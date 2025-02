John Ratcliffe, nommé par Trump directeur de la CIA, a récemment déclaré qu’il souhaite des agents « prêts à aller là où personne d’autre ne peut aller et à faire des choses que personne d’autre ne peut faire ». On pourrait penser que c’est une description assez simple de tout agent de renseignement qui vaut son pesant d’or, tout comme la plupart des analystes à Langley doivent vraiment être à l’aise avec les langues étrangères pour faire leur travail efficacement. Il semble certainement que Ratcliffe soit désireux d’employer uniquement les meilleurs, annonçant un plan selon lequel les agents en service recevraient un parachute doré pour quitter l’agence, touchant huit mois de salaire simplement pour avoir démissionné.

Cependant, à peine Ratcliffe avait-il ouvert la bouche qu’il faisait face à une attaque furieuse. Les amis soigneusement cultivés de la CIA dans la presse — les relations avec les médias, Hollywood inclus, sont l’exceptionnelle compétence de l’agence — ont assailli le directeur et la Maison Blanche pour une erreur dangereuse. « Il a peut-être raison de dire qu’une CIA plus mince pourrait être plus méchante », a proclamé David Ignatius dans The Washington Post. « Mais comment peut-il être sûr que les rachats ne réduisent pas plus de muscles que de graisse ? » En réalité, il faut espérer que beaucoup, très nombreux, saisiront leur chance de partir. La triste vérité, confirmée par mon travail prolongé en tant que contractant pour la CIA, sans parler des rencontres sur le terrain, est que l’agence a perdu son chemin il y a des années — et s’appuie désormais de plus en plus sur le secret pour dissimuler sa décadence.

La CIA a en effet de nombreuses personnes qui servent dans des « stations » à l’étranger. C’est un terme dramatique, car ces lieux sont en réalité des bureaux banals dans des ambassades étrangères. C’est là que les agents de la CIA travaillent lorsqu’ils sont en service à l’étranger, à la vue de tous des services de renseignement de leur pays hôte, qui peuvent les garder sous observation constante s’ils le souhaitent. Cela se produit en Chine et en Russie, bien sûr, mais aussi dans des endroits comme Athènes. Parce que la Grèce était un pays où les employés de la CIA ont été attaqués pendant la Guerre froide, les agents y sont toujours surveillés pour leur propre bien.

Il est donc évident que les agents travaillant depuis les ambassades trouvent impossible de « faire des choses que personne d’autre ne peut faire » — ou en effet très peu de choses. Dans les pays alliés, les agents de la CIA ne doivent pas être détectés, encore moins suivis, car ils sont « déclarés » à leur pays hôte. Pas que cela ait vraiment de l’importance : tout le monde sait de toute façon qui ils sont.

La CIA a une autre catégorie d’agents, qu’elle s’efforce très fort de faire passer pour la vraie chose, des personnes prêtes à faire « ce que personne d’autre ne peut faire ». Ce sont les NOCs — les « agents sous couverture non officielle » — qui ne vivent pas dans des logements diplomatiques et ne travaillent pas dans des bureaux diplomatiques. Au lieu de cela, ils vivent « à l’économie » dans des appartements et des maisons ordinaires, prétendant être des gens d’affaires, des retraités, des artistes, ou tout autre chose qui semble suffisamment inoffensive.

Cela soulève la question : pourquoi Ratcliffe se plaint-il ? En théorie, les NOCs semblent correspondre au profil d’agents de terrain dynamiques, et la CIA fait certainement de son mieux pour garder leur véritable identité secrète. Il y a quelques années, en fait, ses responsables ont fait un énorme scandale lorsque l’identité d’un NOC a été compromise au cours d’une controverse politique menant à la guerre en Irak.

Ce qui manque cependant, c’est cette ligne cruciale : « aller là où personne d’autre ne peut aller ». La vérité est que le secret le plus caché de tous les secrets de la CIA est que les NOCs ne servent que dans des pays très sûrs, peu susceptibles d’arrêter (encore moins de torturer) des agents s’ils sont détectés. Pensez à la France, à l’Italie ou à la Thaïlande : tous des endroits où les journalistes, les touristes et les tantes célibataires voyagent en toute sécurité chaque jour.

