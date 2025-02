Seul Donald Trump peut parler sans gêne de l’une des crises politiques et humanitaires les plus obstinées au monde en termes d’opportunités immobilières. Seul Trump pourrait être pris au sérieux en le faisant. Et nous y voilà.

« Nous allons le développer, nous allons créer des milliers et des milliers d’emplois », s’est-il enthousiasmé en discutant du potentiel de Gaza pour devenir la « Riviera » du Moyen-Orient. Cela a suivi des commentaires qu’il a faits immédiatement après son inauguration sur sa « situation phénoménale au bord de la mer — le meilleur climat ».

Les Palestiniens qui vivent à Gaza seraient, a-t-il poursuivi, accueillis par l’Égypte et la Jordanie. Les deux pays, en était-il certain, « ouvriront leurs cœurs et nous donneront le type de terre dont nous avons besoin pour que cela se fasse et que les gens puissent vivre en harmonie et en paix ».

Benjamin Netanyahu, se tenant à ses côtés, a clairement été pris par surprise, bien qu’il ne soit pas non plus désagréablement surpris. Ces mots étaient, a-t-il dit, « dignes d’attention ». Trump, a-t-il ajouté, « voit un avenir différent pour ce morceau de terre qui a été le foyer de tant de terrorisme… Je pense que c’est quelque chose qui pourrait changer l’histoire ».

En revanche, alliés et adversaires à travers le monde ont principalement réagi avec l’horreur que l’on pouvait lire sur le visage de la chef de cabinet de la Maison Blanche, Susie Wiles, alors que Trump exposait sa vision. Le Hamas a qualifié le plan de « raciste » et a juré de prévenir sa mise en œuvre, tandis que l’Autorité palestinienne l’a décrit — non sans raison — comme une grave violation du droit international.

La Jordanie et l’Égypte étaient également outrées. Les deux reçoivent d’énormes montants d’aide américaine (troisième et quatrième plus grands bénéficiaires respectivement en 2023), ce qui signifie que Washington a un levier considérable. Mais quand on considère ce qui est demandé, et à qui, même ces sommes colossales sont susceptibles d’être insuffisantes.

Commençons par la Jordanie. Lorsqu’elle est devenue un État indépendant, en 1946, elle l’a fait en tant qu’État largement palestinien — dirigé par une monarchie hachémite installée par les Britanniques. Aujourd’hui, un Jordanien sur cinq est d’origine palestinienne, tandis que plus de deux millions de réfugiés palestiniens y vivent déjà. Pour Amman, absorber davantage menacerait sa viabilité même en tant qu’État hachémite.

Il y a aussi une anxiété plus profonde ici. En 1970, lors du conflit de Septembre noir, les forces jordaniennes et les groupes palestiniens se sont affrontés après une tentative d’assassinat ratée sur le roi Hussein et le détournement de quatre avions par un groupe terroriste palestinien. Un massacre s’ensuivit, qui ne prit fin qu’avec l’expulsion de l’OLP de Jordanie. La monarchie hachémite a intégré une leçon : donner aux Palestiniens une quelconque marge de manœuvre dans le pays et ils essaieront de prendre le contrôle. En importer un million ou plus maintenant, et le résultat pourrait ne pas être si favorable. Le roi Abdallah peut ne pas vouloir s’opposer à Washington, mais s’il s’agit de choisir entre cela ou la fin de sa monarchie, alors il n’y a pas de choix.

L’Égypte est, sans doute, encore plus vulnérable s’il y avait un afflux palestinien. L’idée que le président el-Sisi, qui a renversé les Frères musulmans lors d’un coup d’État, va maintenant importer leur branche, le Hamas, n’est guère sérieuse. Il ne peut pas non plus se permettre d’être perçu comme complice du nettoyage ethnique de Gaza. Un sondage réalisé par l’Institut de Washington il y a un an a révélé que 97 % des Égyptiens étaient d’accord pour que les États arabes « rompent immédiatement tous les contacts diplomatiques, politiques, économiques et autres avec Israël, en protestation contre son action militaire à Gaza ». El-Sisi a maintenu des relations avec Israël. Mais imaginez la réaction de son peuple s’il aidait Jérusalem à vider Gaza.

