« Je pense que le sort du secrétaire au Travail sera un énorme test de cette question. » C’est ainsi qu’une source de haut niveau dans le mouvement ouvrier a décrit la bataille autour de la confirmation de Lori Chavez-DeRemer cette semaine. La question en jeu est de savoir si le réalignement politique de Donald Trump existe réellement. « Est-ce réel ou pas ? » a demandé la source, réfléchissant aux années de travail des républicains tels que Josh Hawley, Marco Rubio et JD Vance pour construire une nouvelle coalition avec les syndicats.

La réponse, du moins au moment de l’audience de Chavez-DeRemer, semble être oui. Les républicains du Sénat au sein du Comité de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites sont prêts à envoyer sa nomination à l’étage de la chambre haute, où Chavez-DeRemer sera probablement confirmée avec un certain soutien bipartite.

Cela, bien sûr, pourrait mal tourner. Les républicains prévoient de poser à Chavez-DeRemer des questions sérieuses sur ses intentions pour le département aujourd’hui. Le sénateur républicain Rand Paul, un sceptique de longue date des syndicats, refusera de faire avancer la nomination de Chavez-DeRemer hors du comité HELP. Cela signifie qu’elle aura besoin de votes de la gauche. Des sources affirment que le mouvement ouvrier lui-même fait un puissant plaidoyer auprès des membres démocrates du comité comme Bernie Sanders et Tammy Baldwin : c’est Chavez-DeRemer ou quelqu’un de bien, bien pire.

Comment un candidat républicain à la tête du département du Travail a-t-il fini par recevoir un soutien des syndicats ? L’histoire de Lori Chavez-DeRemer est celle de la manière dont le GOP est devenu MAGA. L’idéologie personnelle et singulière de Trump de « l’Amérique d’abord » et de pragmatisme transactionnel est le logiciel opérationnel du Parti républicain en ce moment. Cela signifie des choses différentes à des moments différents. En ce moment, même si une figure anti-syndicale comme Elon Musk réduit la bureaucratie fédérale, le GOP soutient le même candidat pour le Travail que les syndicats eux-mêmes. Avec l’opposition à Musk devenant rapidement un nouveau test de culture à gauche, les démocrates sont également déconcertés par la nomination.

Il y a trente-six ans ce mois-ci, une Lori Chavez-DeRemer âgée de 20 ans a commencé à travailler à temps partiel à la réception d’une clinique Planned Parenthood en Californie. Maintenant dans la cinquantaine, Chavez-DeRemer a déclaré à NBC News : « Je ne soutiens personnellement pas l’avortement, et si je suis confirmée, je n’utiliserai pas ma position de secrétaire pour faciliter l’accès à l’avortement dans les programmes du département du Travail. Mon travail sera de mettre en œuvre l’agenda du président Trump. »

Il n’est pas rare que des républicains modérés ne soient pas d’accord avec la plateforme du parti sur l’avortement, et sa longue carrière en politique reflète un bilan standard pour les politiciens républicains sur la côte ouest. Dans une interview de 2023 avec Oregon Public Broadcasting, Chavez-DeRemer a réfléchi à son temps en tant que maire de banlieue : « Pendant longtemps, les gens ne savaient probablement même pas quel était mon parti, parce que je voulais juste représenter les gens et les préoccupations qu’ils avaient pour les choses qui se passaient sous leurs yeux. »

Cela rend Chavez-DeRemer un personnage intéressant. Avant de servir un seul mandat au Congrès, elle a eu une longue carrière en politique locale. Après avoir épousé son « amour de lycée », l’ayant soutenu pendant ses études de médecine avec des petits boulots, et un passage au comité des parcs local, en 2004, Chavez-DeRemer a rejoint le conseil municipal de Happy Valley, une communauté en dehors de Portland, en Oregon. Mère de jumeaux, elle a ensuite été maire de Happy Valley de 2010 à 2018.

Chavez-DeRemer a pris une « pause » de ses fonctions jusqu’en 2022, lorsqu’elle a transformé le 5ème district congressional de l’Oregon en rouge lors d’une course très serrée pour le siège qu’elle a ensuite perdu en novembre dernier après une autre élection serrée. Mais à Thanksgiving, Trump a annoncé qu’il nommerait Chavez-DeRemer au poste de secrétaire au Travail, élevant l’ancienne maire de Happy Valley au sein de l’exécutif.

