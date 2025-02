Je ne pense pas être le seul à avoir l’impression d’être un peu comme si nous étions tous passés à travers le miroir, à l’ère qui a commencé en 2016 et qui vient de culminer avec la Révolution trumpienne. Dans cette optique, j’ai eu un véritable coup de fouet en lisant quelque chose qui semblait avoir été parachuté de 2002 : une croisière caribéenne pour les naturistes américains.

J’ai du mal à imaginer quelque chose de plus « boomer » qu’une croisière nudiste. C’est sûrement la forme platonique du boomerisme. « Le Grand Bateau Nu » a pris la mer la semaine dernière depuis Miami, transportant environ 2 300 passagers pour une croisière caribéenne de 11 jours. Au moment où j’écris, il est amarré à Sainte-Lucie, et ses passagers sont à mi-chemin de (selon le guide des activités à bord) « la Nakation d’une Vie ! ».

Il y a certainement quelque chose de désorientant à trouver un sous-ensemble d’Américains aisés (avec, à en juger par la photo de groupe nue dans le guide des activités, des boomers bien représentés) apparemment si inconscients du chaos économique et politique ambiant qu’ils se débarrassent joyeusement à la fois des amarres et de leurs sous-vêtements. Mais ma surprise n’était pas seulement due à la bizarrerie de la situation, face au tumulte trumpien, de lire un autre titre sur des vieux hédonistes dépensant l’héritage des enfants en vacances en croisière. C’est que tout cela semble si rétro.

Cela est en partie dû au fait que la nudité sociale — la pratique de se rencontrer, de socialiser, de faire du sport ou simplement de bronzer sans rien — est très typique des boomers, ayant apparemment du mal à recruter des jeunes naturistes. Mais cela m’a aussi rendu nostalgique. Car le style de nudisme incarné par ces boomers représente une synthèse américaine distincte de cultures alternatives antérieures, que je pense que nous allons regretter, une fois qu’ils auront tous navigué (peut-être nus) vers le coucher de soleil.

Le premier club nudiste moderne a été fondé en 1891, en Inde britannique, par un bureaucrate impérial britannique nommé Charles Edward Gordon Crawford : lui et deux amis se retrouvaient, en « tenue de nature », près du lac Tulsi dans le nord de Mumbai. Mais ce n’était pas juste un petit groupe d’excentriques ennuyés par une affectation à l’étranger : le climat froid de la Grande-Bretagne avait aussi sa part de marginaux vêtus de manière optionnelle.

Ces derniers avaient tendance à se regrouper autour des cercles fabiens progressistes et vaguement occultes, où la spiritualité post-chrétienne se mêlait aux idéaux socialistes et aux rêves eugénistes d’« améliorer » la « race ». Crawford, le naturiste colonial indien, correspondait avec la personnalité littéraire fabienne et activiste gay Edward Carpenter — qui évoluait dans les mêmes cercles socialistes bourgeois que Havelock Ellis, un intellectuel progressiste, sexologue et eugéniste qui était également enthousiaste à l’idée de vivre nu.

Ellis, à son tour, a écrit l’introduction à Nudism in Modern Life: The New Gymnosophy, publié par le sociologue américain, criminologue, eugéniste et évangéliste du nudisme Maurice Parmelee en 1923. Imaginez un réseau international de progressistes utopiques, qui prônaient toutes les idées farfelues imaginables plus tard attribuées aux hippies — mais sans l’exubérance hippie, juste un ascétisme bourgeois britannique implacable et sérieux.

De l’autre côté de la mer du Nord, cependant, le désir de revenir à la nature pouvait prendre une tournure tout à fait plus ardente. Alors que la Grande-Bretagne avait eu un bon siècle et demi pour s’habituer à être industrialisée au début du 20e siècle, l’Allemagne ne s’est industrialisée qu’au milieu du 19e siècle. Beaucoup d’Allemands ont trouvé les changements radicaux que cela a imposés à la culture et au paysage déroutants — et le résultat a été un retour de flamme sincère. Cela a produit un épanouissement de l’art et de la poésie romantiques allemands, souvent en écho aux mythes germaniques pré-chrétiens ; cela a également engendré Freikörperkultur — la culture du corps libre — qui cherchait à revenir à la nature à travers des pratiques telles que l’alimentation saine, le fitness, le bronzage nu et des sociétés de randonnée comme les groupes de jeunes Wandervögel.

