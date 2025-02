Que faites-vous si votre gouvernement a du mal dans les sondages et que vous avez besoin d’une victoire facile ? Liz Kendall le sait. Vous ciblez les « profiteurs du système ». Si vous avez du dédain pour les fainéants, les pauvres indignes et les paresseux, alors son plan sera parfaitement adapté à vos attentes en matière de prestations. Car, souffrant des conséquences humiliantes de six mois sans inspiration de blairisme réchauffé, le Labour de Starmer va forcer les malades et les handicapés à travailler. Le parti de l’homme de travail est en train de s’effondrer.

Le système est cassé, selon notre ministre du Travail et des Pensions, à cause du nombre considérable de malades de longue durée qui perçoivent des prestations sociales. Son remède rapide au problème profondément enraciné de la maladie chronique, du handicap et des listes d’attente de l’NHS plus longues que les trois volumes de Das Kapital, est une légère poussée sur votre rampe de fauteuil roulant, vers le contrat à zéro heure le plus proche. C’est une politique peu originale, impersonnelle et schizophrénique. Mais pour Kendall, c’est la plus grande réforme du système de prestations depuis une décennie.

Plutôt que d’aider les malades et les personnes mentalement malades à trouver un emploi — en garantissant par exemple l’accès à des soins de santé de qualité, ou en soutenant les personnes handicapées pour trouver un emploi adapté et durable — Kendall va simplement changer les définitions de ce que signifie être malade et mentalement mal. Selon ses plans, la catégorie « Capacité limitée pour le travail ou activité liée au travail » sera supprimée, ce qui signifie que des milliers de personnes actuellement jugées trop malades pour travailler se retrouveront bientôt employables par décret gouvernemental. Peu importe le fait que le système de santé soit en crise, et que beaucoup ne puissent pas accéder aux soins dont ils ont besoin pour aller mieux. Peu importe la réalité selon laquelle les employeurs ne se bousculent pas pour embaucher des travailleurs ayant des problèmes de santé complexes. Le Labour a décidé que, plutôt que de résoudre ces problèmes systémiques, le véritable problème est que pas assez de malades se traînent jusqu’aux agences pour l’emploi pour des ateliers de CV obligatoires.

« Si le DWP était une personne, il serait reconnu coupable d’homicide involontaire, déclaré inapte indéfiniment et interné dans un hôpital psychiatrique à vie. »

Il est difficile de décider ce qui est le plus ridicule : l’idée que forcer les malades à chercher un emploi les guérira d’une manière ou d’une autre, ou la pure folie bureaucratique de tenter de mettre en œuvre cette politique à travers le DWP déjà cassé. Si le DWP était une personne, il serait reconnu coupable d’homicide involontaire, déclaré inapte indéfiniment et interné dans un hôpital psychiatrique à vie — avant de se déclarer apte à travailler sur son propre lit de mort. C’est un département qui ne peut même pas répondre à ses propres téléphones, soumet des demandeurs légitimes à des mois de processus d’appel, et, dans un cas notable, a signalé plus de 200 000 personnes pour des enquêtes potentielles de fraude — à tort. Maintenant, ils sont sur le point d’être chargés de décider si quelqu’un souffrant de douleurs chroniques sévères ou de maladies mentales débilitantes est apte à empiler des étagères pour 10 £ de l’heure ? Que pourrait-il bien se passer ?

Il fut un temps où les seuls outils dont disposait cette expérience de Stanford pour forcer la conformité consistaient principalement en des lettres générées par ordinateur rédigées de manière sévère et une ligne d’assistance téléphonique avec une attente de deux heures. À Vivaldi. Eh bien, maintenant le DWP veut des résultats — et cela va se sentir extrêmement personnel. Bien sûr, les prestations devraient être réservées à ceux qui en ont besoin, et la fraude réelle doit être éradiquée et dissuadée. Mais je remets en question la sagesse et le caractère de quiconque pense que l’allocation d’invalidité est le domaine des prestations le plus en besoin d’un audit agressif. Invariablement, les populations que le gouvernement cible avec ces réformes d’économie de coûts sont celles qui manquent des moyens ou de la volonté de se défendre — de plus, elles sont plus faciles à harceler que les riches fraudeurs fiscaux.

