À ses jours de gloire, Jack Ma, le milliardaire fondateur d’Alibaba, était salué comme l’incarnation de l’innovation chinoise. Les jeunes et en ligne l’ont baptisé « Papa Ma » et rêvaient d’imiter son histoire de vie, passant de professeur d’anglais modeste à magnat autodidacte. Il était un symbole de tout ce qui pouvait être accompli dans le secteur privé émergent de la Chine.

Puis, en 2020, tout a changé. Le PDG franc a critiqué certains aspects de la politique du Parti communiste chinois lors d’un discours à Shanghai. Peu après, il a disparu de la vue du public, dans l’équivalent du XXIe siècle de la pratique de la Révolution culturelle qui consistait à envoyer des fonctionnaires à gros nez dans des fermes dans des provinces éloignées. Tout cela faisait partie de la campagne de « prospérité commune » de Xi Jinping, qui visait à freiner les pouvoirs croissants des oligarques technologiques chinois.

Mais la semaine dernière, à la surprise de beaucoup, Jack Ma est réapparu lors d’un sommet d’affaires organisé par Xi. Le voilà, applaudissant, après cinq ans d’exil. Le sommet lui-même était le premier de ce type en six ans et comprenait plus d’entrepreneurs technologiques que le précédent. Bien que la vedette du spectacle fût le fondateur de DeepSeek, Liang Wenfeng, la réapparition de Ma semblait indiquer que le froid était terminé et que le Parti était prêt à jouer à nouveau avec les oligarques. Après que Xi leur a rappelé qu’ils devaient « remplir activement leurs responsabilités sociales » et « promouvoir la prospérité commune », des rapports dans les médias officiels ont suggéré que le gouvernement souhaitait soutenir l’expansion du secteur privé.

Depuis des années, la Chine est en déclin. Depuis que la déflation orchestrée par le gouvernement dans le secteur immobilier a durement frappé les ménages, la plupart des Chinois ont restreint leurs dépenses. Cela a ralenti sa convergence rapide avec l’économie américaine, certains suggérant que le pays pourrait ne jamais rattraper son retard. Les analystes occidentaux ont tendance à conclure que l’économie chinoise est accablée par des déficiences structurelles qui pourraient l’empêcher de devenir un jour une puissance mondiale.

Mais peut-être ont-ils mal jugé les motivations du PCC, ne voyant pas que les revers peuvent ne pas résulter d’erreurs de politique mais de plans délibérés. Faire éclater la bulle immobilière — bien que cela se soit avéré douloureux, puisque l’immobilier reste le principal véhicule d’épargne des ménages chinois — faisait partie de la stratégie de Xi pour réallouer les ressources vers une croissance « de haute qualité », en particulier dans des secteurs technologiques émergents comme l’IA et les énergies renouvelables. La direction chinoise semble avoir échangé la quantité de production économique contre la qualité, avec l’idée que réorienter les ressources vers des secteurs émergents servira mieux le pays à long terme.

À en juger par l’activité récente sur les marchés, la stratégie pourrait bien fonctionner. Bien que des problèmes structurels continuent d’affecter l’économie chinoise — y compris un marché immobilier dégonflé, une consommation faible et une dépendance excessive aux exportations manufacturées — des rapports suggèrent qu’elle pourrait maintenant tourner un coin. Pendant les vacances du Nouvel An, les voyages en train et la fréquentation des salles de cinéma ont établi de nouveaux records. Et bien que les prix de l’immobilier stagnent encore bien en dessous de leurs sommets de 2020, le marché pourrait maintenant avoir touché le fond avec une activité à Shanghai commençant à se réchauffer à nouveau.

Entre-temps, les vents mondiaux pourraient désormais souffler en faveur de la Chine. Depuis la percée de DeepSeek, l’argent a commencé à sortir des États-Unis. Les Magnificent Seven, qui avaient auparavant propulsé le marché boursier américain à une part record de capitalisation totale, ont maintenant commencé à glisser, et le marché américain dans son ensemble a atteint un plateau. À la place des Magnificent Seven se trouvent les actions technologiques « Terrific Ten ” de la Chine, qui depuis le « moment Sputnik » de DeepSeek ont propulsé l’indice Hang Seng à une hausse à deux chiffres. Si cela continue, les ménages chinois pourraient bientôt sentir qu’ils peuvent enfin se permettre de desserrer les cordons de la bourse.

On peut dire que les tournants de la politique de Donald Trump renforcent involontairement l’élan de la Chine. Ayant abandonné les plans de Joe Biden pour une transition énergétique renouvelable, l’administration Trump a laissé l’un des secteurs à la croissance la plus rapide au monde aux producteurs chinois. Ses entreprises d’énergie renouvelable et de véhicules électriques (VE) étendent agressivement leurs ventes sur presque tous les marchés, en particulier dans les marchés des pays en développement à croissance rapide, et l’effet se fait déjà sentir sur leurs prix des actions.

