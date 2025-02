Peu d’actions du président Trump au début de son second mandat ont provoqué autant de fureur que l’ordre exécutif gelant certains programmes de dépenses fédérales. Un juge fédéral dans le Rhode Island a émis une injonction nationale contre le gel, insistant sur le fait qu’il entend empêcher l’administration de « toute pause de financement fédéral ». Cinq anciens secrétaires au Trésor ont publié un article d’opinion de protestation dans The New York Times, avertissant que « depuis l’administration Nixon, ce type d’action exécutive n’a pas été envisagé ».

Ils ont raison à ce sujet. L’affirmation de Trump du pouvoir du président de suspendre le financement — le droit de saisie — inverse la pratique standard des deux dernières générations. L’équipe Trump vise à restaurer l’exercice traditionnel de l’autorité présidentielle pour saisir les dépenses du Congrès, un pouvoir qui a été restreint par la loi de contrôle des saisies de 1974. Ce faisant, les Trumpiens visent à mettre fin à ce que l’analyste politique Kevin Phillips a appelé le « déformation de Watergate » qui a affaibli les présidents américains, républicains et démocrates, les tirant vers le bas des sommets césaristes atteints par les chefs d’exécutif d’avant Watergate.

Le principe derrière les saisies est simple. Le Congrès a l’autorité de fixer le plafond des dépenses, selon la pensée, mais pas le plancher. Si l’objectif d’un programme est atteint sans dépenser le montant total autorisé par la branche législative, le président peut décider de ne pas dépenser la différence. C’est ce qu’arguait FDR, un utilisateur fréquent des saisies. Forcer le président à dépenser chaque dernier centime, disait-il, « retirerait au chef de l’exécutif tout incitatif à une bonne gestion et à la pratique d’une économie de bon sens ».

Si les batailles juridiques autour de l’ordre exécutif de Trump gelant certaines dépenses conduisent à une décision de la Cour suprême clarifiant la constitutionnalité des saisies — et déclarant la loi de 1974 inconstitutionnelle — ce serait une énorme victoire pour l’administration, et ils se préparent à cela. Mais les batailles juridiques sont en aval des batailles politiques. Au cours du premier mandat de Trump, le président a souvent été bloqué par des efforts coordonnés des médias, du droit et des services de sécurité pour générer un tollé public. Après quelques fanfaronnades, Trump se retirait généralement vers une position plus conventionnelle. Mais cette fois-ci, il ne fait pas de quartier, et il n’en a visiblement pas besoin. Le peuple américain semble beaucoup moins sensible aux menaces supposées contre « notre démocratie » qu’il ne l’était en 2017, et les cotes d’approbation de Trump ont augmenté depuis qu’il est de nouveau entré dans le Bureau ovale.

Le point de tension autour des saisies révèle un changement plus profond dans l’imaginaire politique américain. La clé pour comprendre ce qui se passe réside dans le rôle mythique joué par la personne à qui les cinq anciens secrétaires au Trésor ont comparé Trump : Richard Nixon, dont la chute a emporté les vastes pouvoirs présidentiels accumulés par FDR.

Les présidents avant FDR avaient utilisé des saisies. Mais de FDR à Nixon, les saisies faisaient partie intégrante d’un consensus bipartisan. Les Américains voulaient un président fort. En mai 1932, FDR affirmait que « le pays a besoin et, à moins que je ne me trompe sur son tempérament, le pays exige une expérimentation audacieuse et persistante ». Dans son premier discours d’inauguration, FDR menaçait de gouverner par décret si le Congrès ne le soutenait pas : « Je ne fuirai pas le cours clair du devoir qui me fera alors face. »

FDR a capitalisé sur la Grande Dépression pour lancer une ère où les Américains s’attendaient à ce que le président agisse de manière décisive et maîtrise toutes les ressources du gouvernement fédéral pour résoudre les problèmes. Cette attente est restée forte tout au long de la Seconde Guerre mondiale et jusqu’au début des années soixante. La confiance dans le gouvernement, et dans le président, est restée élevée à travers l’ordre du New Deal. Mais à la fin des années soixante, alors que la guerre au Vietnam s’aggravait et que les excès du libéralisme social dérangeaient le public, la confiance dans l’exécutif a commencé à s’effriter.