À l’époque, le Washington Post a rapporté que le choix « a surpris » les initiés de Beltway et a décrit la candidate comme une « républicaine modérée qui a siégé dans des caucus congressionnels bipartisans et soutenu des législations pro-syndicales ». Alors, comment a-t-elle fini sur la liste de Trump ? Il est largement compris à D.C. que le président des Teamsters, Sean O’Brien, a poussé pour Chavez-DeRemer après avoir accepté de prendre la parole lors de la Convention nationale républicaine l’été dernier, un endroit où aucun leader syndical de l’histoire récente n’aurait été vu jusqu’à ce que Trump arrive. O’Brien a également refusé d’endosser Kamala Harris, brisant une tendance.

Comme l’a récemment observé un article du New Yorker, Chavez-DeRemer « a été élevée en Californie par un Teamster américano-mexicain », ajoutant : « Son père, Richard Chavez, qui travaillait dans une laiterie Safeway dans la vallée centrale, aurait utilisé sa carte de syndicat pour aider sa fille l’année dernière, lorsqu’elle cherchait des soutiens syndicaux dans le cadre de sa campagne de réélection. » Bien qu’elle ait perdu cette course, Chavez-DeRemer est devenue la première républicaine soutenue par les Teamsters locaux en deux décennies. Pourquoi ? Son soutien au PRO Act, un projet de loi fortement associé à Joe Biden et aux démocrates, qui faciliterait la formation d’un syndicat, et au Public Service Freedom to Negotiate Act, qui garantirait le droit de s’organiser pour les employés de l’État.

« Une victoire pour Trump sur ce point pourrait également être une victoire pour la gauche. »

Ce ne sont pas seulement des projets de loi fortement associés à Biden et aux démocrates, mais aussi des projets de loi fortement opposés par des républicains de haut niveau, à l’exception très notable de Josh Hawley dans le cas du PRO Act. C’est pourquoi, selon Politico, des groupes anti-syndicats ont tenté d’empêcher la nomination de Chavez-DeRemer en premier lieu. Le fait qu’elle soit même en lice pour une nomination, sans parler de la confirmation, est une victoire majeure pour le trumpisme en soi.

Théoriquement, une victoire pour Trump sur ce point pourrait également être une victoire pour la gauche, bien que Chavez-DeRemer n’ait qu’une note de 10 % à vie sur le tableau de bord de l’AFL-CIO qui cherche à évaluer la sympathie d’un politicien envers le travail organisé. « La nomination de Chavez-DeRemer est peut-être le meilleur scénario pour les défenseurs des travailleurs et les syndicats, par rapport aux autres noms en lice, comme l’ancien PDG de fast-food Andy Puzder », a poursuivi Politico. Si les démocrates devaient la bloquer, alors un républicain anti-syndicat conventionnel prendrait presque certainement sa place.

Tout d’abord, cependant, Chavez-DeRemer doit être votée hors du comité, une partie normalement banale du processus de confirmation qui, dans ce cas, pourrait être compromise par le sénateur républicain Rand Paul qui a confirmé mardi qu’il voterait contre Chavez-DeRemer. La décision de Paul n’est pas une surprise. « Je suis le porte-parole national et l’auteur principal du projet de loi sur le droit au travail », a-t-il publié sur X en janvier. « Son soutien au PRO Act, qui non seulement s’opposerait au droit national au travail mais préempterait la loi de l’État sur le droit au travail — je pense que ce n’est pas une bonne chose. » Cela signifie que Trump aura besoin des démocrates pour faire avancer son candidat hors de HELP vers un vote complet : le sénateur John Fetterman dit qu’il est d’accord, tout comme Jeff Merkley. Mais cela n’aura pas d’importance si Chavez-DeRemer reste bloquée dans le comité.

Le soutien de Chavez-DeRemer à la loi PRO est un point de friction majeur pour de nombreux républicains. Selon une source senior de la Chambre des représentants du GOP, « elle est une gauchiste déguisée en modérée », tandis que le président du National Right to Work Committee a averti dans un New York Post éditorial : « Les Teamsters ne méritent pas un choix au Cabinet — comme la candidate au poste de ministre du Travail Lori Chavez-DeRemer ». La veille de l’audience d’aujourd’hui, le comité éditorial du Wall Street Journal a pris position avec force. « Les républicains bénéficient d’un soutien croissant de la part des travailleurs à faible revenu, mais trop d’entre eux pensent que les syndicats sont la clé de ce soutien », a affirmé le journal. « Ce n’est pas le cas. »

Il y a plusieurs semaines, Paul a averti que Chavez-DeRemer pourrait perdre jusqu’à 15 républicains si elle parvient même à sortir de la commission. Pendant des décennies, l’accord « fusionniste » du mouvement conservateur contre le communisme a rassemblé libertariens, conservateurs sociaux et néoconservateurs. Les syndicats étaient méfiés, non seulement en tant que perturbateurs du marché libre, mais aussi comme des terrains de reproduction potentiels pour une infiltration idéologique dangereuse. Ce consensus semble s’être effondré après 2016, amenant de nombreux membres de la droite à reconsidérer leur rejet réflexe du travail organisé.