« Les naturistes ont longtemps déploré que leur passe-temps soit en déclin. »

Comme avec la fusion fabienne de l’eugénisme et de la nudité, le naturisme romantique allemand était parfois accompagné d’une obsession raciale troublante. L’un des premiers défenseurs du nudisme, Heinrich Pudor, par exemple, a écrit plusieurs livres influents sur la Freikörperkultur tels que Nacktende Menschen (Les gens nus) en 1893 et Nacktkultur (Culture du nu) en 1906, dans lesquels il louait les bienfaits physiques et spirituels du végétarisme, du nudisme et de la pureté raciale. Au moment où Leni Riefenstahl a réalisé son célèbre documentaire sur les Jeux olympiques nazis, le corps nu ou semi-nu était largement accepté non seulement par des excentriques politiques, mais aussi par un régime fasciste ascendant pour lequel les nus athlétiques signifiaient santé, pouvoir et pureté raciale « aryenne ». Les écrits ultérieurs de Pudor étaient largement antisémites, avec des titres tels que Iron Ring, True German ou Swastika.

Cependant, comme l’ont montré les Fabians, la nudité sociale n’est pas nécessairement fasciste. Même dans l’Allemagne de Weimar, la nudité socialiste a prospéré aux côtés de sous-cultures plus fascistes : ces idéalistes se voyaient comme rejetant l’Allemagne impériale bourgeoise et embrassant l’égalitarisme de base de la « nature » : une version de Freikörperkultur qui a perduré en Allemagne de l’Est longtemps après la guerre. Ce n’était pas tant une question de tendance à l’extrême gauche ou à l’extrême droite : les nudistes avaient simplement tendance à aller vers les extrêmes, quelle que soit leur orientation. Pendant ce temps, si le Norwegian Pearl des baby-boomers américains nous enseigne quelque chose, c’est que l’Amérique a réussi quelque chose d’extraordinaire après la guerre : synthétiser ces deux contre-cultures européennes, via la contre-culture des années soixante — une synthèse qui, maintenant, s’estompe avec la génération qui l’a engendrée.

C’est des Allemands qui ont amené le nudisme en Amérique. Kurt Barthel, un Allemand, a fondé la Ligue américaine pour la culture physique en 1929 ; deux autres Allemands — Katherine et Herman Soshinski — ont fondé l’Association gymnosophique américaine l’année suivante, avec l’aide de l’infatigable Maurice Parmelee. Mais la culture puritaine de la côte Est américaine avait des idées bien arrêtées sur le fait de confiner ses excentricités à la sphère privée. Les nudistes étaient persécutés : lorsque, par exemple, la Ligue américaine pour la culture physique a loué un gymnase et une piscine à New York pour un événement social sans vêtements, les voisins ont appelé la police.

Et bien dans la période d’après-guerre, une penchant pour le bronzage nu pouvait encore mordre ses défenseurs aux endroits sensibles. Après être retourné dans le secteur public en 1938, occupant une série de postes gouvernementaux, Maurice Parmelee s’est finalement retrouvé victime précoce de la culture de l’annulation, en 1952, aux mains du député Martin Dies. Dies a accusé Parmelee de « subversion », pour ses opinions sur le socialisme et le nudisme, et l’a contraint à démissionner du Railroad Retirement Board.

Pendant ce temps, cependant, une forme de nudisme plus vitaliste — moins de retenue puritaine, plus de vénération de la nature germanique — se dirigeait vers l’Ouest, à la recherche d’espaces ouverts pour s’exprimer. Son principal représentant était, bien sûr, un autre Allemand : un homme nommé Wilhelm Pester, le soi-disant « ermite de Palm Springs », qui a fui sa terre natale en 1906 pour échapper à la conscription militaire. Pester vivait dans le désert californien, largement nu sauf pour sa longue barbe ou un drap, fabriquant ses propres sandales et cherchant des fruits et légumes crus.

