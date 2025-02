La police est un métier riche en acronymes. Parmi les agents, le plus populaire est « TJF » — « Le boulot est foutu ». Les officiers supérieurs ont longtemps considéré ce cynisme comme de simples plaintes de la base. Après tout, la police n’a jamais bénéficié de relations industrielles harmonieuses. Les agents de première ligne ne peuvent pas faire grève, et le personnel de soutien qui le peut est actuellement en grève pendant deux semaines parce qu’il ne peut pas travailler depuis chez lui. Mais depuis le scandale des gangs de viol, il est devenu clair que la décomposition va bien plus loin que des querelles sur les conditions de travail, sans parler des perennials de la corruption ou du racisme.

Parlez aux officiers, et il y a vraiment un sentiment de « fin des temps » dans les postes de police à travers le pays. Si, pour le dire franchement, nous avons échoué les victimes de Rotherham et Telford et d’une centaine d’autres endroits de manière aussi catastrophique, comment pourrions-nous jamais nous rétablir, que ce soit professionnellement ou dans notre relation avec le public ? La réponse doit commencer par une réforme. Non — pas un autre rapport, mais un changement véritable, une révolution à la Trump qui coupe la paperasse, partout, de la loi au leadership, qui ensemble peut effacer 30 ans d’échecs et enfin construire un service adapté au 21e siècle.

Les dernières décennies ont été torrides pour la police britannique. L’austérité a conduit à une chute des effectifs, et à une crise de recrutement et de rétention. L’obsession du service pour la DEI a impressionné les activistes, mais n’a conduit à aucune amélioration discernable des performances. Puis est venu le Covid, présentant la police comme des complices du gouvernement. Pendant ce temps, le public s’est lassé de l’autoritarisme autour des incidents de haine non criminels, surtout avec la quasi-décriminalisation du vol, et après que Sarah Everard a été assassinée par un agent en service.

Au milieu de toute cette décomposition, il vaut sûrement la peine de se demander : à quoi sert réellement la police à notre époque ? C’est une question qui semble dérouter le ministère de l’Intérieur, le Collège de la police, les commissaires de police et de criminalité et le Conseil national des chefs de police. La troisième loi de la politique de Conquest me vient à l’esprit ici : la manière la plus simple d’expliquer le comportement de toute organisation bureaucratique est de supposer qu’elle est contrôlée par ses ennemis. C’est un terme surutilisé, mais il est impossible d’éviter le « Blob » ici aussi. Passez du temps dans la police britannique et vous verrez ce que je veux dire : l’égoïsme, la lenteur, la pensée de groupe, même lorsque la confiance s’effondre et que la criminalité explose.

Une fois que vous saisissez ce fait de base, il est plus facile de concevoir une solution : une insurrection à la Musk, avec une tronçonneuse à la Milei, contre des patrons complaisants. En termes pratiques, je commencerais par une large Commission royale sur la police. C’est sûrement nécessaire, et pas seulement parce que la dernière remonte à 1960. Les enquêtes publiques turbo-chargées, les Commissions royales sont indépendantes et inconfortables pour les puissants.

Que conclurait cette Commission royale fantasmée ? En premier lieu : que la police doit faire moins, mais mieux, et se concentrer sur sa mission principale de lutte contre la criminalité et de maintien de la paix. Cela inverserait le déclin vers un modèle de « police de travail social », où les agents s’occupent des problèmes de santé mentale, des sans-abri et des services pour la jeunesse. La police, pour être juste, commence à s’attaquer à certains des problèmes. Pourtant, en parlant aux agents sur le terrain, les soi-disant « principes de précaution » signifient qu’ils sont encore régulièrement détournés de leurs fonctions essentielles. C’est avant même que nous abordions la question de l’ordre public et des manifestations, un autre drain sur les ressources.

