« Toujours pardonnez à vos ennemis — rien ne les agace autant », a déclaré Wilde ; mais pourtant, la dernière campagne de publicité de la star de Novara, Ash Sarkar, est un test de caractère, même pour un doux rêveur stratégiquement magnanime comme moi.

Ash Mark I — la phase du bagarreur effronté — a d’abord acquis une notoriété nationale en 2018, s’affrontant de manière impressionnante avec le fanfaron Piers Morgan en pleine forme sur GMTV, et le surprenant avec son approbation franche du communisme. Elle semblait toujours intelligente dans ses sorties pour Novara mais apparemment ne pouvait pas résister à des cibles faciles — et beaucoup étaient disponibles à l’époque. Cette version d’elle, vers 2016-2022, était très encline à dire aux Blancs d’arrêter de s’énerver à l’idée qu’ils « bénéficient de leur blancheur », ou que leur « présence signifie automatiquement la présence de racisme ». Elle aimait appeler les Brexiteurs d’âge moyen « gammon », annonçant que Sajid Javid « cuisine à 100 % avec du riz à cuire dans le sac », et se moquait de quiconque inquiet à propos des passes d’accès total aux vestiaires des infirmières et des cellules de prison pour femmes en disant que VOUS AVEZ DES TOILETTES NEUTRES EN TERMES DE GENRE DANS VOTRE MAISON !

Au moins à l’époque, elle était divertissante. Maintenant, cependant, Ash Mark II a un livre sérieux à promouvoir, dans lequel elle soutient que la politique identitaire est un cul-de-sac divisif rendant la révolution anti-capitaliste plus éloignée que jamais. Écoutez-la : la culture politique de ce pays a été endommagée par des commentateurs de gauche intéressés à utiliser les réseaux sociaux pour marchandiser les caractéristiques identitaires à la mode que la nature leur a données, engendrant rancœur au lieu de favoriser la solidarité parmi la classe ouvrière.

Pour illustrer cela, Minority Rule commence par une anecdote de 2023 que Sarkar a répétée en faisant le tour des podcasts cette semaine. Elle était à Liverpool pour The World Transformed (TWT), un festival autoproclamé de politique radicale, d’art et de culture, qui a commencé comme une branche de la conférence du Parti travailliste. Le leader d’Extinction Rebellion, Roger Hallam, était un intervenant. Dans les mots de Sarkar sur The Newsagents : « Quand on lui a demandé ce qui avait mal tourné pour la gauche ces dernières années, il regarde autour de la salle et il dit… ‘Le problème, c’est que vous êtes tous un tas de putains de connards.’ » (Dans le livre, elle dit qu’elle n’était « pas exactement ravie » de son insulte ; dans le podcast, elle a dit qu’elle trouvait cela drôle.) Il s’ensuivit un tumulte général dans la salle alors que les gens faisaient la queue pour dire comment ils avaient été frappés dans leur identité par la « colère blanche » de Hallam. Dans le livre, elle décrit une prise de conscience : « Nous avons nourri une culture profondément individualiste, où être perçu comme une victime, pouvoir revendiquer une position identitaire marginalisée, vous donne du capital social. » Dans le podcast, elle est allée plus loin : le silence des spectateurs face à l’émotion débridée des activistes était « susceptible d’encourager certains mauvais comportements ».

Il se trouve que j’ai aussi une anecdote sur le TWT. La mienne provient de l’événement qui accompagnait la conférence du parti à Brighton en 2019. Sarkar était une intervenante, tout comme Corbyn, Diane Abbott et Ed Miliband. Pendant ce temps, je devais assister à un événement informel de la frange travailliste dans la ville, organisé par un groupe de membres de l’ancienne gauche socialiste aussi engagés et consciencieux que l’on puisse imaginer. Les intervenantes avaient exprimé poliment des inquiétudes concernant les implications pratiques de dire que les hommes pouvaient être des femmes maintenant, en se concentrant particulièrement sur les effets négatifs disproportionnés pour les personnes appauvries et socialement dépossédées. Les discours lors de l’événement avaient des titres comme « Je ne suis pas votre ennemi — parlons-en ». Les participants formaient un véritable smorgasbord visuel de groupes socio-économiques et ethniques, exactement comme on pourrait penser que Sarkar et ses collègues l’apprécieraient.

