Les Millennials vivent leur moment post-soviétique : les vérités, les modes de vie, les idéologies et les religions qui nous ont soutenus à l’âge adulte : tout cela s’est évaporé. Notre mode d’expérience sociale — dans lequel le moralisme standard, la pensée correcte et le langage approprié confèrent du statut — touche à sa fin.

De nombreux emplois par e-mail ont disparu du jour au lendemain. L’économie matérielle du manager millénaire est sous pression à cause de l’automatisation ; des révélations de l’ère DOGE concernant les ONG ; et des changements plus larges, de type Trump 2.0, vers — ou du moins, une appréciation pour — la famille et l’église, la ferme et le travail.

L’économie millénaire était une économie de vertu. Certains des plus réussis parmi nous occupaient des postes de direction dans la technologie, l’éducation, la finance, les arts et la politique, centrés sur le contrôle et la redéfinition du langage et de la perception de la marque — ce que l’on pourrait appeler « l’arbitrage de la vertu ». Les Millennials américains les plus ambitieux, au sens large, sont devenus les apparatchiks de l’économie mondialisée construite par nos parents, en partie parce qu’il y avait peu d’autres voies vers le rêve américain : des emplois stables, la propriété d’une maison, des salaires en hausse. Les Millennials réussis ont traversé le pont étroit entre les époques. Cependant, beaucoup d’autres sont tombés dans les vides de tous côtés.

Le nouveau paradigme économique et politique qui s’installe suggère une réparation et une plus grande dignité sociale pour ceux qui n’ont pas obtenu d’emplois de direction par e-mail en premier lieu, qui ne se sont pas vendus pour devenir des arbitres de la vertu. En termes simples : de nombreux Américains attendent avec impatience de payer moins d’impôts indirectement dans les poches de la caste managériale et de voir le potentiel de rapatriement des emplois industriels. Ainsi, ces changements peuvent être mauvais pour quelques-uns et bons pour beaucoup ; beaucoup d’entre eux méritent d’être célébrés.

Commençons par la politique. Parce que les collaborateurs de l’ancien président Joe Biden ont dirigé son administration, les années Biden ont été la première présidence millénaire : inauthentique, bureaucratique, névrotique, séduite par le jargon et la théorie, indifférente aux besoins de ceux en dehors de leur propre caste. L’ère Biden a été une grande révélation : nous avons vu le magicien derrière le rideau (et ce magicien parlait comme nous, avec un ton interrogatif et une tendance à transformer les phrases déclaratives en ton interrogatif). Plus accablant encore, le magicien a également empiré les choses : il y avait un sentiment de déclin qui s’est infiltré durant les années Biden, ce qui a produit le contrecoup politique inévitable.

Au-delà de la politique, le travail d’arbitre de la vertu a perdu de son attrait, et la façon dont les Millennials parlent de leurs emplois est en train de changer. Un langage ensoleillé, teinté d’Obama, sur la contribution au progrès est une honte pour tous sauf pour les derniers véritables croyants. Mon ami Sam Venis, par exemple, journaliste et consultant d’entreprise à temps partiel, admet qu’il est « complètement désenchanté par la notion de ‘travail’, ce qui me rend beaucoup plus à l’aise pour exploiter l’argent qui circule dans le monde de l’entreprise ». À mi-parcours de cette décennie, il se sent « libéré de l’illusion que cette partie de mon travail a de l’importance d’une manière spirituelle [ou] sociétale, ce qui me permet de le voir de manière transactionnelle et de prendre encore plus au sérieux mon travail créatif ».

Il y a toujours eu, de manière générale, deux groupes de Millennials (du moins, parmi les millions ayant un diplôme universitaire qui ont tenté de réussir dans les grandes villes). Il y avait ceux qui, d’une certaine manière, ont gardé la foi du bohémisme hipster des années 2000 — le trentenaire qui partage encore un appartement et n’a pas de conjoint ni d’enfants et qui s’est lentement tourné vers Trump. Le deuxième groupe est celui des carriéristes et des ambitieux, qui ont construit de bons scores de crédit et utilisé le jargon des étudiants diplômés pour faciliter des réunions inutiles pendant la dernière décennie et ont voté pour Kamala Harris — la classe professionnelle supérieure.

Bien que les deux groupes aient toujours coexister, socialiser, voire s’aligner politiquement pendant longtemps, la caste bohémienne a non seulement voté pour Trump, mais l’a fait avec un profond sentiment de vindication. Les taux d’approbation élevés de Trump ne proviennent pas seulement des évangéliques ruraux ou des électeurs de la classe ouvrière. Rappelons que les zones qui ont le plus fortement basculé vers le GOP lors des élections de l’année dernière étaient les bastions bleus ; les appels viennent de l’intérieur de la maison du libéralisme urbain.

Ce tournant découle de 2008, l’année de la crise financière et d’un moment charnière pour les Millennials plus âgés. L’économie de nos parents a disparu cette année-là. Comme prix de consolation, on nous a offert l’opportunité d’être moralement meilleurs qu’eux. Notre génération pourrait être une génération de baristas et de barmans accablés de dettes, mais nous pourrions nourrir notre propre sens gonflé de l’importance en étant plus socialistes, moins racistes, plus libérateurs, plus linguistiquement sophistiqués. Peut-être que nous ne posséderions pas de maisons, mais nous aurions des doctorats.

