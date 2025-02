L’image en dit long : Marco Rubio et Sergey Lavrov, l’Amérique et la Russie, étaient assis autour d’une table en bois dur sous les lustres dégoulinants du palais de Diriyah en Arabie Saoudite, prêts à remodeler l’Eurasie pour le reste du siècle. Entre eux se trouve le prince Farhan bin Abdallah, le ministre saoudien des Affaires étrangères, et cousin du prince héritier Mohamed bin Salman (MBS). Les délégués d’Europe et d’Ukraine sont introuvables.

Le message des pourparlers de paix de Donald Trump mardi est clair : l’Arabie Saoudite est désormais le pays arabe le plus influent. Dépassant largement l’Égypte, le royaume est bien placé pour bénéficier de la nouvelle politique étrangère débridée de l’Amérique, surtout étant donné que MBS entretient des relations remarquablement étroites avec des figures au cœur même de Trumpworld. De la paix avec Israël à la sécurisation d’armes nucléaires, le second mandat de Trump pourrait transformer la politique étrangère saoudienne.

Du point de vue saoudien, la présence américaine la plus significative lors des pourparlers à Riyad n’était pas Rubio, ni même le conseiller à la sécurité nationale Mike Walz, mais plutôt Steve Witkoff. L’envoyé de Trump au Moyen-Orient, et parfois partenaire de golf, était le choix du Président pour rencontrer Poutine à Moscou la semaine dernière. Selon Trump, la rencontre a duré « très longtemps » — et ce n’est pas le seul signe de son influence.

Witkoff, comme Trump, est un magnat de l’immobilier milliardaire qui sait comment faire avancer les choses. Même avant que son patron ne soit officiellement inauguré, et alors que l’administration Biden faisait face à des blocages concernant l’accord sur les otages de Gaza, Witkoff a défié la convention (étant lui-même juif) en insistant de manière ostentatoire pour que Benjamin Netanyahu rompe le sabbat pour le rencontrer. Bien qu’il ne soit pas encore officiellement en poste, Witkoff a ensuite pris un vol pour Doha, où il a passé du temps avec l’envoyé de Biden au Moyen-Orient, Brett McGurk, qui, pour sa part, a loué la rencontre, déclarant au Washington Post qu’il s’agissait d’un « partenariat très étroit » qui s’étendait même à l’amitié.

En tant qu’envoyé de Trump dans une région notoirement instable, Witkoff fera sans aucun doute face à des obstacles redoutables. Mais dans un paysage diplomatique où des fixeurs personnels remplacent de plus en plus les professionnels du Département d’État, il est peu probable qu’il soit débordé par des fonctionnaires qui travaillent selon les règles. Et avec MBS, le leader de facto de l’Arabie Saoudite, il trouve également un partenaire profondément familier avec le monde de la diplomatie Washington-Riyad.

Trump lui-même a toujours accordé une grande importance à sa relation avec les Saoudiens. Pendant sa première présidence, en mai 2017, Riyad était la première capitale étrangère qu’il a visitée. En partie, cette préoccupation peut être comprise stratégiquement, le pays étant un énorme marché pour l’armement américain, et une clé pour soutenir Israël et les alliés du Golfe américain contre la pression de l’Iran.

Cependant, il avait aussi des amis là-bas. Lors de sa visite en mai 2017, Trump était accompagné de son gendre Jared Kushner. Ce dernier avait formé un lien personnel fort avec MBS, à ce moment-là le prince héritier adjoint du royaume. Au cours de conversations privées, et en insinuant également l’amitié de Kushner avec les Netanyahu, les deux hommes ont probablement décidé qu’ils pouvaient court-circuiter le processus diplomatique habituel et forger une paix entre Israéliens et Palestiniens — tout en débordant d’autres acteurs régionaux. Peu importe que Kushner n’ait aucune connaissance de la région, au-delà du soutien de sa famille aux ONG israéliennes soutenant les colonies juives dans les territoires palestiniens de la Cisjordanie : son amitié avec MBS le rendait influent.

Certains responsables américains croyaient que les Saoudiens et leurs alliés émiratis traitaient Kushner comme un « idiot utile » dans leurs desseins contre la République islamique. Mais Kushner et ses amis à la Maison Blanche pouvaient également voir l’avantage d’avoir un allié à la cour saoudienne à un moment d’alignement croissant, bien que non reconnu, entre Israël et les monarchies du Golfe. Comme l’a dit Martin Indyk, un ancien diplomate américain, au New York Times : « La relation entre Jared Kushner et Mohammed bin Salman constitue la fondation de la politique de Trump non seulement envers l’Arabie Saoudite mais envers la région. »

Après le meurtre choquant de Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien tué au consulat de son pays à Istanbul, la relation de Kushner avec MBS a été soumise à un examen public croissant. Les révélations sur leur « bromance » ont pris une tournure particulièrement sinistre lorsqu’il est apparu que Kushner pourrait être moins intéressé par la médiation de la paix au Moyen-Orient que par le fait de faire en sorte que les Saoudiens sauvent les finances de sa propre famille en échange de leur aide pour acquérir des armes nucléaires.

