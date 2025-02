Par une journée claire de février, Patrick Greed m’emmène au sommet d’une colline surplombant ce qui était autrefois sa ferme. Autour de nous s’étend la campagne verdoyante du domaine de Killerton dans le Devon, rayonnante sous le soleil d’hiver. Nichée dans un repli du paysage, nous pouvons voir la ferme où Greed a vécu avec sa famille pendant une grande partie de sa vie. À une époque, les pentes voisines étaient recouvertes de blé doré ; Greed a des images pour le prouver, qu’il me montre avec une fierté évidente. Maintenant, cependant, ces mêmes champs sont couverts d’une paille de cylindres en plastique. L’ancien propriétaire de Greed, le National Trust, plante des arbres sur de vastes étendues de Killerton.

« C’est des terres arables de catégorie un », déclare Greed, un homme déterminé et calme dans la soixantaine. « Ces terres seront hors production pendant au moins 50 à 70 ans. S’il y a un bouleversement politique, il faudra beaucoup de temps et d’argent pour les remettre en production alimentaire. » Le sort de sa vieille ferme témoigne de changements plus larges affectant l’agriculture britannique. Les mêmes rangées de jeunes plants enveloppés de plastique que j’ai vues à Killerton, plantées principalement pour éliminer le carbone de l’atmosphère, sont récemment apparues sur des terres agricoles près de chez moi dans le Sussex, et sur d’innombrables autres paysages agricoles à travers la Grande-Bretagne.

Une attention récente s’est concentrée sur le sort des fermes familiales, victimes potentielles des politiques fiscales sur les successions du Parti travailliste, mais les luttes des agriculteurs locataires comme Greed sont moins comprises. Louant leurs champs et pâturages à des propriétaires terriens, les agriculteurs locataires gèrent actuellement environ un tiers des terres agricoles d’Angleterre, mais ils peinent maintenant à s’adapter à une économie rurale de plus en plus axée sur l’environnement. Ce tournant écologique annonce une révolution rurale, avec des conséquences non seulement pour les agriculteurs, mais aussi pour la sécurité alimentaire de la Grande-Bretagne.

À Killerton et ailleurs, le National Trust joue un rôle majeur. Établi en 1895 pour préserver des lieux d’importance naturelle et historique, l’organisme de bienfaisance compte plus de 1 300 agriculteurs locataires sur ses immenses propriétés. Au cours de la dernière décennie, cependant, il a créé 25 000 hectares de paysages riches en nature sur son domaine, et en janvier, il a annoncé que, dans la prochaine décennie, il ferait 10 fois plus, s’engageant à consacrer une superficie plus grande que celle du Grand Londres à des habitats naturels. En promouvant ces plans, la Directrice générale Hillary McGrady a déclaré que « la nature décline sous nos yeux et le changement climatique menace les maisons et les habitats à une échelle colossale ». Le Trust plante presque une demi-million d’arbres cet hiver seulement.

Quant à Greed, ses tensions avec l’organisme de bienfaisance ont commencé vers 2018, lorsqu’il lui a été demandé de réduire massivement son troupeau de bovins, suggérant qu’il diversifie son activité au-delà de l’agriculture. Il a refusé. « Ils s’attendent à ce que les locataires travaillent pour des clopinettes, pour être des gestionnaires de terres », dit-il. « On ne pouvait pas en vivre. » Puis, en 2022, lorsque son contrat sur 150 acres de prairies riveraines est arrivé à expiration, le Trust les a récupérées pour les réensauvager. Comme la vue de terres arables de haute qualité « passées aux arbres », Greed trouve l’état broussailleux de ses prairies réensauvagées offensant. « Un sacré désordre », l’appelle-t-il. L’année suivante, après avoir établi que ses enfants ne voulaient pas lui succéder à la ferme, il a accepté un « chèque doré » pour renoncer à son dernier bail.

Greed a bien réussi dans l’agriculture, ayant commencé dans les années 80. Mais les terres qu’il a louées ne seront pas disponibles pour la prochaine génération d’agriculteurs locataires. Ni, souligne-t-il, ne seront-elles là pour nourrir la prochaine génération de Britanniques. Comme le dit Greed : « C’était une ferme très productive qui produisait essentiellement assez de nourriture pour une petite ville. Et c’est fini. » Au moins, il est sorti propre. Kevin Bateman, un agent foncier du Devon, m’a parlé de locataires étant évincés par des programmes environnementaux. « Quand vous voyez des agriculteurs être expulsés de chez eux parce que leurs baux ne sont pas renouvelés, c’est difficile à regarder », explique-t-il. « Vous ne retirez pas seulement sa ferme, vous retirez son moyen de subsistance, et vous retirez sa maison. »

C’est une histoire qui va bien au-delà du National Trust. En 2021, la Grande-Bretagne a quitté la Politique agricole commune de l’UE, qui avait longtemps fourni le cadre des subventions agricoles du bloc. Dans le cadre de la « révolution industrielle verte » de Boris Johnson, les conservateurs ont adopté une approche de « l’argent public pour des biens publics ». Les agriculteurs et les propriétaires terriens peuvent désormais recevoir des fonds pour l’agriculture durable et le réensauvagement, ainsi que pour diverses autres formes de capture de carbone et de restauration de la nature. Le gouvernement travailliste actuel poursuit cette stratégie, qui vise à créer environ 2 000 miles carrés d’habitats favorables à la faune, tout en plantant des millions d’arbres.

