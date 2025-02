Nous savons donc maintenant. Washington est déterminé à se découpler de l’Europe et à se reconnecter avec la Russie. La position de l’Amérique a été réaffirmée hier, à Bruxelles, par le nouveau secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qui était là principalement pour discuter du conflit en Ukraine. Nous connaissions déjà les grandes lignes : l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan est « irréaliste », a-t-il déclaré, et la guerre « doit se terminer » par la diplomatie. Kyiv doit abandonner ses aspirations à récupérer les frontières d’avant 2014 — cela inclut la Crimée — et se préparer à un règlement négocié avec la Russie.

Mais le message de Hegseth allait au-delà de l’Ukraine. « Des réalités stratégiques stark empêchent les États-Unis d’Amérique de se concentrer principalement sur la sécurité de l’Europe », a-t-il poursuivi, affirmant que les forces européennes devraient assumer la responsabilité de fournir des garanties de sécurité post-conflit pour l’Ukraine, excluant explicitement l’implication des troupes américaines. Cela s’aligne avec la poussée plus large de Trump pour que les alliés de l’Otan augmentent leurs dépenses de défense. Il a précisé que ces troupes ne feraient pas partie d’une mission dirigée par l’Otan et ne seraient pas couvertes par la garantie de l’article 5 de l’alliance, soulignant le désengagement de l’Amérique des affaires de sécurité européennes.

Bien que ces déclarations n’aient pas surpris les dirigeants européens, compte tenu de la rhétorique précédente de Trump, elles ont renforcé un changement fondamental dans la politique américaine envers l’Ukraine, qui privilégie la diplomatie plutôt que l’engagement militaire continu. Bien que cela représente un départ bienvenu de la position plus conflictuelle de Biden, le chemin vers la paix reste semé d’obstacles.

Hegseth n’a pas précisé les détails d’un éventuel accord de paix entre l’Ukraine et la Russie. Mais, selon une version divulguée du plan de paix proposé par Trump, rapportée par les médias ukrainiens, les territoires saisis par la Russie seraient cédés en échange de garanties de sécurité. Kyiv serait censé renoncer aux efforts militaires et diplomatiques pour récupérer les terres perdues et reconnaître officiellement la souveraineté russe sur ces régions.

Quelles que soient la véracité de ce plan, il est clair qu’il reflète la principale condition de la Russie pour la paix — quelque chose dont Trump est pleinement conscient. La reconnaissance par son administration de cette réalité géopolitique, couplée à l’improbabilité que l’Ukraine récupère ces territoires, signale un changement important vers une diplomatie réaliste. Renforçant encore cette nouvelle approche diplomatique, Trump a annoncé sur Truth Social qu’il avait eu un appel téléphonique « long et très productif » avec le président russe Vladimir Poutine. « Nous avons convenu de travailler ensemble, très étroitement, y compris en visitant nos nations respectives… Nous commencerons par appeler le président Zelensky, d’Ukraine, pour l’informer de la conversation, ce que je vais faire tout de suite ».

Rétablir un dialogue direct entre Washington et Moscou est sans aucun doute un développement positif. Cependant, le plus grand risque à court terme est que Trump puisse tenter de faire pression sur Poutine pour un cessez-le-feu sans un cadre de paix pleinement développé. Cela est voué à l’échec.

Car Moscou, nous le savons, ne fera pas de compromis sur ses principales exigences, qui incluent le retrait complet des forces ukrainiennes de quatre régions occupées par la Russie. Nous savons par le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, que tout ultimatum de la part des États-Unis serait inefficace et que toute négociation doit reconnaître la « réalité sur le terrain ».

Un problème majeur ici est la proposition d’avoir des forces de maintien de la paix dirigées par l’Europe en Ukraine, qui est presque certaine de rencontrer une forte résistance de Moscou. Qu’elles soient affiliées à l’Otan ou non, la Russie les verrait comme une force proxy de l’Otan — un scénario inacceptable. Comme l’a dit Anatol Lieven : « Cela est tout aussi inacceptable pour le gouvernement et l’establishment russes que l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan elle-même. En effet, les Russes ne voient aucune différence essentielle entre les deux ».

Un autre facteur compliqué est que le découplage de la sécurité de l’Amérique de l’Europe — l’européanisation de l’Otan — risque également de devenir un obstacle à la paix, dans la mesure où cela, paradoxalement, encourage une position plus belliciste de la part de dirigeants européens clés.

