Cela pourrait faire de moi un mauvais parent, mais je vais être honnête : j’adore Instagram. Ce qui est pire, c’est que j’adore que mes enfants y soient. Quelque chose a changé récemment, et nos fils d’actualité sont absolument en feu. Nous avons atteint le pic de l’algorithme. Les filles et moi partageons constamment des mèmes et des vidéos entre nous sur les réseaux sociaux. Elles aiment ça. Et — je sais que c’est horrible — j’aime ça aussi. C’est très, très drôle.

Des recherches importantes ont été menées par des scientifiques sociaux, notamment Jonathan Haidt, décrivant les effets catastrophiques des réseaux sociaux sur les adolescents, en particulier sur les adolescentes. Je ne suis pas ici pour soutenir que le smartphone a été un net positif ou même une technologie neutre dans la vie des adolescents. En tant qu’enseignant, je peux voir que c’est mauvais pour les jeunes, tout comme pour moi. Mais l’année dernière m’a rendu beaucoup moins anxieux quant à la capacité du téléphone portable à rendre les adolescents anxieux. Le « changement de vibe » que nous avons tous remarqué, s’éloignant des idéologies progressistes extrêmes vers des attitudes plus « populistes » (populaires), a rendu l’ubiquité des réseaux sociaux beaucoup moins inquiétante. La culture des jeunes a changé. Ce qui était autrefois cool sur les réseaux sociaux est maintenant gênant. De nos jours, on ne vous verrait pas mort en train de publier des infographies sur la justice sociale. Et le discours sur la thérapie, Dieu merci, n’est plus une tendance. Cela s’est produit plus rapidement que les scientifiques sociaux n’auraient pu le compiler en points de données, peut-être. Je ne les blâme pas pour cela. Les tendances adolescentes se produisent en un instant.

Pour comprendre les tendances adolescentes, nous devons nous rappeler que l’adolescent est essentiellement un animal grégaire. Les films depuis The Breakfast Club, qui a maintenant 40 ans, nous ont dit quels sont les groupes : les sportifs, les princesses, les nerds, les rockers et les marginaux. Les adolescents s’attachent à leur groupe. Même les solitaires font partie d’un groupe : celui des NPC. Depuis que Judd Nelson a courtisé Molly Ringwald, on nous a dit de briser les barrières, de sortir de nos cliques, de voir les gens pour qui ils sont à l’intérieur. Il ne nous vient jamais à l’esprit que les groupes se forment en premier lieu parce que les adolescents se voient effectivement tels qu’ils sont à l’intérieur, et que les groupes se forment en conséquence.

La vérité est que les adolescents aiment leurs groupes. Ils ont très peu d’intérêt à en sortir ou à les abolir. Les groupes leur donnent un sentiment d’appartenance, et ils aiment appartenir. Appartenir aide à se sentir moins seul, et cela permet à un adolescent de comprendre et de former des jugements sur le monde qui l’entoure. L’adolescent adopte généralement en interne les marqueurs externes de son groupe afin de trouver un moyen de s’intégrer dans le monde. On nous a dit que l’identité, en particulier l’identité de genre, est socialement construite. Mais bien sûr que c’est le cas ! Les années d’adolescence sont difficiles et déroutantes. Les groupes sociaux offrent un sens de cohérence sur le monde, et un modèle pour se former afin de s’y adapter. Les adolescents se conforment les uns aux autres ; même (ou peut-être surtout) les « non-conformistes » se conforment les uns aux autres.

Le fait que l’adolescent veuille s’intégrer dans le monde est une bonne chose, et nécessaire. Alors que l’adolescent s’intègre dans le monde, elle le change aussi pour qu’il lui convienne. L’adolescent de la génération Z fait cela de manière ludique, par exemple, avec le langage. Ils ont ressuscité d’anciens mots, « cuit », et en ont inventé de nouveaux, « opp » et « slaps ». Ils décomposent les mots et les remettent ensemble : « unalive ». Ces mots se répandent rapidement, grâce aux réseaux sociaux, et utiliser ces mots signale une appartenance à une culture — avec la caveat supplémentaire que les nouveaux mots doivent tous être prononcés avec juste la bonne dose d’auto-dérision ironique. Le code ultime pour appartenir à la culture adolescente est de signaler qu’il est nul de paraître désespéré de vouloir appartenir à la culture adolescente.