Un NOC qui a trébuché en essayant d’extorquer des secrets à un fonctionnaire du commerce — ce dernier était disposé si le NOC couchait avec lui, est devenu indigné lorsqu’elle a refusé, et l’a signalée à la sécurité locale — a fait tout ce qu’elle a fait (et a refusé de faire) dans une grande capitale européenne. Une fois le scandale révélé, elle a été rapatriée aux États-Unis sans incident. Un autre agent NOC que je connaissais était suffisamment compétent pour opérer discrètement à Varsovie, mais seulement lorsque la Pologne n’était plus un pays communiste et essayait de rejoindre l’OTAN.

Il y a eu quelques cas de citoyens américains recrutés pour visiter des pays dangereux : y compris un cas que je connais qui s’est terminé par une disparition et une mort probable. Mais cet individu particulier n’était pas un agent de la CIA formé, prêt à risquer le tout pour le pays, mais plutôt un homme âgé engagé expressément pour le travail. Remarquablement non qualifié, il n’aurait pas découvert de secrets même s’il était resté non détecté.

En d’autres termes, la CIA n’a pas de véritables agents sous couverture, de véritables agents de renseignement compétents qui peuvent entrer dans des pays étrangers discrètement, c’est-à-dire par des points d’entrée légaux mais avec une fausse identité persuasive, ou bien de manière clandestine en franchissant la frontière sans être détectés. Sans l’un ou l’autre, la CIA trouvera toujours impossible d’avoir des agents dans des pays hostiles.

« La CIA n’a pas de véritables agents sous couverture. »

Prenons l’Iran par exemple. La CIA considère la République islamique comme une zone interdite — car, depuis la prise de son ambassade en 1979, les États-Unis n’ont plus de présence diplomatique là-bas. Pour cette raison, selon la théorie, Langley n’a pas d’agents capables d’entrer dans la République islamique, de se fondre dans la population et de commencer à mener des opérations.

En réalité, ces deux choses sont tout à fait réalisables : il n’y a aucun moyen que la gendarmerie, l’armée régulière ou les Gardiens de la Révolution puissent protéger les 3 662 miles de frontières terrestres de l’Iran contre l’infiltration. Plus précisément, le Mossad entre et sort d’Iran à sa guise. En faisant entrer des agents soit clandestinement, soit discrètement, les Israéliens réalisent régulièrement des coups spectaculaires contre leur ennemi iranien. Cela inclut tout, du vol de camions chargés de documents nucléaires, à l’assassinat de scientifiques nucléaires lourdement protégés. Le Mossad a même réussi à atteindre Ismail Haniyeh, l’ancien leader du Hamas, en le faisant exploser alors qu’il séjournait dans une maison d’hôtes VIP des Gardiens de la Révolution — supposément dans une zone gouvernementale « sécurisée » à Téhéran.

On pourrait raisonnablement soutenir que les États-Unis sont suffisamment puissants pour ne pas avoir besoin de tels exploits. Pourtant, la CIA a certainement besoin d’opérer en Iran — et en Chine et en Russie — pour réaliser quelque chose de beaucoup moins dramatique que des assassinats : vérifier des « actifs ». Pour prendre un exemple théorique, imaginez un médecin d’Ispahan, recruté par la CIA lors d’une visite à Francfort. Avant de rentrer chez lui, il accepte d’envoyer des informations qu’il entend de son fils : un ingénieur nucléaire, ou peut-être un officier des Gardiens de la Révolution, en échange d’argent déposé dans une banque allemande.

Il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences de James Bond pour vérifier les références de la source. Une destination de vacances de classe mondiale, avec une architecture safavide époustouflante autour de sa vaste place principale, Ispahan attirera toujours des touristes étrangers. De même, un agent n’aurait pas besoin de beaucoup pour vérifier l’authenticité du nouvel actif. Les choses seraient aussi simples que de rendre visite au médecin dans son cabinet et de vérifier qu’il existe : les touristes ont souvent des maux d’estomac. Avec quelques questions, aucune d’elles compromettante, l’agent pourrait également s’assurer que l’homme recruté à Francfort est vraiment un médecin, et non un agent de sécurité en train de faire le guet ou simplement un escroc cherchant à gagner de l’argent rapidement.

