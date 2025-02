Adam a vécu toute sa vie dans le centre-ville de Birmingham, passant son adolescence armé : parfois de couteaux, parfois d’armes à feu, toujours dans un gang. Et jamais particulièrement dérangé par la police. « Parce que nous vivons dans des zones pauvres, » dit-il, « la police ne fait rien. » Ils arrivent après une grosse fusillade, c’est sûr, « comme si c’était Noël, » dit Adam, avec toutes ces lumières clignotantes et cette excitation. Mais ensuite, ils repartent, laissant les criminels et leurs victimes à leur sort.

La deuxième ville d’Angleterre dépasse désormais Londres en matière de criminalité armée et violente. Les infractions liées aux armes à feu ici sont presque le double de celles de Londres. La deuxième ville d’Angleterre était autrefois l’Atelier du Monde. Mais à seulement 10 minutes en voiture de Bullring, vous trouverez les terrasses en ruine de Small Heath, où les rues sont bloquées par des matelas abandonnés et des voitures détruites. Là où autrefois les familles prospéraient au milieu de l’élégance civique victorienne, maintenant des dizaines d’entreprises illégales encombrent les rues dans des cabanes de fortune. Et des gangs rôdent. Jaffar*, propriétaire de l’une des rares entreprises légales de la région, explique que « les gens ici sont fous. Je gère une entreprise correcte et je paie les impôts que je dois. Mais si je dis quoi que ce soit sur ceux qui ne le font pas, je vais me faire attaquer physiquement. »

Rien qu’en janvier, deux hommes ont été accusés de tentative de meurtre après des attaques séparées ici, tandis qu’un autre local a été emprisonné pour avoir tiré sur quelqu’un dans un parking. Et si vous vous opposez au chaos, vous serez également ciblé. Ahmed* a été brutalement agressé par un groupe de voyous « parce que j’avais parlé de personnes dealant de la drogue dans un centre communautaire, » dit-il. « Je suppose qu’ils pensaient que j’étais sur leur dos. Ils m’ont battu à mort. »

Il y a beaucoup d’hommes prêts à faire le sale boulot. « Les gangs attirent les jeunes à travers la drogue, à travers les vêtements, à travers les voitures, » dit Adam. « Les jeunes voient que le moyen de gagner de l’argent facilement est de vendre de la drogue. » À quel point c’est facile devient vite clair, lorsque nous sommes emmenés voir des rangées de « supérettes » ouvertes toute la nuit le long de Coventry Road où la drogue est vendue ouvertement, même si leurs propriétaires portent apparemment des couteaux. « Acheter de la drogue ici, c’est comme entrer dans un magasin pour acheter de la bière, » dit Adam. « Et se procurer une arme à feu, c’est comme acheter du chocolat. Je peux en avoir une en 30 ou 40 minutes. »

La domination des gangs est tout aussi ancrée dans d’autres quartiers de Birmingham, expliquant les chiffres alarmants de la criminalité violente de la ville. Mais, selon Ahmed, la criminalité endurcie est soutenue par un désordre sous-jacent. Pour illustrer ce qu’il veut dire, il nous emmène au parc Small Heath, à quelques pas de la ville de bidonvilles près de Coventry Road. Il y a un lac ornemental et un kiosque à musique, fièrement financés par la philanthropie dans les années 1870. Maintenant, cependant, le lac est obstrué par des déchets. Des seringues usagées et des canettes vides de protoxyde d’azote — la drogue récréative désormais illégale — jonchent les pentes boueuses. Sous nos pieds, le sol est spongieux, résultat des terriers creusés par des infestations de rats incontrôlées. Le sol du kiosque à musique est parsemé de préservatifs usagés : la prostitution est répandue.

Comment, alors, comprendre l’anarchie ? L’inaction du gouvernement y est en partie responsable : c’est assez clair au niveau du conseil. S’étant effectivement déclarée faillite en 2023, l’autorité locale a été contrainte d’appliquer des coupes profondes, réduisant tout, des clubs de jeunes et des installations sportives aux services sociaux. Pourtant, plus d’austérité est également à prévoir, malgré une augmentation projetée de 17,5 % des taux de taxe d’habitation au cours des deux prochaines années.

