La dernière série télévisée de Simon Schama, Histoire de nous, soulève un certain nombre de questions délicates — à commencer par son titre. La série réfléchit, entre autres, aux divisions de la société britannique et au rôle de la culture dans la tentative de les guérir. Mais l’histoire britannique est-elle vraiment aussi cohérente et continue que le mot « histoire » le suggère ? Et qui, exactement, est « nous » ? Cela inclut-il, par exemple, les nationalistes nord-irlandais qui vivent sous la souveraineté britannique mais ne se considèrent pas du tout britanniques ?

Comme la plupart des libéraux bien-pensants, Schama semble supposer que les divisions sont une mauvaise chose, ce qui est sûrement faux. Certaines formes de discorde sont certainement à regretter, mais d’autres ne le sont pas. Les travailleurs mal payés qui font grève contre des entreprises qui pourraient facilement les payer davantage suscitent des troubles, et c’est bien qu’ils le fassent. L’alternative à un tel conflit est le consensus, ce qui signifie que les travailleurs acceptent docilement ce qu’on leur donne, ce qui peut signifier à son tour qu’ils ont du mal à manger et à se garder au chaud en même temps.

Le conflit inquiète des gens comme Schama parce qu’il sape l’unité sociale. Mais aucune société n’a jamais été entièrement unifiée, et toutes les sociétés n’ont pas besoin de l’être. Toutes les civilisations ont été marquées par le choc de valeurs opposées et de formes de vie en conflit. Ce n’était pas, par exemple, comme s’il y avait une entité cohérente connue sous le nom de nation britannique qui a commencé à se désagréger peu après l’arrivée des premiers immigrants sur ses côtes. Les immigrants arrivent sur nos côtes depuis des siècles, y compris les Britanniques. Il est vrai que l’idée d’unité commence à prendre de l’ampleur avec la montée du nationalisme, mais le nationalisme en tant qu’idéologie à part entière n’a pas plus de deux siècles. Même lorsque vous pensez avoir atteint un état de concorde dans tout le royaume, des morceaux de la nation peuvent soudainement se révolter ou se détacher, comme l’Irlande l’a fait au début du siècle dernier.

Lorsque la cohésion a existé entre les gouvernants et les gouvernés, c’est souvent parce que ces derniers étaient trop faibles ou intimidés pour lutter contre les premiers. Il y a deux cents ans, lorsque les poètes et les politiciens louaient l’esprit d’unité qui émanait de la fierté pour l’Empire, la Grande-Bretagne était effectivement un État policier, équipé de lois draconiennes contre ceux qui volaient une poule et dédié à museler la dissidence et la liberté d’expression. Un peu plus tard, les Victoriens vivaient dans la peur constante de la révolution. Au début du 20e siècle, le gouvernement envoyait des canonnières dans la rivière Mersey avec leurs canons braqués sur un Liverpool potentiellement séditieux.

Dans tout cela, la culture n’avait pas beaucoup d’importance. Comme beaucoup d’intellectuels libéraux, Schama surestime son pouvoir politique. En fait, une grande partie de la plus belle culture littéraire du début du 19e siècle — des prophéties de William Blake à la polémique féroce de Shelley, la satire de Byron et les essais du magnifique William Hazlitt — était dédiée à attaquer l’État autocratique de Westminster, et non à guérir les blessures de la nation. Le rêve de la culture en tant que force unificatrice n’émerge que plus tard, dans les travaux d’auteurs comme Matthew Arnold et T.S. Eliot. Dans les premières décennies de l’industrialisme, les antagonismes sociaux et politiques étaient trop bruts pour que la fantaisie intellectuelle selon laquelle quelque chose connu sous le nom de culture pourrait les éloigner. La poésie n’était pas la réponse à Peterloo.

« La poésie n’était pas la réponse à Peterloo. »

Le problème, cependant, était que cette idée de culture allait plutôt trop loin. Elle semblait suggérer que les différences sociales réelles — être une femme plutôt qu’un homme, ou un propriétaire terrien plutôt qu’un laveur de vitres — n’avaient pas vraiment d’importance. Et cela était plutôt plus pratique pour les hommes et les propriétaires terriens que pour les femmes et les laveurs de vitres. Tant que la culture nous rassemblait en esprit, nous pouvions rester les gens mutuellement hostiles et largement inégaux que nous étions en réalité. La culture semblait faire toute la différence, et pourtant ne faire aucune différence du tout.