Ceci n’est qu’une hypothèse, mais il existe des preuves claires que Langley souffre également dans le monde réel. Pendant des décennies, en effet, l’Agence a eu du mal à vérifier ses actifs : ce n’est qu’après la chute de l’Union soviétique que la CIA a réalisé que, bien que beaucoup aient sans doute existé, ils travaillaient en réalité pour les Russes, tandis que de véritables déserteurs étaient compromis par des tentatives maladroites de communication.

Il y a eu aussi des erreurs plus récentes. Après l’invasion de l’Ukraine par Poutine, l’Agence a prédit à tort que le gouvernement Zelensky ne se battrait pas sérieusement, suggérant même que les troupes russes conquérraient Kyiv en 24 heures. Cela a effrayé la Maison Blanche, qui a évacué tous les diplomates américains, ce qui a à son tour poussé 20 autres pays à faire de même. Cela aurait même pu démoraliser Zelensky au point de se rendre — si ce n’était le fait qu’il savait déjà que la CIA était incompétente.

Le défi essentiel ici est les compétences linguistiques. Même le directeur de la CIA d’Obama, célèbre pour son expertise supposée au Moyen-Orient, a apparemment eu des difficultés avec l’arabe. Malgré l’étude de la langue au Caire et un service en Arabie Saoudite, il m’a demandé de m’en tenir à l’anglais lorsque nous nous sommes rencontrés une fois. Avec un personnel comme ça, il devient évidemment beaucoup plus difficile d’interagir avec des sources à l’étranger, sans parler de survivre pendant des mois dans un territoire hostile.

La raison de cette inadéquation, il s’avère, n’est pas que les Américains soient notoirement paresseux en matière d’apprentissage des langues étrangères. Au contraire, la blessure est auto-infligée par l’Agence elle-même, quelque chose que je n’ai pas du tout compris pendant de nombreuses années, même si j’ai travaillé en étroite collaboration avec un directeur de la CIA et étais un ami proche de deux autres. La situation n’est devenue claire que lorsque mon assistant de recherche vraiment exceptionnel, qui a poursuivi une carrière splendide ailleurs dans le gouvernement, a postulé pour rejoindre l’Agence à ma suggestion.

Bien qu’il connaisse très bien deux langues difficiles, mon collègue a été rejeté très tôt dans le processus. Pourquoi ? À cause de la méthode inflexible de la CIA pour « vérifier » les candidats. Ils n’étaient pas interviewés par des opérateurs expérimentés, ni par des analystes accomplis ayant une compréhension approfondie de leur domaine. Au lieu de cela, les futurs agents doivent remplir des formulaires de sécurité fastidieux, énumérant chaque endroit où ils ont jamais vécu, ou même simplement dormi une seule nuit. Ils doivent également lister chaque personne avec laquelle ils ont jamais eu des relations — qu’il s’agisse de locataires ou de propriétaires, d’amants ou d’amis, peu importe à quel point la relation a finalement été éphémère.

Il va sans dire que le type de jeune Américain adapté à la vie en tant que NOC — ceux qui ont étudié ou vécu à l’étranger, et qui sont également à l’aise pour travailler ou flirter dans des langues étrangères — n’ont aucune chance de passer le contrôle de sécurité. Beaucoup des agents de sécurité que j’ai rencontrés semblent être des Mormons, des gens disciplinés qui renoncent à l’alcool et même au café. Les candidats nés dans l’Utah, élevés dans l’Utah, qui ont étudié dans l’Utah et épousé un conjoint de l’Utah passent facilement le processus de candidature. Mais lorsqu’ils sont chargés de travailler avec un actif à l’étranger, ils sont voués à l’échec.

Cela, bien sûr, soulève une question supplémentaire : pourquoi ? Pourquoi la CIA a-t-elle été si obsédée par la sécurité qu’elle exclut les personnes dont elle a besoin ? Une explication est qu’elle est tout simplement trop grande. Avec plus de 20 000 employés, elle emploie bien trop de personnes pour être vérifiées par des experts individuels. Au lieu de cela, elle doit s’appuyer sur des critères très stricts, appliqués par des personnes plutôt simples, pour exclure tout risque — et les candidats les plus prometteurs. Quoi qu’il en soit, il est clair que Ratcliffe a raison de faire de la place pour de nouveaux talents, qu’il s’agisse d’agents pragmatiques sur le terrain ou d’analystes perspicaces à domicile.