De là, notre Commission espérerait probablement se lancer dans une frénésie à la DOGE. D’une part, nous avons besoin de moins de forces (il y en a actuellement 43 en Angleterre et au pays de Galles) mais avec des commandants locaux bénéficiant de beaucoup plus de subsidiarité. Les forces collaborent déjà discrètement via des « partenariats stratégiques », ce qui signifie collaborer sur des choses comme la lutte contre la criminalité organisée. Le génie de cet arrangement pour les chefs de police ? Cela ne menace pas le modèle des 43 forces, ce qui signifie que les postes d’officiers supérieurs sont préservés. Alors passez-moi la tronçonneuse : la technologie moderne permettrait facilement à la police locale de fonctionner sans plusieurs niveaux de gestion. Pendant que nous y sommes, le nombre d’agents devra également être réexaminé. Le cas de Norfolk est instructif : le chef de la police est contraint d’embaucher des policiers plutôt que du personnel administratif en raison d’un diktat central, l’obligeant à utiliser des policiers comme personnel administratif.

Lorsque Toby Young a d’abord introduit les Écoles libres, je me suis demandé ce que ce serait si le ministère de l’Intérieur permettait des Constabularies libres : des agents habilités à utiliser leur initiative et à être responsables des résultats. Cela, cependant, nécessiterait que des policiers technocrates renoncent au contrôle, ou en tout cas soient contraints de renoncer au contrôle. En l’état actuel des choses, la police est actuellement régie par des tableurs et des cartes de processus, pas par le bon sens et la discrétion. Virtuellement chaque fonction policière, des arrestations à l’enquête de base en passant par la protection, implique une politique écrasante, de la bureaucratie, des directives et des conseils, certains agents évitant même certaines tâches complètement.

Ensuite, il y a la loi et la procédure. C’est le système d’exploitation de la police — qui, au risque de révéler mon âge, ressemble à Windows NT 3.1. La loi, pour des raisons compréhensibles, avance à un rythme glaciaire. Malheureusement, la société moderne avance à la vitesse d’un guépard. Ajoutez à cela l’héritage maladroit de Blair, un hybride de droit commun embrouillé avec des lois de style continental, et un cadre basé sur les droits conçu par une cabale d’avocats londoniens, et vous avez une recette pour le désastre. À moins, bien sûr, que vous ne soyez un avocat payé à l’heure.

Par conséquent, notre Commission royale notionnelle devrait envisager un grand feu de joie non seulement de paperasse, mais aussi d’une législation plus large. La police n’existe pas en isolation. Elle dépend, en réalité, de ses partenaires dans le système de justice pénale plus large : les tribunaux, la profession juridique, les prisons et les services de probation. La réforme pénale en est un exemple : l’establishment britannique de type fabien a une aversion traditionnelle pour l’incarcération. C’est regrettable, car cela fonctionne, comme tout policier (et, en effet, criminel) vous le dira.

Quand je dis que cela fonctionne, je veux dire que c’est un moyen efficace d’offrir un répit aux victimes de la classe ouvrière dans des communautés ravagées par la criminalité. Celles-ci, trop souvent, se retrouvent en bas des priorités policières. Étrangement, personne n’écoute les policiers, malgré le fait qu’ils soient l’une des rares professions avec lesquelles les criminels parlent franchement. Après des centaines d’heures à écouter des criminels, parfois en surveillant des enregistrements audio clandestins de leurs conversations, je peux vous assurer que la « fraternité criminelle » méprise totalement les cœurs saignants qui dirigent notre système de justice pénale.

