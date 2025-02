La sortie du mois dernier du dernier modèle d’IA de DeepSeek a brisé les idées reçues sur l’exceptionnalisme technologique de la Silicon Valley. Certains l’ont même qualifié de « moment Spoutnik » de la Chine. Mais l’ascension de la Chine à la pointe de l’IA n’est pas un accident. C’est le produit de décennies de politiques industrielles ciblées, d’investissements massifs de l’État et d’acquisitions calculées de technologies étrangères — une stratégie qui a accéléré l’ascendance technologique de Pékin et affaibli ses rivaux.

La Grande-Bretagne, en revanche, n’a pas de stratégie comparable. Son absence de vision à long terme en a fait une cible facile pour le Parti communiste chinois (PCC), dont les ambitions stratégiques se déploient sur des décennies. Nulle part cela n’est plus clair que dans la vente d’Imagination Technologies, un joyau de l’innovation britannique dont les conceptions de semi-conducteurs alimentent la prochaine ère technologique. Depuis son acquisition par une entreprise liée à l’État chinois en 2017, les unités de traitement graphique (GPU) et la technologie d’accélérateur d’IA d’Imagination ont été intégrées dans l’écosystème de l’IA en Chine, entraînant les percées qui remettent en question la domination occidentale.

Cela n’était pas une acquisition d’entreprise ordinaire, mais une reddition imprudente de technologies définissant l’avenir à un concurrent géopolitique — une décision emblématique de la myopie stratégique de la Grande-Bretagne.

Imagination Technologies se spécialise dans la conception et la licence de GPU écoénergétiques. Initialement développés pour le rendu de films et de graphismes de jeux vidéo, les GPU ont évolué en matériel critique pour le développement de l’intelligence artificielle (IA), permettant désormais des percées dans des applications allant des logiciels de productivité aux véhicules autonomes, et dans des technologies militaires telles que le ciblage automatisé des armes et les drones. Alors que Nvidia domine le marché des GPU haute performance, l’expertise d’Imagination dans la conception de GPU mobiles et à faible consommation d’énergie est stratégiquement significative, permettant le déploiement massif de l’IA à travers les réseaux de consommation et industriels. Ces technologies soutiennent l’intégration de l’IA dans les villes intelligentes, les systèmes autonomes et l’infrastructure connectée de demain.

Pendant des années, Apple a été le plus grand et le plus lucratif client d’Imagination. Mais tout a changé en avril 2017, lorsque Apple a annoncé qu’il n’utiliserait plus la technologie d’Imagination, déclenchant un effondrement de la valorisation de l’entreprise — de 2 milliards de livres à seulement 550 millions de livres. En quelques mois, Canyon Bridge, une société de capital-investissement basée dans le Delaware et fortement financée par China Reform Holdings — une entreprise d’État chinoise sous la supervision directe du PCC — est intervenue pour l’acquérir. China Reform était, théoriquement, en position d’exercer une influence sur Canyon Bridge et, par extension, sur Imagination. Malgré ce signe d’alerte, le gouvernement britannique a approuvé l’acquisition, rassuré par des promesses que China Reform resterait un investisseur passif. C’était une terrible erreur de calcul — et une qui trahissait une naïveté sur la manière dont l’appareil d’État centralisé de la Chine exécute sa stratégie.

Les illusions de la « passivité » de China Reform se sont effondrées en 2020, lorsqu’elle a tenté d’installer quatre de ses propres directeurs au conseil d’administration d’Imagination. Ce mouvement a déclenché une vive réaction au sein de l’entreprise et a alarmé les responsables gouvernementaux. Sous un examen public croissant, Global Counsel — une société de « conseil stratégique » fondée par Lord Mandelson, maintenant ambassadeur britannique aux États-Unis — a été engagée par Canyon Bridge pour « rassurer les parties prenantes britanniques » sur les opérations d’Imagination.

Quelques mois avant cette tentative de coup d’État, Mandelson, un ancien ministre du cabinet britannique et alors président du Great Britain China Centre financé par l’État, s’est rendu en Chine avec son aide pour discuter des « opportunités de coopération » avec la direction supérieure de China Reform. Selon ses propres dires, la visite a été un succès, approfondissant les liens entre China Reform et Global Counsel — une société de conseil qui peu après (elle prétend que c’est par coïncidence) a été chargée de gérer les conséquences de la crise d’Imagination. Mandelson nie toute implication dans l’affaire Imagination. Cependant, les apparences sont troublantes : l’influence d’entreprise — et, peut-être, politique — a dilué l’examen d’une transaction liée à l’État ayant des implications durables pour la sécurité nationale et l’avenir technologique de la Grande-Bretagne.

