Il n’est pas nécessaire de chercher loin pour discerner une atmosphère révolutionnaire dans l’Ouest actuel. La tempête de décrets exécutifs de la nouvelle administration Trump ressemble moins à un transfert de pouvoir qu’à une forme de changement de régime étonnamment sans effusion de sang, dans laquelle les soutiens de l’Ordre international libéral de l’Amérique à l’étranger, et le progressisme néolibéral qui le soutenait à domicile, sont démantelés un par un. Avec le nouveau régime qui désétablit l’USAID et met en lumière son soutien artificiel à la doctrine progressiste à travers le monde, financé par le contribuable américain, nous voyons Washington démanteler le fonctionnement de son propre empire et les exposer au mépris du monde. Les États-Unis font exploser leur propre ordre et le remplacent par un autre, qui n’a pas encore révélé toute sa nature. Les signifiants de la rupture idéologique totale arrivent maintenant si rapidement, s’accumulant les uns sur les autres, qu’il est difficile de suivre : comme les administrateurs du régime déchu de l’Amérique, nous nous sentons désorientés par le rythme du changement.

L’interview de Fox News avec le secrétaire d’État américain, Mark Rubio, dans laquelle il a déclaré « ce n’est pas normal que le monde ait simplement un pouvoir unipolaire… c’était une anomalie », est un de ces tournants historiques, presque perdu dans la profusion même d’événements dramatiques. Comme l’a déclaré Rubio, en rejetant la doctrine Biden des États-Unis comme pouvoir indispensable, garant de la démocratie mondiale, l’ère hégémonique de l’Amérique « était le produit de la fin de la guerre froide, mais finalement vous alliez revenir à un point où vous aviez un monde multipolaire, avec plusieurs grandes puissances dans différentes parties de la planète ».

Plutôt que de se poser en opposé moral et stratégique, l’Amérique devient de plus en plus semblable à la Chine et à la Russie — une grande puissance régionale dont l’art de gouverner est de plus en plus amoral et purement intéressé. Les critiques du discours moral avec lequel l’Amérique post-guerre froide a masqué sa quête de domination mondiale vont bientôt expérimenter l’idéologie successeur de Washington comme menaçante d’une manière différente. Là où l’administration Biden a échoué à vivre selon sa propre moralité proclamée à Gaza — la guerre là-bas était autant une entreprise américaine qu’israélienne — le plan de Trump pour dépeupler et annexer Gaza comme une station balnéaire clinquante Outremer ne tient absolument pas compte des droits de l’homme, tels qu’ils ont été historiquement compris. Même pour les critiques réalistes du libéralisme international, c’est une proposition si en dehors du cadre moral du monde que nous avons connu qu’elle pourrait tout aussi bien venir d’une intelligence extraterrestre. Menacer le Danemark au sujet du Groenland, et le Canada avec l’annexion, la nouvelle Amérique est une puissance révisionniste tournant sa force contre les États clients qu’elle flattait autrefois avec la fiction qu’ils étaient des alliés. Il ne suffit pas à Trump d’exercer une pression sur des dirigeants comme Trudeau : ils doivent aussi être humiliés, en tant que symboles d’un ordre rejeté, aussi soudainement dépassés par l’histoire que les eunuques de la cour envoyés en exil avec le dernier sultan ottoman. Trudeau, et nos propres équivalents européens, représentent simplement les élites excédentaires d’un ordre politique éteint.

Nous voyons un équivalent local du choc et de la trahison de Trudeau chez nos propres élites excédentaires, représentées par Alastair Campbell et Rory Stewart observant avec horreur sur leur podcast que les forces armées britanniques, par conception, ne peuvent fonctionner que comme auxiliaires d’un États-Unis qu’elles considèrent désormais avec anxiété. Campbell, qui a entraîné la Grande-Bretagne dans la désastreuse guerre américaine en Irak, et Stewart, qui a servi comme administrateur colonial américain infructueux dans la même guerre, ont tous deux appris tardivement qu’il y a un revers à rendre votre nation dépendante des caprices d’un maître impérial. Leur situation est existentielle : l’appareil politique et de sécurité de la Grande-Bretagne est trop étroitement intégré dans l’empire américain pour que la classe compradore locale prenne le risque d’une rupture totale, et pourtant l’art de gouverner et l’idéologie de l’État successeur de Washington sont moralement et politiquement inacceptables pour nos dirigeants, échoués par les marées changeantes de la métropole impériale. Le résultat, presque certainement, sera une turbulence intérieure.