« Moscou, nous savons, ne fera pas de compromis sur ses principales exigences. »

Au sein de l’Union européenne, une coalition pro-guerre influente a émergé, principalement menée par la Pologne, l’Estonie et la Lituanie. La nouvelle Commission européenne a placé ces pays dans des rôles clés en matière de politique étrangère et de défense, renforçant encore leur influence. Le Premier ministre polonais Donald Tusk, dans son discours inaugural en tant que président du Conseil européen, a déclaré : « Si l’Europe doit survivre, elle doit être armée ».

De même, Kaja Kallas, la Haute Représentante de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, a insisté sur le fait que l’Europe doit augmenter considérablement ses dépenses de défense en réponse au désengagement des États-Unis, tout en maintenant la position selon laquelle la Russie doit être vaincue à tout prix. Pendant ce temps, Andrius Kubilius, le nouveau Commissaire européen à la Défense, a appelé à une « approche Big Bang » pour intensifier la production de défense européenne.

Au-delà de l’UE, le Royaume-Uni est également belliqueux et double son soutien militaire à l’Ukraine. Le 16 janvier, Starmer a signé un partenariat de défense bilatéral à Kyiv, promettant 3 milliards de livres supplémentaires d’aide militaire annuelle, en plus des 12,8 milliards de livres déjà fournis. L’accord réaffirme également le soutien de la Grande-Bretagne à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN.

Le Secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a fait écho à ces sentiments mercredi, déclarant qu’il « est d’accord » avec Trump sur la nécessité de « rendre l’assistance à la sécurité à l’Ukraine équitable », mais a averti que « pour vraiment changer le cours du conflit, nous devons faire encore plus ». Ses remarques font suite à des déclarations récentes plaidant pour que l’OTAN « adopte un état d’esprit de guerre ».

Sous-jacent à cette montée en puissance militaire croissante se trouve la conviction que la Russie représente une menace existentielle pour l’Europe, malgré le fait que Moscou manque à la fois de la capacité et de l’intention d’attaquer l’OTAN. Ce qui pourrait être considéré comme une posture européenne en réponse au désengagement des États-Unis représente en réalité un obstacle significatif à la paix. Tant que les dirigeants européens continueront à escalader militairement, les chances d’une résolution diplomatique à la guerre en Ukraine diminueront.

Le véritable danger est qu’en prédisant de manière persistante une guerre inévitable avec la Russie et en s’y préparant, l’Europe pourrait finalement rendre cette guerre réelle. Face à une montée en puissance rapide des armements européens et à un sentiment anti-russe enraciné, Moscou pourrait conclure que l’attente n’est plus une option. Si les membres européens de l’OTAN continuent d’escalader les tensions, la Russie pourrait décider de frapper de manière préventive plutôt que de risquer de laisser les capacités militaires de l’OTAN atteindre un seuil critique. Même dans un scénario moins extrême, la posture de plus en plus agressive de l’Europe est fondamentalement incompatible avec une paix durable en Ukraine.

En d’autres termes, bien que le pivot de l’administration Trump loin de l’Europe et la poussée pour la diplomatie puissent sembler être un pas vers la désescalade, cela risque d’atteindre involontairement l’effet inverse. Plutôt que de restreindre les ambitions militaires de l’Europe, le désengagement des États-Unis encourage les acteurs clés de l’UE et de l’OTAN — en particulier en Europe de l’Est — à adopter une posture de plus en plus conflictuelle envers la Russie.

L’européanisation de l’OTAN, présentée comme une nécessité suite au retrait des États-Unis, a accéléré la militarisation du continent et la diabolisation de la Russie par ses dirigeants, perpétuant les conditions mêmes qui ont causé le conflit en Ukraine en premier lieu. Au lieu d’utiliser ce moment pour s’engager dans la diplomatie, les dirigeants européens considèrent le retrait des États-Unis comme une raison d’escalader militairement. En ce sens, le découplage de Washington avec l’Europe est en contradiction avec l’objectif déclaré de Trump d’atteindre la paix en Ukraine.

À moins que la direction européenne ne reconnaisse les préoccupations de sécurité de la Russie, les perspectives d’un règlement à long terme resteront sombres — et le risque d’une guerre plus large continuera de planer sur le continent. Ironiquement, la tentative des États-Unis de se distancer des affaires de sécurité européennes pourrait finalement les ramener dans un conflit encore plus vaste — un conflit sur lequel ils auront beaucoup moins de contrôle.