Bien que Whitehall ait finalement bloqué le rachat du conseil d’administration, la Grande-Bretagne avait déjà perdu le contrôle sur Imagination. Le PDG de l’entreprise, Ron Black, a été licencié après avoir exprimé des inquiétudes concernant l’ingérence du gouvernement chinois, tandis que d’autres cadres supérieurs ont démissionné. Des témoignages révélés par UK-China Transparency ont montré qu’en 2020 et 2021, la propriété intellectuelle et les actifs clés d’Imagination étaient discrètement transférés à des entreprises de GPU chinoises par le biais d’« accords de partage de connaissances inhabituels et non divulgués ». Deux des bénéficiaires, Moore Threads et Biren Technology, ont été sanctionnés par les États-Unis en 2023 en raison de leurs liens avec le complexe militaro-industriel chinois. De cette manière, un atout technologique britannique clé a été effectivement démantelé, ses innovations réutilisées pour faire avancer les ambitions du PCC. Le gouvernement britannique avait soit gravement sous-estimé l’intention stratégique des dirigeants chinois, soit avait tout simplement été manœuvré.

« Le gouvernement britannique avait gravement sous-estimé l’intention stratégique des dirigeants chinois. »

Cela n’était qu’une étape de plus dans la stratégie plus large du PCC. En 2014, Pékin a publié des plans pour positionner l’écosystème des semi-conducteurs de la Chine comme un leader mondial d’ici 2030, soutenus par un fonds national de circuits intégrés de 150 milliards de dollars pour faire avancer la recherche de pointe et cultiver des « champions nationaux ». Un an plus tard, Made in China 2025 a introduit l’objectif audacieux de produire 70 % des semi-conducteurs sur le sol national d’ici 2025. Ces politiques ont été renforcées en 2016 par la Stratégie de développement axée sur l’innovation, qui a canalisé des ressources gouvernementales sans précédent dans la recherche, la formation de talents et l’infrastructure pour l’écosystème industriel high-tech de la Chine.

En 2017, les ambitions de Pékin en matière de semi-conducteurs étaient déjà bien avancées — et suscitaient des alarmes parmi les alliés de la Grande-Bretagne. Il devenait clair que la Chine exécutait une stratégie disciplinée à l’échelle de l’État pour « sauter » des étapes clés du développement des semi-conducteurs, tirant parti du financement de l’État et extrayant systématiquement la technologie des entreprises étrangères par le biais d’acquisitions, de coentreprises et d’accords de transfert de connaissances. Des entités liées à l’État, y compris China Reform, ont joué un rôle clé dans l’absorption d’une expertise critique dans l’écosystème national — sécurisant la propriété intellectuelle par le biais d’accords de licence, intégrant des ingénieurs chinois dans des équipes de R&D à l’étranger, et orchestrant des prises de contrôle d’entreprises étrangères de semi-conducteurs, y compris Imagination.

Peu avant la vente d’Imagination Technologies, les États-Unis ont agi de manière décisive pour bloquer Canyon Bridge d’acquérir une entreprise américaine de semi-conducteurs, invoquant des risques pour la sécurité nationale liés à la politique industrielle de Pékin et la nécessité de protéger une technologie aussi critique. La Grande-Bretagne, cependant, n’a pas réussi à protéger Imagination, apparaissant aveugle à la prudence de Washington. Non seulement elle a ignoré l’importance émergente des semi-conducteurs dans la compétition entre grandes puissances, mais elle a également négligé les logiques sous-jacentes aux mouvements du PCC.

Les objectifs industriels, technologiques et géopolitiques du PCC s’inscrivent tous dans un cadre idéationnel : le rêve chinois de Xi Jinping. Cette vision guide la poursuite des objectifs stratégiques du PCC, orientant la transformation de la Chine en une superpuissance prospère, technologiquement souveraine et dominatrice à l’échelle mondiale d’ici 2050. Au cœur du rêve de Xi se trouve le principe de « l’autonomie technologique », visant à réduire la dépendance à l’égard de la technologie étrangère, à sécuriser le contrôle de la chaîne d’approvisionnement et à établir un leadership dans des secteurs critiques, y compris les semi-conducteurs. Avec une clarté idéologique et une patience stratégique, la Chine réalise progressivement des ambitions de longue date pour le rajeunissement national, exploitant le désordre et la pensée à court terme des nations moins cohésives.

