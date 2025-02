Les héros du Mois de l’Histoire des Noirs sont les leaders familiers du mouvement des droits civiques : Thurgood Marshall, Rosa Parks, John Lewis, Ella Baker et, bien sûr, Martin Luther King Jr. Chaque mois de février, nous célébrons ces hommes et ces femmes pour avoir défendu l’évidence : la ségrégation raciale était immorale, l’intégration un impératif moral. La loi a finalement rattrapé la moralité lorsque la doctrine du « séparé mais égal » a été annulée dans Brown v. Board of Education, forçant l’intégration scolaire.

Pourtant, quelque chose semble étrange à propos de ces piétés en 2025. Dans un contexte de mécontentement général envers le libéralisme, y compris parmi les Américains noirs de plus en plus attirés par le trumpisme, il vaut la peine de revenir à un ensemble provocateur de questions posées par l’écrivain noir Harold Cruse à la suite des droits civiques : que se passerait-il si le séparé mais égal contenait une bonne idée, une meilleure idée que de plaider pour l’intégration raciale avant tout ? Le militantisme noir ne devrait-il pas se concentrer sur le renforcement des capacités des communautés noires, plutôt que de chercher à ouvrir des opportunités pour l’élite noire ?

Bien que Cruse soit rarement rappelé aujourd’hui, son nom était souvent mentionné dans le même souffle que ceux de Frantz Fanon et Malcolm X dans les années soixante et soixante-dix. En tant qu’écrivain et professeur (qui a atteint sa position sans diplôme universitaire), il a eu une influence profonde dans l’établissement du domaine des études noires. Le chercheur de Harvard Henry Louis Gates Jr. rapporte qu’en tant qu’étudiant de premier cycle dans les années soixante-dix, il a été assigné à l’œuvre maîtresse de Cruse, The Crisis of the Negro Intellectual, dans trois cours distincts. En effet, Gates a déclaré qu’il « a reçu l’appel d’être un intellectuel grâce à Harold Cruse ».

Cruse était différent des dissidents du consensus des droits civiques que nous avons appris à attendre. Il avait peu de fantasmes sur l’auto-amélioration par le biais de la méthode promue par des conservateurs noirs tels que Thomas Sowell et Shelby Steele. Il n’avait pas non plus de patience pour la rhétorique enflammée des radicaux noirs louant une utopie séparatiste noire. Au contraire, le problème avec le consensus des droits civiques pour Cruse était qu’il faisait avancer les intérêts de la classe professionnelle noire au détriment de ceux des masses noires.

Les professionnels de la classe moyenne, noirs ou blancs, poussent leurs intérêts matériels particuliers au nom d’idéaux universels. Dans le cas des professionnels noirs, pensait Cruse, le sérieux — et donc l’auto-intérêt — sont doublement intensifiés. Ils servent à la discrétion de la classe moyenne blanche, qui, à son tour, sert ceux qui occupent les hauteurs commandantes de l’économie et de la société. En conséquence, il y a très peu de voix publiques faisant avancer les véritables intérêts des Noirs pauvres et de la classe ouvrière.

Que quelques Noirs supplémentaires soient admis dans des universités d’élite ou dans des conseils d’administration importe bien moins que de garantir que tout le monde ait accès à un endroit sûr pour vivre, à une nourriture suffisante, à des aires de jeux pour les enfants et à un travail digne. Pourtant, la politique noire de classe moyenne et d’intégration a sacrifié ces biens communautaires dans l’échange de placements universitaires plus nombreux et meilleurs et de postes dans des entreprises pour eux-mêmes.

Du point de vue de Cruse, la classe moyenne noire a obscurci la différence entre la moralité et la politique pour faire avancer ses propres intérêts. Juste parce que la surveillance de la frontière sociale entre les races est immorale ne signifie pas que briser ces frontières devrait être la priorité politique principale, comme l’a insisté le mouvement des droits civiques traditionnel. Au contraire, pensait Cruse, la priorité devrait être les besoins des Noirs pauvres et de la classe ouvrière. Cela nécessitait de renforcer économiquement, politiquement et culturellement les communautés locales.

Cruse plaidait pour des boycotts des entreprises qui n’étaient pas basées dans sa communauté, et il a exhorté les entreprises de sa communauté à passer à la propriété coopérative. Il a plaidé pour des initiatives contrôlées par la communauté pour lutter contre la violence et la drogue, avec un rôle de premier plan pour les organisations culturelles et religieuses, notamment l’église noire. Il voyait le développement de médias communautaires comme un complément important aux nouvelles institutions de démocratie de base qu’il envisageait, comme les conseils de planification communautaire.

L’histoire noire qui devrait nous intéresser, soutenait Cruse, est l’histoire des mouvements bénéficiant d’un large soutien populaire, même s’ils incluaient des tendances régressives ou des personnalités excentriques — et même si les classes moyennes noires les dédaignaient. Pour Cruse, des groupes comme la Nation of Islam, l’Universal Negro Improvement Association de Marcus Garvey et le réseau de petites entreprises associé à Booker T. Washington reflétaient les intérêts de la classe ouvrière noire d’une manière que la NAACP et les élus noirs n’auraient jamais pu. Les masses noires ne sont pas émues par des schémas de richesse rapide, a-t-il montré, mais par la promesse de l’autodétermination économique, surtout lorsqu’elle est liée à l’autodétermination politique et culturelle.

