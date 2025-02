Il n’y a plus de doute que l’Europe et l’Amérique prennent des chemins différents. La mort de la relation transatlantique a été annoncée de nombreuses fois, mais lors de la Conférence de sécurité de Munich ce week-end, elle a enfin pris fin.

Le grand divorce américano-européen s’est déroulé dans trois domaines : l’Ukraine, la liberté d’expression et le commerce. La semaine dernière, Donald Trump a surpris les Européens avec son annonce de pourparlers de paix avec Vladimir Poutine. (Il avait dit qu’il le ferait pendant sa campagne électorale, mais les dirigeants européens ne prêtaient clairement pas attention.) Keith Kellogg, l’envoyé spécial de Trump pour l’Ukraine, a dit aux Européens samedi qu’ils ne seraient pas inclus dans les négociations de paix de haut niveau.

Les dirigeants européens sont consternés. Certains d’entre eux, y compris Keir Starmer, continuaient de promouvoir l’idée d’une future adhésion de l’Ukraine à l’OTAN lorsque Trump a annoncé que l’Ukraine ne deviendrait pas membre de l’OTAN. Trump a déclaré que, du point de vue russe, c’était la perspective de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN qui avait déclenché la guerre — une version des événements avec laquelle les Européens sont profondément en désaccord. Il a également conclu que l’Ukraine ne peut pas gagner la guerre (un point sur lequel je suis d’accord).

Les contours d’un accord de paix émergent : pas d’adhésion à l’OTAN pour l’Ukraine ; une frontière qui respecte la situation militaire actuelle ; une zone démilitarisée autour de la nouvelle frontière ; et, je suppose, un retour des actifs gelés de la Russie, et un assouplissement progressif des sanctions. Trump veut même que la Russie revienne dans le G7.

Cela a laissé les Européens furieux. Les médias européens, ainsi que de nombreux universitaires, maintiennent le récit de plus en plus peu plausible selon lequel l’Ukraine ne peut gagner la guerre que si l’Occident maintient son soutien. Mais c’est ainsi que les gens parlent sans être impliqués. Robert Skidelsky, l’historien économique britannique, a récemment souligné l’uniformité des opinions pro-guerre dans les médias britanniques. Les partisans inconditionnels de l’Ukraine au sein des médias britanniques, des think tanks européens et des départements d’histoire des universités américaines n’ont pas su tirer une leçon importante de l’historien militaire allemand Carl von Clausewitz : ne partez pas en guerre à moins de savoir comment la terminer. Pour les Européens, la guerre est un sport de spectateur. Leur soutien à l’Ukraine était tout au sujet des principes et des promesses ; il n’y avait pas de planification stratégique, pas de plan de fin, pas d’accord sur des résultats de second choix, pas de planification concrète pour des scénarios post-guerre.

La guerre en Ukraine doit prendre fin car l’Ukraine a perdu. C’est aussi simple que cela. La Russie a basculé vers une économie de guerre et surproduit l’Occident en matériel militaire et en munitions de manière significative. Il n’y a aucune chance qu’elle puisse perdre maintenant. Une victoire ukrainienne aurait nécessité que les États-Unis et l’Europe prennent des décisions politiques différentes dès le départ : un embargo total sur le pétrole et le gaz dès le premier jour, une coupure totale de toutes les banques russes des réseaux financiers internationaux, une augmentation immédiate des investissements dans l’industrie de la défense, et une volonté de faire des sacrifices. L’Ukraine avait besoin de soutiens courageux. Elle a eu des pom-pom girls à la place.

« L’Ukraine avait besoin de soutiens courageux. Elle a eu des pom-pom girls à la place. »

Ayant été relégués à la table des enfants de la diplomatie internationale, les Européens espéraient quelques mots apaisants de la part des Américains lors de la Conférence de sécurité de Munich. Au lieu de cela, ils ont reçu une réprimande de J.D. Vance, le vice-président américain. Il leur a dit que la plus grande menace pour l’Occident n’est pas la Russie ou la Chine, mais la suppression de la liberté d’expression en Europe. Vous pourriez penser que c’est un sujet étrange à soulever lors d’une conférence sur la sécurité, mais pour Vance, les deux questions sont liées.

Le vice-président a cité un certain nombre de cas scandaleux de censure étatique, le plus extrême étant l’annulation de l’élection présidentielle en Roumanie l’année dernière, après que le mauvais candidat ait gagné. La décision a été largement saluée dans l’UE, ce que je considère également comme un signe alarmant de la façon dont la censure a été normalisée dans l’Europe moderne. L’argument pour l’annulation était l’ingérence russe. Apparemment, quelqu’un avait menti sur TikTok.

