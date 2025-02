Face aux manœuvres économiques du président Trump, ses critiques centristes oscillent entre le désespoir et une foi touchante que sa frénésie tarifaire finira par s’éteindre. Ils supposent que Trump soufflera et soufflera jusqu’à ce que la réalité expose le vide de sa rationalité économique. Ils n’ont pas prêté attention : la fixation de Trump sur les tarifs fait partie d’un plan économique mondial qui est solide — bien que fondamentalement risqué.

Leur pensée est ancrée dans une idée fausse de la manière dont le capital, le commerce et l’argent circulent dans le monde. Comme le brasseur qui se saoule avec sa propre bière, les centristes ont fini par croire leur propre propagande : que nous vivons dans un monde de marchés compétitifs où l’argent est neutre et les prix s’ajustent pour équilibrer la demande et l’offre de tout. Le Trump peu sophistiqué est, en fait, bien plus sophistiqué qu’eux en ce sens qu’il comprend comment le pouvoir économique brut, et non la productivité marginale, décide qui fait quoi à qui — tant sur le plan national qu’international.

Bien que nous risquions de plonger dans l’abîme en tentant de percer l’esprit de Trump, nous devons comprendre sa pensée sur trois questions fondamentales : pourquoi croit-il que l’Amérique est exploitée par le reste du monde ? Quelle est sa vision d’un nouvel ordre international dans lequel l’Amérique peut redevenir « grande » ? Comment prévoit-il de le réaliser ? Ce n’est qu’alors que nous pourrons produire une critique sensée du plan économique de Trump.

Alors pourquoi le président croit-il que l’Amérique a été maltraitée ? Sa principale plainte est que la suprématie du dollar peut conférer d’énormes pouvoirs au gouvernement et à la classe dirigeante américaine, mais, en fin de compte, les étrangers l’utilisent de manière à garantir le déclin des États-Unis. Ainsi, ce que la plupart considèrent comme le privilège exorbitant de l’Amérique, il le voit comme son fardeau exorbitant.

Trump déplore le déclin de l’industrie américaine depuis des décennies : « si vous n’avez pas d’acier, vous n’avez pas de pays. » Mais pourquoi blâmer cela sur le rôle mondial du dollar ? Parce que, répond Trump, les banques centrales étrangères ne laissent pas le dollar s’ajuster à la baisse au « bon » niveau — à partir duquel les exportations américaines se redressent et les importations sont contenues. Ce n’est pas que les banquiers centraux étrangers conspirent contre l’Amérique. C’est juste que le dollar est la seule réserve internationale sûre à laquelle ils peuvent accéder. Il est tout à fait naturel que les banques centrales européennes et asiatiques thésaurisent les dollars qui affluent vers l’Europe et l’Asie lorsque les Américains importent des choses. En ne troquant pas leur réserve de dollars contre leurs propres devises, la Banque centrale européenne, la Banque du Japon, la Banque populaire de Chine et la Banque d’Angleterre suppriment la demande pour (et donc la valeur de) leurs devises. Cela aide leurs propres exportateurs à augmenter leurs ventes vers l’Amérique et à gagner encore plus de dollars. Dans un cercle sans fin, ces nouveaux dollars s’accumulent dans les coffres des banquiers centraux étrangers qui, pour gagner des intérêts en toute sécurité, les utilisent pour acheter de la dette publique américaine.

Et c’est là que le bât blesse. Selon Trump, l’Amérique importe trop parce qu’elle est un bon citoyen mondial qui se sent obligé de fournir aux étrangers les actifs en dollars de réserve dont ils ont besoin. En résumé, l’industrie américaine est en déclin parce que l’Amérique est un bon Samaritain : ses travailleurs et sa classe moyenne souffrent pour que le reste du monde puisse croître à ses dépens.

Mais le statut hégémonique du dollar soutient également l’exceptionnalisme américain, comme Trump le sait et l’apprécie. Les achats de bons du Trésor américain par les banques centrales étrangères permettent au gouvernement américain de faire des déficits et de financer une armée surdimensionnée qui ferait faillite à tout autre pays. Et en étant le pivot des paiements internationaux, le dollar hégémonique permet au président d’exercer l’équivalent moderne de la diplomatie de canonnière : sanctionner à volonté toute personne ou gouvernement.

