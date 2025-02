Ayant gagné le respect de MAGA pour le Brexit, la Grande-Bretagne était en position idéale pour exploiter le changement dans l’ordre mondial annoncé par Trump 2.0. Après tout, la Grande-Bretagne post-Brexit a rompu avec le mondialisme bien avant que JD Vance ne vienne l’enterrer à Munich. La nouvelle doctrine du gouvernement travailliste de « réalisme progressif » était destinée à anticiper un tel monde, combinant un pragmatisme lucide avec un attachement aux valeurs libérales. Mais jusqu’à présent, les politiciens britanniques ont décidé de continuer à avancer à l’aveuglette, rejetant l’opportunité d’une plus grande indépendance.

Les discussions au Royaume-Uni portent désormais sur le réarmement et la conscription, alors que l’avenir de Kyiv est contesté de loin. La Grande-Bretagne est entraînée dans des plans pour une Europe post-américaine, avec des suggestions d’une « force de réassurance » anglo-française pour superviser toute ligne d’armistice en Ukraine. Il y a aussi des murmures selon lesquels le Premier ministre Keir Starmer et la Chancelière Rachel Reeves vont imposer l’austérité et des hausses d’impôts afin d’augmenter les dépenses de défense du pays. Le public britannique est largement favorable, pour l’instant, à l’envoi de troupes pour soutenir l’effort de guerre ukrainien, 58 % s’accordant sur la nécessité d’envoyer des forces de maintien de la paix lors d’un sondage le mois dernier. Mais de telles attitudes sont invariablement remises en question lorsque la réalité de la mesure — et l’état de notre armée appauvrie — se met en lumière.

Depuis l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, le soutien à l’Ukraine a été une affaire bipartisane en Grande-Bretagne. Boris Johnson, l’ancien Premier ministre conservateur qui a supervisé le retrait de l’UE, a abandonné une réunion de parti pour visiter Kyiv en juillet 2022. Starmer, un farouche opposant au Brexit, n’a pas été moins vocal dans son soutien à Kyiv. Avec des souvenirs populaires persistants de la guerre froide alimentés par un flux constant de gangsters russes malveillants à la télévision, une montée du soutien populaire pour l’Ukraine a aidé à masquer la plus grande ligne de faille de la politique britannique moderne : le Brexit.

Alors que les deux côtés de la fracture du Brexit ont pu se rencontrer au milieu, aucun n’a eu à affronter la véritable question de la politique : quel était l’intérêt national de la Grande-Bretagne dans le conflit ? Quel intérêt était servi en soutenant l’Ukraine ? Si rien d’autre, le Brexit a mis en avant les questions de l’avenir et des priorités de la Grande-Bretagne au premier plan de notre vie politique. Pourtant, aucun des deux côtés n’a pu donner une réponse nationale convaincante sur pourquoi la Grande-Bretagne devrait soutenir l’Ukraine. Alors que cette question restait sans réponse, la Grande-Bretagne envisage maintenant d’envoyer des troupes qu’elle peut à peine se permettre de retirer de son armée sévèrement sous-équipée pour occuper des fossés gelés dans le Donbass et patrouiller en mer Noire.

À ce jour, les libéraux britanniques ont continué à utiliser la guerre en Ukraine comme un moyen de revenir agressivement sur le Brexit. En affirmant que Trump flatte le dictateur russe en cherchant une fin négociée à la guerre, les mêmes personnes qui ont cherché à renverser le plus grand vote démocratique de l’histoire britannique se présentent maintenant comme des champions de la démocratie. Le leader des Démocrates libéraux, Ed Davey, a hier harcelé Nigel Farage pour « avoir “expliqué” » le rejet de Volodymyr Zelensky comme un « dictateur », après que le leader de la Réforme a dit que les remarques ne devraient « pas être prises littéralement ». Les parlementaires travaillistes ont également rejoint la mêlée en ligne, leurs tentatives de contraindre les électeurs populistes dans une nouvelle guerre froide démontrant que leur politique étrangère ne concerne pas vraiment la Russie ou l’Ukraine, mais plutôt la suppression de la dissidence en Grande-Bretagne elle-même.

