Phil Parker est le rédacteur en chef du magazine Garden Rail. C’est un homme passionné — surtout en ce qui concerne les locomotives à vapeur. « La locomotive à vapeur est la chose la plus proche que quiconque ait construite d’un être vivant », dit-il. « Cela peut être une machine, mais c’est une machine vivante. » Il parle de la joie de les voir en action. Les odeurs, le sifflement et le souffle, le poids qu’elles exercent sur la voie. C’est une joie que beaucoup de gens souhaitent recréer chez eux.

« Vous connaissez ce film, The Titfield Thunderbolt ? C’est une comédie d’Ealing sur un groupe de personnes qui veulent gérer leur propre ligne de chemin de fer. » C’est ce que veulent aussi les lecteurs de Parker. Ces maquettes dans les jardins à travers la Grande-Bretagne vont de petites boucles de voie à des paysages colossaux et complexes. Parker connaît un gars dont la ligne traverse des ponts lilliputiens et serpente à travers des montagnes de 10 pieds de haut. Les maquettes sont bien plus que des modèles, dit-il. Ce sont vraiment des chemins de fer, bien que sur une échelle plus petite que d’habitude. Un sens aigu de la propriété est important : « ce sont leurs lignes de chemin de fer. »

Les passionnés ardents sont souvent considérés comme excentriques. Je pense qu’ils pourraient être les seules personnes normales restantes. En règle générale, ils sont actifs et engagés. Ils s’intéressent plus à créer qu’à consommer. Ils rêvent et ils agissent. Une appréciation passive pour les locomotives à vapeur ou l’histoire militaire ou les orchidées ne suffit pas. Les passionnés veulent participer. « J’ai grandi fasciné par l’histoire, et le wargaming vous aide à rendre cet intérêt interactif », dit Daniel Faulconbridge, rédacteur en chef de Wargames Illustrated. « Il ne me suffit pas de lire simplement sur la bataille de Hastings, je veux collectionner les figurines qui représentent les troupes qui ont combattu dans la bataille, puis les peindre et jouer à un jeu avec elles. Donc, c’est porter votre hobby à l’extrême. »

Les magazines comme Garden Rail et Wargames Illustrated sont au cœur du monde des loisirs. La variété est extraordinaire. Hornby Magazine, Airfix Model World, The Orchid Review, Lute News. Des publications mensuelles consacrées aux avions télécommandés et à la culture des koi. Certains loisirs ont un attrait plus large que d’autres — le Royaume-Uni a suffisamment de pêcheurs de carpes pour soutenir à la fois Total Carp et CARPology. Mais même les titres les plus de niche ont un lectorat suffisamment large pour les maintenir viables dans un environnement d’édition brutal.

« Les gens disent souvent : ‘wow, vous produisez toujours un magazine papier !’ Parce qu’évidemment, vous voyez des gens dans le train et la plupart d’entre eux regardent des téléphones ou des écrans, ils ne regardent pas des journaux et des magazines, » dit Faulconbridge. Le magazine de loisirs physique s’est en fait avéré étonnamment durable. Faulconbridge et Parker reconnaissent que leurs lecteurs ont tendance à être plus âgés et préfèrent les médias imprimés parce que c’est ce avec quoi ils ont grandi. Il y a aussi un aspect pratique. Si vous suivez un guide pour peindre un modèle de Landsknecht, il est plus facile d’avoir une copie papier ouverte sur la table que de s’embêter avec un téléphone ou une tablette. Et il y a l’amour des magazines eux-mêmes. De nombreux passionnés possèdent des collections qui remontent à des décennies. Il y a des souvenirs entre ces pages. Des souvenirs de loisirs, oui, mais aussi des souvenirs de chambres d’autrefois où la lumière du soleil tombait juste comme ça sur le tapis. Des souvenirs qui peuvent être déterrés d’un simple mouvement de doigt. Une archive numérique ne peut pas reproduire cette expérience, surtout puisque, comme le souligne Parker, « le problème avec beaucoup de médias numériques, c’est que vous ne les possédez pas vraiment. » Le papier et l’encre sont là aussi longtemps que vous le souhaitez. Il en va autrement pour tous ces zéros et uns.

Encore et encore, en parlant avec Parker et Faulconbridge, je suis frappé par l’accent mis sur le physique. Les loisirs consistent à faire des choses : planifier, peindre, construire, contribuer un article à votre magazine préféré. « Vous entrez dans un loisir et vous n’êtes pas encouragé à regarder quelque chose en rafale à la télé — ce qui est une activité très, très passive — vous êtes encouragé à essayer quelque chose, » observe Parker. « Nous disons constamment aux gens : ‘Essayez !’ »

« Les loisirs consistent à faire des choses : planifier, peindre, construire, contribuer un article à votre magazine préféré. »