Mais quelqu’un sur scène à The World Transformed avait dit au public activiste que cet événement de frange était transphobe, et qu’ils devraient aller faire leur truc. Au moment où je suis arrivé, des manifestants bloquaient la porte, hurlant « SCUM, SCUM » et « TERF, TERF » à travers des porte-voix, lançant de l’eau sur les participants et les malmenant en général. Les participants pleuraient, avaient des crises de panique, et une femme en fauteuil roulant ne pouvait pas passer à travers la foule. L’événement lui-même était à peine audible au-dessus du bruit des bottes bien cirées frappant les fenêtres. Je suppose que ce sont ce genre de « mauvais comportements » que Ash Mark II veut probablement dire, bien que je ne me souvienne pas qu’Ash Mark I les ait condamnés à l’époque.

Est-ce que je sonne amer ? C’est possible. J’ai réalisé tôt dans ce livre que je devrais recourir à l’alcool pour le traverser. En théorie, la thèse principale n’est pas si folle, bien que des personnes plus courageuses en fassent des versions depuis des années. La jeune gauche corbyniste — y compris Sarkar, évidemment — a nagé avec la vague identitaire qui déferlait à travers l’Atlantique, et non contre. Ils ont rendu la politique de la plainte individualiste et la victimisation compétitive à la mode dans une quête d’attention, tout en se faisant croire que c’était désintéressé. Les milliardaires, les politiciens centristes et les universitaires d’Oxbridge ont réalisé qu’eux aussi pouvaient se rebrander à bon marché en héros moraux grâce à quelques gestes superficiels impliquant des arcs-en-ciel et des carrés noirs sans changer quoi que ce soit de fondamental. Dans l’esprit du public de la classe ouvrière et de la petite bourgeoisie, diverses factions allant de la corbyniste à la blairiste ont commencé à se transformer en une masse hypocrite, pontifiante et aversive à la réalité. La droite a commencé à utiliser la colère publique contre les frasques de la gauche en soulignant les conséquences politiques nuisibles et les déclarations absurdes, à plusieurs reprises, pour des clics. Et nous avons maintenant une impasse inutile — tout le monde crie à propos de la superstructure et personne ne fait attention à la base.

Ce serait bien et même modérément rafraîchissant si Sarkar n’utilisait pas encore de manière intermittente exactement les mêmes vieilles tactiques de division et de domination dans son nouveau livre, même si elle soutient qu’elles devraient être abandonnées comme inutiles. Je suis sûr qu’elle pense qu’elle s’en prend à des gens comme moi de manière très satisfaisante quand elle dit que l’indignation publique sur les politiques trans est due au fait que « Piers Morgan et les féministes critiques du genre sont hostiles aux personnes trans », ou quand elle nous compare à Rupert Hess pour un point de vue que nous ne tenons pas réellement (à savoir, « la biologie est le destin »). Tout ce qu’elle fait, c’est encore plus enrage des milliers de femmes de la classe ouvrière fatiguées d’être prises pour des imbéciles, des pions jetables par des gens bruyants avec des diplômes de littérature anglaise de l’UCL. Ou elle le fera, lorsque ce passage sera extrait pour le prochain démontage viral de Piers Morgan.

