Alors que le projet de loi sur l’aide à mourir de Kim Leadbeater revenait au parlement, l’attention des critiques s’est tournée vers une cohorte auparavant insoupçonnée qui pourrait bientôt glisser sur la pente glissante. Les preuves présentées à son comité ont révélé qu’au moins 60 patients souffrant de troubles alimentaires sont morts par suicide assisté par un médecin ou euthanasie à l’étranger, dont beaucoup étaient adolescents ou dans la vingtaine. Il s’agissait principalement de femmes, classées en raison de leurs corps émaciés et de leurs esprits fixés sur le poids comme « terminalement malades » ou sous l’emprise d’une « condition irrémédiable causant une souffrance insupportable », atteignant ainsi le seuil d’éligibilité.

Une Leadbeater obstinée semblait penser que la formulation de son projet de loi excluait ce résultat troublant en principe. Le suicide assisté dans le NHS, insistait-elle, sera réservé aux personnes terminalement malades, avec une stipulation selon laquelle « une personne ne doit pas être considérée comme terminalement malade uniquement parce qu’elle est une personne souffrant d’un… trouble mental ». Mais comme Chelsea Roff, l’auteure principale des preuves sur l’anorexie l’a souligné, la maladie est — par définition — un trouble mental avec des effets physiques dévastateurs. Dans des cas particulièrement graves et prolongés, un médecin pourrait bien diagnostiquer le cas comme désespérément terminal avec une récupération impossible, auquel cas l’éligibilité pour une sortie anticipée serait presque assurée.

Cela serait une erreur, bien qu’une compréhensible. En fait, avec l’anorexie, vous ne pouvez dire avec certitude que la récupération était réellement impossible et que tout traitement supplémentaire était futile, que si et quand le souffrant meurt effectivement de la maladie. Jusqu’à ce moment-là — illusions d’omnipotence des médecins mises à part — vous ne savez pas avec certitude. Certains sembleront être à ce stade et puis se rétabliront ; car parfois, même l’anorexie enracinée peut relâcher son emprise, et les esprits affamés commencent à changer. Si un souffrant opte pour l’aide à mourir, alors, nous ne saurons jamais avec certitude si cela aurait pu être vrai pour eux.

En effet, cela pourrait être potentiellement pire que cela ; car il semble qu’un diagnostic de maladie terminale dans le cas de l’anorexie pourrait avoir un effet rigidifiant sur l’intention d’un souffrant de renoncer à la vie. C’est une des lectures implicites d’une histoire de cas offerte par la médecin américaine Jennifer Gaudiani concernant Alyssa, une anorexique qui a finalement été euthanasiée à sa demande. Dans un courriel à Gaudiani quatre jours avant sa mort, Alyssa a insisté sur le fait que son choix d’action n’était pas « poursuivi dans l’isolement, mais plutôt dans le contexte d’être en soins palliatifs suite à un [diagnostic] terminal d’anorexie (c’est-à-dire, estimé à six mois ou moins à vivre)… Dans mon cas individuel, la mort était inévitable. Je comprenais clairement mon pronostic et l’acceptais. Je voyais [l’aide à mourir médicalement assistée] comme une opportunité de choisir un moment et des circonstances spécifiques pour ma mort.

Gaudiani elle-même est favorable à l’aide à mourir pour les anorexiques dits « terminales » ; mais relativement peu de militants généraux pour l’aide à mourir souhaitent positivement ce genre de résultat, en tant que tel. Pourtant, la logique de leur propre position les coince inexorablement là-dedans. Car, bien qu’il soit souvent inaperçu, le mouvement pour l’aide à mourir est une collaboration entre deux idéaux éthiques radicalement différents, dont les objectifs n’ont qu’une compatibilité superficielle. Les décès d’anorexiques consentants, rendus possibles par l’État, ne sont qu’un effet secondaire des tensions sous-jacentes.