C’est ce mécontentement qui a catapulté Nixon à la présidence. En faisant campagne sur la loi et l’ordre et contre le bilan démocrate raté, Nixon a remporté l’élection de 1968 en tant que conservateur modéré. Il s’est engagé à diriger le gouvernement fédéral selon les lignes que FDR avait établies avec le New Deal. Nixon a été le dernier président à essayer de gouverner selon le modèle césariste de Roosevelt. Cela s’est avéré être sa perte.

Bien qu’il ait soutenu le New Deal, la Grande Société de LBJ et les droits civiques pour les Noirs américains, Nixon pensait que la tendance de plusieurs décennies avait été celle des bureaucrates fédéraux à se tailler des fiefs pour eux-mêmes, dans lesquels ils n’étaient responsables devant personne. Son objectif était de réaffirmer le contrôle présidentiel sur la bureaucratie fédérale. Au cours de son premier mandat, il se concentrerait sur la bureaucratie de la politique étrangère ; au cours de son second mandat, il prévoyait de se concentrer sur la bureaucratie intérieure. Comme il l’a dit dans ses mémoires, son objectif était de « briser l’emprise orientale sur la branche exécutive et le gouvernement fédéral ».

« Au sein du gouvernement, les adversaires les plus puissants de Nixon n’étaient pas des libéraux, mais des conservateurs dans l’armée et les services de sécurité. »

Il y avait un élément partisan dans les actions de Nixon, révélé par sa référence à un « étranglement oriental ». En effet, les bureaucraties étaient largement dirigées par des libéraux de la côte Est, idéologiquement opposés à lui. Pourtant, la véritable division n’était pas entre libéraux et conservateurs, mais sur le rôle de la bureaucratie dans une Amérique post-FDR.

Au sein du gouvernement, les opposants les plus puissants de Nixon n’étaient pas des libéraux, mais des conservateurs dans l’armée et les services de sécurité. Du patron du FBI, J. Edgar Hoover, aux chefs d’état-major interarmées, ces acteurs cherchaient à défendre leurs prérogatives institutionnelles et leur autonomie face à la surveillance présidentielle. Pour maintenir la guerre du Vietnam selon leurs conditions, les chefs d’état-major ont utilisé des fuites médiatiques pour déstabiliser les plans de retrait de Nixon et ont même espionné le président.

Hoover a affirmé que « les tentatives politiques de gêner et d’interférer avec les agents fédéraux et autres agents de police et de poursuite sont la véritable menace ». Il a contré les efforts de Nixon en matière de réformes du renseignement qui auraient exigé que le FBI coopère avec d’autres agences sous la supervision de la Maison Blanche. « Hoover doit être informé de qui est le président », a écrit Nixon à son chef de cabinet, H.R. Haldeman, avec peu d’effet apparent.

Le projet de Nixon n’était pas révolutionnaire. Comme ses prédécesseurs, il a largement utilisé les saisies. Comme ses prédécesseurs, sa solution aux problèmes administratifs était d’essayer de centraliser le pouvoir à la Maison Blanche, contournant les bureaucrates peu fiables. Comme ses prédécesseurs, il a nommé des personnes extérieures qui pouvaient apporter une nouvelle perspective et, si nécessaire, faire le ménage. Et comme ses prédécesseurs, Nixon a également autorisé une surveillance quasi-politique.

Ses pratiques étaient ambiguës. D’une part, il semblait que le président élu, la figure qui incarne le plus étroitement la souveraineté populaire dans le système américain, s’appropriait le contrôle du gouvernement des bureaucrates non élus — un césarisme au sens positif, une présidence populaire et royale semblable à celle de Charles de Gaulle en France. D’autre part, il semblait que c’était le sommet troublant de la « présidence impériale » que FDR avait créée — un césarisme au sens négatif, un empereur en attente.