Avec la chute des ventes, Tesla avait mis tous ses espoirs sur sa prochaine fonctionnalité de conduite automatisée. Puis, sans crier gare, le BYD chinois a introduit gratuitement sa fonctionnalité d’assistance à la conduite « l’Œil de Dieu » dans toutes ses voitures. Si la concurrence entre ces deux géants de l’automobile est un indicateur, le centre mondial du dynamisme technologique semble se déplacer. Alors que l’action de Tesla a chuté d’environ 16 % au cours du dernier mois, celle de BYD a augmenté de plus de 40 %.

Il semble que la direction chinoise essaie maintenant de naviguer dans ces vents favorables, avec la réhabilitation de Jack Ma étant un puissant symbole de sa nouvelle ouverture aux affaires, et particulièrement aux entrepreneurs technologiques. Suite au sommet de la semaine dernière, la banque centrale a annoncé qu’elle mettrait en œuvre des mesures pour faciliter l’obtention de capitaux par les entreprises chinoises. Et la Chine parle depuis des mois d’un stimulus majeur pour l’économie. Mais bien qu’il y ait eu quelques étapes timides dans cette direction, nous attendons toujours une grande annonce.

Un moment clé viendra probablement la semaine prochaine, lorsque la Chine tiendra sa réunion des « Deux Sessions ” du Congrès national du peuple et du Congrès consultatif politique du peuple chinois, au cours de laquelle le gouvernement devrait élaborer sur les mesures de stimulus qu’il a annoncées à la fin de l’année dernière. Si la direction communiste est sérieuse au sujet de soutenir les affaires, ce serait le moment évident de le faire savoir.

Alors que la Chine étend agressivement ses liens commerciaux et sa présence diplomatique dans le monde, les États-Unis relèvent le pont-levis. De manière cruciale, l’Amérique imite l’ancien modèle chinois d’une manière qui pourrait s’avérer autodestructrice. Traditionnellement, la Chine a été considérée comme moins investissable que les États-Unis parce qu’elle est dirigée par un parti qui peut réprimer les affaires à tout moment, contrairement à l’Occident libre et institutionnellement stable. Cependant, les États-Unis sont maintenant dirigés par un oligarque capricieux qui change de politique à la volée. Au moins en Chine, on peut discerner une stratégie — à savoir, la survie du régime communiste — tandis qu’aux États-Unis, il est peu clair si Trump a un véritable plan, ou s’il est entièrement motivé par des caprices et des tweets.

L’approche apparente de la Chine consistant à provoquer un ralentissement pour éliminer les activités de faible qualité et ensuite réorienter les ressources vers des secteurs dynamiques n’est guère révolutionnaire. Bien que la théorie néoclassique dominante en économie considère généralement toute baisse de la production comme un signe de mauvaise santé économique, des écoles moins orthodoxes comme les Autrichiens ont toujours vu les récessions comme nécessaires au processus de renouvellement – un moment de destruction créatrice. En fait, on pourrait soutenir que c’est précisément ce qu’Elon Musk essaie de faire avec son expérience DOGE : induire une récession en réduisant drastiquement la demande gouvernementale, dans l’espoir qu’un secteur privé plus innovant sera alors libre de compenser le manque à gagner.

Cependant, les similitudes entre les approches chinoise et américaine s’arrêtent probablement là. L’approche de Trump et Musk, qui se concentre sur la déréglementation et les réductions d’impôts, conduira probablement à une plus grande concentration de capital. Déjà, elle renforce le pouvoir des oligarques, en particulier ceux du secteur technologique. La Chine, en revanche, a rappelé à ses oligarques qui est le patron.

Dans les années soixante-dix, il y avait un débat marxiste ésotérique sur la nature de l’État dans les sociétés capitalistes. Les instrumentalistes croyaient que l’État était contrôlé par la classe capitaliste qui l’utilisait pour faire avancer ses intérêts commerciaux, tandis que les structuralistes soutenaient que l’État agissait dans le meilleur intérêt de la classe lorsqu’il avait l’autonomie relative pour mettre en œuvre des politiques qui, bien que nuisibles pour les entreprises individuelles, étaient bénéfiques pour l’économie. La Chine pourrait être l’État autonome archétypal présidant sur une économie capitaliste pastiche, tandis que les États-Unis sont désormais dirigés par des hommes d’affaires utilisant l’État comme un instrument pour faire avancer leur version du capitalisme. Quel modèle est supérieur reste à voir. Mais les investisseurs, qui étaient auparavant entièrement engagés envers l’Amérique, diversifient désormais leurs paris.