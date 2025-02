Le mois dernier, dans l’un de ses derniers actes en tant que directeur sortant du Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB), Rohit Chopra a proposé de restreindre les institutions financières de se séparer de clients en fonction de leurs opinions politiques ou religieuses. Si elle était adoptée, la règle aurait été la plus politiquement significative des nombreuses réformes de Rohit : après tout, les activistes de droite ont été les victimes les plus fréquentes de la débankisation.

En 2021, PayPal a bloqué GiveSendGo, un site de financement participatif évangélique, après qu’il ait aidé à collecter des fonds pour les accusés du 6 janvier. Au Canada, les camionneurs résistant aux mandats de vaccination Covid ont fait face à des interdictions similaires. De l’autre côté de l’Atlantique, Nigel Farage a été débanké. Comme Chopra m’a dit, « juste parce que quelqu’un n’est pas d’accord avec des dirigeants d’entreprise, cela ne constitue pas un motif de perte de ses droits fondamentaux ».

Chopra a également dirigé la croisade de l’équipe Biden contre les « frais indésirables » des entreprises (vous commandez un billet de concert en ligne ? Cela vous coûtera 5 $ de frais de service, plus 15 $ de frais de traitement et 3 $ de frais de commodité). Il a également cherché à effacer les dettes médicales des dossiers de crédit et à protéger la vie privée des vétérans contre les courtiers de données. L’Amérique trumpienne aurait été le principal bénéficiaire de ces mesures : des consommateurs à faible revenu avec peu ou pas de pouvoir de négociation contre Big Finance et Big Tech.

Cependant, dans les semaines précédant l’inauguration du président Trump, de puissants barons de la technologie ont exprimé leur colère contre l’agence de Chopra. Plus particulièrement, le patron de Meta, Mark Zuckerberg — qui supervisait auparavant la censure de contenu pro-Trump sur Facebook mais qui fait maintenant ami-ami — s’est plaint de la surveillance du CFPB lors de l’émission de Joe Rogan : « Nous avions le CFPB qui veillait sur nous. Je ne savais même pas ce que c’était. C’est une institution financière que Elizabeth Warren a mise en place. »

Elon Musk a été plus franc : « Supprimez le CFPB », a-t-il posté sur X le 27 novembre. Cela semble avoir fait son effet. La semaine dernière, les visiteurs du site web du CFPB ont rencontré une erreur « 404 : page non trouvée ». Musk, dont le Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE) remodèle dramatiquement le gouvernement fédéral, s’est réjoui de l’apparente disparition de l’agence avec un emoji de pierre tombale, ajoutant : « CFPB RIP ».

Samedi, Russell Vought, le directeur de l’Office de gestion et de budget de Trump, a déclaré qu’il prendrait la tête par intérim du CFPB. Cependant, étant donné le message « RIP » de Musk et le pouvoir qu’il exerce dans la nouvelle administration, l’avenir de l’agence est loin d’être certain. Les avocats du CFPB ont reçu l’ordre de se retirer de tous les procès, y compris un contestation du droit des institutions financières de débanker les Américains. « Oh, et Musk a maintenant accès à toutes ces informations confidentielles du CFPB sur ses concurrents », m’a dit un membre actuel du personnel du CFPB.

À moins d’un mile de là, à Washington, le Conseil national des relations du travail, une autre agence chargée de niveler le terrain économique, est dans un désarroi similaire. Le mois dernier, Trump a licencié Gwynne Wilcox, un membre démocrate du conseil, et Jennifer Abruzzo, son avocate générale. Bien que le licenciement d’Abruzzo n’ait pas été une surprise — Biden a fait la même chose à l’avocate générale de Trump du NLRB en prenant ses fonctions — le licenciement de Wilcox est une autre affaire.

En 1935, la Cour suprême à l’unanimité a statué que le président ne peut retirer un membre d’un conseil bipartite comme le NLRB que pour un motif valable, tel que la négligence ou la malversation. La Loi sur les relations de travail, la loi qui a créé le NLRB, exige également un préavis et un motif valable pour le retrait des membres du conseil. Wilcox n’a reçu aucun préavis, et à tous égards, elle a un dossier impeccable (que l’équipe Trump soit en désaccord avec ses opinions sur le droit du travail est sans importance).

Le retrait de Wilcox pourrait être un premier pas vers l’annulation du précédent de la haute cour qui limite le pouvoir présidentiel sur les conseils bipartites et pluri-membres, une question sur laquelle des personnes raisonnables peuvent être en désaccord. Mais cela prive également le conseil du quorum nécessaire pour maintenir les droits de négociation collective. Cela a pour effet de « créer le chaos et la perturbation et de rendre cette agence inopérante », a déclaré Wilma Liebman, qui a servi 14 ans en tant que membre du conseil sous des présidents des deux partis, les deux dernières années en tant que présidente.