Lorsque Hoover est mort en 1972, Nixon a ignoré les principaux lieutenants du FBI et a nommé l’avocat du gouvernement L. Patrick Gray comme son remplaçant. Cela a mis en colère le directeur associé du FBI, Mark Felt. Loyal à Hoover, Felt pensait que les actions de Nixon compromettaient l’autonomie institutionnelle du FBI que Hoover avait mise en place. Ainsi, lorsque les journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, ont commencé à examiner le cambriolage du Watergate, Felt a vu une opportunité de saper le nouveau directeur par intérim du FBI et d’embarrasser l’administration qui l’avait ignoré pour le poste de direction. Comme l’a écrit l’historienne Beverly Gage « Felt a coopéré avec Woodward non pas pour préserver la Constitution américaine ou pour limiter la présidence impériale, comme le suggéreraient les mythes standards du Watergate, mais pour protéger l’héritage de J. Edgar Hoover ».

La tentative de Nixon de réaffirmer le pouvoir présidentiel a déclenché un conflit politique contre un Congrès partisan et, plus important encore, des bureaucrates jaloux de leur propre expertise institutionnelle. L’opinion publique s’est retournée contre Nixon, aidée par des médias unis dans leur hostilité ; à l’époque, il n’y avait que trois chaînes de télévision nationales, qui avaient toutes convenu de coordonner leur programmation afin qu’au moins l’une diffuse toujours les audiences du Sénat sur le Watergate.

« Nixon est devenu un bouc émissaire, prenant la chute pour des décennies d’abus de la branche exécutive et des agences de renseignement. »

Nixon est devenu un bouc émissaire, prenant la chute pour des décennies d’abus de la branche exécutive et des agences de renseignement. En matière d’opinion publique, sa chute était peut-être inévitable. Le public américain était épuisé par la guerre du Vietnam, par les coups bas de ses politiciens et espions, et par l’inflation galopante, surtout à la pompe. Quelqu’un devait payer, et Nixon, qui avait été au sommet de la politique américaine depuis les années 1950, était le candidat idéal.

Lorsque le Comité Erwin a publié son rapport sur les méfaits de Nixon en juin 1974, il a dit moins sur le Watergate que sur une culture d’abus de pouvoir exécutif. « Dès les premiers jours de l’administration actuelle », disait l’introduction, « le pouvoir du président était perçu par certains à la Maison Blanche comme presque sans limite ». Le pouvoir présidentiel était devenu outré. Un mois après la publication du rapport, un Nixon gravement affaibli a signé la loi sur le contrôle des saisies. Cela ne l’a pas sauvé. En août 1974, il a démissionné pour éviter une destitution. Son successeur, Gerald Ford, l’a gracié, espérant que cela mettrait fin au « long cauchemar national » de l’Amérique.

Au début des années quatre-vingt, les passions du Watergate s’étaient apaisées ; beaucoup pensaient que le pays était passé à autre chose. Kevin Phillips, le consultant politique devenu écrivain et analyste, n’en était pas si sûr. D’où son expression « le déformation du Watergate » pour décrire comment la disgrâce de Nixon pourrait continuer à remodeler la politique américaine.

La première façon dont cela s’est produit a été d’aider les conservateurs. Les libéraux espéraient que le Watergate empoisonnerait la marque du GOP pendant une génération. Pourtant, le scandale ne pouvait pas être utilisé selon des lignes partisanes. Dans l’ensemble, le déformation a renforcé la méfiance des Américains envers leur gouvernement. L’électorat américain s’est orienté vers l’idéologie qui manifestait cette méfiance, donnant aux républicains conservateurs le contrôle de la Maison Blanche jusqu’en 1992, et le contrôle du Congrès peu après.

Mais la déformation du Watergate n’a pas conduit à un petit gouvernement conservateur. Elle a simplement conduit à un président plus faible. C’était la deuxième façon dont cela a déformé la politique américaine. Les années soixante-dix ont vu l’explosion des pouvoirs de l’État administratif. La « régulation économique » du New Deal des secteurs bancaire et commercial s’est transformée en « régulation sociale » affectant la plupart de la vie américaine. Désireux d’éviter l’accusation « impériale », les présidents ont acquiescé à des législations qui ont retiré la prise de décision de la Maison Blanche et l’ont remise à des agences administratives.

