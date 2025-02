Donald Trump n’a pas beaucoup d’amis politiques — mais Shinzo Abe était une exception. Le premier dirigeant mondial à rencontrer le président élu à Trump Tower, le Premier ministre japonais a entretenu une relation remarquablement chaleureuse avec son homologue américain, les deux hommes se liant autour du sumo et du golf. Shigeru Ishiba n’est pas Abe : et pas seulement parce qu’il préfère observer les trains plutôt que de jouer au golf. Lorsque Trump a remporté son second mandat en novembre, Ishiba a présenté les félicitations attendues, mais leur première rencontre en personne n’a eu lieu que vendredi dernier. Contrairement à la chaleur qu’Abe apportait toujours à de telles réunions, le premier sommet entre les alliés ressemblait davantage à une réunion d’affaires sans fioritures.

Parmi d’autres choses, les utilisateurs des réseaux sociaux japonais ont noté qu’Ishiba avait l’air plutôt mal à l’aise à côté du imposant Trump, le Premier ministre négligeant même de déboutonner sa veste de costume en s’asseyant. De telles gaffes sont plutôt courantes avec Ishiba, mais le sens de la mode était le moindre de ses soucis durant le week-end. L’élément le plus pressant à l’ordre du jour était de convaincre Trump de laisser le Japon de côté lors de son prochain tour de nouveaux tarifs douaniers. Tokyo est également mécontent de l’administration Biden qui bloque les plans de Nippon Steel d’acheter US Steel, bien que sur ce point Trump soit d’accord avec son prédécesseur à la Maison Blanche. Et si cela laisse présager des problèmes économiques à venir, cela évoque également des dynamiques turbulentes au sein du parti au pouvoir au Japon — et, peut-être, un avenir géopolitique où le Japon s’éloigne de plus en plus de son ancien partenaire américain.

À court terme, Ishiba rentrera chez lui heureux de n’avoir pas aggravé les choses pour le Japon. En faisant des éloges excessifs sur les qualités personnelles de Trump, suggérant qu’il avait été « choisi par Dieu » après avoir frôlé une balle de sniper, il a également souligné que le Japon a été le plus grand investisseur étranger direct des États-Unis au cours des cinq dernières années. Le président, pour sa part, a exprimé son amour pour le Japon, mais a rapidement noté que le déficit commercial de Washington avec Tokyo doit être réduit. Trump a également répondu par l’affirmative aux questions de la presse sur la possibilité que le Japon soit inclus parmi ses tarifs si aucune amélioration n’était constatée. Sur la question de Nippon Steel, il a déclaré que l’entreprise japonaise ne posséderait pas entièrement US Steel, mais pourrait « investir massivement » dedans.

C’étaient plus ou moins des réponses temporaires à des questions économiques complexes — des questions qui mettront sûrement à l’épreuve les relations Tokyo-DC au cours des quatre prochaines années. Il est tentant, ici, de revenir à l’exubérant Abe, et de se demander si le Japon pourrait être mieux préparé à affronter Trump 2.0 s’il n’avait pas été assassiné en 2022. Ce serait une erreur. Mis à part le fait qu’Abe avait déjà démissionné de son poste de leader du Parti libéral-démocrate (PLD) de son pays en 2020, le fait est qu’Abe et Ishiba sont deux créatures politiques très différentes. Les étrangers ont souvent l’impression erronée que, parce que le PLD est resté au pouvoir presque constamment pendant les sept dernières décennies, très peu de choses changent dans la politique japonaise. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

Bien que le PLD dirige effectivement généralement les affaires, il est divisé en plusieurs factions, chacune ayant une saveur idéologique distincte. Abe, par exemple, venait de la faction désormais disparue Seiwa Kai, qui promouvait le nationalisme japonais et était notablement conservatrice. Ishiba, cependant, a toujours été contre le factionnalisme au sein du PLD, est moins nationaliste qu’Abe, et a ses propres idées sur la manière dont la politique étrangère devrait être conduite. Alors qu’Abe était très belliciste sur des questions comme la Chine et la Corée du Nord, Ishiba croit en l’utilisation de la diplomatie pour désamorcer les problèmes de sécurité régionale. Il est un ancien ministre de la Défense, et est célèbre pour avoir une connaissance encyclopédique de la technologie militaire, mais plaide pour des mouvements prudents qui sont moins susceptibles de contrarier les voisins du Japon.

Ishiba a remporté suffisamment de voix au sein du LDP l’année dernière pour devenir le leader du parti, suite à un important scandale de fonds secrets et à la démission du Premier ministre sortant Fumio Kishida. Ayant toujours été critique envers de tels cercles, Ishiba s’est présenté comme un réformateur, tandis que certains observateurs politiques l’ont même qualifié d’idéaliste. Cela est suffisamment clair compte tenu de son soutien à des politiques irréalistes comme une version asiatique de l’Otan et le partage d’armes nucléaires avec les États-Unis. Le public japonais est manifestement peu impressionné par de telles fantaisies, ce qui lui vaut des cotes d’approbation désastreuses, le coalition LDP ayant récemment perdu sa majorité à la chambre basse du Japon pour la première fois en 15 ans.

En résumé, Ishiba est sous une pression immense pour prouver qu’il est un Premier ministre compétent. Pourtant, au-delà de ces défis intérieurs — sans parler du yen faible du Japon et de son taux de natalité infâme — sa politique étrangère idiosyncratique a également d’énormes conséquences géopolitiques. On ne sait pas combien de temps Ishiba restera Premier ministre, mais pour l’instant, Washington doit prendre au sérieux sa vision du monde distinctive, surtout en ce qui concerne la menace de la Chine. Lors de son sommet de vendredi, Ishiba a certainement émis les bons signaux, soutenant « la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan » tout en réaffirmant une fois de plus sa souveraineté sur les îles Senkaku disputées.

