Le futur de la Grande-Bretagne sera-t-il décidé à Milton Keynes ? La Nouvelle Ville se trouve au cœur de ce qui est désormais appelé le Corridor de Croissance Oxford-Cambridge : une étendue agréable de la campagne anglaise sur laquelle le gouvernement espère construire une nouvelle Silicon Valley.

Les événements récents ont donné à ce projet une signification mondiale. Keir Starmer est maintenant le dernier anti-populiste debout. Son pari est qu’une augmentation soutenue des niveaux de vie peut arrêter la marée illibérale. Une grande partie de cela sera la croissance de nouvelles industries en Grande-Bretagne, telles que la technologie.

Beaucoup est donc en jeu. Si un secteur technologique britannique émerge ici, les récompenses matérielles seront énormes. Le « starmerisme » générera suffisamment de richesse pour devenir un modèle pour les forces établies partout — une aide et un réconfort tant pour les démocrates américains que pour le centre-gauche continental. Échouer, et l’anti-populisme commencera enfin à perdre ce qui a toujours été sa carte maîtresse rhétorique : qu’il est, prétendument, le côté de la modernité économique et du progrès matériel.

En réalité, la Grande-Bretagne devrait déjà avoir une Silicon Valley, et ce n’est que par un tournant lunatique de la roue qu’elle n’en a jamais acquis une. Le Royaume-Uni possède certaines des meilleures universités du monde, son premier ou deuxième centre financier, et suffisamment de pétrole et de schiste pour une abondance énergétique. Ce qui est censé être un pays de généralistes gesticulants est en fait le quatrième plus grand producteur de « licornes » (startups technologiques valorisées à plus d’un milliard de dollars). Il a été un leader précoce dans les ordinateurs personnels, et a récemment donné au monde le maglev, le graphène, le clonage de mammifères et Internet.

Tous les ingrédients, donc, pour un Microsoft britannique. Ou du moins un Novo Nordisk britannique. En effet, dans des conditions à peu près normales, l’un d’eux aurait presque certainement émergé. Alors pourquoi ne l’a-t-il pas fait ? Selon le récent document « Foundations » — écrit par un trio de penseurs YIMBY — le problème est triple. En résumé, la Grande-Bretagne a un système de permis de construire qui rend l’investissement physique presque impossible, un processus de conformité environnementale ridiculement compliqué, et les coûts énergétiques les plus élevés du monde développé. Nous pouvons inventer de nouvelles technologies, mais nous ne pouvons pas construire les usines ou les laboratoires où elles pourraient atteindre leur maturité commerciale. Et donc, sans la capacité de « s’échelonner » au Royaume-Uni, les inventeurs sont en train de faire flotter leurs entreprises ailleurs ou de les vendre à des acheteurs étrangers. Selon les mots des auteurs, « à un moment donné, il devient impossible de croître lorsque l’investissement est interdit ».

Cette situation a plusieurs causes — mais elles découlent toutes de la nature décentralisée du pouvoir au Royaume-Uni. « Processus » n’est pas tout à fait le mot. Au lieu de cela, ce que nous avons est un véritable libre pour tous juridique dans lequel les autorités locales et décentralisées, les organismes publics, les ONG et les tribunaux ont un droit de révision judiciaire et d’audit pratiquement illimité contre le gouvernement central. Des tribunaux qui peuvent arrêter le forage en mer du Nord d’un coup ; une planification économique régionale qui a tué l’industrie florissante des West Midlands ; des révisions judiciaires qui ont rendu les marchés publics ruineusement coûteux ; la nécessité d’un consentement local même pour des choses comme les réservoirs. La grande majorité des classes dirigeantes de la Grande-Bretagne ont une vision presque pré-moderne de l’État et de la société, dans laquelle le pouvoir élu est quelque chose à ignorer.

Le résultat est une société dans laquelle il est généralement convenu qu’un organisme comme la Royal Society for the Protection of Birds a un rôle presque constitutionnel, et où les tentatives de contourner l’OBR sont considérées comme un prélude à la dictature. Aujourd’hui, ce système de pouvoir décentralisé, toujours un obstacle majeur à la croissance, a manifestement commencé à consumer l’hôte. Non seulement il a privé la Grande-Bretagne d’une industrie technologique, mais il pourrait en fait provoquer un épuisement de l’eau potable d’ici le milieu de la prochaine décennie.

« Il est généralement convenu qu’un organisme comme la Royal Society for the Protection of Birds a un rôle presque constitutionnel. »

Le libéralisme économique en Grande-Bretagne a toujours été associé à la centralisation politique. Des choses comme l’Enclosure ont été réalisées par acte du Parlement, et Canary Wharf a été construit par le fiat de la Docklands Development Corporation — qui a reçu des pouvoirs presque dictatoriaux sur la péninsule de l’Isle of Dogs. Le thatchérisme, entre autres choses, signifiait révoquer le droit des syndicats d’être consultés sur la politique économique. Nous avons maintenant besoin de quelque chose de similaire — un renouveau de l’autorité exécutive et parlementaire contre les tribunaux, les quangos et les ONG.