Cela ne suffit pas, aux yeux de Trump, à compenser la souffrance des producteurs américains qui sont sous-cotés par des étrangers dont les banquiers centraux exploitent un service (réserves en dollars) que l’Amérique leur fournit gratuitement pour maintenir le dollar surévalué. Pour Trump, l’Amérique se sape pour la gloire du pouvoir géopolitique et l’opportunité d’accumuler les profits des autres. Ces richesses importées profitent à Wall Street et aux agents immobiliers mais seulement au détriment des personnes qui l’ont élu deux fois : les Américains des régions centrales qui produisent les biens « virils » tels que l’acier et les automobiles dont une nation a besoin pour rester viable.

Et ce n’est pas le pire des soucis de Trump. Son cauchemar est que cette hégémonie soit éphémère. En 1988, tout en promouvant son Art of the Deal sur Larry King et Oprah Winfrey, il se lamentait : « Nous sommes une nation débiteur. Quelque chose va se passer au cours des prochaines années dans ce pays, car vous ne pouvez pas continuer à perdre 200 milliards de dollars par an. » Depuis lors, il est de plus en plus convaincu qu’un terrible point de basculement approche : alors que la production américaine diminue en termes relatifs, la demande mondiale pour le dollar augmente plus rapidement que les revenus américains. Le dollar doit alors s’apprécier encore plus rapidement pour répondre aux besoins de réserve du reste du monde. Cela ne peut pas durer éternellement.

Lorsque les déficits américains dépassent un certain seuil, les étrangers paniqueront. Ils vendront leurs actifs libellés en dollars et chercheront une autre monnaie à thésauriser. Les Américains se retrouveront au milieu du chaos international avec un secteur manufacturier en ruine, des marchés financiers à l’abandon et un gouvernement insolvable. Ce scénario cauchemardesque a convaincu Trump qu’il est en mission pour sauver l’Amérique : qu’il a le devoir d’instaurer un nouvel ordre international. Et c’est l’essence de son plan : réaliser en 2025 un choc anti-Nixon décisif — un choc mondial qui annule le travail de son prédécesseur en mettant fin au système de Bretton Woods en 1971 qui a marqué l’ère de la financiarisation.

Au cœur de ce nouvel ordre mondial se trouverait un dollar moins cher qui reste la monnaie de réserve mondiale — cela abaisserait encore plus les taux d’emprunt à long terme des États-Unis. Trump peut-il avoir le beurre (un dollar hégémonique et des bons du Trésor américain à faible rendement) et l’argent du beurre (un dollar dévalué) ? Il sait que les marchés ne fourniront jamais cela d’eux-mêmes. Seules les banques centrales étrangères peuvent le faire pour lui. Mais pour accepter de le faire, elles doivent d’abord être choquées en action. Et c’est là que ses tarifs entrent en jeu.

C’est ce que ses critiques ne comprennent pas. Ils pensent à tort qu’il pense que ses tarifs réduiront le déficit commercial de l’Amérique par eux-mêmes. Il sait qu’ils ne le feront pas. Leur utilité vient de leur capacité à choquer les banquiers centraux étrangers pour qu’ils réduisent les taux d’intérêt domestiques. Par conséquent, l’euro, le yen et le renminbi s’affaibliront par rapport au dollar. Cela annulera les hausses de prix des biens importés aux États-Unis, et laissera les prix que paient les consommateurs américains inchangés. Les pays soumis aux tarifs paieront en effet pour les tarifs de Trump.

Mais les tarifs ne sont que la première phase de son plan directeur. Avec des tarifs élevés comme nouvelle norme, et avec de l’argent étranger s’accumulant dans le Trésor, Trump peut prendre son temps alors que amis et ennemis en Europe et en Asie se pressent pour discuter. C’est alors que la deuxième phase du plan de Trump entre en jeu : la grande négociation.

