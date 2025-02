Tout comme un méchant shakespearian, Trump semble prêt à rompre tous les liens, violer toutes les contraintes et transgresser toutes les limites. Il est un hors-la-loi en pleine débandade, déchirant des contrats et infidèle à tous ceux qui l’entourent, semblant ne reconnaître aucune restriction dans la poursuite de son intérêt personnel, qu’il s’agisse du sien ou de ce qu’il considère comme celui de sa nation. Ce qui le motive, c’est ce qui motive une hyène : l’appétit. Le mot qui le désigne, à moitié avec admiration, est « perturbateur » — à moitié avec admiration parce que nous sommes censés accueillir les choses qui sont bouleversées, si ce n’est pas réduites en petits morceaux. Pour des hordes d’Américains ayant une part de l’Ouest sauvage dans leurs gènes, la disruption est un terme positif, tout comme les États-Unis sont la seule nation anglophone à utiliser le mot « agressif » de manière approbatrice.

Les libertariens sont ceux qui ne voient que les lois et les règlements comme restrictifs. Pour eux, la vie humaine se résume à une simple opposition entre la volonté et l’énergie, qui sont en vous et indiscutablement bonnes, et les prohibitions, qui sont là dehors et sans ambiguïté mauvaises. Il se peut que nous ayons besoin de lois et de codes de conduite parce que nous sommes des créatures pécheresses, mais il vaudrait mieux que ce ne soit pas le cas, tout comme il vaudrait mieux que nous n’ayons pas besoin d’hôpitaux ou de cimetières. Les gens comme ça ne voient pas les lois comme nous aidant à prospérer. Ils négligent le fait que ne pas être agressé ou tué est une condition préalable à bien vivre, ainsi que le fait que la créativité signifie supprimer certaines capacités tout en réalisant certaines autres. Ceux qui croient qu’ils devraient réaliser un désir simplement parce qu’il leur appartient authentiquement sont connus soit comme des existentialistes, soit comme des adolescents.

Lorsque le poète William Blake a écrit qu’il vaut mieux étrangler un enfant dans son berceau que de nourrir des désirs non réalisés, il ne voulait pas dire que nous devrions agir sur tous nos instincts, mais que ces instincts que nous ne devrions pas réaliser devraient être écartés au cas où ils commenceraient à s’infecter. C’est une des raisons pour lesquelles Blake n’était pas libertarien. Une autre est qu’il rejetait une opposition simpliste entre la loi et le désir parce qu’il voyait que la loi, ou le pouvoir en général, atteint profondément en nous et façonne ce que nous voulons. Si les lois n’étaient que des éléments externes, il ne serait pas très problématique de les transgresser. C’est le fait que nous les intériorisons qui les rend si contraignantes. Les sociétés les plus stables sont celles dont les citoyens se disciplinent eux-mêmes.

« Ce qui motive Trump, c’est ce qui motive une hyène : l’appétit. »

Les éloges pour le transgresseur ont une longue histoire. Vautrin de Balzac est un banquier, un génie, un homosexuel et un maître criminel. Au fur et à mesure que le 19ème siècle se déroule, nous assistons à une fusion entre l’homme d’affaires, le criminel et l’aristocrate. Les aristocrates ressemblent aux criminels parce qu’ils ont une attitude cavalière envers les lois et les conventions. Ceux qui établissent les règles du jeu ne voient aucune raison d’y être liés. Mais ils ressemblent aussi aux criminels parce qu’il y a quelque chose de perversément séduisant dans leur désinvolture. Ils nous permettent, à nous autres timides et respectueux de la loi, de nous défouler par procuration, ce qui est une des raisons pour lesquelles Boris Johnson était si populaire. Tout le monde aime un lord, et tout le monde aime un hors-la-loi. Ces deux figures ajoutent une touche de glamour à un ordre social autrement terne. Walter Scott était un Écossais moderne et très civilisé, mais dans ses romans, il exploite le romantisme des Highlands pré-modernes, avec ses chefs héréditaires et ses batailles héroïques. Pour Thomas Carlyle et le jeune Benjamin Disraeli, l’Angleterre industrielle de la classe moyenne est un endroit terne et sans esprit, dominé par les ennuyeuses vertus bourgeoises de l’économie, de la prudence, de la diligence, de la chasteté et autres. Elle manque de verve et de panache de l’aristocratie traditionnelle ; donc si ces qualités sont au-delà de la renaissance (bien qu’il y ait une floraison tardive de celles-ci chez cet imitateur irlandais de la noblesse anglaise, Oscar Wilde), le plan est de construire une nouvelle aristocratie spirituelle à partir des capitaines d’industrie travailleurs.