Leurs jeux de langage et leur capacité d’adaptation précoce aux nouveaux mots montrent que l’adolescent est à la fois un rebelle naturel et un conformiste naturel. Presque universellement, les filles veulent d’abord s’intégrer avec d’autres filles. L’adolescente évolue en groupe, et elle pense avec son groupe. Et bien qu’il soit vrai que pendant les années d’adolescence, les filles commencent à se concentrer sur les garçons, leur principale préoccupation reste, presque universellement, leur acceptation par d’autres filles.

Ce que l’adolescente veut le plus, c’est être jugée comme une insider par les autres adolescents de son groupe. Elle veut se sentir suffisamment en sécurité dans l’approbation de certaines filles pour qu’elles puissent collectivement désapprouver d’autres filles, ainsi que des garçons. En d’autres termes, elle veut se sentir bien dans sa peau, ce qui se produit en s’évaluant elle-même, ses valeurs et sa personnalité, par rapport à ses pairs et en les trouvant insuffisants. Cela pourrait faire paraître le fait d’être une adolescente comme un long film Mean Girls ou quelque chose comme ça, mais je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Nous jugeons tous les autres, tout le temps. (De nombreux lecteurs m’ont sans doute jugée comme une mauvaise mère lorsque j’ai dit que j’aimais partager les réseaux sociaux avec mes enfants. Je ne suis pas blessée si vous l’avez fait.) Le jugement est nécessaire. Nos jugements ne sont pas seulement nos valeurs, mais aussi la façon dont nous expérimentons nos valeurs. À travers les jugements, les normes du groupe deviennent les sentiments de la fille. Les groupes de filles aident les adolescents à comprendre cela et à s’y socialiser.

Au cours de la dernière décennie, les qualités de rebelle-conformiste de l’adolescente se sont regroupées dans la conformité de l’adolescente non-conformiste. La « rebelle » en elle lutte contre les oppressions, combat les « normes » et est un « individu ». Mais elle est un stéréotype facilement reconnaissable, soumise à ce que Matthew B Crawford décrit comme « l’uniformité du solipsisme de masse ». Les non-conformistes conformistes de masse ont exercé un pouvoir indéniable sur la culture adolescente, et leur influence a coïncidé avec l’avènement des réseaux sociaux. Nous savons que les réseaux sociaux ont coïncidé avec une augmentation rapide de l’anxiété chez les adolescents, des maladies mentales et du mal-être général. Mais cela a également coïncidé avec le pic du mouvement MeToo, le pic de la culture de l’annulation, le pic de la culture de la thérapie, le pic de la culture de la justice sociale et le pic de la culture du déversement de traumatismes.

« Les non-conformistes conformistes de masse ont exercé un pouvoir indéniable sur la culture adolescente. »

Je ne suis pas ici pour diagnostiquer la corrélation ou la causalité. L’essor des réseaux sociaux et l’augmentation du mal-être et de l’anxiété chez les adolescents sont un phénomène de type poule ou œuf ; je ne sais pas ce qui est venu en premier. Mais je sais que les types de messages véhiculés par les réseaux sociaux ont changé, et que ce changement est corrélé à un changement dans les attitudes des adolescents. Il y a cinq ans, au début de la pandémie, l’une de mes filles est tombée sous l’influence des messages des réseaux sociaux sur la santé mentale. Elle avait 11 ans et, grâce aux confinements, était isolée des interactions normales en face à face avec d’autres adolescents. Et elle a soudainement développé une sorte d’habitudes de dépression/anxiété/auto-mutilation, ainsi qu’un tic nerveux. Le traumatisme était vraiment « à la mode » à l’époque. (Cela ne veut pas dire, et c’est un peu embarrassant que je doive clarifier cela pour certains lecteurs, que certains enfants/adolescents/adultes ne souffrent pas de maladies mentales et d’expériences traumatisantes. Je parle d’une tendance, d’un zeitgeist, et non d’une maladie légitime ni des horreurs traumatiques qui frappent de nombreuses victimes innocentes. Certains individus sont vraiment affligés, et d’autres l’utilisent comme une persona. Les deux peuvent être vrais en même temps.)

