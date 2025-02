Tapis de yoga, bouilloires en acier brossé, fauteuils scandinaves, tranches d’avocat, tables à pâtisserie en marbre — cette sous-catégorie particulière d’objets, et la vie qui s’organise autour d’eux, est le sujet du roman de Vincenzo Latronico Perfection (Fitzcarraldo). Cette vie implique : travailler à domicile en tant que professionnel créatif ; des voyages qui se distinguent nettement du tourisme ; des week-ends passés à flâner dans des galeries d’art et des clubs underground ; l’adhésion à « une gauche indistincte » moins préoccupée par le changement social que par la déclaration de cette adhésion ; et une très grande quantité de temps passée en ligne.

Vous pensez probablement que Perfection parle de la superficialité, du manque de motivation et de l’obsession de l’image des Millennials. Vous avez raison, mais le livre va un pas plus loin, offrant un diagnostic de ce dilemme : selon le roman, le véritable problème auquel sont confrontés les Millennials est la perfection. Les Millennials sont coincés dans le paradoxe de l’utopie, vivant des vies si bonnes qu’elles en deviennent mauvaises.

Pour ressentir ce paradoxe, essayez un exercice de pensée : décrivez un monde idéal. Remplissez-le de toutes les choses que vous pensez rendre la vie formidable et retirez tout ce qui rend la vie terrible. Dans le monde que vous créez, tous vos idéaux sociaux et politiques ont déjà été réalisés, et personne n’a à s’inquiéter de sa survie, de l’oppression ou de la violence. La nourriture a un goût délicieux, il ne pleut jamais lors de votre pique-nique, les enfants ne font pas de caprices et tout le monde dort toujours bien. Maintenant, imaginez que vous avez le choix entre vivre là-bas, dans ce monde parfait, et ici, dans celui imparfait avec tous les défauts que vous déplorez régulièrement. Si vous êtes enclin à choisir notre monde, parce que celui que vous avez inventé semble trop lisse, trop parfait, trop irréel, alors revenez en arrière et ajoutez quelques-uns de ces obstacles que vous avez retirés. Maintenant, vous avez un monde presque parfait, parfaitement imparfait, avec juste assez de goût pour le combat pour pimenter les choses. Si vous ne le voulez toujours pas — parce que ces luttes sont trop petites et trop fausses — allez-y et ajoutez-en quelques autres. Bien maintenant ?

Si votre réponse est toujours non, alors il commence à sembler que vous ne serez pas satisfait tant que vous n’aurez pas tout réintégré. Rien de moins que le monde réel, avec tous ses vrais problèmes, ne suffira. L’utopie pourrait être quelque chose vers quoi vous voulez tendre, mais ce n’est pas quelque chose que vous voulez avoir. C’est le paradoxe de l’utopie : pourquoi s’efforcer d’obtenir des progrès sociaux si le but de ces efforts est un monde creux et stérile dépourvu de sens ou de but ? Pourquoi travaillons-nous si dur pour résoudre des problèmes que nous préférerions rester non résolus ?

Anna et Tom sont le couple au cœur du monde utopique de Perfection. Il y a beaucoup de choses que nous ne découvrons jamais à leur sujet. Nous ne savons pas à quoi ils ressemblent. Nous ne les entendons jamais converser. Nous n’apprenons rien de leur enfance, ni ne comparons leurs tempéraments, ni n’accédons à la vie intérieure de l’un ou de l’autre. En général, nous n’avons pas accès à des informations qui pourraient les différencier l’un de l’autre. Ils ont le même emploi, les mêmes priorités et, surtout, la même esthétique : « L’un ou l’autre pourrait choisir n’importe quoi en leur nom commun — que ce soit un plat d’un menu ou un appartement — sans réfléchir, convaincu que l’autre aimerait cela. » Ils apparaissent presque toujours comme une unité : « Anna et Tom » se produisent 121 fois dans le court roman, 10 fois de plus que le nombre de fois où l’un ou l’autre nom apparaît seul.

La plupart de ces désignations individuelles se trouvent dans les quelques pages décrivant leur vie sexuelle, qui est une source de légère préoccupation pour eux : « une pensée s’immiscerait dans ce bonheur : c’était le même sexe qu’ils avaient eu la semaine dernière, il y a deux mois, il y a trois ans. » Mais le sexe est une exception à la règle : ils n’ont pas l’inquiétude correspondante en ce qui concerne le schéma de base de leur vie, leurs emplois, leurs goûts, le groupe d’amis amorphe qui reste le même même si ses membres vont et viennent, leur relation avec leurs familles, ou la perspective d’enfants — ils n’en veulent pas, et c’est tout. Ils apprécient leur vie, et l’un l’autre, et chacun s’endort avec « une prière silencieuse et étrangement solennelle pour que les choses restent exactement comme elles étaient. Elle était toujours exaucée. » Le roman nous offre ce qui passe pour une intrigue dans les petites secousses de mécontentement que vivent Anna et Tom — rappelez-vous les petits faux obstacles que vous avez réintégrés dans votre utopie — qui les poussent à voyager, à rentrer chez eux, à voyager à nouveau. Dans Perfection, rien ne change vraiment, car rien ne peut changer. Tout est le même.