Le fait de ne pas protéger Imagination n’est pas une anomalie, mais un symptôme de la paralysie stratégique plus profonde de la Grande-Bretagne. Le débat des Communes de janvier 2025 qui a suivi la visite de Rachel Reeves à Pékin a donné un aperçu du dysfonctionnement continu de la Grande-Bretagne. C’était une performance qui, si j’étais un stratège chinois chargé de formuler la politique britannique, je regarderais avec joie avec mes collègues en sirotant du Maotai et en grignotant des cacahuètes. Le contexte du débat était la décision du Parti travailliste de reprendre le dialogue économique avec Pékin avant de publier son audit de la Chine promis et longtemps retardé — une étape critique pour évaluer la gamme de risques, d’opportunités et de priorités dans cette relation complexe. Au milieu de la célébration incompréhensible de Reeves d’avoir sécurisé 600 millions de livres « d’avantages tangibles pour les entreprises britanniques » (un chiffre comparable à des sous trouvés au fond du canapé de Pékin), le débat a sombré dans des moqueries et des attaques partisanes, dépourvu à la fois de solidarité interpartis et d’un sens de l’intérêt national à long terme de la Grande-Bretagne.

La fragmentation exposée lors du débat reflète un malaise sous-jacent : la Grande-Bretagne n’a pas encore établi une hiérarchie cohérente de valeurs pour guider sa politique envers la Chine. Le Parlement est fracturé le long de lignes idéologiques, stratégiques et même régionales, et les départements gouvernementaux engagés avec la Chine sont également divisés. Le Département des affaires et du commerce privilégie les liens économiques, tandis que le GCHQ et le MI5 avertissent des menaces sécuritaires croissantes et que le ministère des Affaires étrangères s’efforce d’équilibrer la diplomatie avec la défense des droits de l’homme et de l’état de droit. Une telle incohérence idéologique conduit à une prise de décision cloisonnée et à des messages contradictoires. La fragmentation de Whitehall est encore exacerbée par des intérêts privés qui, en l’absence d’un cadre global clair, peuvent influencer la politique dans des directions qui compromettent la sécurité nationale de la Grande-Bretagne. Le rôle de la société de lobbying de Mandelson dans le fiasco d’Imagination illustre comment des agendas non réconciliés — que ce soit entre départements ou entre acteurs étatiques et privés — engendrent une incohérence stratégique. L’essor géopolitique de la Chine est trop important pour que la Grande-Bretagne avance divisée.

La croissance économique doit-elle l’emporter sur les considérations de sécurité nationale ? La Grande-Bretagne peut-elle défendre de manière crédible des principes universels tels que les droits de l’homme et l’état de droit tout en approfondissant ses liens avec un régime qui les considère comme des menaces existentielles pour sa propre survie ? De telles questions sont extrêmement complexes et restent sans réponse, alors que le gouvernement n’a pas encore articulé une vision claire de sa relation avec Pékin — ni comment sa politique envers la Chine s’inscrira dans les ambitions plus larges de la Grande-Bretagne dans les décennies à venir.

Keir Starmer prépare apparemment un voyage à Pékin plus tard cette année, ce qui ferait de lui le premier Premier ministre britannique à visiter la Chine depuis plus de sept ans. Il a promis une relation « cohérente, durable, respectueuse » avec la Chine. Pourtant, la cohérence et la durabilité seront impossibles en l’absence d’une stratégie nationale unifiée et supra-partisane.

Sans une vision à long terme, le Royaume-Uni continuera de perdre les outils de pouvoir et de crédibilité nécessaires pour rester influent au XXIe siècle. Le cas d’Imagination Technologies illustre les enjeux : la Grande-Bretagne est mal préparée à affronter un concurrent qui non seulement dispose d’une échelle et de ressources vastes, mais qui pense et planifie également sur des décennies. Dans un monde de plus en plus façonné par les ambitions de la Chine, la Grande-Bretagne doit conjurer une vision unifiée — sinon risquer une érosion continue de son avantage technologique et de sa crédibilité en tant que puissance mondiale.