Cependant, une revue de 2022 par Kate Rock, une pair conservatrice, a révélé que les nouvelles politiques étaient mal conçues pour les agriculteurs locataires. Depuis les années 90, lorsque des contrats plus flexibles ont été introduits pour encourager les propriétaires terriens à louer leurs terres, les baux plus courts se sont multipliés, souvent d’une durée inférieure à cinq ans. Cela empêche les agriculteurs de participer à des programmes environnementaux à long terme. Rock m’a dit que le gouvernement s’attendait également à tort à ce que les agriculteurs locataires se diversifient dans des domaines comme l’éco-tourisme, ce que leurs accords ne permettent souvent pas. Tout cela signifie que, tandis que les agriculteurs sont invités à renoncer à des revenus en cultivant moins intensivement, ils ne peuvent pas compenser cela par d’autres moyens, et voient donc leurs entreprises devenir non viables.

La tentative du Parti travailliste d’extraire plus d’impôt sur les successions des terres agricoles risque d’aggraver les choses. « Il y aura un énorme impact sur le secteur locatif », déclare Rock, qui a déjà entendu des témoignages de locataires faisant face à des expulsions parce que leurs propriétaires vendent des terres pour payer l’impôt. Pendant ce temps, la concurrence pour les terres rurales augmente, y compris de la part de l’énergie solaire et éolienne, des lotissements, et des programmes de biodiversité privés qui aident les entreprises à compenser leur impact environnemental. Dix grandes fermes solaires, couvrant plus de 24 000 acres de campagne, sont actuellement prévues pour l’est de l’Angleterre.

Certaines personnes diront que l’agriculture peut s’en aller. Comme Alun Howkins l’a décrit dans son livre de 2003 La Mort de l’Angleterre rurale, la seconde moitié du 20ème siècle a vu le public se désenchanter avec l’agriculture moderne. Les visions réconfortantes d’une campagne bucolique ont été ruinées par l’évolution de l’agriculture en une industrie mécanisée, à grande échelle et scientifiquement améliorée, avec ses engrais artificiels, ses aliments importés, ses immenses champs ininterrompus et ses cultures et animaux spécialement élevés. « La campagne disparaît sous un habillage de produits chimiques », écrivait J.G. Ballard en 1971. Particulièrement sinistres étaient les pesticides qui ont contribué à décimer la vie aviaire en Grande-Bretagne (les agriculteurs insistent sur le fait que les substances les plus nocives ne sont plus utilisées). Au tournant du siècle, entre les épidémies de la maladie de la vache folle et de la fièvre aphteuse, l’agriculture était perçue comme une menace pour le monde rural plutôt que comme son âme.

Ces sentiments sont importants car l’agriculture britannique manque d’autres sources de pouvoir. Le pays n’est pas autosuffisant en nourriture depuis avant la Révolution industrielle. Sa population est largement urbaine et ne semble pas se soucier beaucoup de l’origine de sa nourriture, tant qu’elle est bon marché. En 2022, le Royaume-Uni a dépensé seulement 8,5 % de ses dépenses de consommation en nourriture, l’une des proportions les plus basses au monde. En même temps, l’agriculture a peu de poids économique même dans les zones rurales, où le tourisme et les loisirs contribuent beaucoup plus. Un moment symbolique est survenu en 2001, lorsque le Nouveau Parti travailliste a renommé le ministère de l’Agriculture en Département de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (DEFRA). Sa ministre, Margaret Beckett, a averti les agriculteurs que « il n’y a pas d’avenir à long terme pour une industrie qui ne peut pas se développer en fonction des forces du marché ». Ayant peu d’impact émotionnel sur le public, les agriculteurs britanniques ne peuvent pas rivaliser avec le poids politique de leurs homologues en France ou aux Pays-Bas, où les tentatives d’imposer des réglementations environnementales ont provoqué un sérieux retour de flamme.

L’élan en faveur de la restauration de la nature devrait être accueilli en principe, mais il est à courte vue de sacrifier des terres agricoles productives pour cet objectif. L’histoire, ainsi que l’instabilité croissante de la politique mondiale aujourd’hui, suggèrent que nous devrions prendre au sérieux les préoccupations de Greed concernant la sécurité alimentaire. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a dû intensifier frénétiquement son agriculture domestique pour s’assurer que sa population puisse être nourrie, une expérience qui a soutenu le soutien de l’État à l’agriculture dans les décennies qui ont suivi. Aujourd’hui, cependant, le pays est seulement à 62 % autosuffisant, selon le gouvernement, bien que cela varie selon le type de nutrition. Dans l’ensemble, le spécialiste des politiques alimentaires Tim Lang affirme que la Grande-Bretagne est revenue à sa « longue tradition de supposer que d’autres nous nourriront ». Lang croit que le pays est maintenant dans une position similaire à celle de la fin des années trente, lorsque « la preuve d’une crise de sécurité alimentaire imminente était aussi évidente qu’un bâton de pèlerin » — et pourtant, elle a été ignorée jusqu’à ce que la guerre éclate. Et même alors, la Royal Navy était clairement plus capable de défendre les lignes d’approvisionnement maritimes en 1940 qu’elle ne l’est maintenant.

