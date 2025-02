Valéry Giscard d’Estaing, l’ancien président français, a inventé l’expression « privilège exorbitant » dans les années soixante. Alors ministre des Finances de la France, il faisait référence au pouvoir du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale, ce qui confère aux États-Unis leur hégémonie économique actuelle. Ce pouvoir dépasse les côtes américaines, et même celles de ses alliés les plus proches. Il n’est pas acquis par la taille, la richesse ou le succès. Il n’a rien à voir avec le leadership technologique ou la taille de son armée. Au contraire, il est directement lié au rôle du dollar dans le système financier mondial.

L’hégémonie économique consiste en votre capacité à utiliser votre pouvoir économique, votre monnaie et votre système financier pour imposer votre volonté aux autres. Essentiellement, c’est de la coercition. Toute banque qui continue à faire des affaires avec la Russie, par exemple, risque d’être coupée des marchés du dollar américain. Étant donné l’importance du dollar dans le système financier mondial, les pays n’ont d’autre choix que de se conformer aux politiques américaines. De nombreux économistes sont donc optimistes quant à l’avenir de l’hégémonie économique mondiale des États-Unis. Cependant, je ne suis pas d’accord. Je pense que la politique économique de Trump conduira à un déclin du privilège exorbitant de l’Amérique.

Ben Bernanke, l’ancien président de la Réserve fédérale, a un jour énuméré quatre services que le dollar fournit à l’économie mondiale : la stabilité de la valeur, la liquidité, la sécurité et le rôle des États-Unis en tant que prêteur de dernier recours. Bernanke lui-même a joué un rôle clé dans le soutien de l’économie mondiale pendant la crise financière mondiale, consolidant ainsi son privilège exorbitant. « La Fed a servi de fournisseur de dollars de secours pendant la crise financière en instituant des échanges de devises avec quatorze banques centrales, dont quatre dans des marchés émergents », se souvient Bernanke presque une décennie après la crise.

« Le privilège exorbitant de l’Amérique avait un coût élevé. »

Le dollar américain n’a pas assumé son rôle de principale monnaie mondiale avant la Seconde Guerre mondiale, en tant qu’ancre de Bretton Woods, le système financier créé en 1944. L’accord était que le reste du monde maintiendrait des taux de change fixes par rapport au dollar, qui lui-même était indexé sur l’or. Le système a commencé à se désintégrer dans les années soixante, et sa mort est survenue par étapes. En 1971, Richard Nixon a mis fin à la convertibilité des dollars en or. En 1973, les taux de change fixes ont été abandonnés. Bretton Woods a pris fin officiellement en 1976.

À ce moment-là, le monde est passé à des taux de change flexibles. Cela, il s’est avéré, n’a fait que renforcer l’hégémonie économique des États-Unis. Elle était basée sur un pacte faustien entre des pays qui dépendaient des exportations, comme la Chine et l’Allemagne, et des États-Unis qui étaient prêts à absorber le déficit. Donc, si, par exemple, la Chine vend plus de consoles vidéo aux États-Unis, et que l’Allemagne vend plus de voitures, ils finissent tous deux par gagner des dollars qu’ils investissent ensuite aux États-Unis. Les légendaires déficits commerciaux de l’Amérique — ceux que Trump déteste tant — sont directement liés à ces flux de dollars dans le système financier.

Ces déséquilibres commerciaux et d’épargne étaient les moteurs de la turbo-globalisation. Les macroéconomistes, et les économistes du commerce en particulier, adorent cela car cela s’accorde avec une idéologie sous-jacente qui dit que le libre-échange mondial est bénéfique pour tout le monde, toujours et partout. Mais le grand défaut est qu’il profite à certaines personnes plus qu’à d’autres. En fin de compte, les électeurs ont décidé. Ils ont voté pour Trump et pour ses politiques commerciales. Ils n’ont pas écouté les économistes. La politique a interféré.

La géopolitique a également interféré. Pendant l’ère de la mondialisation galopante, l’Allemagne s’est rendue dépendante du gaz bon marché de la Russie, des exportations vers la Chine et de la défense des États-Unis. Cette fragmentation a essentiellement détruit le modèle économique allemand, traditionnellement basé sur l’industrie, le laissant dangereusement déséquilibré et vulnérable.

Des changements encore plus vastes pourraient bientôt arriver. La première présidence de Trump nous a donné un indice que l’ère de la mondialisation unipolaire touchait à sa fin. Mais à l’époque, il n’était pas aussi concentré qu’il semble l’être maintenant. S’il réussit à éradiquer les grands déficits commerciaux bilatéraux de l’Amérique — contre le Mexique, le Canada, la Chine et l’UE — la dynamique du commerce et de la finance mondiaux pourrait changer fondamentalement. À mesure que les pays qui dépendaient tant de leur capacité à exporter vers les États-Unis devront échanger davantage entre eux, il y aura moins besoin d’utiliser le dollar pour les transactions internationales. Inévitablement, le privilège exorbitant diminuera.