Fréquenter des personnes partageant les mêmes idées est le meilleur moyen d’essayer. Communauté est un mot qui revient souvent dans mes discussions avec les éditeurs. « Partout dans le pays, se réunissant dans des salles de village et des centres communautaires, il y a des clubs de jeux de guerre que personne ne saurait jamais qu’ils existent s’ils ne tombaient pas accidentellement dessus, » dit Faulconbridge. Parker souligne que les expositions de modélisme ferroviaire sont autant des rassemblements sociaux que des célébrations du loisir. Comme quiconque ayant travaillé sur un jardin partagé le sait, les enthousiasmes partagés ont tendance à faire tomber les barrières sociales. Parker se souvient d’une exposition où il était assis autour d’une table de pub avec « un professeur de physique, un gars qui dirigeait sa propre entreprise de bus, un conseiller libéral-démocrate, un directeur de théâtre, un évêque et deux avocats. Notre intérêt commun était les chemins de fer miniatures. Vous vous retrouvez à rencontrer une très grande variété de personnes. »

Cependant, il est erroné de penser que ces groupes sont purement axés sur le loisir lui-même. Les jeux de guerre et les chemins de fer miniatures sont souvent le point de départ pour d’autres choses. Des amitiés se forment, de l’argent est collecté pour des œuvres de charité, et des réseaux de soutien se créent. « Les hommes sont particulièrement mauvais pour discuter, » dit Parker. « Mais ils discuteront de locomotives à vapeur et ils discuteront de chemins de fer de jardin, et cette discussion peut ensuite évoluer vers des sujets plus précieux. Nous gérons le plus grand forum de modélisme ferroviaire au monde, et caché dessus se trouve un groupe de discussion sur le cancer de la prostate. » Le loisir devient un conducteur pour les fonctions plus larges de toute communauté digne d’intérêt.

Les magazines de loisirs survivent parce qu’ils sont des prolongements de ces communautés. La plupart des articles sont écrits par des passionnés, dans ce que Faulconbridge décrit comme « une approche de fanzine ». Ni les éditeurs ni les contributeurs ne le font pour l’argent. Ils aiment simplement ça. Dans un fil récent sur X, Stone Age Herbalist a observé que le succès continu du magazine de loisirs peut être attribué à un génie particulièrement britannique — et plus largement nord-européen — pour l’association volontaire. Que ce soit autour de légumes géants ou de stylos à encre anciens, de petites communautés émergent partout sans encouragement extérieur. Je ne peux m’empêcher de me demander si le génie britannique pour l’appauvrissement a également un rôle à jouer. Des esprits vifs trouveront toujours des alternatives aux villes en décomposition et aux politiciens agaçants.

Faulconbridge et Parker s’accordent à dire qu’il y a quelque chose dans l’eau de notre île. Mais aucun d’eux n’est vraiment sûr de ce que cela pourrait être. Naturellement, l’histoire joue un rôle. Bien que le modélisme ferroviaire soit populaire dans d’autres parties du monde — en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas en particulier — son foyer spirituel sera toujours le lieu de naissance de la locomotive à vapeur. Et en ce qui concerne les batailles avec des armées de soldats miniatures, le Royaume-Uni est le leader mondial incontesté. « Le wargaming est plus important ici qu’ailleurs. Ça a commencé ici. Et tout au long des années soixante et soixante-dix, nous avons eu des jeunes qui grandissaient en lisant des magazines comme Battle et Warlord, et en construisant des modèles Airfix également. Beaucoup des premiers auteurs de règles de wargames venaient du Royaume-Uni, » dit Faulconbridge. Il ajoute que le rédacteur en chef fondateur de Wargames Illustrated, Duncan Macfarlane, a estimé que la Grande-Bretagne comptait 50 % des wargamers de la planète.

Ce chiffre est probablement toujours d’actualité, sans doute renforcé par la croissance de Games Workshop, dont la gamme de jeux de société sera le premier contact avec le wargaming pour de nombreuses personnes. Ce n’est pas un hasard si Warhammer est l’une des rares histoires de succès autochtones de la Grande-Bretagne contemporaine. Lorsque je mentionne cela à Faulconbridge, qui a commencé sa vie professionnelle dans le service de vente par correspondance de Games Workshop, il rit. « Games Workshop aide. Vous pourriez penser qu’il n’y aurait absolument aucune place pour des gars jouant avec des soldats en plastique et lançant des dés aujourd’hui, mais ils ont réussi à en faire une industrie de plusieurs millions de livres. Comme vous le dites, l’un des rares exportations de l’Angleterre, ce sont des petits hommes dans des paquets. »

Un lien entre les loisirs et l’industrie productive peut également être trouvé dans le monde du modélisme ferroviaire. Parker me dit que, « Je viens de passer en revue une locomotive d’une entreprise basée à Doncaster, Roundhouse Engineering. Vous seriez étonné, nous construisons encore des locomotives à vapeur dans ce pays ! C’est un véritable modèle de moteur Rolls Royce, magnifiquement construit. Ils font à peu près tout en interne. » Cette fierté et cette attention aux détails sont à la racine de ce que tous les passionnés font. L’excitation pure de la création, de mettre son cœur dans quelque chose et de le partager avec les autres, est sa propre récompense saine.

Les magazines de loisirs sont des publicités réconfortantes pour cette récompense. Planifier, créer, se tromper, en rire. Vers la fin de notre conversation, Parker réfléchit à ce que son travail signifie vraiment. Il commence une phrase et s’interrompt. Hésite, juste un instant. Peut-être qu’il cherche le bon mot. Peut-être qu’il craint de paraître pompeux. Heureusement, sa nature passionnée l’emporte. Il dit ce qu’il veut dire : « Nous sommes un peu dans le métier de vendre des rêves. »