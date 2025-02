J’ai passé la semaine d’avant dernière sur une colline avec des jeunes à planter 12 000 jeunes arbres — des chênes et d’autres espèces de feuillus indigènes. Nous aidions à recréer un habitat vital perdu, le bois pâturé, qui sera un jour le foyer d’une multitude de choses sauvages, y compris mes vaches. De temps en temps, je vérifiais les nouvelles sur mon téléphone. Il se trouve que c’était l’une des semaines les plus folles de mémoire vivante pour quiconque se soucie de la campagne britannique.

Tout d’abord, Steve Reed, le secrétaire d’État à l’environnement, à l’alimentation et aux affaires rurales, a annoncé que son nouveau « Fonds de restauration de la nature » « accélérerait la construction de nouvelles infrastructures et de logements à travers le pays » et soutiendrait une troisième piste à Heathrow — le fonds fait partie d’un plan fou visant à prendre 150 décisions d’infrastructure d’ici la fin de ce Parlement, « tout en soutenant la récupération de la nature à grande échelle » !

Les écologistes partout ont été choqués par son audace. C’était du double langage orwellien des plus éhontés. Construire des routes, des maisons et des pistes est littéralement l’opposé de la restauration de la nature. Le problème n’est pas que nous n’ayons pas besoin de plus de projets d’infrastructure — nous en avons souvent besoin, mais jusqu’à présent, personne n’a prétendu qu’ils étaient « verts », ou que le financement environnemental devait être utilisé pour les accélérer.

C’est le même Steve Reed qui a échoué à fournir à des milliers d’agriculteurs la « transition verte » qui leur avait été promise, et a permis au Trésor de torpiller, ou de suspendre, plusieurs volets de financement environnemental pour les exploitations agricoles. Il semble que dans notre époque d’Austérité 2.0, le gouvernement ne peut pas payer les programmes environnementaux qu’il avait promis de financer il y a cinq ans.

Oh, et cette même semaine, Rachel Reeves a affirmé que les « chauves-souris et les tritons » freinaient la croissance économique, et que nous devrions vraiment être moins sensibles. Et que l’aviation est maintenant plus propre et plus verte, donc nous n’avons plus à nous en soucier — sérieusement, Rachel ? Le chancelier aime dire qu’elle prend des « décisions impitoyables » nécessaires. La question est de savoir si elle prend de bonnes décisions. Sa mission numéro un pour ce gouvernement est la « croissance » — et clairement, cela s’applique même à la politique environnementale. Que pourrait-il bien se passer de mal ?

Ensuite, Steve Reed est réapparu et nous a dit que nous devions avoir une « conversation nationale sur l’utilisation des terres ». Vraiment, Steve ? Que penses-tu qu’une conversation nationale va donner quand les grands pollueurs sont riches et puissants avec un accès direct à No. 10 ? Que penses-tu que les agriculteurs gallois ou de Cumbrie vont faire dans cette conversation ? Ce dont nous avons besoin à la place, c’est d’une conversation sur à quel point la politique environnementale est devenue corrompue, confuse et contradictoire, et à quel point nous avons peu de confiance dans le gouvernement maintenant.

« Ce dont nous avons besoin, c’est d’une conversation sur à quel point la politique environnementale est devenue corrompue, confuse et contradictoire. »

Jusqu’à présent, on nous avait assuré que nous étions « tous dans le même bateau » quand il s’agissait de lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité au Royaume-Uni. Je devrais peut-être changer mon régime alimentaire ou le type de voiture, mon système de chauffage domestique ou la façon dont je gère mes champs, mais c’était plutôt acceptable, car tout le monde faisait aussi sa part.

Mais récemment, cette solidarité a commencé à se fissurer. L’idée de réduire la consommation ne passe pas très bien auprès des électeurs, pour le dire gentiment. Donald Trump était à peine à la Maison Blanche depuis cinq minutes qu’il a dit aux Américains d’ignorer tout le catastrophisme climatique et d’embrasser l’énergie bon marché. « Forez, bébé, forez ! » a-t-il tonné.