Le Watergate, l’effraction, était un cambriolage politique mesquin ; le Watergate, le mythe, était un acte de vol. Il a volé le pouvoir au président et l’a distribué à des bureaucrates anonymes et non responsables. La déformation du Watergate était la destruction du pouvoir présidentiel rooseveltien par une élite juridique et médiatique avide et malveillante. Et c’est là que résidait sa troisième déformation, la plus ennuyeuse. Le Watergate est devenu le mythe fondateur pour les journalistes, les juges et les avocats qui rêvaient d’orchestrer des rapports d’enquête et des poursuites spéciales qui renverseraient des présidents. Cela a transformé les élites politiques et médiatiques en régicides aspirants, chacun se voyant comme un Cassius abattant César.

Le résultat a été qu’à intervalles réguliers, les Américains sont soumis à des scandales narrés selon les lignes du Watergate : Iran-Contra, Whitewater, l’affaire Valerie Plame, et la « collusion russe » ont tous suivi un chemin familier d’enquête publique, une pression pour un procureur spécial, puis des questions incessantes sur ce que le président savait et quand il le savait. Leurs partisans, de gauche et de droite, se voyaient comme des défenseurs de l’État de droit ; pour leurs critiques, ils ressemblaient à une guerre juridique conçue pour annuler la volonté démocratique.

Au cours de la dernière décennie, nous avons vu des signes que la déformation du Watergate s’estompe. Pour commencer, la stratégie de guerre juridique n’a pas été si réussie depuis Nixon. Le plus proche qu’Amérique ait été d’une répétition de la saga du Watergate a été avec #Russiagate pendant le premier mandat de Trump. L’enquête du conseiller spécial Robert Mueller était censée suivre le script du Watergate. En effet, en 2018, elle a inspiré une pétition judiciaire pour déclassifier des documents de grand jury — normalement scellés pour toujours — de la Task Force de poursuite spéciale du Watergate. L’espoir était que cela pourrait fournir quelques leçons facilement applicables. Le juge a accordé la demande, mais cela n’a pas aidé. L’enquête Mueller a raté sa cible, concluant qu’il n’y avait pas eu de collusion entre l’équipe Trump et le Kremlin pendant la campagne de 2016.

« La stratégie de guerre juridique n’a pas été si réussie depuis Nixon. »

L’affaire de la collusion a également échoué à remodeler l’opinion publique. Le bouc émissaire est un effort collectif, et contrairement au Watergate, Mueller n’a même pas pu convaincre la moitié du pays. Les opposants de Trump ont essayé à nouveau avec la Commission du 6 janvier ; comme l’enquête Mueller, c’était une opération bien organisée, un drame fait pour la télévision. Chaque effort de ce type a échoué pour cette raison précise. Ils étaient conçus pour reproduire l’environnement médiatique homogène des années soixante-dix, qui n’existe plus. Pour fonctionner, le bouc émissaire exige que le collectif ne perçoive pas de victime. Dès qu’ils en voient une, le mécanisme s’effondre. L’échec du bouc émissaire de Trump I a conduit à la victoire de Trump II sur Kamala Harris.

Avec le recul, il est révélateur de voir combien de la présidence de Biden et de la campagne de Harris étaient consacrés à avertir que Trump était un dictateur en attente parce qu’il voulait renvoyer les bureaucrates. Cette stratégie n’a été que marginalement efficace : le seul groupe démographique avec lequel les démocrates ont gagné du terrain entre 2020 et 2024 était les électeurs de plus de 65 ans. Mais les électeurs plus jeunes admirent Trump précisément pour la raison que la génération Watergate le craint : son dynamisme, sa détermination à obtenir des résultats.

