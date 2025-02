C’était juste au printemps dernier qu’une vidéo virale de Sydney Sweeney, à moitié vêtue et sautillante, a été saluée par l’internet de droite comme un précurseur des changements à venir. « Le wokeness est mort », a déclaré le commentateur Richard Hanania, dans un post sur X qui a accumulé plus de 62 millions de vues.

C’était, peut-être, un peu prématuré ; le wokeness a certainement continué à exister pendant quelques mois de plus, haletant et traînant à travers l’été des Brats, avant de finalement s’effondrer en poussière avec la réélection de Donald J. Trump. Mais si cette vidéo des seins de Sweeney était le début de la fin pour le phénomène connu sous le nom de woke, cette semaine a été entièrement consacrée à danser sur sa tombe — dans une paire de shorts orange électrique.

Je fais bien sûr référence à Hooters, qui est de retour dans l’actualité et, si ce n’est pas mieux, alors certainement plus britannique que jamais. La chaîne de restaurants osée est en déclin prolongé aux États-Unis depuis 2018. Elle a été frappée par des poursuites judiciaires liées au travail, des plaintes pour discrimination, et un sentiment général que son modèle commercial objectifiant les femmes n’avait pas sa place dans un monde post-MeToo. Mais c’était alors. Maintenant, c’est une nouvelle année, avec une nouvelle ambiance, suffisamment puissante pour atteindre l’autre côté de l’Atlantique — à Newcastle, où Hooters a récemment annoncé qu’il ouvrirait son troisième emplacement au Royaume-Uni. Le nouveau restaurant, d’une capacité de 200 personnes, devrait employer au moins 50 « Hooters Girls », avec certaines rapportées comme étant aussi jeunes que 17 ans.

La réaction à cette nouvelle a été prévisible, dans la mesure où tous les suspects habituels soulèvent les objections habituelles à un restaurant où chaque plat est accompagné d’une dose d’objectification féminine. Hooters impose à son personnel féminin des normes d’apparence strictes, et bien que le fameux « test du nez » (dans lequel les employés aspirants sont invités à se tenir contre un mur pour s’assurer que leurs seins dépassent davantage que leur nez) ne soit pas une réalité, tout le reste — des coiffures et du maquillage aux couleurs de manucure et au poids corporel — est étroitement réglementé. Un rapport sur l’ouverture de Newcastle présente les plaintes attendues d’académiques féministes et de non lucratifs contre ce qu’un directeur de charité a appelé « une chaîne qui traite les femmes comme des objets à servir avec des ailes de poulet et des frites ».

Et pourtant, les grognements semblent un peu obligatoires, un peu forcés, un peu issus d’un sens du devoir plutôt que d’une véritable indignation. On se demande si cette bataille autour du breastaurant représente une ultime et futile escarmouche dans une guerre infructueuse contre la nature humaine, une guerre que même les féministes comprennent qu’elles allaient toujours perdre.

« On se demande si cette bataille autour du breastaurant représente une ultime et futile escarmouche dans une guerre infructueuse contre la nature humaine. »

Il y a quelque chose d’absurde et d’autodéfaitiste dans l’idée que nous ne devrions pas célébrer la forme féminine, alors que les humains n’ont fait que cela depuis que le premier artiste de la grotte entreprenant a sculpté une figure avec une grande paire de seins sur un mur de calcaire. Une visite à travers l’histoire humaine révèle une obsession continue pour les seins, qui transcende le temps, la géographie, la religion et la culture. Il y a la Vénus de Willendorf, vieille de 30 000 ans, arborant une paire de gros seins pendants ; il y a la déesse hindoue de la fertilité Parvati, avec une silhouette en sablier parfaite surmontée de bonnets B bien en place. Il y a la Vénus d’Urbino de Titien, tenant un petit bouquet de roses de la même teinte rose délicate que ses mamelons exposés — ou la Marie de Jean Fouquet du 15ème siècle, offrant un sein en albâtre parfaitement sphérique au petit Jésus. Comment osons-nous objectifier ces corps ?

Je veux dire, comment pouvons-nous ne pas le faire, bon sang ? Regardez-les !

La conscription du sein dans les guerres culturelles du XXIe siècle n’aurait pu se produire que dans un monde où tout — des enjeux aux institutions, de l’esthétique aux idées — était obsédément politisé de manière parfois illogique. Dans ce paradigme, les seins n’étaient bons que pour deux choses : nourrir les bébés et titiller les hommes. Ils étaient le sujet des pages de Playboy, des défilés de Victoria’s Secret et des filles de Baywatch courant au ralenti sur une plage ; ils étaient les vestiges d’une culture analogue, hétéro-normative et sans complexe masculine. Et bien qu’il serait simpliste de dire que les seins eux-mêmes sont devenus entièrement codés à droite, il n’est pas non plus une coïncidence que le mouvement progressiste, à ce même moment, se concentrait de plus en plus sur la sexualité queer et la non-conformité de genre d’une manière qui rendait impossible d’embrasser quelque chose d’aussi traditionnel, d’aussi conservateur, qu’une paire de seins magnifiques. Il y a même eu une période, qui a duré quelques années brèves et très étranges, où les progressistes étaient plus susceptibles de célébrer une poitrine féminine portant les cicatrices jumelles d’une mastectomie affirmant le genre que celle avec son anatomie d’origine intacte.