Dans ce sens, il ressemblait aussi à la religion. Il représentait un terrain d’entente sur lequel nous pouvions nous rencontrer purement en tant qu’êtres humains, suspendant pendant un moment magique tout ce qui nous divisait. Mais cela rendait notre humanité commune semblable à quelque chose d’impossible à concrétiser et d’impalpable. Cela contournait nos différences concrètes plutôt que de travailler à travers elles. En tout cas, la culture n’était guère un terrain d’entente en réalité. Au contraire, sa répartition au sein de la population a toujours été remarquablement inégale. En ce sens, c’était moins un consensus spirituel qu’un champ de contention. La culture de la cour et la culture populaire n’avaient jamais constitué une unité exacte.

Il y avait d’autres problèmes également. D’une part, il était difficile de croire que la poésie et la peinture représentaient l’apogée de l’existence civilisée, surtout quand on regardait les carrières louches de plus d’un poète et peintre. D’autre part, n’y avait-il vraiment aucune valeur à trouver en dehors des arts, dans l’amour sexuel, la communauté humaine, l’éducation des enfants, la transformation politique ? Malgré son ton élevé, n’était-ce pas un vol désespérément aliéné de la part d’hommes et de femmes privilégiés trop dissociés du monde quotidien pour le voir comme autre chose que uniforme et banal ? Le concept de « masses » allait bientôt émerger, qui, comme le souligne Raymond Williams dans Culture and Society, est simplement une manière externe de voir la plupart des autres personnes. Je ne fais pas partie des masses, et mes amis ou ma famille non plus, mais tout le monde d’autre l’est.

Cela soulève une autre question. Avec l’idée des masses est venue la notion de culture de masse, notamment avec la naissance du journal à grande circulation. Des dernières décennies du 19ème siècle jusqu’à environ 1920, il y a eu une grande expansion de la presse populaire. Les propriétaires de journaux profitaient des changements éducatifs, qui avaient donné naissance à un lectorat de masse alphabétisé mais pas très éduqué. En 1900, le Daily Mail récemment fondé atteignait presque un million de lecteurs. Cette même période a également vu l’arrivée du cinéma, de la radio et de la musique enregistrée. Quelque chose d’extrêmement important s’était produit dans la culture, qui incluait désormais le Mirror ainsi que Michel-Ange. Elle avait été intégrée dans la civilisation très mécaniste et axée sur le profit qu’elle était censée réprimander. La culture elle-même était divisée entre haute et populaire. Elle ne pouvait plus fournir un modèle de solidarité spirituelle, si tant est qu’elle l’ait jamais fait.

Il y a aussi, cependant, la culture dans son sens plus large, comme un mode de vie entier. S’il y a une haute culture, il y a aussi une culture gay, jamaïcaine, mancunienne, policière, de plage, géordie et d’élevage de pigeons. À notre époque, le concept de culture a été pluralisé. Loin de représenter une humanité commune, il reflète une diversité d’intérêts et d’identités. La culture a évolué d’un idéal d’unité à un champ de division. Certains conflits politiques se déroulent aujourd’hui comme des questions d’identité culturelle. Loin de fournir de la cohésion, la culture est devenue une partie du problème. Elle peut être encore plus contentieuse que la politique, puisqu’elle implique la question sensible de qui l’on est.

Il y a donc deux inconvénients majeurs dans le cas de Simon Schama. L’un est que la culture dans le sens étroit des arts n’a jamais été une grande source de cohésion sociale. En tout cas, la fonction de l’art est tout autant de blesser, de confronter et de diviser que de rassembler. L’autre difficulté est que certains conflits sociaux sont simplement essentiels, et ne peuvent être résolus que par un côté gagnant et l’autre perdant, ce qui n’est pas tout à fait ce que les libéraux aiment entendre. Résoudre l’antagonisme entre l’esclave et le propriétaire d’esclaves est connu sous le nom de se débarrasser du propriétaire d’esclaves. Il en va de même pour les démocrates et les tyrans ou les conducteurs de bus noirs et les suprémacistes blancs. Ce serait gratifiant s’il y avait un terrain d’entente entre eux — un semi-suprémacisme, peut-être ? — mais il n’y en a pas. La vérité ne se trouve pas toujours au centre. Rassembler les gens n’est pas toujours un mouvement positif.

Et bien que la culture puisse aider à modifier la conscience des gens, elle ne changera rien aux inégalités matérielles et aux exclusions sociales qui sous-tendent tant de violences politiques. Ces choses font partie d’un système, et les libéraux trouvent l’idée d’un système plutôt désagréable. Cela sent trop la rigidité et la pensée totalitaire. C’est dommage, car sans saisir les divisions sociales dans ce contexte, elles resteront obstinément non résolues, peu importe la culture que vous y appliquez.