Le sociologue allemand Wolfgang Streeck observe dans son récent livre, Taking Back Control ?, que, bien que l’ordre néolibéral engendré par le moment unipolaire de l’Amérique soit désormais fermement mort, nous habitons encore un « interrègne » politique, selon les termes de Gramsci, où son ordre successeur, quel qu’il soit, n’a pas encore révélé son visage : « une situation transitoire sans fin prévisible et avec une sortie ouverte. » En examinant la politique des années 2020, où les gardiens de l’ancien ordre avaient perdu la foi de leurs électeurs et refusaient toujours de renoncer à leur pouvoir, Streeck suggère que « la situation rappelait la définition de Lénine d’une ‘situation révolutionnaire’ : ‘quand les “classes inférieures” ne veulent plus vivre à l’ancienne et les “classes supérieures” ne peuvent plus continuer à l’ancienne.’ »

Il n’est pas difficile, après tout, de discerner un état d’esprit similaire, de plus en plus en colère et presque révolutionnaire en Grande-Bretagne. Les émeutes qui ont marqué l’entrée du Parti travailliste au pouvoir ont donné le ton de son mandat : le gouvernement est constamment en train de gérer des crises, incapable de financer les grands projets d’infrastructure qu’il avait promis dans l’opposition et contraint à adopter des postures de plus en plus absurdes et autoritaires — comme envisager d’émousser les couteaux de cuisine — pour réprimer une colère populaire latente. Un état d’urgence, suggère Streeck, s’est développé dans l’Occident post-Covid ; un état reposant sur des dons fiscaux tirés d’une dette publique en pleine expansion pour éviter l’effondrement, tout en cherchant désespérément de nouvelles sources de prospérité pour équilibrer les comptes et prolonger sa légitimité populaire. Pourtant, cela ne peut être qu’un état transitoire, note Streeck, « pas un ordre social, comme le néolibéralisme aspirait à l’être, mais une condition de désordre ». L’Amérique a peut-être avancé, mais nous en Grande-Bretagne sommes toujours piégés dans cet interrègne long et désordonné.

Si l’ordre qui naît maintenant à Washington est l’état successeur de l’ère unipolaire de l’Amérique, tout ce qui suivra ici sera l’état successeur de la nouvelle Grande-Bretagne établie par Blair en 1997, en tant que notre franchise provinciale de l’impérium mondialisé désormais disparu. La Grande-Bretagne des années 90, la forme terminale de l’état social-démocrate établi en 1945, est aussi étrangère et peu appétissante pour nos dirigeants que l’ordre de remplacement qui se lève maintenant à travers l’Occident. Si ardemment nos dirigeants ont plongé la Grande-Bretagne dans le monde sans frontières de la mondialisation que la Grande-Bretagne de Blair — un État-nation nord-ouest européen plus ou moins homogène noté par des spécialistes académiques comme le premier « pays à zéro immigration » de l’Occident n’est pas seulement méconnaissable, mais même dire qu’elle était préférable à son remplacement est considéré comme extrémiste.

Tout comme le nouveau régime de Trump renie son prédécesseur, notre actuel Westminster a renié les valeurs de son prédécesseur des années 90, la Grande-Bretagne de Britpop et de l’Euro 96, comme quelque chose d’entièrement inacceptable — même si une grande partie du pays s’en souvient simplement comme de chez soi. Les « valeurs britanniques » invoquées par le Parti travailliste à partir de rien pour gérer sa nouvelle expérience sont simplement le manuel de règles pour une politique mondialisée et multiculturelle qui n’existe plus. Le cosmopolitisme imposé par l’État, de haut en bas, qui est depuis devenu l’idéologie de Westminster a vu son étoile polaire éteinte à la source à Washington. Et pourtant, nos dirigeants s’accrochent toujours à un projet mort, avec Starmer et le procureur général, Lord Hermer, faisant des offres extravagantes du territoire d’outre-mer restant de la Grande-Bretagne pour apaiser un dieu exigeant, le droit international, qui n’existe tout simplement pas, et avec l’engagement unilatéral parallèle vers le Net Zéro. Isolés par l’histoire, nous sommes maintenant piégés en essayant d’implémenter la mondialisation dans un seul pays, le coin perdu de Transnistrie par rapport au régime impérial disparu de l’Amérique.