En pratique, cependant, ses actions récentes suggèrent que le Japon se rapproche de Pékin. Le Premier ministre a commencé à courtiser Xi Jinping à la fin de l’année dernière, déclarant lors d’un sommet au niveau des dirigeants que le Japon et la Chine ont une relation qui a « une signification au-delà de [la] dimension bilatérale ». Avant le récent voyage d’Ishiba à la Maison Blanche, par ailleurs, des hauts responsables du LDP ont rencontré le Premier ministre chinois Li Qiang à Pékin pour discuter de la levée des interdictions sur les importations de fruits de mer japonais. Cela peut sembler un différend commercial mineur. Mais avec Trump menaçant d’imposer de nouveaux tarifs sur le Japon, Ishiba pourrait se tourner vers la mer de Chine méridionale à la recherche de partenaires plus fiables. En dehors d’Abe, cela représente un ton différent de son prédécesseur immédiat Kishida, qui a été constant dans sa déclaration selon laquelle Pékin représente une menace pour les intérêts du Japon.

Trump, en revanche, a rempli son cabinet de faucons chinois. Un bon exemple est survenu la semaine dernière, lorsque le secrétaire d’État Marco Rubio s’en est pris à Pékin pour avoir exercé une influence et un contrôle « inacceptables » sur le canal de Panama. Lors de son audience de confirmation quelques semaines plus tôt, Rubio a également averti de la « relation déséquilibrée » de Washington avec la Chine, qualifiant le pays de « plus grande menace » pour les intérêts américains. Mike Waltz, conseiller à la sécurité nationale de Trump, fait écho à ces sentiments, affirmant que les États-Unis tireront parti des partenariats existants dans l’Indo-Pacifique pour freiner les intérêts chinois.

Entre Trump et Ishiba, nous voyons donc deux dirigeants chanter des airs très différents sur la République populaire. Pour la Maison Blanche, le pire scénario serait que le Japon renforce ses relations avec Pékin, ce qui pourrait entraîner de plus grands désaccords sur les questions de sécurité. Des liens économiques plus forts avec la Chine pourraient rendre Tokyo plus réticent à adopter une position agressive contre l’influence régionale du PCC, ce qui est une anathème pour les durs à Washington. Rappelons que des dizaines de milliers de soldats américains sont stationnés à travers le Japon, prêts à partir en guerre, même si Ishiba a été particulièrement sceptique quant à leur déploiement. Parmi d’autres choses, il a critiqué les suites d’un accident d’hélicoptère militaire en 2004, qui a vu la zone verrouillée par des enquêteurs américains.

Pour le moment, cependant, une rupture majeure semble peu probable. En dehors des mots chaleureux lors de ce sommet à la Maison Blanche, il y a 80 ans d’histoire à prendre en compte. Le consensus général est qu’une présence américaine robuste est nécessaire pour maintenir la sécurité nationale du Japon. Avec la Corée du Sud, en effet, le Japon est le plus important allié de l’Amérique en Asie de l’Est, et les trois pays servent de rempart contre les menaces de la Chine, de la Corée du Nord et de la Russie. De plus, malgré les opinions personnelles d’Ishiba, tout le monde dans son parti n’est pas aussi sceptique, et le premier ministre ferait face à une forte opposition intérieure s’il essayait de rompre complètement l’alliance.

À long terme, le statu quo a besoin d’être amélioré. Comme le suggère le tumulte autour de US Steel, cela commence par l’économie. Si les États-Unis peuvent réduire leur déficit commercial avec le Japon, Trump sera moins enclin à imposer de nouveaux tarifs. Le président l’a dit ce week-end, même s’il y a aussi une dimension politique marquée ici : éviter une guerre commerciale avec Washington donnerait au Japon moins de raisons de se rapprocher de la Chine, notamment dans des secteurs comme l’automobile et les semi-conducteurs. Certes, cela ne serait pas une panacée. Parce que les entreprises japonaises d’automobile, d’électronique et de banque ont encore d’importants investissements au Mexique et au Canada, les usines là-bas seraient toujours affectées par les tarifs de Trump.

Cependant, il est évident que garder Trump heureux pourrait faire des merveilles pour la liberté de mouvement d’Ishiba, notamment en matière de politique étrangère. Au-delà de sa position sur Taïwan, qui semble être une continuation largement inchangée de la solidarité américaine, le président semble désireux de relancer la diplomatie avec la Corée du Nord, quelque chose que l’administration Biden a principalement ignoré. Si un nouvel engagement se produit, le premier ministre japonais pourrait prouver sa valeur en tant qu’allié en soutenant les négociations. Ce ne serait pas facile : les enlèvements de citoyens japonais par la RPDC dans les années 70 et 80 restent, sans surprise, un sujet de controverse, les proches vieillissants des personnes enlevées étant désespérés d’obtenir une avancée. Quoi qu’il en soit, le Japon maintient certaines des sanctions les plus strictes au monde contre la Corée du Nord. Et si la dénucléarisation est impossible — comme cela semble de plus en plus être le cas — Ishiba pourrait proposer un allègement des sanctions comme moyen d’obtenir un certain contrôle des armements de Kim Jong Un.

Il y a aussi un scénario de joker. Trump a toujours considéré les troupes américaines à l’étranger comme un investissement coûteux, et pousse fortement les alliés américains à faire leur part. Ishiba, pour sa part, souhaite moins d’implication américaine dans son pays, et que Tokyo ait plus de contrôle sur sa défense nationale. Malgré leurs très différents parcours, cela pourrait s’avérer être un domaine d’accord surprenant. Ne vous attendez pas à des discussions sur le trainspotting de sitôt.