Comme beaucoup d’autres nudistes, Pester déplorait notre déconnexion moderne de la nature, déclarant que « Tous les problèmes, maladies, anxiétés et mécontentements de l’homme proviennent d’un éloignement de la nature ». Il conseillait un mode de vie centré sur les fruits et légumes frais, le bronzage, et l’évitement des stimulants. Mais dans la relative sauvagerie de l’Ouest, le naturisme qu’il a ouvert a commencé à fusionner les courants égalitaires et vitalistes qui l’avaient caractérisé en Europe, aidé par cette valeur américaine des plus caractéristiques : la liberté individuelle nue et dépouillée.

Lorsque la contre-culture des années soixante a éclaté, le look Pester — barbu, presque nu, portant des sandales — était soudainement partout, surtout en Californie ensoleillée. Les hippies dansaient nus dans le parc du Golden Gate ; des communes et des stations balnéaires nudistes et « vêtements optionnels » ont fleuri. Et cette itération californienne du retour à la « Nature », moitié amour de la vie, moitié vénération de la nature du romantisme allemand, et moitié liberté puritaine, représentait moins une quête ascétique de la « gymnosophie », ou un triomphe ethnonationaliste de la volonté, qu’un engagement absolu à l’auto-expression (même hédoniste), comme un droit moral inaliénable. Par exemple, lorsque Berkeley a tenté d’interdire la nudité publique en 1998, les participants à la manifestation nue tenaient des pancartes avec des messages tels que « Nos corps sont la liberté d’expression ».

Et c’est sûrement cette itération de la nudité publique qui, à son tour, a trouvé son chemin vers The Big Nude Cruise : un individualisme à nu qui voit les contraintes comme des obstacles à l’épanouissement. Car cette fusion, du vitalisme allemand et de la liberté puritaine anglaise, est devenue la sensibilité clé de la contre-culture d’après-guerre : une croyance selon laquelle il suffit de se débarrasser de nos contraintes et d’embrasser notre Nature, et tout ira bien. Mais bien sûr, une fois embrassées, toutes ces natures ont été instantanément commercialisées : la liberté hédoniste est rapidement devenue synonyme non pas de reconnecter avec la nature mais d’acheter des choses. Richard Branson est peut-être l’exemple paradigmatique de cela en pratique : un baby-boomer qui a commencé avec des valeurs hippies « yeah-man » et a fini très, très riche.

Branson a une île entière dans les Caraïbes pour être nu, s’il le désire. Mais pour ceux des baby-boomers qui n’ont pas réussi tout à fait aussi bien, mais qui apprécient toujours l’auto-expression hédoniste avec leur cocktail, il y a toujours le Big Nude Cruise. En un sens, c’est l’option de retraite contre-culturelle parfaite : une quinzaine ordonnée, gardée, sans criminalité et strictement régulée de conventions confortables, totalement conventionnelles, à bord d’une forteresse flottante de luxe avec plusieurs salles à manger (mais mettez d’abord des sous-vêtements).

Cependant, ce style de nudisme s’estompe également avec ses enthousiastes baby-boomers. Les naturistes se sont longtemps lamentés que leur passe-temps décline en popularité ; même les allemands socialistes tendent à avoir plus de 50 ans. Un nudiste britannique a récemment théorisé que cela pourrait être la conséquence de l’atomisation sociale qui a accompagné notre culture d’après-guerre de plus en plus auto-expressive et individualiste — ce qui ferait du nudisme hédoniste de style années soixante, ironiquement, une autre victime d’une contre-culture qui s’est révélée dépendre des conventions qu’elle était occupée à détruire. La Californie a commencé à sévir contre la nudité publique autour du tournant du millénaire.

Et pourtant, si le nudisme a toujours exprimé un désir romantique pour la nature, il est difficile de penser que le 21ème siècle soit moins high-tech que le monde de Heinrich Pudor. Ainsi, alors que l’itération de l’été de l’amour de la sous-culture nudiste approche de la mort thermique sous forme de croisière-vacances, nous pourrions voir ses formes plus anciennes s’éveiller. Que ce soit dans des images de « positivité corporelle » codées socialistes ou des anonymes en ligne qui « postent des fizeeks » et plaident pour bronzer vos testicules pour augmenter la testostérone, le fer à cheval politique est de retour — juste, apparemment tout en ligne, du moins pour l’instant. La synthèse consommateur-baby-boomer a eu son heure ; nous faisons face à un avenir d’extrémisme nu.