Pour les agriculteurs à qui j’ai parlé, cependant, les décisions d’utilisation des terres douteuses n’étaient que les cas les plus évidents de l’incompétence qu’ils associent aux politiques environnementales récentes. Greed — qui décrit le rewilding comme « une mode » et est sceptique à l’égard d’étiquettes comme « agriculture durable » — peut citer d’innombrables exemples d’interventions mal jugées. Il parle de champs mal clôturés ; de restaurations de zones humides bâclées qui ont endommagé les populations d’insectes ; d’écosystèmes détruits par des interdictions de prélèvement ; et d’interdictions de pesticides qui obligent les agriculteurs à utiliser des produits chimiques plus destructeurs. Il y a définitivement un sentiment dans certaines parties de la campagne britannique que ceux qui redessinent le paysage sont idéologiquement hostiles à l’agriculture, la considérant comme intrinsèquement destructrice, ainsi qu’au mode de vie qui l’a traditionnellement accompagnée. On m’a fait remarquer que les domaines de Killerton et de Holnicote dans le Somerset ont été offerts au National Trust dans les années quarante avec la demande de conserver non seulement la nature, mais aussi l’agriculture et la chasse. Pourtant, cette dernière a été interdite et la première est en train d’être marginalisée.

« Il y a définitivement un sentiment dans certaines parties de la campagne britannique que ceux qui redessinent le paysage sont idéologiquement hostiles à l’agriculture. »

Ce n’est pas que le terrain d’entente soit impossible. Les agriculteurs soulignent qu’ils ont leurs propres méthodes pour soutenir la faune, en utilisant des bords et des coins moins productifs. Kevin Bateman reconnaît qu’« il y a de mauvais agriculteurs, qui polluent et font le mauvais choix », mais en général, dit-il, il devrait y avoir un accord sur le principe de « faire en sorte que les terres qui devraient être cultivées le soient bien ; faire en sorte que les terres plus marginales fonctionnent bien pour l’environnement ». La tragédie des agriculteurs locataires expulsés est que « la plupart d’entre eux diraient : ‘nous sommes assez heureux de faire 85 % de ce que vous voulez.’ Mais ils veulent 100 % ou rien. »

Une critique courante des politiques rurales actuelles, y compris de la part du comité environnemental du Parlement, est qu’elles manquent de cohérence stratégique. Puisque l’objectif général est d’équilibrer la sécurité alimentaire avec la conservation, la solution implique sûrement de donner aux agriculteurs locataires un rôle plus sécurisé, et plus de voix, dans la nouvelle campagne. Il y a un large consensus, par exemple, que des baux plus longs peuvent aider à aligner les intérêts des agriculteurs avec ceux des programmes environnementaux, car ils encouragent une utilisation plus durable des terres. Comme le dit Greed, les baux courts incitent les agriculteurs « à violer la terre autant qu’ils le peuvent, car ils la rendent dans quelques années », tandis que des contrats plus longs signifient que « vous pouvez investir pour la prochaine génération ». Kate Rock a proposé de lier cela à la question de l’impôt sur les successions, en accordant des exonérations aux propriétaires qui louent pour des périodes plus longues.

Cela ne veut pas dire que les agriculteurs devraient obtenir tout ce qu’ils veulent. Il y a clairement des cas, de la pollution par les nitrates à la destruction des habitats, où la productivité agricole peut entrer en tension avec un monde naturel florissant. La sécurité alimentaire serait sans doute améliorée en élevant moins d’animaux, qui consomment environ un tiers de la production céréalière du pays, en particulier dans les zones de montagne où ils dévastent le paysage et sont souvent non rentables de toute façon. De la même manière, cependant, nous ne devrions pas abandonner de bonnes terres agricoles pour le développement, et certainement pas pour des panneaux solaires qui pourraient être installés sur des bâtiments. Plus généralement, reconnaître que les agriculteurs ont un intérêt dans la vie rurale — et une connaissance inégalée des lieux qu’ils cultivent — serait un bon antidote aux schémas maladroits d’en haut vers le bas.

Mais la première priorité pour le secteur locataire devrait être de s’assurer qu’il y a encore des opportunités pour de nouveaux agriculteurs d’émerger. Greed dit de ses propres enfants, avec un certain regret, qu’ils « m’ont vu travailler sept jours sur sept et ont pensé, non merci ». L’agriculture a toujours été un travail difficile, mais la vague actuelle de pensée environnementale risque de charger la vocation de nouvelles couches d’incertitude et de stigmatisation culturelle. Il ne peut pas être dans l’intérêt de la campagne d’éloigner les personnes ayant une connaissance de première main de celle-ci, les personnes les plus engagées à y vivre et à y travailler.