait être évangélique a été poussée par son conseiller à quitter le programme. Le conseiller craignait qu’elle ne discrimine les personnes LGBTQ — peu importe que sa recherche n’ait rien à voir avec la sexualité ou qu’elle n’ait jamais exprimé un seul sentiment anti-LGBTQ ; son identité religieuse à elle seule suffisait à susciter des soupçons sur son aptitude à l’académie.

Avant de démissionner, j’ai passé plus d’un an à explorer des alternatives à la profession professorale. J’avais besoin d’un endroit où je pourrais gagner un salaire raisonnable, maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et rester dans ma ville actuelle. Je voulais également travailler dans un environnement qui permettait l’hétérodoxie intellectuelle. Je ne voulais pas être entouré par la conformité idéologique, que ce soit de la gauche ou de la droite.

À ma grande surprise, le gouvernement fédéral est devenu mon premier choix.

Au-delà des politiques publiques, je savais peu de choses sur les réalités quotidiennes du travail fédéral. Je connaissais personnellement peu d’employés fédéraux. Pendant mes années rebelles à l’université, je critiquais souvent le gouvernement fédéral, convaincu que chaque centimètre était gangrené par la corruption, l’inefficacité et l’excès bureaucratique. Franchement, je pensais aussi que c’était un endroit douloureusement ennuyeux — rempli de costumes sans inspiration, de yes-men, et de bureaux décorés en beige des années soixante-dix. J’avais peur de quitter un espace dédié aux idées — aussi étouffé par la dispensation woke soit-il — pour une machine bureaucratique lente. Pourtant, j’ai sauté le pas car je ne pouvais plus rester dans le milieu académique en bonne conscience.

Il s’avère que mes craintes étaient justifiées. Le travail fédéral peut, en effet, être ennuyeux. La quantité de paperasse est ahurissante, et l’adoption de la technologie moderne est douloureusement lente. Il y a des règles pour les règles. L’un de mes collègues — un autre exilé du monde académique — a un jour observé avec sécheresse que de nombreux bureaucrates fédéraux n’ont même pas une compréhension de base des sciences politiques. Ils sont tellement absorbés par la navigation dans des réglementations obsolètes et parfois absurdes que le but plus large de leur travail peut se perdre. Ce n’est pas qu’ils soient incapables de penser à un niveau supérieur, mais la machinerie du gouvernement engendre une soumission aux détails.

Pourtant, j’ai également constaté que la caricature commune de l’« État profond » comme une cabale non responsable de bureaucrates non élus engagés dans des conspirations obscures est exagérée. De même, la main-d’œuvre fédérale n’est pas un bastion du radicalisme de gauche nécessitant une réponse de terre brûlée, comme le soutiennent certains critiques.

Oui, les employés fédéraux ont des penchants partisans comme tout le monde, mais la plupart suivent finalement les directives de l’administration en place. Dans mon propre bureau, j’ai entendu des dirigeants aux vues démocrates déclarer explicitement leur engagement à mettre en œuvre les politiques de la nouvelle administration — non pas parce qu’ils sont d’accord avec le président Trump, mais parce qu’ils respectent la Constitution et l’État de droit. Ils croient que le pouvoir exécutif doit être réactif à son chef et aux personnes qui l’ont élu.

Ce qui est souvent négligé, c’est l’hétérodoxie intellectuelle au sein de la main-d’œuvre fédérale. Mes collègues viennent de tous les horizons. J’assiste régulièrement à des réunions avec des collègues gays et lesbiennes libéraux, et dans ces mêmes réunions, je travaille aux côtés de chrétiens évangéliques conservateurs — y compris des pasteurs et des ministres — qui disent « Joyeux Noël » et « Amen » sans peur ni hésitation.

Ayant passé des années dans le monde académique, où l’autocensure était souvent le prix de la survie, j’ai été stupéfait par ce niveau d’expression ouverte. Les employés conservateurs, en particulier, semblaient beaucoup plus à l’aise pour exprimer leurs opinions qu’ils ne l’auraient jamais pu sur un campus universitaire. Cela était vrai sous les administrations Biden et Trump. Contrairement au monde académique, personne ne m’a jamais imposé de pronoms. Au lieu de cela, nous nous concentrons sur nos emplois et travaillons fidèlement pour servir la nation.

Cependant, maintenant, beaucoup de ces mêmes collègues — à la fois libéraux et conservateurs — s’inquiètent pour leurs emplois. Certains de mes collègues de centre-droit vivent dans des zones rurales, où le travail à distance leur a permis de contribuer de manière significative au service gouvernemental sans déménager. Mais avec les mandats de retour au bureau qui se profilent, ils font face à un choix difficile : quitter leur emploi ou déraciner leurs familles. Ironiquement, ce sont souvent mes collègues libéraux, qui vivent dans de grandes villes avec plusieurs bâtiments fédéraux, qui auront plus de facilité à se conformer à ces politiques.

Je comprends que, d’un point de vue global, il est difficile de séparer les éléments véritablement problématiques de la bureaucratie fédérale des employés de base qui font simplement leur travail. Le président Trump et Elon Musk, entre autres, ont défendu des mesures radicales pour « assécher le marais ». Mais j’espère qu’il est encore temps d’élaborer une approche plus précise — une qui cible la dysfonction bureaucratique enracinée sans démanteler de manière indiscriminée les institutions qui, pour beaucoup d’entre nous, ont fourni un refuge contre les excès du wokisme.

Il y a des travailleurs fédéraux comme moi qui ont trouvé dans le service gouvernemental fédéral un espace pour l’hétérodoxie intellectuelle — un espace qui n’existe plus dans le milieu académique. Pour cette raison, j’espère un brûlage contrôlé, et non une terre brûlée.