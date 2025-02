Donald Trump l’a qualifié de « signal d’alarme » ; Marc Andreessen l’a appelé un « moment Spoutnik ». À tous égards, le lancement du modèle R1 de DeepSeek a été un coup de tonnerre. Non seulement le modèle d’IA chinois est très intelligent, mais il était supposément beaucoup moins cher à construire que ses rivaux américains. Il pourrait bien être le présage de nombreuses autres percées technologiques chinoises à venir.

Lorsque la nouvelle du triomphe de DeepSeek a atteint l’Amérique, les marchés sont tombés dans le chaos. En une journée, des centaines de millions de dollars ont été effacés des actions technologiques américaines, avec Nvidia en tête de la chute. Washington avait restreint la vente de puces hautement complexes comme celles de Nvidia aux entreprises chinoises dans l’espoir de freiner leurs avancées en IA — et pourtant, les développeurs chinois avaient réussi même sans elles.

Les détracteurs ont rapidement pris la parole. Les dirigeants américains de l’IA, conscients d’avoir été brutalement mis en lumière, ont minimisé les avancées de DeepSeek. Les guerriers de la guerre froide ont accusé DeepSeek de voler la recherche occidentale, soulignant le fait que son modèle semblait « penser » qu’il était ChatGPT (pour lequel il existe une explication parfaitement raisonnable), tout en critiquant la réticence de R1 à discuter de sujets politiques qui sont tabous en Chine, comme le massacre de la place Tiananmen.

Ils passaient tous à côté du sujet. Ce n’était pas un coup de chance, ni le résultat d’un jeu déloyal, mais une démonstration de l’ingéniosité technique de la Chine. La véritable révolution résidait dans la volonté de DeepSeek d’aller « open source ». Contrairement aux produits d’OpenAI, tout designer peut regarder sous le capot d’un modèle d’IA DeepSeek pour voir comment il fonctionne. DeepSeek a même publié un article scientifique détaillé expliquant comment il a conçu R1. Les codeurs occidentaux sont maintenant occupés à recréer son modèle, indépendamment et à partir de zéro, en utilisant les informations publiées.

Un autre aspect extraordinaire de DeepSeek est que ses modèles, une fois entraînés, nécessitent très peu de puissance de calcul pour être utilisés. Dans l’industrie, cela s’appelle « inférence ». Jusqu’à présent, les entreprises d’IA ont tendance à s’appuyer sur d’immenses centres de données — des bâtiments gourmands en énergie bourdonnant d’ordinateurs interconnectés — pour faire fonctionner leurs modèles d’IA. Une entreprise va concéder sous licence son modèle d’IA à d’autres entreprises — une banque, disons, qui souhaite créer un chatbot pour répondre aux questions des clients. Contre une redevance, cette banque peut alors envoyer des questions au centre de données, où le modèle d’IA traitera les questions et renverra des réponses. C’est pourquoi vous avez besoin d’une connexion Internet pour utiliser ChatGPT.

« DeepSeek n’est vraiment que la pointe de l’iceberg — un iceberg sur lequel les États-Unis sont sur le point de s’écraser. »

DeepSeek fonctionne différemment. Son modèle gratuit et open-source peut être installé en gros sur un ordinateur personnel (légèrement spécialisé). Une version « distillée » ou simplifiée (c’est-à-dire tout aussi habile à raisonner même si elle n’est pas aussi informée) du modèle de DeepSeek peut alors être utilisée et modifiée hors ligne, sans coût supplémentaire. C’est un développement colossal. Cela signifie que tout utilisateur chinois souhaitant discuter de la place Tiananmen n’aurait qu’à télécharger DeepSeek sur un ordinateur hors ligne, sans craindre un piratage du PCC, et modifier le modèle. Voilà : vous aurez un accès permanent à une IA haute performance qui vous parlera de n’importe quel sujet hérétique que vous souhaitez.

Pourquoi une entreprise chinoise partagerait-elle ses secrets au milieu d’une course technologique mondiale ? Du point de vue de DeepSeek, il peut y avoir un grand avantage à rester open source. Les technologies open-source créent des communautés de bénéfice mutuel et d’apprentissage qui profitent à tous les participants. Dans le monde de la cybersécurité, par exemple, il existe une communauté vigoureuse et en partie ouverte d’analystes de cyberdéfense tous essayant de localiser, de publiciser et finalement de « corriger » les points faibles dans le matériel et les logiciels. Dans un tel scénario, il y a un avantage à la collaboration.