Le nouveau héros, alors, est l’entrepreneur. C’est lui qui a la vision, l’énergie et l’ambition qui étaient autrefois associées à Hector ou Ulysse. En fait, il n’est pas seulement un héros mais un criminel, puisque le suprême homme d’affaires exhibe tout le comportement imprudent et hors-la-loi d’un anarchiste ou d’un trafiquant d’êtres humains. Vautrin peut être un banquier, mais il est un banquier du monde criminel parisien. Les innovateurs et les inventeurs voyagent dans des territoires inconnus où les lois existantes ne s’appliquent pas, établissant leurs propres règles au fur et à mesure. Le capitalisme, comme Marx nous le rappelle, est une force intrinsèquement transgressive, agitant, démasquant, perturbant et dissolvant perpétuellement.

C’est un paradoxe extraordinaire. L’anarchie est installée au cœur même de la société de classe moyenne, qui ne fonctionnerait pas sans elle. Ce sont les patrons qui sont les véritables subversifs. Dans un ordre social qui doit se révolutionner sans cesse ou mourir, les flics et les criminels font partie du même jeu, comme dans le roman de Joseph Conrad Le Agent secret. C’est une des raisons pour lesquelles, à la fin du XIXe siècle, les écrivains sont fascinés par des figures qui semblent combiner autorité et révolte, respectabilité bourgeoise et destructivité démoniaque. Nous sommes à l’époque de Jekyll et Hyde, Holmes et Moriarty, ou des deux personnalités opposées dans Dorian Gray de Wilde. Depuis les poètes romantiques, l’artiste lui-même est de plus en plus perçu comme un paria semi-criminel et un outsider, un ennemi de la convention bourgeoise qui méprise ses mœurs pudibondes et est maudit par une terrible malédiction. Personne n’avait jamais pensé à Shakespeare ou Milton comme des dissidents spirituels mourant de faim dans des mansardes, mais depuis Baudelaire, le stéréotype est devenu de plus en plus familier.

La fiction de Charles Dickens est intéressante à cet égard. Dans un roman précoce comme Oliver Twist, il y a deux mondes antithétiques, celui de la société polie et le monde criminel de Fagin. L’objectif du récit est de sauver Oliver de cette dernière sphère et de l’installer dans la première, une transition facilitée par le fait que, bien qu’il grandisse dans un asile, il parle un anglais standard impeccable. La question que le roman pose implicitement est laquelle de ces mondes est plus réel. La réponse formelle est le royaume de la respectabilité bourgeoise ; mais l’art de ce roman est en désaccord avec son idéologie, car il ne fait aucun doute que le repaire de Fagin, aussi illicite soit-il, a toute la vie. Personne ne prendrait un jus d’orange avec Oliver s’il pouvait avoir un whisky avec Fagin. (Il en va de même pour le Dieu de Milton et son Satan.) Tout comme l’aristocratie prodigue est plus amusante que les fonctionnaires ennuyeux et les avocats rigides, les classes inférieures les surpassent en vitalité pure. Le problème du roman de classe moyenne est comment rendre les classes moyennes attrayantes, une tâche particulièrement ingrate.