Plus une adolescente était affligée par un traumatisme, plus elle gagnait du crédit de rue pour être une victime authentique, ou pour être une alliée. Il y a quelques années, j’avais une étudiante en université dans un cours de Shakespeare qui a levé la main pour me dire que je ne devrais pas parler de la mort parce que cela pourrait « déclencher un traumatisme » chez certains étudiants. Elle était là pour « m’éduquer » sur le fait d’être sensible aux traumatismes. Que la mort soit traumatisante pour toute l’humanité semblait lui échapper complètement, tout comme le fait qu’il serait vraiment difficile d’enseigner Shakespeare sans mentionner la mort. Elle semblait penser qu’elle protégeait les étudiants à risque de quelque chose qu’elle avait soi-disant découvert sur la mortalité. Quel génie. (Il y a une série FX, English Teacher, qui satirise ce type d’étudiant. Elle souffre de « Tourette asymptomatique », qui ne peut être que auto-diagnostiquée, et elle est déclenchée par la mention de toute sorte de maladie en cours de littérature. Je n’ai pas vu l’émission. Je n’en sais que parce que mes adolescents partagent des extraits avec moi via, *dégage la gorge*, les réseaux sociaux.)

Il y a cinq ans, la faiblesse était l’objectif. Cela soulageait non seulement l’adolescente du fardeau émotionnel d’apprendre à prendre la responsabilité de ses propres insécurités, mais cela la faisait se sentir plus incluse dans le groupe d’adolescents qui jugeait l’affliction elle-même comme une vertu. Mais la véritable satisfaction émotionnelle venait sous la forme de juger quiconque ne validait pas ses auto-diagnostics. Oh, la montée de se sentir moralement justifiée en regardant de haut ceux qui manquent de la perspective éthique nécessaire pour donner vie à vos traumatismes. L’affirmation des traumatismes liait les adolescents entre eux. Avec des amis comme ceux-là, qui a besoin d’ennemis ?

Mais il y a eu un changement colossal dans la culture de la Génération Z depuis lors. C’était comme tourner un énorme navire en mer, lentement, mais il y a maintenant un élan derrière sa masse critique, et il ne semble pas qu’il va changer de cap. Il est désormais décidément ringard d’être mentalement fragile, un « enfant iPad », quelqu’un qui passe tout son temps en ligne, qui a suivi les tendances du déversement de traumatismes et de la non-conformité. C’est maintenant « gênant ». (Les « afflictions » de ma propre fille sont devenues une blague récurrente avec elle. Oui, elle sait que j’écris à ce sujet. Non, elle n’est pas offensée.) Les adolescents, rappelons-le, sont à la fois des rebelles et des conformistes. Dès que la fragilité adolescente est devenue, comme ils auraient dit, « normalisée », les adolescents ont commencé à se rebeller contre cela. Et maintenant, il est devenu la norme de se rebeller contre la culture des espaces sûrs, qui est de toute façon de plus en plus lourde. Une fois que votre directeur adjoint, votre professeur d’éducation physique, les médias grand public, les entreprises et les politiciens soutiennent un zeitgeist adolescent, il perd son « rizz ». La rébellion a pris la forme du ridicule. Ce qui était autrefois sacré est critiqué pour son sanctimonie. Et maintenant, l’adolescente reconnaît sa position en tant qu’initiée du groupe si elle est au courant des blagues scandaleuses racontées sur la culture dominante. La tyrannie de la « fille alternative » est terminée. Sa chute a été qu’elle était trop fragile pour être drôle.