Il y a une tendance chez la jeune droite britannique, représentative d’une génération de plus en plus désenchantée par la démocratie libérale, à satiriser la Grande-Bretagne créée par Blair et considérablement amplifiée par ses successeurs conservateurs, comme « le YooKay ». Cet État successeur à la Grande-Bretagne de la mémoire récente est aussi aliénant dans son étrangeté et sa misère, superposés à un tissu urbain reconnaissable, que la Grande-Bretagne proche du futur dans Children of Men dont elle ressemble de plus en plus. Il y a sûrement peu de nationalismes qui considèrent leur propre État notional comme une source d’aliénation et un objet de dérision, mais c’est la menace que le Parti travailliste est contraint de réprimer pour sa propre survie. Les décennies depuis la fin de la guerre froide ont été gaspillées, entraînant le pays dans une longue impasse, et pourtant l’État britannique ne peut ni admettre ses erreurs ni gérer leurs conséquences.

Comme l’observe Streeck à propos des États d’urgence de l’Occident : « tout cela s’additionne à une crise de légitimité politique, avec des luttes intenses sur rien de moins que les fondements constitutifs de l’ordre politique. » Pour qui l’État britannique est-il maintenant ? Quel est son but, sinon de maintenir en vie l’ordre perdu de l’ère mondialisée aussi longtemps que possible ? L’État britannique de 1997 semble palpablement se désagréger : que le remplacera-t-il, et quand ?

Depuis le Brexit, l’électorat britannique cherche désespérément une réforme totale, amenant les partis héritiers de l’État britannique d’après-guerre au pouvoir avec des majorités dramatiques et les détruisant immédiatement, comme des rois sacrés rituels élevés au pouvoir uniquement pour être sacrifiés afin de restaurer le royaume. Les conservateurs ont été amenés au bord de l’extinction ; le Parti travailliste semble prêt à les suivre dans l’oubli ; en l’état, bien que cela aurait semblé inimaginable il y a quelques années, le gouvernement suivant le plus probable semble de plus en plus être le parti qui, de manière significative, a choisi de se nommer Réforme. Que Réforme puisse elle-même survivre à l’humeur populaire volatile est une autre question. Essentiellement des conservateurs des années 90, aussi attachés à l’atlantisme de droite que le Parti travailliste l’était à son équivalent progressiste, Réforme aura du mal à délimiter l’espace pour une politique d’intérêt national britannique, distincte des exigences d’un hégémon en déclin qui peut être un allié imprévisible par moments, mais qui n’est certainement pas un ami.

Le deuxième plus grand parti en Écosse et au Pays de Galles ainsi qu’en Angleterre dans son ensemble, Réforme reflète, en partie, un nationalisme britannique naissant qui, largement de manière inconsciente, se dresse contre l’État actuel de Westminster. Pourtant, il est difficile de croire que Farage comprend pleinement, ou peut remplir le rôle que l’histoire a préparé pour lui, en annonçant l’État successeur à la nouvelle Grande-Bretagne de Blair. Comme la France ou l’Allemagne, la Grande-Bretagne pourrait simplement devenir ingouvernable, à la dérive sur des forces historiques qu’elle ne peut contrôler.

Quoi qu’il en soit, la victoire du nouvel État successeur américain de Trump n’est pas garantie ; il pourrait encore s’effondrer dans le chaos, comme la plupart des révolutions le font. Il est futile de prédire l’issue de tout cela. Toujours piégés dans l’interrègne, nous existons dans un état d’irréalité politique, déchirés entre le retour à une Grande-Bretagne qui n’existe plus, et le fait d’embarquer sur une nouvelle route, encore inexplorée, dont la destination finale est inconnue. Alors que le monde se redessine sous une forme méconnaissable, la vie politique britannique est devenue un rêve sans fin et troublant dont nous ne pouvons nous réveiller.