Contrastons Oliver Twist, cependant, avec le roman ultérieur de Dickens, Little Dorrit, qui se concentre sur la prison de Marshalsea. Il est assez clair que c’est ce que le roman considère comme réel, en contraste avec le monde bidimensionnel de la société victorienne polie. (Dickens a vécu un certain temps dans une prison pour débiteurs étant enfant.) Le monde social quotidien est enraciné dans le crime et l’exploitation. Merdle, le méga-homme d’affaires du roman, s’avère être un escroc ordinaire. (Son nom reflète l’association freudienne entre l’argent et merde, tout comme « Trump » est un nom typiquement dickensien, son monosyllabe grossier suggérant non seulement le fait de fanfaronner ou de se vanter mais aussi de gagner, ainsi que de fabriquer quelque chose dans le sens d’inventer des mensonges.) Dans Great Expectations, le crime s’avère être à la source de la richesse, alors que le héros découvre avec horreur que son bienfaiteur est un condamné.

S’il n’est pas difficile d’être anarchiste, c’est en partie parce qu’aucune loi ne peut être absolue. L’affirmation selon laquelle elle peut l’être — « La loi est la loi » — est une tautologie creuse. Les lois peuvent bien sûr être criminelles. Un soldat qui reçoit l’ordre de tirer sur tout un village d’innocents n’est pas seulement autorisé à désobéir, mais est obligé de le faire. Les lois ne sont pas absolues parce qu’il y a quelque chose qui est d’une certaine manière plus fondamental qu’elles, à savoir les raisons pour lesquelles nous leur obéissons. Il est également clair qu’il existe de vastes pans de la vie sociale qui ne sont pas soumis à la loi. Comme le remarque Ludwig Wittgenstein, le tennis est un jeu, et comme tous les jeux, il a des règles, mais il n’y a pas de règle sur la hauteur à laquelle vous devez faire rebondir la balle.

De plus, toutes les lois ou règles ont besoin d’interprétation. Elles ne portent pas leur signification sur leur visage. Imaginer qu’un texte quelconque puisse le faire est l’erreur du fondamentalisme chrétien. Certaines de ces interprétations sont extrêmement peu plausibles, comme lorsque Portia sauve Antonio de la mort dans Le Marchand de Venise de Shakespeare en faisant remarquer au tribunal que le contrat de Shylock lui permet de prendre une livre de chair d’Antonio mais ne dit rien sur le fait de verser son sang. C’est juste un tour bon marché de la classe dirigeante vénitienne pour sortir l’un de ses membres du pétrin légal. Portia est simplement en train de berner un Juif méprisable. Il n’est en effet pas fait mention de sang dans le contrat de Shylock, mais il n’est pas non plus fait mention de la longueur que doit avoir le couteau, ni de la manière dont Antonio doit être habillé en culottes bouffantes lorsque Shylock l’utilise contre lui. Tout le langage fonctionne par inférence et implication, accords tacites et compréhensions acquises, et le langage juridique n’échappe pas à la règle. Aucun texte ne peut énoncer toutes ses significations concevables, qui changeront de toute façon en fonction du contexte dans lequel vous le lisez.

L’entrepreneur en tant que héros, génie, transgresseur, perturbateur : un nom pour cela à notre époque est Elon Musk, mais pour tout son fétichisme du nouveau, il est le fruit d’un héritage qui remonte à longtemps. Une des raisons pour lesquelles cette tradition a réapparu aujourd’hui est les médias. Dans la société de l’écran, les politiciens et les hommes d’affaires ont besoin d’un peu du glamour et du charisme qui étaient autrefois la marque de l’aristocratie. Si, comme Trump, ils ne sont pas tout à fait à la hauteur, alors ils peuvent toujours essayer de faire un impact similaire en étant leurs selves mesquins, brutaux et à la langue bien pendue. Ce n’est pas un accident si la carrière politique du Président a commencé à la télévision. Espérons qu’elle se termine quelque part comme le Marshalsea.