La Riviera de Rafah. Le retrait d’Ukraine. La proposition républicaine, apparemment sérieuse, de renommer le Groenland « Rouge, Blanc et Bleu ». En matière de politique étrangère seulement, les premières semaines du second mandat de Donald Trump ont été déroutantes : radicales, révolutionnaires même, brisant des décennies de politique établie d’un coup. Pourtant, écoutez les observateurs de tout le spectre politique, et tout cela pâlit par rapport à ce qui se passe à l’intérieur des frontières américaines.

Pour les partisans comme pour les détracteurs, le Département de l’Efficacité Gouvernementale promet de refondre la république. Déjà, les médias sont remplis d’histoires sordides de jeunes accédant aux systèmes de paiement archaïques du Département du Trésor américain, même si de larges pans de la bureaucratie ont déjà été privés de fonds. Étant donné que l’USAID se vantait à elle seule d’un budget annuel de 40 milliards de dollars, il est clair que le changement est en route, et cela avant même que l’entreprise d’Elon Musk ne s’attaque aux 500 milliards de dépenses gouvernementales supposément « non autorisées » par le Congrès.

Cependant, si la droite annonce la fin des bureaucrates, et que leurs opposants libéraux craignent l’ascension d’un César américain, la vérité est bien moins impressionnante. Quelle que soit la lenteur des fonctionnaires de DC, le DOGE effleure à peine la surface des dépenses gouvernementales. De plus, s’inquiéter du gaspillage, sans parler des projets fantaisistes à l’étranger, ignore le véritable problème : que la démocratie américaine est fondamentalement brisée, que le Congrès est incompétent, et qu’aucun des défis fondamentaux du pays, de l’immigration aux emplois, ne peut être résolu par sa classe épuisée d’échecs de l’ancien régime.

En termes simples, le DOGE est la tentative de Trump d’affirmer un contrôle plus large sur la manière dont le gouvernement gère ses finances. Cela va à l’encontre des normes américaines bien établies. La Constitution américaine stipule clairement que le gouvernement fédéral est censé fonctionner sur une séparation des pouvoirs : l’appropriation de l’argent est censée être la prérogative de la législature sous la forme du Congrès. C’est le Congrès qui décide sur quoi le gouvernement dépensera de l’argent, combien d’argent dépenser et quand le dépenser. Le rôle du président est simplement de gérer la mise en œuvre.

Trump et Musk soutiennent que la discrétion dont dispose le président pour mettre en œuvre les décisions du Congrès devrait inclure le droit de priver de fonds les agences gouvernementales — si, bien sûr, le président estime qu’elles ne font pas correctement leur travail. Certes, c’est l’argument que les avocats de Trump s’efforcent de faire valoir, même si leurs revendications oscillent entre manœuvres politiques acceptables et prise de pouvoir inconstitutionnelle. À peine quelques semaines après, Trump et le DOGE se retrouvent sans surprise noyés sous les défis judiciaires, les injonctions et d’autres maux juridiques. Un nombre croissant de partisans de Trump deviennent impatients, réclamant le jour où il dira simplement aux juges de se débrouiller. Comme Andrew Jackson l’a dit un jour d’un juge de la Cour suprême : « Marshall a pris sa décision, voyons maintenant s’il peut l’appliquer. »

En surface, cela ressemble à un drame très sérieux. L’homme le plus riche du monde, un milliardaire erratique et irresponsable, a été lâché sur le gouvernement fédéral — se vantant de pouvoirs indéfinis pour détruire la république. La réalité, cependant, est plutôt plus banale. Pour comprendre cela, vous devez apprécier l’ampleur de l’emprise du DOGE. Oui, il est facile de se moquer de l’USAID pour des projets tels que les 70 000 dollars dépensés pour un « musical DEI » en Irlande. Pourtant, lorsqu’on le place à côté de la taille totale du budget national, Musk mène l’équivalent administratif de fouiller pour des pièces de monnaie derrière le canapé.