Une population en colère est une population déstabilisante. Et l’Égypte est déjà un cas désespéré sur le plan économique, souffrant d’inflation, d’une monnaie en chute libre et d’une dette substantielle. Si elle s’effondre, la région et le monde en subiront les conséquences. Et s’il y a un État dans le monde qui a un intérêt particulier à ce que l’Égypte tienne le coup, c’est Israël. Avoir 16 millions d’Égyptiens désespérés à sa frontière serait probablement une menace plus grande que toute autre à laquelle il a déjà été confronté.

La colère contre Trump à la Riviera a résonné au-delà des voisins immédiats de la Palestine. La normalisation avec le Royaume d’Arabie Saoudite a été un objectif de longue date tant pour les administrations Trump que Netanyahu, mais après les paroles de Trump, Riyad a été sans équivoque sur le fait qu’il n’y aurait pas de relations diplomatiques avec Israël sans un État palestinien. Je sais par plusieurs sources que les Saoudiens ne se soucient pas vraiment des Palestiniens ; et que leur prince héritier Mohammed ben Salmane est désespéré de normaliser les relations avec Jérusalem. Mais le plan immobilier de Trump a laissé Riyad sans autre alternative que de soutenir publiquement une solution à deux États (ce qui n’était pas nécessaire pour la signature des Accords d’Abraham soutenus par l’Arabie Saoudite). Puisque cela est hors de question pour Netanyahu, Trump a involontairement éloigné la normalisation.

Que le « plan » soit une violation flagrante du droit international est probablement sans importance pour Trump. Mais s’il réussissait à transformer Gaza en une riviera, que pense-t-il que feraient les millions de Gazaouis déplacés ? Ils considéreraient cela comme une seconde Nakba. La ville de Gaza deviendrait un paradis en bord de mer où les habitants siroteraient des Negronis sous le feu des roquettes en provenance d’Égypte et feraient des plongeons froids alors que des terroristes du Hamas surgiraient en hurlant des tunnels de l’autre côté de la frontière. Les troupes américaines seraient coincées là pendant des décennies. Sûrement un scénario peu idéal pour un homme qui a déclaré à plusieurs reprises son désir de mettre fin à l’implication des États-Unis dans des guerres étrangères.

Netanyahu comprend tout cela. C’est un sociopathe avec un complexe de messie ; il croit sincèrement que son destin est de sauver la civilisation occidentale du fléau de l’islam radical. C’est aussi l’homme qui, avant le 7 octobre, a amené Israël au bord de l’agitation civile. Mais il est aussi incroyablement intelligent et probablement le leader d’État le plus capable au monde en ce moment. Son évaluation selon laquelle la proposition de Trump était « digne d’attention » était particulièrement timide — en contraste avec l’évaluation enthousiaste de son ancien partenaire de coalition fasciste Itamar Ben-Gvir selon laquelle le plan de Trump représente « la seule solution ».

Mais si cette idée est dangereuse, impétueuse et peu susceptible de voir le jour, l’impulsion qui la sous-tend (bien qu’elle soit née de l’instinct plutôt que d’un plan) — penser à un problème apparemment insoluble sous un nouveau jour, aussi fou soit-il, est peut-être utile. En tant que politique, le plan de Trump pour Gaza est un désastre ; en tant qu’expérience de pensée, c’est absurde. Mais une telle suggestion impensable pourrait en fait amorcer le genre de pensée non conventionnelle et disruptive qui a échappé à des esprits plus mesurés, informés et aigus pendant presque 60 ans — et qui a aidé à maintenir la paix si tortueusement à distance si longtemps.