Le privilège diminue également plus vous exercez ce pouvoir. Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les gouvernements des États-Unis et de l’UE ont gelé les actifs de réserve de la Russie investis là-bas. Les investisseurs étrangers commencent maintenant à se demander si leur argent investi aux États-Unis en Ukraine est toujours en sécurité. L’affirmation de Bernanke selon laquelle les dollars offraient le service de la « sécurité » et de la « liquidité » ne correspond certainement pas à l’expérience de la Russie — et elle ne gardera pas son argent en Amérique et en Europe lorsque la guerre prendra fin. Pendant ce temps, ces pays qui n’ont pas pris parti regardent les sanctions occidentales avec inquiétude. Les Chinois, par exemple, ont commencé à réduire leur exposition aux marchés américains.

La turbulence est compliquée par l’incohérence interne des politiques économiques de Trump : il veut réduire le déficit commercial, mais il veut aussi que le dollar américain reste la monnaie la plus importante. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor de Trump, est l’homme chargé de gérer ces objectifs conflictuels — probablement le travail le plus difficile de l’administration Trump en ce moment. Bessent était un investisseur brillant — l’un des cerveaux derrière le pari spectaculaire de George Soros contre la Banque d’Angleterre en 1992, qui s’est terminé par la sortie de la livre du mécanisme de taux de change européen. Mais même lui aurait du mal à atteindre les objectifs logiquement conflictuels que Trump a fixés pour sa politique économique : si l’administration réussit à réduire le déficit commercial américain, ainsi que le déficit budgétaire, et à ramener l’économie à une position plus équilibrée, cela ne mettra pas immédiatement fin au rôle du dollar en tant que principale monnaie mondiale. Ces changements prennent du temps. Mais cela mettra la balle en jeu.

Il y a un autre problème. La technologie change la finance. Le concurrent le plus probable du dollar en tant que monnaie de transaction mondiale pourrait ne pas être l’euro, le renminbi ou une autre monnaie fiduciaire. Cela pourrait être le Bitcoin. L’administration Trump s’emploie également à déréglementer l’industrie de la cryptographie parce que le Président a proclamé qu’il voulait que tous les bitcoins soient aux États-Unis. J’ai presque failli tomber de ma chaise quand il a dit cela. Le Bitcoin n’est pas comme une action ou une obligation que vous possédez. L’américaniser serait aussi futile que d’essayer de ramener l’ensemble d’Internet dans votre village.

L’incohérence des objectifs de politique économique de Trump ne passe pas inaperçue. Certains investisseurs intelligents que je connais investissent actuellement une grande partie de leur richesse dans l’or et le bitcoin. Et comme moi, ils sont sceptiques quant à savoir si l’Occident parviendra à maîtriser l’inflation. Je ne suis pas non plus sûr que Trump se soucie vraiment autant de l’inflation qu’il le prétendait pendant la campagne. Mais je crois qu’il est sérieux au sujet des tarifs. Un investisseur avisé réaliserait donc que c’est une stratégie qui serait très positive pour les investissements alternatifs tels que le Bitcoin et l’or, et très mauvaise pour les investissements qui prospèrent dans des environnements d’inflation stable et faible, comme les obligations d’État.

Comment cela va-t-il se dérouler ? Je crois que les tarifs de Trump vont arriver. Le déficit commercial américain va diminuer. Un volume croissant de commerce mondial se fera en dehors des États-Unis et l’UE se reconnectera prudemment avec la Chine. Le dollar restera la principale monnaie mondiale pendant un certain temps — certainement pendant la durée de la présidence de Trump. Mais il commencera à perdre sa domination, à quel point davantage de personnes se tourneront vers le Bitcoin. Cela sera pour le dollar ce que les médias sociaux sont pour les médias traditionnels. D’abord, cela a été ridiculisé. Puis, soudainement, cela est devenu une menace existentielle. Et ensuite, les médias traditionnels deviennent les médias hérités.

Les politiques de Trump entraîneront une érosion à long terme non pas du pouvoir mondial de l’Amérique, mais de sa capacité à utiliser la coercition économique pour amener le reste du monde à se conformer à ses priorités. Le privilège exorbitant de l’Amérique avait un prix. Le reste du monde a accepté le leadership mondial des États-Unis non par déférence mais parce que c’était une bonne affaire pour presque tout le monde. Avec Trump, cela ne sera plus le cas. Les Américains découvriront qu’ils peuvent encore mener des vies confortables sans le privilège exorbitant, mais la politique étrangère deviendra beaucoup plus difficile.