Après tout, le gouvernement aujourd’hui fonctionne avec un déficit proche de 2 trillions de dollars par an. Pour financer ce déficit, il emprunte environ 10 milliards de dollars chaque jour. Il est important de réaliser ici que, bien que la plupart des pays aient une sorte de dette nationale, la taille et la trajectoire du déficit américain sont différentes. En 2000, la dette nationale était d’environ 5,7 trillions de dollars. En 2017, lorsque Trump a pris ses fonctions pour la première fois, elle était de 20 trillions. Maintenant, elle est plus de 36 trillions, mettant une pression insoutenable sur les coûts de défense et de protection sociale. Même le compte le plus généreux de ce que Musk et Trump ont accompli jusqu’à présent se résume à quelques heures de dette américaine. Et c’est s’ils peuvent tout défendre devant les tribunaux et le faire tenir — et il n’y a aucune garantie de cela.

DOGE, en résumé, est un gadget. Un contrôle significatif des dépenses du gouvernement américain ne peut pas être atteint par du jiu-jitsu bureaucratique ou des astuces légales. Pour vraiment réduire le déficit, Trump devrait soit se couronner littéralement roi et abolir la Constitution, soit aller au Congrès et les amener à faire réellement le travail que les Pères fondateurs leur ont confié. Mais Trump ne peut faire aucune de ces choses. S’il gouvernait simplement par décret, une nation polarisée exploserait en guerre civile. Pourtant, aussi sombre que cela puisse paraître, cela pourrait en réalité être plus réaliste que de faire en sorte que le Congrès affecte les fonds. De nos jours, la législature peine à adopter les mesures de financement temporaire qu’elle utilise à la place des budgets réels pour éviter les fermetures du gouvernement. La dernière fois que le Congrès a adopté tous ses projets de loi requis à temps, c’était en 1996, et au cours des 40 dernières années, il n’a réussi à compléter le processus d’affectation qu’un total de quatre fois.

Où cela laisse-t-il alors le président ? En un mot, piégé : dans un système politique qui s’effondre autour de lui. Pour prendre un exemple pratique, considérons les soi-disant « déportations massives » que Trump a promises avant les élections, ses partisans espérant qu’une fois qu’il serait en fonction, des décennies d’immigration illégale pourraient être renversées dans une orgie de raids et de détentions. Pour beaucoup de partisans de Trump, la déportation semblait presque une question de volonté : tant que vous le vouliez suffisamment fort, tout pouvait être fait.

Cependant, une fois que Trump a finalement prêté serment, il ne s’est pas passé grand-chose. L’administration a d’abord promis de publier le nombre quotidien d’arrestations et de déportations. Cependant, les gens ont vite réalisé que Trump ne faisait pas un travail beaucoup meilleur que Joe Biden, sans parler de Barack Obama. Les déportations de l’administration rencontrent un « mur » alors que les limitations de financement, d’espace dans les installations et de personnel deviennent de plus en plus aiguës. Mais l’engouement doit continuer : The Guardian a même découvert que la Maison Blanche manipulait les résultats de recherche Google pour créer l’illusion d’activité, avec de vieux communiqués de presse datés de 2025.

Finalement, l’administration a simplement cessé de parler de déportations massives. Les histoires qui sortent maintenant sont principalement mauvaises, et le monde de Trump est de retour à faire ce que le Président lui-même a attaqué Biden pour : laisser des immigrants illégaux arrêtés être libérés en raison d’un manque de capacité de détention. Cela touche au cœur du problème. Construire un centre de détention est moins un acte de volonté qu’une question de planification et de ressources. Mais le gouvernement américain n’a tout simplement pas la capacité de réaliser ces rêves de « déportations massives » à moyen terme. Cela nécessiterait des agents supplémentaires, des cellules et des avions, dont aucun n’est finalement disponible dans le pays.

« DOGE, en résumé, est un gadget. »

Il y a d’autres exemples ici, aussi, du mur à la frontière du Mexique à la relocalisation des emplois. Tous ces projets nécessitent la coopération de la législature, pour adopter des lois et affecter des fonds. Mais, encore une fois, c’est un secret de polichinelle que ce que l’administration Trump redoute le plus, c’est d’avoir à abandonner les décrets exécutifs — qui donnent l’apparence de force — et à rassembler suffisamment de voix à la Chambre et au Sénat. Quand cela se produit, le mirage de force de Trump disparaîtra.