Comme toute communauté, une communauté open-source est régie par des hiérarchies. Une entreprise à la pointe d’un tel réseau est susceptible d’attirer des collaborateurs et de gagner confiance et crédit. Depuis que DeepSeek a publié ses modèles, elle a été contactée par des dizaines de chercheurs et d’entreprises de premier plan en IA aux États-Unis et en Chine. Elle sera maintenant occupée à se faire de nouveaux amis puissants et à discuter de nouvelles techniques. Si elle peut s’appuyer rapidement sur ses succès, DeepSeek tirera beaucoup de bénéfices de son partage de recherche.

Ayant compris cette approche, les entreprises américaines s’efforcent maintenant de concevoir leurs propres modèles open-source. Cela ressemble à un nouveau paradigme et a été comparé à la sortie du premier navigateur Internet open-source.

Les dirigeants technologiques américains ont toujours raison d’être alarmés. DeepSeek n’est pas apparu de nulle part, mais a émergé d’un vaste écosystème de talents technologiques chinois. Combien d’Occidentaux ont entendu parler de CATL, Hesai, DJI, SMIC, Oppo, Pony.ai, Zhiyuan ? — parmi les meilleures entreprises au monde en robotique, conduite autonome, drones, lidar, IA et technologie des batteries. DeepSeek n’est vraiment que la pointe de l’iceberg — un iceberg sur lequel les États-Unis sont sur le point de s’écraser.

Pour une chose, Huawei fabrique maintenant des puces — et il est en guerre depuis que les États-Unis ont arrêté l’un de ses dirigeants en 2018 et ont ensuite tenté de détruire son entreprise de téléphones et de technologies réseau. Étant donné les coûts d’inférence très bas de DeepSeek, il ne dépend pas des puces ultra-avancées Nvidia sanctionnées pour fonctionner. Il peut travailler avec des puces Huawei moins chères — qui deviennent de toute façon de plus en plus sophistiquées chaque année.

DeepSeek n’est pas la seule entreprise chinoise d’IA en pleine ascension. D’autres modèles chinois impressionnants ont été récemment lancés, comme celui de l’entreprise sanctionnée iFlytek, ou Alibaba. Tout cela s’est produit malgré les meilleurs efforts des États-Unis pour empêcher ou ralentir l’essor de la technologie chinoise. Certains ont même suggéré que les sanctions américaines ont aidé les fabricants de puces chinois — puisque les sanctions ont rendu rentable l’innovation de puces domestiques au lieu de simplement acheter des puces américaines.

Un récit clair émerge ici. Les Chinois, en dehors du vol de propriété intellectuelle, sont très doués en technologie. Ils ne vont pas cesser d’innover. L’Amérique ne peut pas les arrêter, et ils sont bien au-delà de simplement « rattraper ».

Comment tout cela a-t-il mal tourné pour l’Occident ? Steve Hsu, un physicien américain, soutient que la Chine éclipse l’Amérique en matière de développement du capital humain dans les sciences, les mathématiques et l’ingénierie. En l’espace de quelques générations, la malnutrition (qui freine le développement cérébral) a été presque complètement éliminée en Chine ; la majorité des enfants obtiennent désormais leur diplôme de lycée, et environ 60 % poursuivent des études universitaires. Près d’un tiers des étudiants étudient des matières STEM à l’université, contre seulement 3 % il y a une génération. Et les meilleures universités chinoises sont désormais classées aussi haut que celles de l’Occident.

En raison de la taille de la population chinoise, ces réformes ont laissé le pays avec un réservoir beaucoup plus grand, et encore en croissance, de citoyens très intelligents et hautement éduqués en STEM. Ce réservoir est beaucoup plus grand qu’en Inde, dont la population comparable continue d’être affectée par l’analphabétisme, la malnutrition et un manque d’opportunités éducatives. Et la longue ère de fuite des cerveaux chinois est enfin terminée : de plus en plus, les diplômés chinois en STEM restent en Chine ou y retournent plutôt que d’essayer leur chance en Occident, leurs perspectives à domicile étant renforcées par une économie dynamique et des niveaux de vie améliorés. En fait, la tendance humiliante a commencé à s’inverser, avec le nombre annuel de scientifiques quittant les États-Unis pour la Chine augmentant d’un facteur d’environ cinq au cours des 15 dernières années.