Il est tout aussi tentant de blâmer des infractions plus graves sur le gouvernement central. La semaine dernière, la secrétaire d’État à l’Intérieur, Yvette Cooper, a déclaré qu’elle envisageait l’appel d’Idris Elba à remplacer les lames de cuisine pointues par des alternatives plus émoussées. Une suggestion risible — d’autant plus quand on considère que Shabana Mahmood, la députée locale de Small Heath, est également la secrétaire à la justice de Keir Starmer. Sans surprise, personne avec qui nous parlons ici ne pense que changer la forme des couverts ferait une grande différence, bien que beaucoup soutiennent qu’une force de police plus active pourrait être un bon premier pas. « Cela, dit Adam, pourrait empêcher les enfants qui, de nos jours, viendront chez vous et tireront, parce que la police ne les a jamais empêchés de faire quoi que ce soit auparavant. » Bien sûr, cela ne serait pas bon marché, et de plus, la police des West Midlands a vu son budget réduit et le nombre d’agents réduit de 700 depuis 2010.

Pris ensemble, la soi-disant « théorie des fenêtres brisées » semble pertinente ici. Développée par le scientifique social américain James Q. Wilson dans les années quatre-vingt, elle soutient que lorsque le désordre de bas niveau s’installe, des crimes plus graves suivront inévitablement. « Si personne n’est jamais arrêté, dit Mohammed Ashfaq, le fondateur du projet KIKIT, qui travaille depuis longtemps pour essayer de réduire l’abus de substances et la violence, les gens conduiront leurs voitures sans vignette ni assurance, et fumeront de l’herbe dans leurs voitures, conduisant sous l’influence. »

Parlez aux habitants, et vous aurez le sentiment que les tensions sociopolitiques sous-jacentes ici ont été exacerbées par des arrivées récentes de l’étranger. À Small Heath, comme dans d’autres parties du centre-ville de Birmingham, une communauté pakistanaise bien établie domine. Mais ces dernières années, ils ont été rejoints par davantage de migrants d’Afghanistan, du Yémen et de Somalie, un fait que leurs voisins ont commencé à ressentir. Mansoor et Ahmed, des hommes d’âge moyen nés de parents pakistanais à Birmingham, nous disent que ces nouveaux arrivants sont responsables d’une grande partie de l’illégalité et du chaos. Selon Mansoor, une chaîne locale de magasins de proximité notoire pour la vente de drogues est contrôlée par des membres d’un réseau tribal afghan.

En l’absence de l’État — Ashfaq dit que la police « n’a tout simplement pas assez d’agents » — les habitants s’organisent. Mohammed Zahir, un homme musclé dans la quarantaine qui possède une salle de gym de kickboxing thaï, cherche des moyens de détourner les enfants de la criminalité. « Les enfants sont comme des éponges, explique Zahir. Si ils entrent en contact avec de mauvaises choses dans la rue, ils les absorberont, surtout s’ils sentent qu’il n’y aura pas de conséquences. » Pas qu’il soit naïf, notant que certains de ses élèves les plus assidus commencent à apprendre l’autodéfense parce qu’ils ont peur des gangs : seulement pour qu’ils deviennent aussi des « terreurs » dans la rue.

Pas étonnant que les habitants cherchent des solutions politiques plus durables. Avec le Parti travailliste qui recourt à bloquer les commandes de couteaux sur Amazon, des alternatives locales apparaissent. Lors de la dernière élection, Mahmood a battu un candidat indépendant nommé Akhmed Yakoob par seulement 3 241 voix. En 2019, bien que avec des limites légèrement différentes, sa majorité était presque de 30 000. Dans le quartier voisin de Yardley, Jess Phillips est rentrée chez elle après une forte pression du Parti des travailleurs. Quant au gouvernement local, les élections de l’année dernière pour la mairie des West Midlands ont vu Yakoob obtenir presque 70 000 voix.

Après les élections générales de juillet, la plupart des rapports suggéraient que ces insurgés avaient profité du soi-disant vote de Gaza et il est indéniable, en effet, que les zones majoritairement musulmanes de Birmingham étaient mécontentes de la politique étrangère du Parti travailliste. En fin de compte, cependant, les habitants suggèrent qu’un tissu social en déliquescence était le facteur électoral décisif. « Les électeurs veulent vraiment voir le Parti travailliste améliorer les choses dans les rues des quartiers les plus pauvres », dit Ashfaq, « et ces députés pourraient avoir du mal la prochaine fois s’ils ne le font pas. » Yakoob est d’accord. « J’ai obtenu 33,2 % en mettant en avant l’échec du Parti travailliste sur les questions locales », souligne-t-il, une plateforme qui couvrait tout, des drogues à la criminalité armée.

Dans cela, il y a une leçon pour d’autres villes que Birmingham : la dégénérescence urbaine née de la faillite municipale a un prix politique.

***

*Certains noms ont été modifiés.