Tout d’abord, nous avons les Amoureux de la Liberté. Ce sont des militants dont les mots d’ordre sont « mon choix », « mon droit de mourir », et ainsi de suite. Les Amoureux de la Liberté sont imprégnés, qu’ils le sachent ou non, d’une tradition libérale qui souligne la liberté de toute ingérence d’autrui dans divers domaines personnels. Leurs pronoms de choix sont généralement je/moi/mien. Ils ont tendance à considérer la recherche de la mort comme une affaire entièrement privée.

La vision de l’Amoureux de la Liberté peut être vue le plus clairement lorsqu’on s’éloigne du domaine moralement trouble de l’aide à mourir, en considérant plutôt les suicides de type non assisté. Peut-être le plus hardcore des Amoureux de la Liberté qui ait jamais existé était le psychiatre anti-psychiatrie Dr Thomas Szasz. Hongrois-américain, il a écrit de nombreux livres dénonçant la nature coercitive de l’établissement médical. Il pensait que si vous décidez de vous suicider, vous avez le droit à l’absence d’ingérence de la part des autres, même dans le cas de maladie mentale sévère. Toute raison de mettre fin à votre vie est une bonne raison tant qu’elle est la vôtre, et toute tentative de vous arrêter est une atteinte à l’autonomie personnelle. Inspiré par le péjoratif « Big Pharma », il a un jour inventé le concept de « Big Suicide Prohibition » — bien que pour une raison quelconque, cela n’ait pas pris.

Aux côtés des Amoureux de la Liberté, un autre archétype est également fortement impliqué dans les campagnes en faveur de l’aide à mourir. Je l’appellerai l’Aide Altruiste. Alors que l’Amoureux de la Liberté est, en substance, un autorisateur de suicide, l’Aide Altruiste est un facilitateur de suicide : elle n’est pas tant intéressée à laisser les gens faire ce qu’ils veulent, qu’à les aider positivement à le faire. Son langage préféré mentionne « compassion », « humanité », « miséricorde » et « qualité de vie ». Ses pronoms préférés ne sont pas à la première personne, mais à la troisième.

Contrairement à l’Amoureux de la Liberté, elle ne considère pas la valeur d’une vie comme subjective, ni qu’une raison quelconque de partir soit une bonne raison, tant qu’elle est la vôtre. Certaines circonstances méritent plus la mort que d’autres. Bien qu’elle soit parfois réticente à l’exprimer clairement, il semble évident que les Aides Altruistes ont des opinions fermes sur ce qui devrait se passer, objectivement, lorsqu’une vie contient tant de souffrance qu’elle ne vaut pas la peine d’être vécue. Dans ce cas, pensent-elles, son propriétaire devrait être aidé à mourir ; c’est la chose moralement correcte à faire.

Bien qu’elle accorde une déférence due à la présence du consentement au processus d’aide à mourir, contrairement à l’Amoureux de la Liberté, l’Aide Altruiste n’est pas massivement intéressée par cela pour son propre compte. Au contraire, elle considère simplement le consentement comme une bonne preuve indirecte de la présence d’une souffrance insupportable dans la vie d’une personne. Son raisonnement semble être le suivant : si vous avez un diagnostic terminal et que vous cherchez délibérément une sortie anticipée, la seule raison possible pour laquelle vous pourriez faire cela est que vous souffrez de manière insupportable. (En effet, Kim Leadbeater semble si sûre de ce fait que dans son processus proposé, le candidat ne sera pas du tout interrogé sur ses raisons personnelles de chercher la mort.)

Dire que l’Amoureux de la Liberté et l’Aide Altruiste sont des compagnons de lit étranges est un euphémisme. Strictement parlant, ce qui devrait intéresser l’Amoureux de la Liberté selon la logique de son idéal est de dépénaliser les actes privés de suicide assisté, organisés contractuellement entre individus. Vous voulez mourir, pour une raison quelconque ; je veux aider. Tout est volontaire, et il n’appartient à personne d’interférer.

Cependant, grâce à l’apport de l’Aide Altruiste, ils ont tendance à obtenir quelque chose de complètement différent : une énorme machine parrainée par l’État, impliquant des milliers d’employés de la santé, des politiques et des contraintes de protection supposées sur qui peut accéder au service. L’Uber-Amoureux de la Liberté Szasz le savait, et était critique dans ses écrits sur les procédures d’aide à mourir, les considérant comme contraignantes pour l’autonomie personnelle. Lorsqu’il s’est cassé le dos, à 92 ans, il s’est suicidé seul quelques jours plus tard.

