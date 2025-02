La CDU vient de déclarer victoire — mais l’Allemagne est plus perdue que jamais. De son modèle économique dysfonctionnel à son armée inefficace et au manque de leadership en Europe face aux assauts de Donald Trump, les problèmes urgents de la République fédérale ne seront pas résolus par Friedrich Merz et sa coalition gagnante.

Le résultat n’a surpris personne. Olaf Scholz est désormais hors du jeu, son SPD subissant sa pire défaite électorale, avec seulement 16,4 % des voix. La CDU, et sa sœur bavaroise, la CSU, ont fait un peu mieux. Mais leurs 28,5 % combinés — ils espéraient plus de 30 % — rendent difficile leur revendication d’un mandat. Pendant ce temps, l’AfD, le parti d’extrême droite soutenu par Elon Musk, a obtenu 20,8 %, ce qui en fait le principal parti d’opposition.

La CDU/CSU, compte tenu de son pare-feu contre l’AfD, n’a d’autre choix que de former une coalition avec le SPD. Angela Merkel a gouverné avec cette constellation politique — la grande coalition — trois fois. Mais il n’y avait rien de grand là-dedans ; c’était une coalition d’échecs. Elle n’a pas réussi à s’attaquer aux causes de la désindustrialisation et n’a pas respecté les objectifs de dépenses de défense de l’OTAN. Au lieu de cela, elle s’est rapprochée de Vladimir Poutine et a approuvé les gazoducs de la mer Baltique en provenance de Russie. Elle n’a pas réussi à résoudre la crise économique de la zone euro et a soutenu les politiques d’immigration qui ont finalement donné naissance à l’AfD. Cette même coalition est maintenant de retour au volant, bien que sous une nouvelle direction.

Le résultat le plus significatif — et surprenant — du week-end a été la forte performance du Parti de gauche. Bien qu’en grande partie mis de côté après que sa politicienne la plus célèbre, Sahra Wagenknecht, se soit séparée en 2023 pour former le BSW, il a connu une poussée pour remporter 8,8 % des voix (contre les maigres 4,97 % de Wagenknecht — pas même assez pour obtenir un siège). Cela signifie maintenant qu’ensemble, l’AfD et le Parti de gauche ont plus d’un tiers des voix du Bundestag — une minorité de blocage pour de nombreux votes importants, notamment pour les changements constitutionnels. C’est pourquoi, de manière cruciale, les performances des petits partis ont compté bien plus que de savoir si les Verts seraient nécessaires pour former une coalition. Et ces partis vont poser un véritable problème à Merz.

Pour une chose, le nouveau chancelier voulait se rendre au sommet de l’OTAN en juin avec un engagement fort en faveur d’une augmentation des dépenses de défense. Et même si le Parti de gauche et l’AfD se détestent dans tous les autres domaines, ils s’accordent à dire qu’ils ne donneront pas à Merz l’argent pour renforcer la Bundeswehr. Plus important encore, c’est le fait qu’ils ne soutiendront pas une réforme des règles fiscales constitutionnelles que Merz et le SPD désirent désespérément.

Le frein à l’endettement constitutionnel de l’Allemagne a été introduit en 2009 pendant l’environnement ensoleillé de la mondialisation industrielle, désormais révolu. Les règles, qui limitent strictement l’emprunt gouvernemental, dictent que si l’Allemagne voulait dépenser plus d’argent pour la défense et l’aide à l’Ukraine, elle devait économiser ailleurs. Mais politiquement, économiser sur les dépenses sociales pour financer l’Ukraine n’a pas fonctionné. C’est l’une des raisons pour lesquelles la dernière coalition a échoué. Et la nouvelle coalition est sur le point de se retrouver dans une situation similaire puisque, même avec les Verts, elle est toujours à court de la majorité des deux tiers nécessaire pour apporter des changements constitutionnels.

En conséquence, le Parti de gauche, qui soutient en principe des réformes du frein à l’endettement, se retrouve maintenant à exercer un pouvoir pivot au sein du parlement allemand. Si nous voulons savoir si l’Allemagne va s’attaquer à ses problèmes les plus urgents — dépenses de défense, investissements dans les infrastructures, numérisation, réforme économique — nous ne pouvons pas le faire sans parler du Parti de gauche. Le successeur de l’ancien SED est-allemand et un acteur incontournable de la scène politique allemande depuis la réunification, le parti semblait fini en 2023. Même en octobre dernier, il ne recueillait encore que 2,5 %, bien en dessous du seuil de 5 % nécessaire pour se qualifier pour entrer au parlement allemand.