Rendre la NLRB inopérante de cette manière sert les intérêts des tycoons pro-Trump, Musk en tête : même avant l’élection, il a déposé une plainte attaquant la constitutionnalité de la commission de l’ère du New Deal. Maintenant, il semble que Musk, le tsar de l’efficacité, ait réalisé ce que Musk, l’employeur, désirait depuis longtemps. A déclaré Liebman, « Le fait que ce soit Musk est flagrant ».

À moins que l’équipe Trump ne change de cap, les choix politiques ploutocratiques et intéressés deviendront impossibles à ignorer. Et les Trumpiens finiront par trahir les millions de ménages de la classe ouvrière et des syndicats qui les ont soutenus lors de l’élection de l’année dernière, cherchant une certaine rationalité en matière d’immigration et une protection économique — et non pas pour faciliter la surveillance et la débankisation par Big Finance, ou pour que Musk utilise son nouveau poste gouvernemental pour entraver les efforts d’organisation dans ses entreprises.

Jusqu’à présent, la base militante du GOP ne ressent aucun danger, seulement de la joie. (Cela, même si l’influence de Musk sur Trump est déjà devenue beaucoup moins populaire, même parmi les Républicains normaux.) Parmi les activistes et intellectuels de droite, l’humeur est à la rétribution, et TrumpElon est le poignard vengeur. Comme me l’a dit un opérateur de droite, décrivant une attitude qu’il désavoue lui-même, la pensée est : « Maintenant, ce sont nos bites qui sont dures, et nous allons te baiser dans le cul. »

C’est compréhensible. Qui à droite aurait pu vivre à travers le tumulte politique et culturel du passé récent, et ne pas ressentir une certaine version du même sentiment, même si elle est exprimée en des termes moins vulgaires ?

Du canular #Russiagate à la première destitution de Trump sur des bases très fragiles ; de la suppression par Big Tech de la théorie de la fuite de laboratoire à la censure de l’ordinateur portable de Hunter Biden ; de l’interdiction des messes catholiques et des funérailles juives pendant la pandémie (même si les manifestations de George Floyd étaient encouragées) à la modification illégale des règles électorales en Pennsylvanie en 2020 ; de la permission tacite accordée aux émeutiers de gauche mettant le feu à un palais de justice fédéral à Portland, Ore., comparée au coup de marteau tombé sur les émeutiers de droite qui ont pris d’assaut le Capitole ; et tant d’autres choses encore — les démocrates et leurs alliés dans les médias, la Silicon Valley et les forces de sécurité ont soumis l’autre moitié du pays à beaucoup de mishigas au cours de la dernière décennie.

Comme je le dis, qui à droite — ou même à la gauche non éveillée — aurait pu vivre tout cela et ne pas ressentir une envie de brûler toutes leurs œuvres ?

Cependant, la politique n’est pas seulement une question d’inimitié et de revanche, même s’il serait insensé de nier une place à ces pulsions primordiales dans les affaires des êtres humains déchus. La politique est aussi l’art de la prudence, surtout lorsqu’il s’agit d’un appareil d’État aussi vaste et complexe que le gouvernement fédéral, supervisant une société et une économie encore plus grandes et plus complexes.

Il ne devrait pas falloir les lumières d’Aristote ou de Weber pour savoir que l’État n’est pas une startup technologique. Le danger de lâcher Musk et son équipe de jeunes prodiges Groyper est que, dans leur frénésie de coupes et de destructions, ils pourraient provoquer non seulement de l’efficacité et la fin des absurdités DEI, mais aussi une dégradation négligente.

Si un processus d’approbation de médicaments est court-circuité, et que beaucoup de gens finissent par être blessés ; si des paiements d’allocations critiques sont retenus pour des personnes âgées ayant besoin de soins médicaux ; ou si une unité officielle est supprimée dont le travail était d’alerter les décideurs sur tel ou tel danger naturel ou causé par l’homme, et que quelque chose explose quelque part ; ou si… Dans l’un de ces scénarios, ce ne sera pas Musk qui se retrouvera avec le fardeau, mais les hommes politiquement responsables qui l’ont habilité. Musk insiste sur le fait qu’il est l’âme de la prudence, bien sûr, et jusqu’à présent rien de tel ne s’est produit. Mais ces choses prennent du temps à se répercuter dans un système délicat.

« La débaathification est peu susceptible de mieux fonctionner pour l’État américain qu’elle ne l’a fait pour l’Irak. »

De plus, la mentalité de coupes et de destructions représente un retour au modèle néolibéral que le trumpisme promettait de contrer. Rappelons que Trump a gagné la première fois en rejetant les orthodoxies Reagan-Bush-Romney du GOP. Il a promis de protéger l’assurance sociale, et il a même laissé entendre une option publique en matière de soins de santé. La plateforme républicaine de 2024 a réitéré sa promesse d’allocations.