Vance a ensuite répété une menace qu’il avait formulée peu après l’élection américaine : toute tentative de censurer les entreprises de médias sociaux américaines par l’UE entraînerait un désengagement des États-Unis de l’OTAN. « Je crois profondément qu’il n’y a pas de sécurité si vous avez peur des voix, des opinions et de la conscience qui guident votre propre peuple », a-t-il déclaré. « L’Europe fait face à de nombreux défis, mais la crise à laquelle ce continent est confronté en ce moment… est de notre propre fait. Si vous fuyez par peur de vos propres électeurs, il n’y a rien que l’Amérique puisse faire pour vous. »

L’Europe était à court de réponses. Ses gouvernements centristes manquent d’idées dans la lutte contre la droite. Ils craignent que la liberté d’expression incontrôlée ne se transforme en une menace existentielle pour l’intégration européenne. Après tout, l’UE n’a jamais été un projet démocratique de bas en haut, et le soutien à l’euro a été faible dès le départ. Il n’y avait, par exemple, pas de majorité en Allemagne en faveur de l’euro. Ce manque de soutien populaire est ce qui a paralysé l’UE pendant la crise de la dette souveraine.

Ce qui soutient l’UE n’est pas un mandat démocratique, mais les médias traditionnels, le monde académique et les think tanks — un ensemble d’organisations qui exercent ensemble un contrôle indirect sur ce qui est discuté et publié. Vous ne trouverez pas d’éditoriaux dans les journaux allemands en soutien à l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), malgré le fait que ce parti représente désormais environ 20 % du soutien populaire. Les nouveaux partis de droite communiquent plutôt par le biais des médias sociaux. C’est pourquoi l’UE se concentre tant sur la modération de contenu pour les médias sociaux, et c’est pourquoi nous avons vu une récente explosion d’unités de vérification des faits dans les entreprises de diffusion et les organisations médiatiques.

Mais la gauche est rarement soumise à une telle vérification des faits. Un certain nombre de membres de ce groupe ont abandonné X pour l’alternative Bluesky, qui ressemble à l’ancien Twitter. Là, à une échelle beaucoup plus petite, l’ancienne chambre d’écho fonctionne toujours. Là, les utilisateurs décrivent la présidence Trump comme un coup d’état, et pensent toujours que l’Ukraine gagne la guerre. Personne ne les interrompt — ni ne vérifie les faits.

Les Allemands croient être les champions de la liberté d’expression, mais en réalité, ils sont parmi les pires contrevenants. La seule censure que j’ai moi-même jamais expérimentée provenait d’un magazine d’information allemand bien connu.

Lorsque Vance a menacé en novembre de lier la censure des médias sociaux américains au soutien continu de l’Amérique à l’OTAN, presque personne en Europe ne l’a pris au sérieux. Vance est le genre de personnage américain que les Européens sous-estiment habituellement. C’est pourquoi son discours a été un choc. Les Allemands étaient particulièrement outrés, car Vance les a appelés à abandonner le pare-feu politique contre l’AfD. Il a pris soin de snober Olaf Scholz, le chancelier allemand, mais a rencontré la dirigeante de l’AfD, Alice Weidel, à Munich.

La BBC a décrit le discours de Vance comme « extraordinairement mal jugé ». Et pourtant, la manière intelligente pour les Britanniques et les Européens de répondre au nouveau régime américain serait de cesser d’hyperventiler et de prendre les choses en main. L’UE et le Royaume-Uni sont désormais responsables de la sécurité du continent européen — la question est de savoir s’ils peuvent se montrer à la hauteur. Ils devront trouver plus d’argent pour la défense et coordonner et regrouper leurs achats de défense de manière plus intelligente — les pays de l’UE, par exemple, ont 12 types de chars de combat, tandis que les États-Unis n’en ont qu’un.

Le problème est qu’en Europe, chaque nation a ses lignes rouges. Les Allemands ne veulent envoyer aucune troupes nulle part. Emmanuel Macron appelle déjà à ce que la défense soit financée par la dette européenne. Les Polonais rejettent une armée européenne, tandis que les Britanniques ne veulent pas recevoir d’ordres de l’UE. S’ils veulent s’en sortir, ils devront tous être pragmatiques et rapides. La dure réalité est que les gouvernements européens ont affamé leurs armées pendant des décennies, déplaçant leurs ressources vers des programmes sociaux, ce qu’ils auront maintenant du mal à inverser.

Il ne fait aucun doute que Trump jette l’Europe sous le bus. Angela Merkel l’a prédit en 2018, lorsqu’elle a prononcé un discours agité dans une tente de bière bavaroise peu après avoir rencontré Trump. Elle a alors déclaré que l’Europe devait devenir moins dépendante des États-Unis. Mais ensuite, elle n’a rien fait, comme tout le monde. Et nous y voilà, avec des dirigeants de l’UE qui se réunissent pour s’asseoir autour d’une nouvelle table. Ils sont les Norma Desmond de la géopolitique — convaincus qu’ils sont toujours les stars.