Lorsque vous entendez le mot « oligarque », vous pourriez imaginer quelqu’un comme Farkhad Akhmedov, l’un des 50 Russes les plus riches. Dans son livre Maîtriser l’univers, le professeur d’économie Rob Larson écrit que le superyacht personnel d’Akhmedov dispose d’une paire d’hélistations, d’un mini-sous-marin et d’une piscine répartie sur neuf ponts. Son plaisir à bord de cette « bête » flottante est terni uniquement par son anxiété à l’idée de « la garder loin de son ex-femme ».

Le montant de la richesse amassée par les hommes d’affaires russes est stupéfiant. Forbes estime la valeur nette d’Akhmedov en 2025 à 1,6 milliard de dollars. Pour mettre cela en perspective, imaginez un être immortel, peut-être un vampire, voyageant vers le Nouveau Monde avec Christophe Colomb en 1492. Chaque jour depuis lors, le vampire acquiert d’une manière ou d’une autre l’équivalent de 1 000 dollars américains contemporains. Il ne dépense jamais rien. Peut-être empile-t-il simplement l’argent dans des cercueils. Le vampire deviendra millionnaire d’ici 1495. En 2025, cependant, il sera encore à moins d’un cinquième du chemin pour avoir un milliard de dollars.

Akhmedov est clairement très riche. Pourtant, s’il était Américain, il ne figurerait même pas sur la liste des 400 citoyens américains les plus riches. Pourquoi, alors, la Russie a-t-elle des « oligarques » tandis que l’Amérique n’a apparemment que des gens riches ?

Occasionnellement, Bernie Sanders utilise le mot « oligarque » pour décrire des personnes comme Elon Musk et Jeff Bezos, chacun ayant des centaines de fois la valeur nette de Farkhad Akhmedov. Lorsque cela se produit, la réponse la plus courante est que les oligarques russes doivent généralement leur richesse (du moins en partie) à leurs connexions politiques, tandis que les milliardaires américains sont devenus riches grâce au pouvoir du marché libre.

« Pourquoi la Russie a-t-elle des « oligarques » tandis que l’Amérique n’a apparemment que des gens riches ? »

Il est vrai que de nombreux oligarques russes doivent une grande partie de leur richesse à une forme de corruption particulièrement éhontée. À l’ère soviétique, les ressources économiques étaient, en théorie, la propriété collective de l’ensemble de la population, bien qu’en pratique, elles étaient contrôlées par une bureaucratie d’État non responsable. Après l’effondrement de l’URSS, personne n’a demandé au peuple russe s’il voulait entrer dans une ère de capitalisme ou expérimenter une forme de socialisme démocratique à la place. Il n’y a pas eu de référendum populaire sur la privatisation des actifs publics. Au lieu de cela, dans de nombreux cas, des bureaucrates rusés ont simplement transformé les entreprises d’État en leurs propres fiefs privés, tandis que la population subissait une thérapie de choc économique.

Cependant, il y a trois grands problèmes avec l’idée que les capitalistes ultra-riches d’Amérique ne sont pas des oligarques parce qu’ils ont fait leur fortune de la « bonne manière » : dans le secteur privé. Le premier est que la distinction entre les deux systèmes est moins claire qu’il n’y paraît à première vue. Dans la Russie post-soviétique, les acteurs du secteur privé sont devenus incroyablement riches grâce à l’État, alors qu’un ordre économique était surpassé par un autre. Mais de nombreux Américains ultra-riches bénéficient également beaucoup de connexions politiques, et aucun d’eux n’est trop fier pour accepter des aides gouvernementales.

L’homme le plus riche des États-Unis, Elon Musk, a gagné des dizaines de milliards de dollars directement grâce à des contrats gouvernementaux. C’est de nombreuses fois plus que la richesse totale d’un « oligarque » russe typique. Et cela sans mentionner SpaceX et Tesla, qui, comme l’écrit Chris Isidore, ont tous deux « démarré » (et « survécu à leurs débuts ») grâce à l’aide des politiques étatiques et fédérales, des contrats et des prêts gouvernementaux. C’est sur cette base que la fortune de Musk a été construite.

Plus généralement, le secteur technologique américain, souvent célébré comme une puissance d’innovation du secteur privé — et certainement la source d’un grand nombre de milliardaires — a bénéficié de manière spectaculaire des frontières floues entre la richesse privée et la politique d’État. La seule conférence TED que je recommande jamais aux gens de regarder est celle de l’ économiste Mariana Mazzucato, qui passe en revue les composants d’un iPhone un par un et discute de leur provenance. À peu près tout ce qui rend un smartphone « intelligent », du GPS à l’écran tactile en passant par Siri et Internet lui-même, provient de l’innovation du secteur public. Les percées ont eu lieu au Département de la Défense ou dans des universités publiques ou via des chercheurs dans des laboratoires financés par des subventions du gouvernement fédéral. D’une manière moins explicite que les oligarques russes, les oligarques technologiques américains ont trouvé des moyens de convertir l’investissement de l’État en profits privés.