Selon le DWP, la fraude et l’erreur ont coûté au contribuable 9,7 milliards de livres l’année dernière, dont 7,4 milliards classés comme fraude manifeste. C’est un terme intéressant, la fraude. Cela implique que chaque dernier centime de ces milliards a été sciemment escroqué. Mais les erreurs sont inévitables dans un système trop complexe et inflexible qui déroute même les demandeurs diplômés d’université qui se trompent involontairement sur un détail ou un autre. Comparez cela avec les 23 milliards de livres de prestations qui ne sont pas réclamées chaque année, et l’histoire semble très différente. Ce mouvement ne concerne pas seulement le recouvrement d’argent public et la réduction de la facture des prestations ; il s’agit d’adopter une posture agressive. Une posture conçue pour apaiser ceux dont la réponse dominante à des décennies de mauvaise gestion économique et de stagnation est d’exiger que les plus pauvres et les moins chanceux soient tenus responsables. Le Labour s’intéresse beaucoup moins à s’assurer que les gens obtiennent l’aide à laquelle ils ont droit qu’à attiser une panique morale au sujet des fraudeurs qui saignent le système à blanc.

Donc, pas content de s’approprier l’allocation de chauffage de votre grand-mère et de torturer psychologiquement les malades et les handicapés légitimes, le Labour vise maintenant à transformer le DWP en une force paramilitaire à bas prix. De nouvelles réformes radicales donneront aux agents le pouvoir d’entrer et de fouiller des maisons, de saisir des biens et des permis de conduire, et de fouiller dans les comptes bancaires s’ils soupçonnent une fraude aux prestations. Je me demande comment les critiques de l’État nounou — qui croient que toute intervention gouvernementale se situe sur un spectre de tyrannie, mais qui semblent également se soucier peu de ce qui arrive à ceux qui sont en marge — pourront réconcilier ces idées contradictoires.

Il y a à peine un mois, toute la nation s’est arrêtée pendant une semaine entière pour débattre des dilemmes éthiques complexes de l’aide à mourir, du risque d’abus et des personnes échappant au filet en raison de dysfonctionnements institutionnels et d’incitations perverses. Mais ces réformes du DWP sont vouées à passer sans le moindre bruit de la part des médias, et encore moins d’intérêt de la part du public.

La ligne officielle est que ces pouvoirs visent à réprimer les gangs de criminalité organisée qui exploitent le système des prestations. La réalité ? Ce seront les suspects habituels qui souffriront — les personnes handicapées, les mères célibataires et ceux qui occupent des emplois précaires et mal rémunérés. Tout comme les propositions de Kendall de supprimer l’évaluation de la capacité de travail et de resserrer l’étau sur les demandeurs de prestations pour des problèmes de santé mentale, c’est juste une autre distraction de l’incapacité du Parti travailliste à résoudre les véritables problèmes sous-jacents à la dépendance au bien-être.

Le Parti travailliste présente tout cela comme une gouvernance nécessaire et pragmatique, mais en réalité, le même parti qui parlait autrefois de dignité dans le bien-être essaie maintenant de contourner les Tories par la droite. Bon sang, même Nigel Farage a adouci son ton sur le bien-être, conscient que sa coalition électorale croissante inclut maintenant, vous l’avez deviné, les malades, les handicapés et les personnes bénéficiant de prestations de travail. Mais le Parti travailliste, contrairement à Farage, manque de la conviction nécessaire pour rendre tout ce qu’il dit convaincant.

Il ne s’agit pas de dire qu’il n’y a pas de problèmes avec la manière dont les incitations au travail sont structurées, ou que le système n’est pas ouvert à l’abus. Chaque système l’est — demandez simplement aux nombreuses entreprises et aux particuliers fortunés qui déplacent de l’argent à l’étranger pour éviter de payer des impôts. La différence est que nous ne voyons pas le même niveau d’agression de l’État dirigé contre eux. Il n’y a pas de perquisitions à l’aube dans les bureaux des entreprises ou de contrôles intrusifs et humiliants sur les riches qui ont des comptables créatifs.

Cependant, comme un FBI de bas étage, le département qui ne peut même pas répondre à ses téléphones aura le pouvoir de perquisitionner des domiciles, d’examiner vos relevés bancaires et de vous dire si vous êtes malade ou non. On suppose qu’il n’y a pas de listes d’attente pour ce service. Eh bien, nous ne pouvons pas dire que nous n’avons pas été prévenus. Après tout, un autre leader travailliste nous a avertis il y a des années que nous ne devrions pas tomber malades.