Avec le recul, cela était intenable ; il ne devrait surprendre personne que cela ait pris fin. Et si quelques irréductibles portant encore des t-shirts « White Dudes for Kamala » restent convaincus de la durabilité de l’appréciation humaine pour les seins et du changement de vibe de 2025, les médias et la culture américains mainstream semblent s’accorder à dire que le woke est mort et que les seins sont de retour. La démonstration la plus récente de cela a eu lieu lors du Super Bowl, dont l’importance en tant qu’événement sportif pâlit en comparaison de ce qu’il révèle sur la culture. Avant même que le match ne commence, les commentateurs étaient en émoi à propos du retrait des mots « End Racism » des zones de but, un vestige du bilan de 2020 déclenché par la mort de George Floyd. (Le nouveau slogan, peint plus tôt cette semaine, était le « Unity Through Sport » inoffensif et notoirement apolitique.) Mais la véritable et meilleure preuve est venue pendant une pause publicitaire, lorsque les téléspectateurs ont été traités à une publicité avec une bande-son de pop accrocheuse et un montage de 30 secondes de seins. Seins relevés, séparés, rebondissants ; seins de toutes formes, nuances et tailles. Il y avait un twist, bien sûr — ce qui semblait être un festival de décolleté gratuit était en réalité juste l’introduction accrocheuse à une publicité de Novartis pour des dépistages du cancer du sein — mais cela ne minimise pas la première moitié de la publicité autant que cela crée une structure de permission pour cela. Allez-y et regardez, les gars — c’est pour une bonne cause !

Dans une culture où cette publicité peut être diffusée pendant le plus grand événement sportif de l’année, les plaintes concernant l’objectification sonnent creux. Si un montage de seins rebondissants peut être utilisé pour promouvoir la sensibilisation au cancer, on ne peut guère se retourner et prétendre que les utiliser pour vendre de la bière et des ailes est un pont trop loin.

Mais peut-être plus à propos, ceux qui souhaitent vraiment argumenter cela trouveront leur public à la fois plus petit et substantiellement moins engagé qu’il ne l’était pendant les années de pointe de la culture de l’annulation, ou le bilan de l’ère pandémique durant lequel nous n’avions rien de mieux à faire que de nous affoler à propos des gens objectivant sexuellement le M&M vert.

La plupart des gens à gauche, épuisés par une décennie de libéralisme de résistance performative et percevant (non sans raison) que la stridence des progressistes était au moins en partie responsable de leurs pertes stupéfiantes lors des récentes élections, se désengagent de batailles comme celle-ci — de peur d’aliéner les trois derniers hommes hétérosexuels qui s’identifient encore comme démocrates. Pendant ce temps, la droite politique, anciennement le dernier bastion d’un conservatisme qui n’aimait pas les publicités grivoises ou les restaurants à forte poitrine au motif qu’ils étaient trop sexy, a été entièrement dépassée par une nouvelle espèce de républicain dont l’idée de « valeurs familiales » est un calendrier de bière sexy mettant en vedette des filles MAGA en bikinis. En quelques décennies seulement, le conservateur américain modal s’est transformé d’une majoritaire morale crispée à un libertin social pro-nataliste, pro-tech, America First. Des deux côtés, l’ère des prudes est terminée.

Peut-être que c’est comme cela que cela devrait être. Que les champs de bataille des guerres culturelles restent vides, et sur eux, que mille fleurs s’épanouissent — tandis que les guerriers épuisés, de gauche et de droite, négocient une paix qui commence par reconnaître toutes les choses qui nous unissent plutôt que celles qui nous divisent. Des choses comme la famille, les amis, la nourriture, l’art et la beauté sous toutes ses formes. Qui sait : si nous pouvons nous accorder là-dessus, peut-être pourrons-nous nous accorder sur d’autres choses aussi ?

Et peut-être que le retour de Hooters est, de manière perverse, exactement ce dont nous avons besoin pour accueillir ce nouveau monde audacieux : un retour à, si ce n’est à la tradition, alors aux plaisirs incarnés et universels de se rassembler, en personne, pour plaisanter, discuter et regarder des sports tout en buvant de la bière — servie par une serveuse avec un très joli décolleté.