Cependant, tout au long des années quatre-vingt, quatre-vingt-dix et deux mille, la politique noire a tendance à aller dans la direction opposée à celle que Cruse préconisait. Le multiculturalisme régnait, et la politique raciale était largement capturée par la classe professionnelle-managériale noire, y compris les intellectuels publics qui blanchissaient les intérêts étroits de cette classe avec des affirmations pseudo-sophistiquées sur l’identité et la culture noires. L’idéal corporatif de la « diversité » était utilisé pour légitimer les structures de pouvoir existantes : vous n’avez pas reçu d’augmentation significative depuis une génération, mais prenez du réconfort, votre PDG est maintenant noir. La minute de la surveillance du langage ordinaire a remplacé les réformes matérielles.

Puis est venu le mouvement Black Lives Matter. Lancé alors que la réalité d’un président noir, Barack Obama, était grotesquement en décalage avec l’expérience continue de la violence raciale, BLM a rompu avec l’intégration et le multiculturalisme, dénonçant les « politiques de respectabilité ». Derrière l’adhésion de ce mouvement à la Blackness avec un B majuscule se trouvait un changement radical dans le cadre politique. Au lieu de compter sur l’État, les communautés devaient développer leur capacité à prendre soin d’elles-mêmes et à se protéger. « Abolir la police » n’était pas un slogan destiné à gagner des élections. Il visait à alimenter une imagination longtemps endormie sur ce que l’investissement dans la communauté et l’expérimentation de nouvelles formes institutionnelles au niveau local pouvaient accomplir.

En bref, les idées de Cruse étaient de retour. Mais juste pour un instant. La classe professionnelle et managériale a embrassé BLM en 2020. Au milieu des confinements, entre le plaisir de pains au levain faits maison et leur nouvelle passion pour la science, les professionnels ont transformé l’énergie politique insurgée en bureaucratie et en branding.

Au lieu d’expérimenter des moyens innovants pour que les communautés locales s’attaquent aux problèmes auxquels elles faisaient face, les entreprises, les gouvernements et, surtout, les universités ont engagé des gestionnaires multiculturels qui savaient comment répéter les slogans des mouvements pour la justice noire sans menacer les intérêts de leurs employeurs. Amazon a mené l’engagement de l’Amérique corporative en faveur de BLM — même si le méga-détaillant a licencié un employé noir, Christian Smalls, qui avait cherché à organiser ses collègues de l’entrepôt de Staten Island, le conseiller général de l’entreprise décrivant Smalls comme « pas intelligent ou articulé » dans un mémo interne.

Il n’est pas difficile de voir pourquoi il y aurait un scepticisme croissant parmi les électeurs noirs envers le leadership libéral, même si les électeurs noirs savent trop bien les effets continus du racisme. Quant à l’alternative ? L’indignation morale face à tel ou tel affront à « notre démocratie » exprimée par les classes bavardes — des normes créées par et pour les riches et les blancs — sonne creux parmi les masses noires.

Que nous dit cette histoire sur notre moment présent ? Le modèle multiculturel de gestion de la diversité raciale a été attaqué par la gauche pendant la présidence d’Obama mais a été temporairement ressuscité par la capture libérale de l’énergie de BLM. Maintenant, un multiculturalisme affaibli est attaqué par la droite, et son pronostic est sombre. Du point de vue des pauvres et de la classe ouvrière noire, un changement dramatique dans le discours des élites crée une vulnérabilité sévère, mais cela ouvre également de nouvelles opportunités pour proposer une vision de la justice qui centre les masses noires.

Pour créer de l’espace pour ce nouveau paradigme, nous devons être insensibles à l’ancien paradigme, même si nous nous protégeons contre le racisme à peine déguisé qui motive bon nombre de ses critiques de droite. Ici encore, Cruse peut être instructif. Son impératif d’imaginer ce que la propriété communautaire dans son sens le plus riche pourrait impliquer offre un guide pour nos temps tumultueux. Imaginez des efforts d’organisation locaux noirs qui dénoncent le contrôle de l’oligarchie sur notre nourriture, nos maisons et notre divertissement alors qu’ils développent des épiceries, des immeubles d’appartements, des journaux et des équipes sportives détenus par la communauté.

Pour être juste envers les premiers intégrationnistes, certains aspects de la position de Cruse ne sont pas si différents de celle de MLK. Après le succès du boycott des bus de Montgomery, King a proposé une vision expansive mais localisée des prochaines étapes nécessaires pour sa ville dans un environnement politique national hostile. Les Noirs, pensait King, devaient créer une coopérative de crédit, soutenir des organisations culturelles, faire de la sensibilisation électorale et développer des programmes d’éducation pour adultes.

À un autre moment périlleux, juste après l’inauguration de Ronald Reagan avec la promesse d’apporter des changements radicaux au gouvernement fédéral et de réduire les programmes éducatifs, Harold Cruse a été interrogé sur sa réaction. « Des temps difficiles nous attendent, et les Noirs vont devoir changer », prédit Cruse. Et il a donné un conseil : au lieu de se concentrer sur le bruit de la politique nationale, aussi répréhensible soit-elle, les Noirs doivent travailler collectivement pour développer des organisations locales qui « prendront plus de responsabilité pour la communauté dans laquelle ils vivent ».

L’aspiration de la classe professionnelle, la « diversité » corporative, le multiculturalisme de haut en bas — tout cela nous a échoué. Les Américains noirs ne peuvent pas se permettre d’échouer.