Une autre caractéristique étrange de la collaboration maladroite entre ces archétypes éthiques est que l’Amoureux de la Liberté ne peut vraiment justifier pourquoi les personnes en phase terminale, déjà capables de se suicider seules, si elles le souhaitent, méritent une assistance médicale parrainée par l’État pour les aider à le faire. Bien qu’il soit désagréable d’y réfléchir, beaucoup ont déjà cette liberté, comme l’exemple de Szasz le démontre. C’est peut-être pourquoi les Amoureux de la Liberté ont tendance à se concentrer si fortement sur les personnes paralysées ou autrement incapables dans leurs exemples motivants. En revanche, l’Aide Altruiste n’a aucun mal à expliquer pourquoi les personnes en phase terminale qui demandent la mort méritent une assistance de l’État, peu importe leur mobilité. À savoir : elles souffrent clairement trop, et donc c’est la bonne chose à faire.

L’anorexique avec des intentions suicidaires — pour autant que nous le sachions temporairement — finit par être un dommage collatéral, tombant entre les deux chaises de ces façons de penser. L’anorexie est une condition relativement anormale, difficile à intégrer dans des binaires familiers de cause active contre effet passif. L’esprit produit un comportement voulu avec des effets dévastateurs sur le corps. Les effets physiques de l’anorexie ne sont pas exactement volontaires, compte tenu du rôle des habitudes persistantes et presque automatiques d’approche de la nourriture ; mais pas exactement involontaires non plus, et certainement pas involontaires comme ceux du cancer ou de l’arthrite.

Effectivement, l’anorexie agit comme un test de Rorschach pour les partisans de l’aide à mourir. Pour un Amoureux de la Liberté engagé, les comportements associés à l’anorexie, y compris les intentions suicidaires qui l’accompagnent, semblent suffisamment actifs pour être considérés comme une expression du libre arbitre — du moins, en supposant que la capacité mentale ait d’abord été établie, comme c’était le cas pour Alyssa. (Les puristes comme Szasz peuvent même ne pas exiger cela.) Ceux qui sont des Amoureux de la Liberté par instinct ne sont pas particulièrement enclins à défendre l’exclusion des personnes de la provision de suicide assisté qui semblent avoir rationnellement décidé qu’il est temps pour elles de partir. Dire le contraire semblerait être une sorte d’interférence dans l’autonomie personnelle, et les Amoureux de la Liberté ne peuvent pas avoir cela.

« L’anorexie agit comme un test de Rorschach pour les partisans de l’aide à mourir. »

En attendant, l’Aide Altruiste est susceptible de présenter la terrible souffrance physique produite par une anorexie sévère et prolongée comme quelque chose qui arrive à une personne souffrante, plutôt que comme quelque chose dont elle a activement causé la part ; un fait irrévocable et établi qui mérite une libération compatissante dans un oubli paisible. Comme indiqué précédemment, les Aides Altruistes ont tendance à voir le désir ferme d’une personne de mourir, accompagné d’une affliction physique, comme une indication indirecte que la quantité de souffrance présente est objectivement trop difficile à supporter. Cela est censé justifier l’aide pour mettre fin à sa vie. Si les Aides admettaient que le tourment physique d’une anorexique sévère, aussi horrible soit-il, n’est pas suffisant pour justifier une mort assistée, elles pourraient devoir repenser tout leur modèle.

Et donc, comme les Amoureux de la Liberté mais pour des raisons différentes, les Aides Altruistes sont également peu susceptibles de plaider avec force pour l’exclusion des anorexiques suicidaires d’un service de mort assistée. Selon qui regarde, ces femmes troublées et l’homme occasionnel seront vus comme des capitaines de leurs propres navires ou comme des victimes impuissantes de la tempête. Et dans tous les cas, une sortie artificiellement accélérée d’une mer de problèmes leur sera offerte sur demande.