Lire la couverture médiatique de l’élection de Margaret Thatcher en tant que leader du Parti conservateur rappelle que la figure historique que nous connaissons aujourd’hui était loin d’être certaine d’émerger. « Le nouveau chef tory est juste chanceux, dit M. Enoch Powell », titrait un Times il y a 50 ans cette semaine. Powell était alors l’une des figures les plus influentes de la politique britannique, se tenant à droite du Parti conservateur, l’accusant d’abandonner ses principes sur l’Europe et l’immigration. Pendant ce temps, Thatcher était la première femme à diriger le parti tory, ayant du mal à faire entendre sa voix au-dessus du bruit.

Il est difficile de ne pas lire la couverture des premiers jours de Thatcher à son poste sans s’émerveiller des parallèles entre cette époque et aujourd’hui. Aujourd’hui, Kemi Badenoch peine à avoir un impact en tant que leader tory, étant considérée à la fois comme trop légère et trop divisive pour séduire au-delà des limites étroites de l’adhésion au Parti conservateur. Ses trois premiers mois en tant que leader ont été si peu convaincants que sa position est menacée. Pendant ce temps, à sa droite se profile la présence de Nigel Farage, l’homme dont le héros d’école était Enoch Powell.

Comme Badenoch, Thatcher a été rapidement mise de côté au début de son leadership. Le jour après son élection en tant que leader tory, en fait, le Times a averti qu’elle devait agir rapidement pour « élargir son attrait auprès de ceux qui ne sont pas conservateurs » car « à l’heure actuelle, le Parti conservateur ressemble entièrement à un parti minoritaire, et le Parti travailliste, avec tous ses conflits et ses erreurs de jugement, ressemble à un parti au pouvoir. »

Étant donné tout cela, il est tentant d’utiliser Thatcher comme preuve contre ceux comme Dominic Cummings qui ont mis de côté Badenoch en tant que « complète inutilité » qui doit être évincée de son poste « dès que possible ». Et pourtant, bien qu’il y ait certainement des leçons à tirer du passé, l’histoire est un mauvais guide pour la politique d’aujourd’hui. Les parallèles entre 1975 et aujourd’hui sont réels, mais sont bien moins importants que les différences entre cette époque et maintenant qui donnent du poids à la condamnation de Cummings concernant le leadership de Badenoch jusqu’à présent.

La différence la plus évidente entre 1975 et aujourd’hui est que la tâche électorale à laquelle fait face Badenoch est tout simplement bien plus grande que celle à laquelle faisait face Thatcher. Non seulement la majorité travailliste est bien plus importante qu’elle ne l’était alors, mais la profondeur de la crise tory est bien plus sévère. Peu importe la popularité d’Enoch Powell parmi une certaine section du pays en 1975, il ne représentait tout simplement pas une menace existentielle pour le Parti conservateur de la même manière que le fait Reform UK aujourd’hui.

La force centrale qui anime la politique britannique aujourd’hui est que Reform UK s’est désormais établi comme un parti capable de sécuriser réalistement 20 à 25 % des voix lors d’une élection générale. Ce fait change tout pour les deux partis, bien que ni l’un ni l’autre ne semble encore s’être adapté à la situation à laquelle ils font face. Les décisions que les deux partis prendront pour faire face à Reform façonneront les quatre prochaines années de la politique britannique.

Pour le Parti conservateur, Farage représente une menace existentielle. Avec Reform aussi haut dans les sondages, il est presque impossible pour les tories de gagner une élection générale. La situation est en fait pire que cela. L’une des raisons centrales pour lesquelles les gens votent tory est d’arrêter le Labour. Mais si Reform est en avance de 5 % sur les conservateurs au moment de la prochaine élection — comme c’est le cas aujourd’hui — alors les électeurs pourraient conclure que la meilleure chance d’arrêter cinq années supplémentaires de Keir Starmer sera de voter pour Farage. Le vote conservateur tomberait alors encore plus.

En 1975, Thatcher a rejeté l’idée d’inclure Enoch Powell dans son cabinet fantôme après qu’il ait quitté le Parti conservateur. En revanche, Farage est désormais simplement trop établi en tant que force politique — et les tories trop faibles — pour que Badenoch puisse convaincre de rejeter l’idée d’un certain type de pacte avec lui. L’idée que Farage ou Reform disparaîtront en tant que force politique ne semble plus même vaguement raisonnable. Tout aussi incroyable, cependant, est l’idée que les tories disparaîtront en tant que grand parti politique d’ici la prochaine élection générale. Étant donné que les deux partis sont désormais, si ce n’est indistinguables idéologiquement, alors, au moins, se chevauchent, la seule façon d’éviter de s’annuler mutuellement, garantissant un autre mandat Starmer, est de reconnaître la présence de l’autre. C’est, du moins, désormais la position non seulement de Cummings, mais d’un nombre croissant de penseurs conservateurs.

Au départ, j’étais sceptique quant aux menaces pesant sur la position de Badenoch en tant que leader tory. Mais après une semaine de conversations avec des figures de haut niveau à Westminster, je trouve maintenant difficile d’éviter la conclusion qu’il est plus probable qu’elle soit remplacée avant la prochaine élection générale — si ce n’est à un moment donné cette année. De même, il est désormais vrai que quiconque émergera en tant que leader du Parti conservateur sera contraint de négocier une forme d’arrangement avec Reform avant la prochaine élection. Les événements peuvent encore intervenir, mais à ce jour, la perspective d’un Premier ministre Robert Jenrick, soutenu par le Premier secrétaire Nigel Farage, n’est plus farfelue.