Daniel Kishi est conseiller politique chez American Compass, où des conservateurs intéressés par la création d’une voie de droite pour les travailleurs ordinaires essaient de donner une chair idéologique aux fondements culturels de MAGA (moi y compris). Interrogé sur la confirmation, il m’a dit : « Le président Trump a transformé le Parti républicain en parti de la classe ouvrière. Choisir Lori Chavez-DeRemer pour servir comme ministre du Travail reflète son désir de tenir la promesse de ce réalignement ». Il a ajouté : « Les républicains du Sénat devraient voir cela comme une opportunité de consolider les gains du parti auprès des Américains travailleurs et d’en faire une partie permanente de leur coalition. »

À l’approche de l’audience, les alliés de Trump se sentent confiants quant à ses chances, mais personne ne sait vraiment à quoi ressemblera le calcul. Cela dépendra de la performance de Chavez-DeRemer aujourd’hui.

Les républicains savent à peu près à quoi s’attendre de la chaleur amicale de Chavez-DeRemer envers le travail organisé. Les démocrates, en revanche, font maintenant face à la perspective de confirmer quelqu’un qui semble de plus en plus susceptible de répondre à Musk et à son Département de l’Efficacité Gouvernementale alors qu’il se tourne vers le Travail, laissant tout potentiel responsable de département réceptif au mandat du Président pour une réforme en profondeur. Musk est un opposant acharné des syndicats et DOGE fait déjà la une des journaux avec ses premières initiatives de réforme du Département du Travail. Approuver la confirmation de Chavez-DeRemer pourrait revenir hanter les démocrates si la candidate est confirmée et commence à approuver des attaques contre le travail organisé de la part de DOGE, surtout si elles semblent bénéficier aux entreprises de Musk.

Le sénateur démocrate Andy Kim du New Jersey a déclaré à Semafor qu’il avait eu une « bonne conversation » avec Chavez-DeRemer mais a apparemment fait référence à DOGE en disant : « Je ne soutiendrai pas de candidats tant que l’anarchie continue. » Pendant ce temps, Chris Murphy du Connecticut s’est montré ferme dans le même article. « Je suis catégoriquement contre elle », a-t-il expliqué. « Et ce n’est pas un vote de protestation. C’est une question de son caractère et de son engagement envers la Constitution. »

C’est un bon aperçu de la direction que prendront les questions des démocrates, et d’où viennent les pressions sur eux. Si, cependant, vous êtes Tammy Baldwin, une démocrate de l’État pivot du Wisconsin, voter contre Chavez-DeRemer en commission — et même pour son entrée en fonction — est clairement une opportunité facile de se présenter comme une démocrate de bon sens qui appelle les balles et les strikes. (Baldwin a diffusé des publicités mettant en avant son travail bipartisan avec Trump pour remporter une réélection serrée en novembre.) Si Merkley et Fetterman soutiennent Chavez-DeRemer, il est facile d’imaginer Sanders l’aidant également à sortir de la commission.

En effet, la source senior du mouvement syndical mentionnée précédemment croit que le plus grand combat de Chavez-DeRemer sera avec son propre parti, où l’opposition aux syndicats est profondément enracinée dans des décennies de manigances pratiques et idéologiques.

Il est remarquable qu’un soutien de la législation approuvé par les Teamsters, méprisé par les forces anti-syndicales au sein du GOP, soit devenu le candidat du département du Travail d’un président républicain. Il est remarquable qu’elle puisse perdre des dizaines de voix de la part des démocrates, malgré le soutien des syndicats. Cependant, il est encore plus remarquable que Chavez-DeRemer soit en réalité prête à rejoindre Robert F. Kennedy Jr et Tulsi Gabbard dans le cabinet de réalignement de Trump.

Une source bien placée au sein du GOP a expliqué la dynamique de cette manière. « Les républicains ne sont pas ravis d’elle », ont-ils déclaré. « Mais ils vont voter pour elle. » Donald Trump obtient ce qu’il veut du parti qu’il a remodelé.