Une rébellion similaire se déroule au Royaume-Uni. Il n’y a pas longtemps, presque tout le monde en politique britannique faisait semblant de croire qu’il fallait vraiment s’attaquer aux crises climatiques et de biodiversité. La mise en œuvre était souvent lente, avec des budgets ridiculement petits, mais au moins, cela semblait que nous essayions. Mais dans leur désespoir de croissance économique, la gauche, tout comme la droite, est maintenant en train de déchirer des normes environnementales et politiques auparavant sacrées.

Cependant, la « croissance » devrait-elle vraiment être notre seule priorité ? Le chancelier doit faire attention car le consensus vert des adultes est fragile. Résoudre de grands problèmes environnementaux est difficile, et la plupart d’entre nous ne veulent pas le faire. Donc, si nous avons l’impression que nous sommes tirés d’affaire, alors le projet pourrait s’effondrer assez rapidement.

En tant qu’agriculteur, je sais à quel point la politique environnementale peut être frustrante. Idéalement, les agriculteurs aimeraient draguer les rivières, arracher les haies et les arbres dans nos champs, et utiliser des engrais synthétiques, des pesticides et des herbicides. Tout cela maximiserait la productivité — et si la « croissance » était le seul but de nos exploitations, nous ferions tout cela et plus encore. Nous dégagerions les dernières forêts restantes et assécherions les dernières zones humides, et même récupérerions les estuaires et les marais comme nous l’avons fait autrefois pour nourrir la Grande-Bretagne. Mais nous savons que faire cela a transformé nos paysages agricoles en certaines des régions les plus appauvries en nature au monde. La vérité gênante et frustrante est que la croissance n’est pas la seule mesure qui compte.

Cependant, l’alternative — une croissance économique durable — est un travail difficile et compliqué. Non seulement nous devons penser à augmenter la productivité, mais nous devons également prendre en compte les coûts environnementaux. Seuls des idiots peuvent crier « Forage, bébé, forage ! » ou « Labour, bébé, labour ! » comme si nous vivions dans un monde sans conséquences.

Une façon dont les économistes ont essayé de résoudre ce dilemme est le « compensation carbone ». C’est lorsque des individus et des entreprises investissent dans des projets environnementaux ailleurs — souvent dans des pays en développement — afin d’équilibrer leur propre empreinte carbone. Ils peuvent alors se vanter d’être « neutres en carbone ». En théorie, ce système permet la croissance tout en payant pour les dommages que nous causons à la nature. Mais c’est une idée terriblement défectueuse.

Lorsque nous acceptons le principe de la compensation, nous acceptons que le coût d’aider la nature à un endroit soit sa destruction à un autre. Cela signifie qu’une entreprise de combustibles fossiles peut soudoyer une organisation de protection de la faune ou une ONG pour verdir ce qu’elle fait en compensant ses crédits carbone. De cette manière, nous sommes tous complices de la destruction systémique du monde naturel.

La compensation crée d’énormes flux de capitaux (car les « crédits carbone » peuvent être échangés), mais elle est intrinsèquement malhonnête. C’est une ruée vers l’or alimentée par des mensonges — il s’agit de créer des chiffres à mettre dans un tableau de bord au siège afin de pouvoir prétendre que votre compagnie aérienne, votre centrale électrique ou votre supermarché est « neutre en carbone ». Naturellement, certaines bonnes actions seront réalisées avec une partie de cet argent de compensation, et de nombreux écologistes font de leur mieux. Mais au final, c’est un jeu de fumée et de miroirs, qui transforme les méchants en héros, et apaise la culpabilité et la responsabilité des riches.

C’est avant tout un jeu qui profite aux forces des riches et des puissants. Une nouvelle forme de féodalisme émerge maintenant dans la campagne britannique. Les grands propriétaires terriens, qui ont toujours méprisé leurs locataires et travailleurs, peuvent maintenant s’en débarrasser, laisser la terre à l’abandon et réclamer d’énormes sommes d’argent pour préserver la nature et compenser les émissions de carbone. Vous n’avez pas besoin d’être un écologiste qualifié pour mettre la main sur cet argent de compensation, juste d’un grand nombre d’acres, d’un bon discours, de quelques affirmations sur la « séquestration du carbone » ou le « gain de biodiversité » et d’un site web chic. Ces propriétaires terriens ont l’échelle nécessaire pour jouer le jeu — et ils préfèrent de loin avoir une expérience de safari derrière leur porte plutôt que des agriculteurs grincheux.