Ceux qui sont proches de Starmer ne sont certainement pas complaisants, convaincus que le « nationalisme populiste » trouvera un moyen de contester le pouvoir sous une forme ou une autre avant la prochaine élection.

Pour le Parti travailliste, la montée de Reform n’est pas existentielle de la même manière que pour les conservateurs, même si le parti de Farage menace sa position dans de nombreux sièges à travers l’Angleterre et le Pays de Galles. Encouragé par son conseiller le plus influent, Morgan McSweeney, Starmer essaie maintenant de contrer Reform en faisant une série d’annonces très médiatisées sur l’immigration et le bien-être. Le ministère de l’Intérieur a publié une série de vidéos plus tôt cette semaine montrant un migrant illégal étant arrêté puis expulsé de Grande-Bretagne. L’idée est que les électeurs, cyniques quant aux intentions du gouvernement, doivent voir des preuves que leurs préoccupations sont prises en compte.

Des tactiques similaires ont été déployées sous Tony Blair. Pourtant, comme le comprend McSweeney, le niveau de cynisme public à l’égard de la politique aujourd’hui est bien plus profond qu’il ne l’était même il y a 25 ans, lorsque Blair était à l’apogée de ses pouvoirs. Pour persuader les électeurs que le gouvernement prend l’immigration au sérieux, le Parti travailliste pourrait donc devoir aller beaucoup plus loin qu’il ne le souhaite. Le risque pour Starmer, alors, est qu’il puisse se déplacer de manière performative vers la droite mais n’obtienne peu de résultats, que ce soit pratiquement ou électoralement, tout en sapant en même temps son soutien à gauche. Il en va de même pour une multitude de questions au-delà de l’immigration et du bien-être, du Net Zéro à la fiscalité et à la réforme des services publics.

Une autre différence frappante avec la période du Nouveau Parti travailliste est que, tandis que Blair était clairement à droite de Starmer sur le plan idéologique, il avait également un agenda beaucoup plus substantiellement de gauche, des réformes constitutionnelles aux énormes augmentations des dépenses publiques supervisées par Gordon Brown. Alors que Blair penchait à droite sur des questions comme la criminalité, son chancelier dépensait des milliards pour tenter d’éradiquer la pauvreté infantile. Aujourd’hui, Starmer ressemble à un Premier ministre de gauche modéré prétendant être plus conservateur qu’il ne l’est, mais sans aucun des radicalismes « furtifs » qui ont défini le gouvernement précédent : le Nouveau Parti travailliste sans Blair ou Brown.

Le problème pour le Parti travailliste et les conservateurs est qu’ils risquent d’apprendre les mauvaises leçons de l’histoire et de se retrouver dans une position de pire des mondes, car la réalité politique d’aujourd’hui a fondamentalement changé. Badenoch, comme Thatcher en 1975, a été élue en raison de son attrait pour les bases du parti. Elle était une personne directe avec un ensemble clair de principes conservateurs. C’était du moins le discours. Pourtant, si Badenoch n’est pas prudente, elle ne deviendra que la caricature de la fin de Thatcher sans le sens politique, l’habileté et l’adaptabilité que Thatcher a montrés pour accéder au pouvoir en premier lieu.

« C’est une politicienne exceptionnellement astucieuse et une tacticienne accomplie », a écrit le commentateur haut conservateur T.E. Utley dans The Spectator en août 1986, rejetant la réputation de Thatcher en tant qu’idéologue inflexible. « Il est inconcevable que son dévouement à la doctrine puisse un jour la persuader de faire quoi que ce soit qui soit clairement politiquement suicidaire », a-t-il ajouté.

Utley avait évidemment raison. En 1975, Thatcher — l’icône eurosceptique future — était assise aux côtés de Ted Heath dans la campagne référendaire sur l’adhésion de la Grande-Bretagne au Marché commun, louant avec réserve l’homme qu’elle avait destitué en tant que leader pour être le « maître » des affaires européennes. Au cours des quatre années suivantes, elle a rassuré les électeurs en affirmant qu’elle souhaitait de bonnes relations avec les syndicats. Et puis, une fois au pouvoir, elle a ordonné à ses ministres de trouver un accord avec les mineurs lorsqu’elle a estimé qu’elle n’était pas encore assez forte pour les vaincre dans une confrontation ouverte.

En 1975, Enoch Powell se plaignait que si l’élection à la direction des conservateurs avait eu lieu six mois plus tôt, quelqu’un d’autre aurait revendiqué la couronne. Trois mois après l’élection de Badenoch, la douloureuse réalité est que s’il y avait un autre concours aujourd’hui, il est probable que ce serait Jenrick qui gagnerait, pas elle. Si elle veut survivre dans son poste encore longtemps, elle devra montrer moins de l’apparente obstination de Thatcher et plus de son habileté politique astucieuse. Et même si elle le fait, les faits sur le terrain aujourd’hui suggèrent qu’il serait « clairement politiquement suicidaire » pour elle d’entrer dans la prochaine élection sans un certain type d’accord avec Reform. Un demi-siècle est une longue période en politique. Le monde a changé de manière irrévocable, mais ni le Parti travailliste ni les conservateurs ne se sont encore adaptés suffisamment. Farage peut être l’héritier du conservatisme insurgé de Powell, mais il est maintenant bien plus dangereux pour les conservateurs de Badenoch que Powell ne l’a jamais été pour Thatcher.