De manière critique, et contrairement à l’Occident, les diplômés en STEM de Chine se dirigent vers des emplois dans l’ingénierie, le design, la technologie et la recherche fondamentale plutôt que dans la finance. DeepSeek lui-même illustre la précarité de l’industrie financière chinoise — il est né d’un fonds d’investissement quantitatif qui a été frappé il y a huit mois par une répression gouvernementale sur le trading à haute fréquence piloté par ordinateur.

Une aversion pour la finance pourrait-elle être une bénédiction pour la Chine ? Steve Hsu aime citer ce que l’investisseur milliardaire Charlie Munger a dit de la culture élitiste américaine : « Je considère que la quantité de talent intellectuel consacrée à la gestion de l’argent est un scandale national. […] Nous avons des armées de personnes avec des diplômes avancés en physique et en mathématiques dans divers fonds spéculatifs et fonds de capital-investissement essayant de surpasser le marché. […] C’est fou d’avoir des incitations qui poussent vos personnes les plus intelligentes dans un système de jeu très sophistiqué. »

Non seulement les Chinois conservent davantage d’ingénieurs et de designers prêts pour l’IA, mais ils disposent également d’un écosystème industriel massif avec lequel jouer — un contraste avec l’Amérique désindustrialisée. En avril 2022, Sun Ninghai, le directeur de l’Institut de technologie informatique de l’Académie des sciences de Chine, a donné une conférence au comité permanent d’environ 200 membres du Congrès national du peuple chinois, qui comprend certains dirigeants très seniors. Il a averti que la Chine ne doit pas suivre le chemin des États-Unis de « mépris pour l’économie réelle » et de détournement des talents en informatique vers l’« économie virtuelle » — composée de réalité virtuelle, de méta-univers, de blockchain, et ainsi de suite.

L’argument de Sun est convaincant. L’Amérique a négligé de produire des biens physiques utiles, dit-il, le pourcentage d’emplois dans le secteur manufacturier ayant chuté de manière spectaculaire depuis 2000. Il soutient qu’une trop grande partie de l’énergie intellectuelle a été consacrée à la fausse économie de la spéculation financière ou de la technologie virtuelle qui ne produit pas de biens tangibles. Les revenus de Google et Facebook proviennent principalement de publicités (77 % et 98 % respectivement), tandis que les revenus d’Amazon proviennent de la vente de biens chinois, qui représentent 71 % de leurs produits.

En revanche, Sun a exhorté la Chine à appliquer son innovation en IA à l’« économie réelle ». Cela signifie intégrer des algorithmes d’IA dans des mécanismes physiques à travers l’industrie. L’idée est d’incorporer l’innovation en IA dans le modèle de fabrication et d’exportation réussi de la Chine, renforçant les efforts existants du gouvernement pour surpasser technologiquement l’Amérique dans autant de catégories industrielles et de chaînes d’approvisionnement que possible.

Car les innovations de la Chine arrivent déjà à un rythme soutenu. D’abord, il y a eu le 5G supérieur de Huawei, puis les missiles hypersoniques de classe mondiale de l’APL, qui ont stupéfié l’establishment militaire américain. L’histoire que certains médias ont manquée la semaine dernière était la découverte d’un vaste et apparemment secret centre de recherche expérimentale sur la fusion dans la province du Sichuan. Si la Chine pouvait inventer la fusion froide, un moyen de générer de l’énergie en unissant des atomes, ce serait le moment ultime de Sputnik.

Rien de tout cela ne va s’arrêter. Nous devrions nous attendre à d’autres avancées impressionnantes de la science et de la technologie chinoises dans les mois et les années à venir. Et à moins que l’Occident ne commence à cultiver et à orienter les talents en STEM de manière plus efficace, il risque de prendre du retard. Nous devons garantir plus d’incitations pour les diplômés en mathématiques ultra-brillants ; les facultés de sciences des meilleures institutions doivent être isolées des guerres culturelles sur les campus ; les décideurs doivent écouter davantage les scientifiques et les technologues. Mais, par-dessus tout, l’Occident doit recommencer à produire, favorisant la proximité physique et intellectuelle entre l’industrie et la recherche qui engendre de réelles avancées. Nous devons sortir notre tête des nuages et la plonger dans le monde réel. Car les Chinois sont entrés dans leur ère d’innovation.

***

Les opinions exprimées ici sont personnelles, et non celles de UKCT.