De même, son principal objection maintenant à traiter les revendications sur « l’expérience vécue » et la vulnérabilité ressentie comme sacrées n’est pas que cela implique une prise de pouvoir transparently intéressée, peu importe qui le demande — cela l’est — mais que cela permet au lobby pro-Israël, en particulier, de se plaindre de l’antisémitisme et ainsi de détourner l’attention du carnage hideux à Gaza. Elle veut que nous croyions que la politique des sentiments obscurcit « ce qui se passe réellement » au Moyen-Orient — également vrai, dans toutes les directions — mais s’attend également à ce que nous ne remarquions pas quand elle passe sous silence la sauvagerie des attaques du 7 octobre avec une neutralité étudiée en une seule ligne : « Nommées Opération Al-Aqusa Flood, les attaques ont tué environ 1 200 personnes et impliqué environ 240 individus pris en otage. »

Elle est bonne pour remarquer les cadres opportunistes de la droite dans les récits sur les classes ouvrières — des chavs à nos courageux garçons patriotes, selon le contexte — mais ne peut s’empêcher de caricaturer elle-même les ennemis de la classe ouvrière. Le signalement de valeurs vides est mauvais quand elle le remarque, mais quand Lee Anderson critique les footballeurs pour avoir pris le genou, cela ne peut être qu’un indice qu’il est raciste. Keira Bell peut penser qu’elle fait campagne contre les médecins qui donnent des bloqueurs de puberté et des hormones de changement de sexe aux enfants — dans un environnement rendu incroyablement hostile par des gens comme Sarkar — mais en réalité, elle n’est qu’un pion manipulé par des forces sinistres pour se débarrasser de la notion de compétence de Gillick et ainsi saper les lois sur l’avortement. Aucune enquête équitable sur les mérites du cas de tout opposant n’est jamais proposée.

En fin de compte, donc, malgré tout le vernis sur la reconstruction de la confiance et la confrontation aux dures vérités, il y a un sentiment persistant qu’une partie essentielle de l’agenda de Sarkar est restée la même — attraper les vagues au bon moment, tout en rejetant les préoccupations de l’ennemi comme étant soit des cuirassés financés par des oligarques, soit des débris insignifiants, selon ce qui fonctionne à ce moment-là. Un triste effet secondaire de la manipulation flagrante de quelqu’un qui est pétillant et drôle en personne est que ses rares tentatives de blagues tombent à plat. Il est impossible de rire quand on se sent aussi irrité.

Encore plus triste, je ne suis pas sûr de quelle vague elle est réellement en train de surfer. Ses amis plus hardcore, les tankies, vont sûrement maintenant la dénoncer comme une divisante ; une nouvelle génération de radicaux politiquement engagés est en train de faire leur propre chose ; et les lecteurs ayant une certaine sympathie pour les opinions qu’elle caricature seront sûrement rebutés. Les Millennials vaguement de gauche pourraient acheter Minority Rule au nom de l’esthétique des étagères, mais cela ne peut pas sembler très satisfaisant compte tenu de la promesse radicale avec laquelle elle a commencé.

Pendant ce temps, la position la plus radicale de toutes continue de lui échapper. Sarkar ne semble tout simplement pas comprendre que la gauche ne va jamais gagner les votes enthousiastes de millions de personnes qui se sentent aliénées et dépouillées par l’hyper-libéralisme — y compris par son type de politique performative préféré — tant que ses représentants ne commencent pas à prendre toutes leurs priorités au sérieux. Cela inclut celles qui sont gênantes concernant les effets négatifs de l’immigration et la proximité forcée avec des hommes dangereux dans les vestiaires. Ils n’ont pas à être d’accord, mais ils doivent cesser de rire et de pointer du doigt. Tant que ceux qui parlent au nom de la gauche continuent de rabaisser les « paniques morales » de la classe ouvrière — une phrase utilisée 11 fois dans le livre, tandis que « gangs de grooming » ne semble apparemment pas figurer — la droite continuera à les attiser. Au final, il s’avère que je ne peux pas pardonner à Sarkar, peu importe à quel point cela l’agacerait. J’espère qu’elle appréciera cette rare victoire.