Mais qu’est-ce qui va combler le vide laissé par l’adolescente non conformiste ? Récemment, en prévision de sa troisième saison qui commence ce mois-ci, j’ai revu le tout premier épisode de The White Lotus de HBO. Sa séquence d’ouverture dépeint en microcosme ce qui semble émerger à grande échelle culturelle. Nous voyons deux adolescentes plus âgées/femmes jeunes, toutes deux magnifiques (interprétées par Sydney Sweeney et Brittany O’Grady), parlant en secret l’une à l’autre sur un bateau, faisant des commérages sur les autres invités. De leur perchoir sous l’auvent du bateau, elles jugent tous les autres passagers, discernant leurs caractéristiques les plus intimes. Et elles n’ont pas tort dans leurs jugements. Les deux belles filles ont des pouvoirs de perception parce qu’elles sont si souvent à la merci du regard des autres.

Mais le véritable moment de révélation de l’émission est lorsque ces deux adolescentes rencontrent l’une de ces invitées du bateau, la jeune mariée, à la piscine de l’hôtel. La mariée est amicale avec les deux adolescentes, mais elles agissent avec une supériorité froide envers elle (l’une lit prétentieusement Freud et l’autre feuillette distraitement Nietzsche). La jeune épouse réalise rapidement qu’en dessous de leurs sourires, les deux filles se moquent d’elle. Elle se détourne d’elles pour aller nager, enlevant son paréo de plage pour révéler un physique vraiment époustouflant. Le personnage de Sweeney a instantanément l’air déçu et humilié. « Oh merde », dit-elle. L’ordre naturel rétablit sa hiérarchie darwinienne. La survie des plus séduisants. Comme c’est cruel.

Bien sûr, le physique parfait de Sydney Sweeney ne la qualifie peut-être pas pour ce rôle. Mais d’un autre côté, peut-être que sa propre sensualité fait d’elle la personne parfaite pour jouer l’adolescente déçue : elle serait évidemment consciente du pouvoir que la beauté exerce, c’est pourquoi elle est humble face à la beauté. Sa réaction n’est pas généreuse, mais au moins elle ne persiste pas dans l’arrogance. La fille adolescente qui n’est pas séduisante garde souvent plus de ressentiment et de vanité morale. Elle se sentirait fière d’être laide à côté de la beauté parce que cela lui donne l’air d’une belle personne à l’intérieur. C’est sa revendication de supériorité. C’est souvent une fierté compensatoire et rivale qu’elle ressent face à sa propre unattractivité. La vanité morale va si profondément qu’elle ne la reconnaît généralement pas comme de la vanité — surtout lorsque notre culture célèbre ce genre de fierté comme une vertu.

Ce syndrome de Sydney Sweeney, à la fois adolescente arrogante et déesse chaude néo-païenne, occupe une grande partie de l’espace numérique sur les réseaux sociaux. Ces deux ambiances ajoutent sans aucun doute de l’essence aux sentiments de fierté et d’insécurité que nous avons vus chez les adolescents. Mais nous ne pouvons pas ignorer non plus le sens du plaisir qui émerge chez la Génération Z. Le nouveau cool est de ridiculiser ce qui était cool il y a quelques années. Cela signifie que l’adolescent fragile et facilement offensé (qui utilisait cette identité comme un jeu de pouvoir pour susciter la sympathie et les affirmations des autres, ainsi que pour élever son statut en tant que personne capable d’éduquer les autres en matière de moralité supérieure) est désormais devenu un mème plutôt qu’une aspiration. Le nouvel adolescent rieur a une manière d’être plus saine, et j’ai l’intuition que nous verrons une diminution correspondante des problèmes de santé mentale chez les jeunes. On a tendance à devenir ce que l’on prétend être.

Mais cela ne veut pas dire que le nouvel adolescent est bon. Elle peut tendre vers l’arrogance et la cruauté de la même manière que les adolescents de la culture de l’annulation. Il y a une opportunité unique, si l’on s’intéresse à ces choses, de combler le vide laissé par l’« alt-girl » désormais gênante, avec quelque chose de beau, de fort et de glorieux. Mon intuition est que cela pourrait prendre la forme d’un retour à une manière d’être plus vitale incarnée – plus adolescente surhumaine à la Nietzsche que victime affligée. Le défi sera de rendre la gloire de cette adolescente également honorable, et de faire en sorte que sa force soit aussi généreuse.