Le deuxième et plus profond problème avec le déni de l’oligarchie américaine est qu’un oligarque n’est pas seulement quelqu’un qui s’enrichit de manière illégitime. « Oligarchie » désigne un gouvernement par un petit groupe d’individus puissants. Ce qui fait qu’une personne est un oligarque, c’est qu’elle exerce un grand pouvoir, et non qu’elle bénéficie de l’association avec ceux qui en exercent.

Le pouvoir des ploutocrates américains se manifeste à plusieurs niveaux. Tout d’abord, et de manière évidente, les magnats des affaires américains ont un pouvoir direct sur la vie d’un grand nombre d’employés. Musk ou Bezos peuvent remplacer n’importe quel employé de Tesla ou d’Amazon bien plus facilement que cet employé ne peut remplacer la source de ses revenus, et ainsi ces hommes dirigent leurs entreprises comme de mini-dictatures. Ce pouvoir économique se traduit à son tour par une influence politique massivement disproportionnée.

De nos jours, en fait, les milliardaires américains exercent plus de pouvoir oligarchique sur le processus politique que leurs homologues à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Comme l’écrit Larson, lorsque Vladimir Poutine a consolidé son pouvoir personnel, son « mandat était de ramener » les oligarches « sous contrôle ». L’« entente » informelle stipulait que les ultra-riches de Russie réduiraient leur ingérence dans la politique, et ne « se plaindraient pas trop lorsque l’État de Poutine emprisonnait des opposants politiques ». En échange, un régime plus stable garantirait leur propriété et leur richesse.

Les oligarches américains n’ont fait aucun compromis de ce genre. Lorsque Musk est en colère à propos d’un éventuel accord de dépenses au Congrès, par exemple, il peut passer toute la journée à poster des messages de colère à ce sujet sur X, et menacer explicitement de financer des défis primaires contre tout député républicain qui vote pour l’accord. Peu de politiciens oseraient ignorer une telle menace. Même le milliardaire qui occupe actuellement le poste de président des États-Unis hésite à s’opposer trop directement à Musk sur des questions controversées. Après tout, la richesse de Musk a permis à Trump d’accéder à la Maison Blanche. Comparé aux 455 milliards de dollars de Musk, la fortune de Trump de 6,61 milliards de dollars semble presque mignonne.

Les oligarches ne se limitent pas non plus au côté républicain de l’allée. Kamala Harris a eu 83 milliardaires faisant des dons à sa campagne. Selon un rapport de Americans for Tax Fairness, Harris a reçu 143 millions de dollars en dons de milliardaires — bien que cela semble modeste comparé aux 450 millions de dollars de Trump. Néanmoins, ces 83 milliardaires auraient presque certainement exercé une réelle influence politique dans une administration Harris.

La concentration incessante de la richesse privée, et avec elle l’influence politique des riches, a métastasé ces dernières décennies sous des présidents républicains et démocrates. Les oligarches américains ont atteint la stratosphère financière, du moins en partie, en raison des décennies de politiques publiques fondamentalistes du marché d’abord popularisées par Ronald Reagan, mais poursuivies par des personnalités comme Bill Clinton (qui nous a donné l’ALENA et une « réforme du bien-être » d’un style sombrement dickensien) et Barack Obama (qui a répondu à l’effondrement de 2008 en renflouant les banques et en laissant les propriétaires sous l’eau). Même Trump, qui a fait campagne en tant que « populiste », a passé une grande partie de son premier mandat à promouvoir des réductions d’impôts pour les riches et à réduire l’État réglementaire. Et l’administration somnolente de Joe Biden n’était pas prête à inverser cette tendance.

Si ce processus a été plus lent et moins dramatique que la naissance des oligarches russes à la fin de l’ère soviétique, ses résultats ont été bien plus frappants. Quatre Américains (Musk, Bezos, Mark Zuckerberg et Larry Ellison) devraient devenir des trillionnaires dans les cinq prochaines années. Et après une offensive commerciale de plusieurs décennies, très efficace, contre l’organisation syndicale, la grande majorité des travailleurs américains ne sont pas organisés. Les lois du travail américaines sont largement moins favorables à l’organisation syndicale que les régimes réglementaires dans d’autres pays comparables. Les « grèves de solidarité », par exemple, où un groupe de travailleurs rejoint une grève pour aider un autre à obtenir ses revendications, sont illégales. Mais il est parfaitement légal de « remplacer définitivement » les travailleurs en grève. Cela nous laisse sans force politique capable de s’opposer de manière significative au pouvoir des oligarches américains.

Nous pourrions au moins commencer par reconnaître que les oligarches américains existent. C’est un acte d’évasion morale d’insister sur l’utilisation de termes moralement neutres pour décrire les Américains « très riches » tout en appelant leurs cousins comparativement pauvres dans des nations hostiles « oligarches ». Comme on dit dans les Alcooliques Anonymes, le premier pas est d’admettre que vous avez un problème.