Grâce à un investissement désastreux dans une propriété à New York, avec l’adresse apocalyptique de 666 Fifth Avenue, l’entreprise que Kushner partageait avec son père Charles était en très mauvaise posture. Kushner Jr s’est tourné vers le fonds souverain qatari, mais ils l’ont rejeté. Il a été sauvé plutôt par Brookfield Asset Management, une entreprise qui possède Westinghouse Electric, une société de services nucléaires espérant vendre des réacteurs nucléaires à l’Arabie Saoudite. Riyad a toujours affirmé qu’il voulait la technologie à des fins civiles, tout en insistant sur le fait de produire son propre combustible nucléaire, plutôt que de l’acheter à moindre coût à l’étranger.

Peu après avoir été repoussé par les Qataris, et dans son rôle de conseiller principal en politique étrangère de Trump, Kushner a fourni un soutien américain crucial pour une attaque diplomatique contre le Qatar. Après une longue période de tensions, le Qatar étant perçu comme beaucoup plus amical envers les Frères musulmans et l’Iran, avec lequel il partage le plus grand champ de gaz naturel au monde, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU) ont finalement bloqué le pays. Selon des rapports médiatiques de l’époque, Kushner a joué un rôle déterminant dans le sabotage des efforts de l’ancien secrétaire d’État Rex Tillerson — un homme du pétrole chevronné familier avec la région — pour mettre fin à l’impasse. Assez rapidement, Tillerson lui-même a été écarté, renvoyé de manière péremptoire par Trump en mars 2018.

Le scandale Khashoggi a d’abord embarrassé la première administration Trump, d’autant plus que la victime était bien connue à Washington et avait des amis au Capitole. La manière dont Khashoggi est mort — il a d’abord été étranglé, puis brutalement démembré — n’a guère aidé. Pourtant, après avoir parlé au téléphone avec le roi saoudien et son prince héritier, Trump a adhéré à l’histoire selon laquelle le meurtre avait été l’œuvre d’acteurs renégats. Ici, le rôle de Kushner semble avoir été décisif. Bien que des responsables aient tenté de restreindre ses communications avec MBS, conformément aux protocoles selon lesquels les membres du Conseil de sécurité nationale doivent participer à tous les appels avec des dirigeants étrangers, les deux hommes ont continué à discuter et à échanger des messages sur WhatsApp. Avec les agences de renseignement américaines concluant que le meurtre avait peut-être été ordonné par MBS lui-même, Kushner est devenu le défenseur le plus important du prince à l’intérieur de la Maison Blanche, ce qui n’est peut-être pas surprenant lorsque le duo se tutoie.

MBS peut maintenant être assuré d’avoir un puissant ami à la Maison Blanche. Pourtant, des défis demeurent, notamment depuis les horreurs du massacre de Hamas et l’anéantissement de Gaza qui a suivi. D’un point de vue personnel, le prince héritier a déclaré qu’il n’avait aucun intérêt pour la « question palestinienne » — mais doit tenir compte du fait que sa jeune population s’y intéresse. Avant l’attaque de Hamas, ses objectifs étaient suffisamment clairs. En échange de la « normalisation » des relations avec Israël conformément aux Accords d’Abraham, signés par les EAU et Bahreïn, les Saoudiens obtiendraient un accord de sécurité complet avec les États-Unis. Notamment, cela incluait un soutien à ses ambitions nucléaires intermittentes. L’atrocité du 7 octobre a mis fin à ce projet. Comme même Joe Biden l’a reconnu, l’une des raisons pour lesquelles Hamas a attaqué Israël était que les Saoudiens étaient sur le point de « s’asseoir avec » leurs anciens rivaux à Tel Aviv.

Sur cette question particulière, la politique étrangère de Trump pourrait encore poser des problèmes aux Saoudiens. Pensez-y de cette manière : MBS peut-il vraiment adhérer au plan fou de Trump pour prendre le contrôle de Gaza et nettoyer ethniquement sa population palestinienne, tout en maintenant qu’il doit y avoir un « chemin » irréversible vers l’État palestinien — un plan que Netanyahu a consacré toute sa carrière à saper. Il serait en effet ironique que l’amitié de Kushner avec un dirigeant du Moyen-Orient compromette ses plans avec un autre.

Il peut bien sûr y avoir une certaine marge de manœuvre ici. Sur Fox News, Steve Witkoff a suggéré que le plan de réinstallation de Trump — rejeté par la Jordanie et l’Égypte — était en réalité sa manière de commencer une nouvelle conversation : « Maintenant, vous avez les Égyptiens qui disent que nous avons un plan, les Jordaniens qui disent que nous avons un plan, et les gens s’engagent vraiment dans des discussions importantes et cohérentes… Nous sommes en fait engagés dans une conversation productive sur ce qui est le mieux pour Gaza et comment améliorer la vie des gens. » Lors d’un sommet au Caire plus tard ce mois-ci, l’Arabie saoudite, les EAU, le Qatar, l’Égypte et la Jordanie devraient présenter le plan arabe pour Gaza. Ayant proposé à Trump un investissement de 600 milliards de dollars aux États-Unis et la promesse d’une réduction des prix du pétrole, MBS ne sera pas sans levier.

Le dernier livre de Malise Ruthven, Unholy Kingdom: Religion, Corruption and Violence in Saudi Arabia (Verso), sort le 25 février.