En théorie, bien sûr, il pourrait amener le Congrès à trouver l’argent pour construire ses camps, finir le mur et ramener les usines. C’est certainement ce à quoi la législature est destinée. Mais, à ce stade, tout le monde sait que le Congrès est devenu trop brisé pour faire le travail, et ses échecs depuis 1996 ne sont que le début. D’abord, considérons la question de la polarisation. Avec des politiciens de plus en plus concentrés sur la peinture de leurs adversaires comme des méchants, travailler ensemble est devenu presque impossible. Ensuite, il y a ce déficit en pleine expansion. À ce stade, la menace d’une hyperinflation de style Weimar, ou d’un défaut du gouvernement, plane sur le Congrès comme l’épée de Damoclès, alors qu’une part croissante des revenus fédéraux est engloutie par le service de la dette. En ce moment, plus de 25 cents de chaque dollar que le gouvernement fédéral gagne vont au paiement des intérêts sur sa dette, laissant peu de place pour d’autres choses.

Ajoutez à cela une foule d’intérêts spéciaux — la santé, par exemple, utilise le lobbying et le financement de campagnes pour maintenir les dépenses de l’État élevées — et le bilan de l’Amérique reste sinistrement dans le rouge. Comme réduire le déficit, bien sûr, Trump pourrait simplement organiser un coup d’État, plaçant une couronne sur sa tête et déclarant que le mur sera financé et les usines construites. Mais, encore une fois, cela n’est pas réellement possible : la plupart de l’appareil d’État refuserait de suivre, sans parler de la réaction des citoyens ordinaires.

Combiné avec le désespoir du Congrès, l’obsession récente de Trump pour les tarifs, comme DOGE, doit donc être vue comme un signe de faiblesse. À première vue, cela semble contre-intuitif : quelqu’un qui menace constamment de détruire l’économie canadienne semble être quelqu’un ivre de pouvoir. Eh bien, compte tenu de la Constitution, Trump ne peut pas augmenter les impôts ou affecter de l’argent directement — mais ce qu’il peut faire, c’est imposer des tarifs à Ottawa, tant qu’il ment et prétend que c’est pour des raisons de sécurité nationale. C’est l’une des rares façons restantes de lever des fonds qui restent à l’homme qui prétend être le plus puissant sur terre.

Les alliés des États-Unis qui essaient de déchiffrer le message embrouillé de Trump — « Est-il en colère à propos du fentanyl ? Veut-il nous annexer ? » — réfléchissent de toute façon trop. L’Amérique est en faillite, la politique est gelée, et le système ne peut pas fonctionner comme les fondateurs l’avaient envisagé. Tout aussi frappant, la paralysie se propage à travers tout l’appareil gouvernemental. D’après toutes les indications, les républicains ont énormément de mal à élaborer même un projet de loi de dépenses temporaire sur lequel le parti puisse s’accorder. Un accord avec les démocrates, cela va sans dire, est de plus en plus inimaginable.

Tout en attendant, le déficit ne fait qu’augmenter. Même si le Congrès n’était pas un tel désordre, une crise fiscale massive approche, et Trump semble destiné à être président quand elle arrivera. Ce n’est pas exclusivement de sa faute, bien qu’il ait très peu fait pour redresser la situation durant son premier mandat à la Maison Blanche. En réalité, ces crises sont le résultat de décennies de mauvaise gestion systémique, avec des politiciens querelleurs et des intérêts particuliers profondément enracinés.

Plus inquiétant encore, nous avons déjà été ici auparavant. En 1788, la France était également en train de se noyer dans la dette, et avait aussi un exécutif désespéré essayant de corriger la spirale descendante. Tout aussi frappant, l’Ancien Régime avait également une législature trop brisée pour trouver des solutions — mais pas si brisée qu’elle ne pouvait pas passer son temps à bloquer les tentatives de réforme. Quant à aujourd’hui, les historiens futurs ne se souviendront pas des querelles autour de l’USAID : ce n’est tout simplement pas l’histoire de notre époque. Ce qui compte plutôt, c’est un système financier en ruines, une classe politique à court d’idées, et l’inévitabilité d’un moment de 1789 tôt ou tard.