Anna et Tom ne sont pas différents l’un de l’autre, ni ne diffèrent des autres expatriés qui peuplent leur groupe d’amis. Leur appartement n’est pas distinctif non plus : en vacances à Lisbonne, ils consultent des annonces d’Airbnbs et rencontrent un qui est indistinguable du leur. Anna et Tom viennent à l’origine de quelque part dans le sud de l’Europe, mais nous ne savons jamais exactement où. Espagne ? Italie ? Grèce ? Cela n’a pas d’importance, je suppose, car c’est tout pareil. L’uniformité imprègne le roman, même si Anna et Tom, par leur profession et leur conception de soi, sont explicitement présentés comme des conservateurs de la différence : « Leurs titres exacts variaient selon le poste, mais ils étaient toujours en anglais, même dans leur langue maternelle : développeur web, designer graphique, stratège de marque en ligne. Ce qu’ils créaient, ce sont des différences. » Ils ont accédé à ces emplois dès leur jeunesse, ayant grandi aux côtés d’Internet, déjà adolescents préoccupés par la construction de « sites web personnels et de profils qui reflétaient leurs goûts et intérêts, des listes de choses qui les rendaient spéciaux ». Pourquoi la quête de la différence se termine-t-elle par une uniformité généralisée ?

Pour répondre à cette question, nous devons revenir au paradoxe de l’utopie, c’est-à-dire à la tension entre ce qui rend un monde agréable et ce qui le rend réel. Les humains sont des créatures qui remodelent leur environnement pour répondre à leurs besoins. Nous sommes des artificiers ; nous produisons de l’artificialité. Plus nous devenons habiles à façonner le monde qui fonctionne pour nous — en éliminant les parties qui nous posent problème et en réorganisant le reste — plus notre environnement devient parfait et artificiel. Cela s’applique à notre environnement physique : un tas enchevêtré de brindilles tombées devient un cône soigné, mieux pour allumer un feu. Mais cela s’applique aussi à notre environnement social et même à nos relations intimes. Un groupe d’humains jetés dans une nature sauvage sera contraint de rester ensemble pour se réchauffer et se sécuriser, mais, ayant les ressources pour emménager dans de gigantesques manoirs où chaque membre de la famille a son propre aile, ils le feront. Vous pouvez blâmer cela sur le capitalisme, mais seulement dans le sens où le capitalisme nous rend riches, et la richesse supercharge notre pouvoir d’artificier.

Aussi joli que ce monde artificiel lumineux, chaud, lisse et sûr puisse paraître aux humains coincés dans la forêt sombre et effrayante, dès que nous les y insérons, ils se plaignent. Ils commencent à se sentir seuls. Ne sachant plus si quelqu’un a besoin d’eux, chacun essaie de prouver sa valeur — « ce manoir est mieux avec moi dedans ! » — en mettant en avant leur propre distinctivité. Mais plus ils se consacrent exclusivement à produire cette impression d’unicité les uns sur les autres, plus ils deviennent similaires. Ils vivent ce qui était autrefois leur rêve, mais ils ne sont pas heureux. Ils continuent de sentir que ce dont ils ont besoin, c’est juste un peu de différence, une touche d’authenticité, quelques bords rugueux. Rappelez-vous encore ces petits faux obstacles. Où vont-ils les trouver ? Ils pourraient voyager, seulement pour découvrir que partout, c’est à peu près la même chose. Ils pourraient s’occuper du sort de ceux qui sont moins fortunés, qu’ils regardent avec une touche d’envie — après tout, leurs luttes n’ont pas eu besoin d’être inventées, car leurs obstacles ne sont pas faux. Ou ils pourraient s’occuper de représentations normatives. Anna et Tom essaient toutes ces voies, se fixant sur la dernière.

Une image normative est une image qui inverse la direction typique de l’évaluation. En général, la qualité d’une image — qu’il s’agisse d’un dessin, d’une photographie ou d’une peinture — réside, au moins en partie, dans sa capacité à capturer avec précision une réalité existante indépendamment. Une image normative est, en revanche, une image qui vous dit à quoi la réalité est censée ressembler. La réalité réussit si elle correspond à l’image, et non l’inverse. Les réseaux sociaux sont remplis d’images normatives, et Anna et Tom passent leur vie, d’une part, à produire de telles images, tant pour le compte de leurs clients professionnels que pour peupler leurs propres comptes Instagram, et, d’autre part, à les consommer, c’est-à-dire à ajuster leurs vies pour les faire correspondre aux images susmentionnées. L’image normative vous dit que vous n’êtes pas tout à fait arrivé à l’utopie, car ceci — cette image de deux verres de Campari sur une table surplombant un vignoble illuminé par le coucher de soleil, « des ordinateurs portables généralement quelque part dans le cadre pour prouver qu’ils n’étaient pas en vacances » — est à quoi ressemble l’utopie. L’image normative vous rassure que la perfection doit encore être convoitée, qu’il y a encore du travail à faire, ce qui signifie que le bonheur complet pourrait, en fait, être le vôtre, si seulement vous pouviez combler ce dernier petit écart.

La perfection ne porte pas son genre sur sa manche, mais je la lis comme de l’horreur. Elle décrit un avenir humain qui est mauvais d’une toute nouvelle manière. Ce n’est pas violent, ni douloureux, mais quelque chose d’encore pire : mortellement silencieux. Et je pense que cette histoire d’horreur est destinée à servir d’avertissement pour le lecteur. D’une part, Anna et Tom sont profondément irréels. Ils ne pourraient pas être des personnes réelles. D’autre part, nous pourrions devenir eux.

Si les inquiétudes concernant les Millennials qui mangent trop de tartines à l’avocat semblent être un rêve lointain et insensé maintenant que nous avons de vrais problèmes comme l’autoritarisme croissant et l’inflation galopante, ainsi que la perspective de confronter ce que l’IA va nous transformer en, alors le roman de Latronico suggère un nouveau cadre. Oui, il y a des problèmes partout, et oui, nous devrions essayer de les résoudre, mais le fait que nous ne saurons pas quoi faire de nous-mêmes une fois que nous aurons réussi — c’est aussi un problème, et il reste avec nous même lorsque nous n’y pensons pas.