Mais ensuite, alors que le gouvernement Scholz s’effondrait début novembre, le Parti de gauche a réussi à tenir sa première conférence sans acrimonie depuis de nombreuses années. Avec le départ de Wagenknecht, qui s’opposait à la migration et refusait de condamner l’invasion russe de l’Ukraine, les grands débats idéologiques ont également disparu. Et lors de la réunion nouvellement harmonieuse, le parti a élu un duo de direction dynamique, dont la précédemment inconnue Heidi Reichinnek. Plus tôt cette année, la jeune politicienne a prononcé un discours au Bundestag contre les politiques migratoires de Merz qui est immédiatement devenu viral. Et dans un retournement de situation extraordinaire, le Parti de gauche est devenu le plus grand parti pour les jeunes — l’exact opposé de ce qui s’est passé en 2021, lorsque son soutien de base était principalement composé de retraités est-allemands.

Le succès du parti est principalement venu aux dépens des Verts, suite à leur décision d’être ouverts à une coalition avec Merz. Les Verts ont toujours été déchirés entre fundis et realos, fondamentalistes contre réalistes. L’attrait principal des réalistes était qu’ils étaient électoralement plus performants. Mais ce n’est plus le cas. Robert Habeck, le ministre de l’Économie, voulait être un partenaire de coalition pour Merz. Et, à une époque où les électeurs récompensent les partis qui restent fidèles à leurs principes, Reichinnek a pu intervenir pour récupérer tous ces électeurs de gauche aliénés.

Et donc, l’Allemagne se divise entre la gauche et la droite, avec le centre coincé entre les deux. Pour cela, ces partis centristes doivent porter une grande part de la responsabilité : ironiquement, le pare-feu qu’ils ont érigé pour se protéger de l’extrême droite n’a servi qu’à la renforcer — ainsi que l’extrême gauche. En effet, Alice Weidel, la dirigeante de l’AfD, prédit que son parti dépassera le CDU/CSU dans les quatre prochaines années. Je pense que c’est réaliste. À ce moment-là, les partis centristes n’auraient d’autre choix que de former une coalition entre eux pour pouvoir gouverner. La majorité des deux tiers est perdue.

« L’Allemagne se divise entre la gauche et la droite, avec le centre coincé entre les deux. »

En attendant, le centre n’a tout simplement pas l’espace fiscal pour faire une différence économique significative. Le programme électoral de Merz contenait 100 milliards d’euros de promesses non financées. Cela s’ajoute aux 600 milliards d’euros de déficit dans ces promesses de dépenses engagées par les gouvernements précédents. Sans le frein à la dette, sa position fiscale serait la même que celle de la France.

Comment l’Allemagne pourrait-elle lever le frein fiscal ? Il y a trois possibilités. Merz pourrait déclarer l’état d’urgence. Il suffit d’une simple majorité de voix pour que cela passe. Mais il y a des conditions strictes pour son application et il est difficile d’imaginer un gouvernement décrétant un état d’urgence fiscale pour justifier des dépenses militaires plus élevées. Une autre option serait la création d’un véhicule hors budget conçu pour un objectif spécifique. Cela s’est produit dans le passé : il a été activé pour le fonds climatique et de transition de 150 milliards d’euros pour financer les investissements Net Zéro et nécessiterait une majorité des deux tiers pour passer. La dernière option est la réforme constitutionnelle du frein à la dette — une procédure longue qui nécessiterait les voix du Parti de gauche.

Il n’y a pas de solutions évidentes à la situation actuelle de l’Allemagne. Je ne voudrais pas totalement écarter la réforme du frein à la dette, mais elle sera petite et limitée à la protection des investissements dans les infrastructures. Pendant ce temps, le Parti de gauche compliquera les choses, surtout en matière de défense. Le gouvernement pourrait, bien sûr, dépenser moins en aide sociale, mais il aurait du mal à trouver un accord politique là-dessus. Ce qu’il ne peut pas faire, en revanche, c’est réaffecter le fonds climatique et de transition pour la défense. Cela, aussi, nécessiterait une majorité des deux tiers.

Voici donc le problème de l’Allemagne moderne. C’est le même problème qui affecte l’UE. Pour faire quoi que ce soit, vous avez besoin d’une majorité. Cela est censé protéger le statu quo et empêcher les changements inutiles. Mais quand un changement est nécessaire, cela produit un blocage dévastateur.

Une autre coalition de centristes myopes peut-elle arrêter le déclin de l’économie, corriger l’échec du leadership et libérer la nation de son piège politique pernicieux ? Je pense que nous connaissons la réponse.