La base de Farage est plus susceptible que ses homologues votant Tory ou Labour de favoriser une réduction du soutien à Kyiv. Un tiers des électeurs de Reform pensent que la Grande-Bretagne devrait réduire son aide à l’effort de guerre de l’Ukraine si Trump diminue les contributions américaines, contre 19 % des conservateurs et 15 % des électeurs du Labour. Le député du parti Rupert Lowe a hier fait écho à son leader en suggérant que Zelensky n’est pas, en fait, un dictateur, mais a ajouté que « Trump a raison. La guerre ne peut pas durer éternellement. Nous avons besoin d’un règlement à long terme acceptable pour toutes les parties concernées. » Le vice-leader de Reform, Richard Tice, pour sa part, a encouragé les nations européennes à « intensifier » leurs dépenses de défense.

Un dilemme se présente donc à Reform : maintenir des liens avec Trump et démontrer une différence tangible par rapport à la position « unipartite » sur l’Ukraine, c’est aussi risquer d’aller à l’encontre de ce qui reste une opinion populaire parmi le public britannique. Alors que l’ouverture des électeurs à une paix négociée a augmenté alors que la campagne de Kyiv a faibli, une pluralité souhaite toujours que l’aide soit fournie jusqu’à ce qu’une victoire ukrainienne puisse être atteinte après un retrait de Poutine.

Il convient de rappeler que la menace russe pour l’Europe — sans parler de la Grande-Bretagne — est essentiellement négligeable. En supposant que les négociations pour mettre fin à la guerre avancent, la Russie a remporté au mieux une victoire pyrrhique en Ukraine. Les estimations conservatrices des pertes russes s’élèvent à de nombreuses dizaines de milliers de jeunes hommes morts, dans un pays qui était déjà sur le point de s’effondrer démographiquement avant le conflit. L’objectif initial de Poutine de mettre en place un régime ami à Kyiv a déjà été abandonné en 2022, lorsque les milices ukrainiennes ont réussi à repousser une attaque d’élite des forces spéciales russes sur l’aéroport Antonov à Hostomel, près de Kyiv.

Les forces de Poutine ont très clairement eu du mal à occuper la partie russophone de l’Ukraine ; l’idée qu’elles vont maintenant envahir l’Europe est à peine croyable. Ce n’est que dans les fantasmes de colonels britanniques à la retraite écrivant pour le Telegraph, rêvant par procuration de chars Leopard balayant la steppe jusqu’aux portes de Moscou, qu’on pourrait imaginer une fin négociée à cette guerre comme une grande victoire pour la Russie. Pire encore, en présentant une fin négociée à une guerre sanglante de trois ans comme une capitulation face au Kremlin, les bombardiers de l’ordinateur portable de la Grande-Bretagne font le travail de Poutine pour lui, lui permettant de présenter une guerre mal gérée et coûteuse comme une grande et éprouvante victoire pour le peuple russe.

Et bien qu’une augmentation des dépenses de défense soit sans aucun doute meilleure pour l’industrie britannique que de poursuivre le Net Zéro, il convient de rappeler que la défense implique plus que de produire des armures et des obus : il faut aussi des gens pour se battre — et potentiellement mourir — avec ces armes. Et qui se battra une fois la guerre terminée en Ukraine ? Comme le montre un récent sondage montre, la génération Z — des électeurs en âge militaire — n’a aucune envie de se battre pour la Grande-Bretagne. Étant donné que l’identité nationale et le patriotisme ont été activement méprisés pendant des décennies comme politiquement toxiques pour la cause de la Grande-Bretagne mondialisée, et avec la polarisation ethnique due à la migration de masse croissante, il ne devrait guère être surprenant que la jeunesse multiethnique et multiculturelle de ce pays ait peu de désir de prendre les armes.

Les politiciens britanniques et européens ont pris le discours de Vance à Munich comme le signal de se réarmer. Pourtant, dans tout le tumulte d’être contraints de prendre la responsabilité de leur propre sécurité, ces mêmes politiciens ont manqué l’élément crucial de son discours : que la force nationale ne réside pas dans le redémarrage des chaînes de montage dans les usines d’armement, mais plutôt dans le renouvellement démocratique.