Ensuite, il y a le gorille de 500 livres avec un casque de gardien : le leadership. Passez-moi une douzaine de tronçonneuses. Après les services Macpherson, désespérés d’effacer la tache du racisme institutionnel, étaient particulièrement vulnérables aux effets insidieux de la politique de justice sociale. Et ainsi, un cadre de chefs de police querelleux a fait passer la police d’une organisation avec des problèmes de race à — une organisation avec des problèmes de race encore plus complexes. Des programmes DEI aux allégations de police à deux vitesses, les officiers supérieurs se sont adonnés à une orgie de signalement de vertu sans signification. Pourquoi ? Pour s’intégrer à la culture politique dominante, celle dans laquelle l’avancement dépend de la conformité idéologique. Oui, la « culture de la cantine » de l’humour de garçon est morte. Maintenant, cependant, il y a des salles de prière non confessionnelles et des « bases de patrouille » sans âme à la périphérie des zones industrielles. Pendant ce temps, les nouveaux quartiers généraux sont remplis de chasseurs de promotions portant des cordons arc-en-ciel.

Ce serait un certain réconfort si mes opinions n’étaient que les grognements d’un bûcheron désillusionné. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Il y a, cependant, de l’espoir. La police a démontré une capacité à pivoter. À se plier au vent. Si la volonté politique existe, la police changera en conséquence, ne serait-ce que pour des raisons de préservation de soi. Ce qui me ramène à mon point sur l’administration actuelle. Malheureusement, Sir Keir Starmer me semble être la Troisième Loi de Conquête incarnée. Alors pourquoi ne pas parachuter une nouvelle génération de leaders, vous entends-je demander ? Ils ont essayé cela : il n’y a guère d’intérêt à avoir des leaders seniors d’entrée directe s’ils sont recrutés dans la même cohorte de la fonction publique responsable de toute cette pourriture.

Quel est le chemin à suivre ? Les manifestes des partis sur la loi et l’ordre lors de la dernière élection étaient peu inspirants, juste des platitudes sur les policiers sur le terrain et le fait d’être ferme sur la criminalité. Ferme sur la criminalité ? Le de plus en plus ridicule College of Policing a une vision pessimiste de la police de « tolérance zéro », même si elle est détestée par de nombreux universitaires pour des raisons idéologiques (ce qui est dommage, car cela fonctionne). Comme chaque autre partie de l’État britannique, en résumé, les souhaits de nos représentants élus passent au second plan par rapport à la fonction publique et aux groupes d’intérêts spéciaux. La réforme, de manière intrigante, a offert un petit rayon d’espoir, promettant de se débarrasser du College. Étant donné que de nombreux flics s’y réfèrent comme à « Poudlard », vous pouvez imaginer comment ils se sentiraient s’il disparaissait.

Pas que tout cela soit facile. Mis à part tous ces réactionnaires boudinés, réformer une force de police est comme changer les roues d’un train en marche : vous ne pouvez pas simplement l’arrêter pendant que vous le réparez. Plus précisément, un changement significatif implique de renverser le règlement politique et culturel existant. Et un gouvernement de gauche — par lequel je veux dire la gauche de Highgate, pas celle de Hartlepool — est-il susceptible d’accepter le défi ?

Au-delà de cibler les émeutiers « d’extrême droite » et les affichages sur Facebook, la réponse est évidemment non, même qu’un rapport commandé par le Home Office sur les troubles suggère que de larges segments de l’establishment britannique se complaisent dans des clichés sur les « comportements préoccupants ». Même le public lui-même est un obstacle potentiel ici : nous aimons en principe une police robuste, jusqu’à ce que nous soyons réellement soumis à une police robuste. Rappelons-nous simplement le spectacle de clown des décisions du Bureau indépendant de la conduite policière (IPOC), sans parler de l’adage selon lequel un conservateur est un libéral qui a été agressé, et un libéral est un conservateur qui a été arrêté.

Cependant, avec des agents de police de plus en plus chargés de servir une société de plus en plus balkanisée, sans parler de la montée de l’anarcho-tyrannie dans les villes et les communes, peut-être n’avons-nous plus le luxe d’être contrôlés par consentement, que ce soit avec des tronçonneuses réformées ou non. Pendant ce temps, la question se pose : que se passera-t-il lorsque la prochaine catastrophe arrivera enfin, inévitablement ? Je soupçonne que les agents derrière les boucliers anti-émeute offriront une réponse familière : TJF.