De plus, la glorification de la bureaucratie par la gauche a souvent été révélée comme un cache-sexe couvrant une main-d’œuvre fédérale incompétente. Les louanges à l’autorité irréprochable de la fonction publique sont amusantes au mieux, mais deviennent moins drôles lorsque leurs échecs sont évidents pour des millions de personnes. Les progressistes reconnaissent discrètement la nécessité de contourner des agences léthargiques ; après tout, le précédent du Département de l’Efficacité Gouvernementale d’Elon Musk provient des luttes d’Obama avec l’incompétence bureaucratique. En 2014, en raison des échecs autour du déploiement d’ObamaCare et du site web healthcare.gov, Obama a créé le US Digital Service, avec 300 employés principalement issus de la Silicon Valley. Son directeur était un nommer politique, pas un fonctionnaire.

Ce que les progressistes admettent en privé, Trump l’a hurlé à travers le pays. En 2024, le désir de réparer un appareil d’État dysfonctionnel a surpassé les angoisses des Américains plus âgés concernant la présidence impériale. Victorieux, Trump a rebaptisé le Service numérique des États-Unis en DOGE, lui donnant une entité qui pourrait opérer dans l’ensemble du gouvernement fédéral avec un personnel sélectionné en dehors des canaux normaux de la fonction publique.

Nixon prend sa revanche. La décision de la Cour suprême de l’année dernière affirmant une large immunité présidentielle est une sorte de vindication posthume de la défense présidentielle de Nixon ; si la décision avait été rendue en 1973, elle aurait fait échouer la poursuite spéciale de Watergate. La haute cour a correctement interprété la loi — et l’humeur nationale. Les électeurs ne veulent pas que la guerre juridique harcèle les anciens présidents, ni paralyser les présidents en fonction. Ils veulent un exécutif efficace et décisif. Le modèle de pouvoir personnel que les présidents de FDR à Nixon incarnaient est de retour à la mode.

Cela change les termes de la politique américaine. Dans les années soixante-dix, Nixon a réalisé que le conflit politique fondamental auquel l’Amérique faisait face n’était pas celui entre libéraux et conservateurs, mais entre ceux qui voulaient que les bureaucraties exercent une autonomie institutionnelle et ceux qui voulaient qu’elles soient subordonnées aux élus. Cela reste vrai aujourd’hui. Les choix de Cabinet les plus controversés de Trump (RFK, Tulsi Gabbard, Kash Patel et Pete Hegseth) avaient des critiques libérales, mais particulièrement véhémentes de la part des conservateurs. C’était parce qu’ils juraient de reprendre le contrôle des bureaucraties scientifiques, de renseignement ou militaires enracinées. Tout comme les libéraux, les conservateurs ont leurs bureaucraties préférées.

C’est pourquoi le conservatisme de mouvement n’a jamais été en paix avec Nixon, et pourquoi il ne sera probablement jamais en paix avec Trump. L’appétit électoral est pour le rétablissement de la compétence et de l’efficacité dans le gouvernement, ainsi que pour purger l’appareil d’État des absurdités idéologiques. Il n’existe pas pour réaliser les visions du conservatisme de mouvement d’un gouvernement petit et réduit.

Enfin, si le retour du césarisme américain est « rouge » et nixonien en ce moment, un autre césar « bleu » est certainement possible dans un pays qui reste si étroitement divisé. Le césarisme n’est pas le produit d’un système constitutionnel stable ; c’est toujours un phénomène volatile, sa trajectoire est difficile à prédire ou à contrôler. Les empereurs romains étaient grands non pas à cause de leur main ferme, mais parce qu’ils allaient plus loin que quiconque, que ce soit pour le bien ou le mal.

Jusqu’à présent, l’impact de Trump réside dans la démolition, pas dans la création. Quoi que l’avenir réserve, il a mis fin à un mythe national persistant. L’obsession de l’élite pour Nixon, telle qu’elle apparaît dans les éditoriaux et la guerre juridique, n’a jamais été aussi inefficace. Pendant des décennies, le script de Watergate a été sans cesse rediffusé et rebooté. Mais Trump a tiré la prise.