Contrairement à ses prédécesseurs, de Carter à Biden, Trump méprise les réunions multilatérales et les négociations encombrées. Il est un homme de face à face. Son monde idéal est un modèle de hub et de rayons, comme une roue de bicyclette, dans lequel aucun des rayons individuels ne fait vraiment de différence dans le fonctionnement de la roue. Dans cette vision du monde, Trump se sent confiant qu’il peut traiter chaque rayon successivement. Avec des tarifs d’un côté et la menace de retirer le bouclier de sécurité de l’Amérique (ou de l’utiliser contre eux) de l’autre, il pense pouvoir amener la plupart des pays à acquiescer.

Acquiescer à quoi ? À apprécier leur monnaie de manière substantielle sans liquider leurs avoirs en dollars à long terme. Il ne s’attendra pas seulement à ce que chaque rayon réduise les taux d’intérêt domestiques, mais exigera des choses différentes de différents interlocuteurs. Des pays asiatiques qui thésaurisent actuellement le plus de dollars, il exigera qu’ils vendent une partie de leurs actifs en dollars à court terme en échange de leur propre monnaie (ainsi appréciée). D’une zone euro relativement pauvre en dollars, rongée par des divisions internes qui augmentent son pouvoir de négociation, Trump pourrait exiger trois choses : qu’ils acceptent d’échanger leurs obligations à long terme contre des obligations ultra-long terme ou peut-être même perpétuelles ; qu’ils permettent à l’industrie allemande de migrer vers l’Amérique ; et, naturellement, qu’ils achètent beaucoup plus d’armes fabriquées aux États-Unis.

“La vision de Trump d’un ordre économique international souhaitable peut être complètement différente de la mienne.”

Pouvez-vous imaginer le sourire de Trump à la pensée de cette deuxième phase de son plan directeur ? Lorsqu’un gouvernement étranger acquiesce à ses demandes, il aura marqué une autre victoire. Et lorsque certains gouvernements récalcitrants résistent, les tarifs restent en place, fournissant à son Trésor un flux constant de dollars qu’il peut utiliser comme bon lui semble (puisque le Congrès ne contrôle que les recettes fiscales). Une fois cette deuxième phase de son plan achevée, le monde sera divisé en deux camps : un camp protégé par la sécurité américaine au prix d’une monnaie appréciée, de la perte d’usines manufacturières et d’achats forcés d’exportations américaines, y compris d’armes. L’autre camp sera stratégiquement plus proche peut-être de la Chine et de la Russie, mais toujours connecté aux États-Unis par un commerce réduit qui continue de donner aux États-Unis des revenus tarifaires réguliers.

La vision de Trump d’un ordre économique international souhaitable peut être violemment différente de la mienne, mais cela ne nous donne à aucun de nous le droit de sous-estimer sa solidité et son but — comme le font la plupart des centristes. Comme tous les plans bien conçus, celui-ci peut, bien sûr, mal tourner. La dépréciation du dollar peut ne pas être suffisante pour annuler l’effet des tarifs sur les prix que paient les consommateurs américains. Ou la vente de dollars peut être trop importante pour maintenir les rendements de la dette à long terme des États-Unis suffisamment bas. Mais en dehors de ces risques gérables, le plan directeur sera testé sur deux fronts politiques.

La première menace politique pour son plan directeur est intérieure. Si le déficit commercial commence à se réduire comme prévu, l’argent privé étranger cessera d’affluer à Wall Street. Soudain, Trump devra trahir soit sa propre tribu de financiers et d’agents immobiliers outrés, soit la classe ouvrière qui l’a élu. Pendant ce temps, un deuxième front s’ouvrira. Considérant tous les pays comme des rayons de sa roue, Trump pourrait bientôt découvrir qu’il a fabriqué du dissentiment à l’étranger. Pékin pourrait jeter la prudence aux vents et transformer les BRICS en un nouveau système de Bretton Woods dans lequel le yuan jouerait le rôle d’ancrage que le dollar a joué dans le Bretton Woods original. Peut-être que ce serait l’héritage le plus étonnant, et la revanche, du plan directeur par ailleurs impressionnant de Trump.