Nous ne sommes pas susceptibles d’en obtenir un de sitôt. Plus que tout, le starmerisme est une défense de cette Grande-Bretagne décentralisée. Ce que représente le starmerisme, c’est l’anti-politique vulgaire qui a été en gestation en Grande-Bretagne depuis les années de New Labour, qui voulait défendre un ensemble particulier de bigoteries morales sur les droits de l’homme contre des majorités électorales, et a donc dévolu des pouvoirs substantiels loin de Westminster. Ils ne faisaient pas confiance au pouvoir, de peur que quelqu’un ne l’abuse, et ont donc mis en place un système où personne ne pouvait l’exercer ; le résultat a été une oligarchie sans tête dans laquelle la responsabilité n’était attribuée à personne. La conséquence de cette dépolitisation générale a signifié qu’en 2016, les classes dirigeantes d’Angleterre ont reçu le choc de leur vie avec le Brexit, qui visait à concentrer l’autorité à Westminster. Cette expérience leur a donné une horreur durable de toute forme de centralisation, qu’ils voient maintenant simplement comme une attaque populiste contre la démocratie libérale et l’état de droit. La rencontre avec le populisme les a amenés à désespérer de la politique dans son ensemble, et le starmerisme est maintenant leur instrument pour l’abolir substantiellement. Rachel Reeves, par exemple, a fait un défilé pour essayer de promouvoir la croissance — mais a maintenant largement abandonné le contrôle de sa propre politique fiscale à l’OBR.

Ces engagements anti-populistes suivront les pas de la Silicon Valley britannique. Elle peut être construite, mais pas sans une attaque contre ces mêmes institutions — les tribunaux, les quangos, les autorités locales — que Starmer a fait de sa mission de vie de défendre. Starmer et Reeves ont annoncé des changements à la révision judiciaire, assoupli les règles concernant le développement près des gares, et se sont opposés à des projets comme le tunnel pour chauves-souris de 100 millions de livres. Ce qu’il faut retenir, cependant, c’est que chaque gouvernement en mémoire vivante a critiqué les fonctionnaires, les avocats intrusifs, le système de planification et l’excès écologique. Ils peuvent limiter certains de ses excès les plus visibles, mais l’objectif principal de l’équipe Keir est de préserver ce système intact.

Mis à part ces mesures prévues, tout le reste concernant le starmerisme va dans la direction opposée, vers une diffusion encore plus grande du pouvoir. Il s’agit de déléguer davantage de prérogatives de Downing Street à des organismes comme l’OBR et Great British Energy. Il renforce le pouvoir des conseils juridiques de Whitehall sur les ministres, et est résolu dans sa défense du droit international — y compris des choses comme la Convention d’Aarhus, qui établit la réglementation environnementale à un niveau mondial. Il n’a fait aucune tentative pour maîtriser le pouvoir judiciaire sur l’énergie ; et il a déjà consenti à une révision judiciaire de la troisième piste de Heathrow — l’autre pièce maîtresse de sa stratégie de croissance. Il décentralise des pouvoirs aux mêmes autorités locales qui bloquent le développement, et renforce les maires métropolitains. Ces derniers commencent déjà à faire valoir leur pouvoir, s’opposant aux nouveaux plans de croissance pour des raisons environnementales et régionalistes. Il est très difficile d’imaginer le starmerisme, une défense étroite du privilège de la “Blob“, s’engageant réellement dans l’exercice soutenu et de longue durée des pouvoirs exécutifs qui seraient nécessaires pour faire réussir le Corridor.

Pour tous les discours sur la prise en charge des « bloqueurs », il y a déjà des signes de recul. Reeves a refusé de relancer l’autoroute Oxford-Cambridge, qui avait échoué en raison de l’opposition locale en 2021, malgré le fait que 81 % des marchandises au Royaume-Uni sont transportées par la route.

Starmer, donc, est dans une impasse. Il doit réaliser une croissance, mais il ne peut le faire que par un revival des pouvoirs exécutifs — exactement ce que le starmerisme était censé éviter. Une nouvelle Silicon Valley est certainement réalisable, mais cela exige un acte de fratricide entre parties prenantes que Starmer ne s’engagera jamais à réaliser. Un Microsoft britannique devra attendre. Le starmerisme force les gens à choisir entre la croissance économique et les institutions libérales d’après-guerre. Cela n’aimera pas leur réponse.