Ceux qui ont réussi à transformer la supériorité morale en emplois réels, fiables et bien rémunérés sont restés fermement progressistes — car la ferveur a débloqué la sécurité de l’emploi. Ceux qui n’ont pas réussi à le faire ressentent maintenant un certain espoir, uniquement parce que pratiquer les rituels verbaux du libéralisme n’est plus un prérequis pour la crédibilité sociale.

Il serait fascinant de voir des films en accéléré des pages Facebook des Millennials (et plus tard des fils Instagram et Twitter) de, disons, le milieu des années 2000 à 2025. Essentiellement, 20 ans de médias sociaux : d’apolitiques à fermement progressistes, jusqu’à ce que nous avons maintenant — sceptiques, réalistes, enfin lucides, et même optimistes de manière que nous n’avons jamais eu de raison d’être.

La réalité étrange de Facebook, le ur-média social pour les Millennials plus âgés, est qu’il a toujours été un lieu pour faire la publicité des triomphes personnels. Je suis tellement excité d’annoncer que j’ai été accepté dans le programme d’études de sécurité de Georgetown ; je suis ravi de partager que je vais servir comme assistant éditorial à The Nation cet été; voici notre premier enfant. Et secondairement, pour les peurs : Je ne peux pas croire qu’Orange Hitler supprime le programme des boursiers présidentiels ; le changement climatique est tellement effrayant ; je ne me sens pas en sécurité ici.

C’est une zone étrange de contradiction, où l’on s’attend à ce que l’on se pose simultanément comme réussi et fragile : je peux me permettre de prendre des vacances haut de gamme en Europe, et j’ai peur de l’avenir et des responsabilités familiales ; un endroit où le réseau de chacun peut observer et participer à cette étrange spirale d’anxiété et de confiance audacieuse.

L’économie de la vertu des Millennials — le reste de l’économie des cols blancs des Boomers — n’avait pas de place pour les personnes qui ne pouvaient pas puiser dans ce mélange d’anxiété et de célébration, d’intérêt personnel et de « but ». Ils ne pouvaient pas le faire, soit parce qu’ils avaient choisi des chemins entièrement différents — agriculture, construction, entrepreneuriat à petite échelle, petits boulots — qui ne se prêtaient pas à l’auto-célébration en ligne. Ou parce qu’ils étaient tout simplement trop dignes pour publier : Je suis ravi d’annoncer. . .

Je pense aux personnes avec qui j’ai grandi à Bethlehem, en Pennsylvanie. L’un d’eux travaille dans des petits boulots dans des foyers de transition, fait de longues promenades, prie — essentiellement, un moine laïque. Un autre, la dernière fois que j’ai vérifié, travaillait dans une ferme de laitues hydroponiques, peignant chaque matin, toujours un artiste. Un autre travaille sur des plateaux de tournage quand c’est possible et va et vient entre New York et Bethlehem. Eux, et beaucoup d’autres comme eux, peuvent se réjouir de l’effondrement de l’économie de la vertu et de la montée de quelque chose de nouveau, à nouveau matériel et digne — ou du moins, moins auto-satisfait, moins gonflé de suffisance gazeuse.

Clairement pour d’autres, surtout dans les banlieues absurdement riches de DC, la douleur est réelle. Des amis de l’université et de mes débuts dans la vingtaine à New York, qui ont réussi à capter l’air du temps des années 2010, qui sont devenus des figures médiatiques de l’ère Obama, semblent faire face non seulement au chômage, mais à l’irrélevance pour la première fois. La magie produite par le fait de dire les mots rituels de la bonne manière a disparu. Personne n’est plus prêt pour les réprimandes progressistes. Vous ne pouvez pas en faire une carrière. L’indignation, les critiques, la voix d’Ezra Klein — c’est fini.

Cela ne signifie pas que ce qui vient ensuite fait nécessairement une bonne société. Loin de là. Il existe une version plausible des événements dans laquelle de nombreux emplois sont automatisés hors d’existence et le revenu de base universel jouera le rôle que les distributions de pain de l’État ont joué dans l’Empire romain en fin de parcours : une bande fragile maintenant ensemble la civilisation urbaine.

Éliminer les faux, les donneurs de leçons pompeux de postes prestigieux qui augmentent le déficit fédéral est indéniablement égalitaire. Cependant, cela ne garantit pas de progrès substantiel ni de sécurité sociale significative. De plus, la droite montre des signes de création de son propre patronage réciproque et d’une économie de la vertu, peuplée d’influenceurs et de leaders d’opinion qui produisent également peu plus que de la colère envers leurs homologues de gauche désormais déchus. Cela devrait être abhorré autant que son prédécesseur progressiste.

2025 concerne en partie la prise de conscience de la manière dont l’ère précédente était précaire, ridicule et démoralisante pour beaucoup ; cette clarté doit être exploitée, et non obscurcie de nouvelles manières. C’est le jugement des Millennials : la fin de l’économie de la supériorité morale, et la lente, douloureuse réalisation que la valeur tangible se trouve dans des lieux et des communautés que beaucoup d’entre nous avaient longtemps considérés comme inférieurs.