Ce que nous voyons est un système à deux vitesses de responsabilité envers l’environnement, avec les puissants et les riches bénéficiant d’un laissez-passer pour polluer parce qu’ils sont les miraculeux deliverers de la « croissance ». Cela est devenu un immense jeu de pouvoir (qui va empirer à cause des énormes besoins énergétiques de l’IA), dans lequel les riches apaisent leur culpabilité en rachetant tout le monde — y compris les agriculteurs, qui ne peuvent pas rivaliser. En effet, les paysages britanniques sont rapidement achetés par des propriétaires terriens riches et des grandes entreprises : plus de 40 % des terres achetées l’année dernière l’ont été par des non-agriculteurs. Et ils semblent avoir notre gouvernement dans leur poche. Ils murmurent à propos de la « croissance » et de la nécessité de déréglementation et soudain, le Parti travailliste devient leur animal de compagnie. Pendant ce temps, le reste d’entre nous est soudoyé et cajolé pour « compenser » leur désordre.

Un autre problème est que la compensation n’est rarement un échange simple. Un promoteur peut raser une forêt ancienne et payer pour qu’une nouvelle soit plantée ailleurs. Mais même si elle est deux fois plus grande, cette réplique de mauvaise qualité ne compensera pas vraiment leurs dommages. Le chêne ancien qu’ils ont abattu pour dégager de l’espace pour une nouvelle route aurait mis des siècles à pousser, et il aurait fait partie d’un écosystème ancien soutenant des centaines d’espèces de choses sauvages. La nouvelle forêt qu’ils plantent avec des protections en plastique est une création entièrement fausse qui prendra des décennies, voire des siècles, pour ressembler à ce qu’ils ont détruit. Et étant donné la logique de la compensation, quelqu’un d’autre détruira également cette nouvelle forêt avec le temps. Ce cycle se répétera jusqu’à ce que la nature soit poussée vers les terres de la plus basse qualité et que partout ailleurs soit du bitume, des logements et des centres commerciaux.

La pire chose à propos de la compensation, cependant, est qu’elle nous empêche de parler honnêtement des industries qui causent de réels dommages — brûler des combustibles fossiles ou utiliser des ressources naturelles finies. Elle nous permet de continuer à polluer sous l’illusion que tout va bien, et que la dette a été payée. Pourtant, déplacer les émissions d’un endroit à un autre, d’une usine à une forêt, ne réduira pas les émissions. Cela permet simplement aux grandes entreprises de continuer à polluer.

La solution, bien sûr, est que l’État paie pour la restauration de la nature, ou l’impose par la réglementation, afin que nous payions tous le vrai prix de la pollution et de la destruction de la nature. Mais être à court d’argent rend notre gouvernement désespéré et faible. Le projet de piste d’atterrissage de Rachel Reeves à Heathrow menace de créer tant d’émissions que toute la compensation que nous avons faite pendant des années sera inutile.

Je retournerai sur notre colline plus tard aujourd’hui, pour planter quelques arbres de plus, par pure obstination si rien d’autre. Dans un an ou deux, cet endroit sera différent, un pâturage boisé émergent avec beaucoup de fleurs sauvages. Productif, biodiverse et beau, un endroit autrefois brisé aidé à guérir. Du sommet, je peux voir à des kilomètres à travers le nord de l’Angleterre — un paysage désolé à moitié brisé qui pourrait être un mélange inspiré de restauration de la nature et de fermes familiales prospères. Un tel paysage serait plein d’emplois et produirait des aliments vitaux et précieux.

Nous devrions investir dans le travail de restauration de la campagne, non pas parce que cela verdit une autre chose industrielle laide ailleurs, mais parce que c’est un bon investissement en soi. Cela créerait quelque chose pour nous tous. Mais, il semble que nous ne sommes pas tous dans le même bateau : certains d’entre nous sont utilisés, et cela commence à ressembler à un effort vain.