Musk, quant à lui, a juré de réduire le budget fédéral de 2 trillions de dollars, soit environ un tiers des dépenses totales. Il n’y a tout simplement pas assez de dépenses absurdes — programmes finançant la recherche sur les singes transgenres ou des comédies musicales sur les racines noires de l’Irlande — pour l’amener à ce montant. Si Musk le pense vraiment, et si Trump n’est pas prêt à le freiner, alors les allocations finiront sur le billot. Un milliardaire excentrique coupant les paiements de sécurité sociale de Grand-père : le coup fatal électoral de 2026 et 2028 que les démocrates se frottent les mains d’impatience.

Et qu’en est-il de la capacité de l’État ? Trump a gagné en 2016 puis à nouveau en 2024 en promettant de restaurer le secteur manufacturier en difficulté. Les tarifs douaniers sont un outil important pour y parvenir, avec des origines dans la tradition américaine remontant à Alexander Hamilton. Mais un renouveau manufacturier nécessite également une main-d’œuvre compétente et une recherche et développement à long terme à grande échelle — des tâches qui se sont révélées trop grandes pour toute entité autre que l’État.

Aucun de cela ne vise à défendre le gaspillage ou les bureaucrates enracinés qui se sont habitués à défier la volonté du président, surtout lorsque le président appartient au Parti républicain. Mais la débaathification est peu susceptible de mieux fonctionner pour l’État américain que pour l’Irak, et la droite, en particulier, devrait se méfier des illusions de l’Année Zéro : le rêve utopique de tout recommencer à zéro, sans entrave par le passé — sans tenir compte des raisons pour lesquelles nos institutions ont pris la forme qu’elles ont.

Ce qui nous ramène à ces agences handicapées, le CFBP et le NLRB. Les deux ont émergé à la suite d’urgences de marché : l’une relativement récente, la crise financière de 2008-2009 provoquée, en partie, par les prêts hypothécaires risqués des banques et la titrisation de ces prêts ; et l’autre beaucoup plus ancienne, la Dépression, causée par une crise de la demande dans l’économie résultant à son tour d’une distribution brutalement déséquilibrée du revenu social (des travailleurs mal payés incapables d’acheter les biens qu’ils produisaient).

Détruire ces agences ne ferait rien pour résoudre les déséquilibres de pouvoir structurels qui affligent l’Amérique trumpienne et qui l’ont contrainte à voter pour lui en premier lieu. Au contraire, cela aggraverait les déséquilibres. Une réglementation telle que la règle anti-banque du CFPB est la meilleure défense contre le fait que des personnes soient arbitrairement exclues du système financier, que ce soit en raison de la croyance qu’il n’y a que deux sexes ou 107 genres. De même, la négociation collective, soutenue par le NLRB, a donné naissance à la classe moyenne américaine et à des bénédictions telles que des congés payés, une assurance santé, un revenu disponible et, oui, une certaine protection pour ce que les travailleurs pensent et disent en dehors du travail.

N’est-il pas révélateur que, par exemple, Jeff Bezos — qui, il y a trois ans, était à l’avant-garde de la colonne Black Lives Matter de l’Amérique des entreprises — ait maintenant rejoint les rangs anti-woke ? N’est-il pas évident pourquoi le patron d’Amazon, malgré sa possession d’un journal anti-Trump, The Washington Post, s’est associé à Musk pour contester l’existence de la législation fondamentale sur le travail en Amérique ? Quelqu’un croit-il que Zuckerberg a subi un changement de cœur profond concernant la censure en ligne, maintenant qu’une nouvelle administration est prête à lever les barrières contre son pouvoir au nom de la possession du woke ?

Il est indéniable que certaines parties du gouvernement fédéral sont tombées sous le charme des mêmes idéologies farfelues et impopulaires adoptées par les classes professionnelles du secteur privé. Mais l’abus ne nie pas l’utilisation appropriée de quelque chose. Et au fur et à mesure que le temps passe, il devient évident que les oligarques, et Musk en particulier, profitent de l’indignation publique justifiée contre le woke et la DEI pour imposer des changements économiques de grande envergure dont les bénéfices au-delà de leurs propres cercles sont au mieux douteux.

Le cynique pourrait répondre que l’État américain a toujours cherché la faveur des riches : mieux vaut se débarrasser des institutions intrusives du New Deal et avoir l’antagonisme de classe au grand jour. L’État successeur est là. Suivez le mouvement.

Peut-être que c’est vrai. Mais la droite populiste devrait être claire sur le fait que cela pourrait entraîner une douleur énorme pour les classes ouvrières et les classes moyennes inférieures et un auto-accaparement exaspérant par Musk & Co., dont nous n’avons pas vu l’équivalent depuis la fin du 19ème siècle. Une fois la poussière retombée, et les prochaines réformes en place, les récompenses politiques ne reviendront pas au parti et au politicien de la néo-ère dorée — il y a une raison pour laquelle Trump a dû tirer William McKinley de l’obscurité — mais au réformateur transformateur.

Si Trump lui-même veut mériter ce titre, il lui incombe d’appliquer sa devise signature à Elon Musk : Vous êtes viré.