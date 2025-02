Il est d’usage, après une atrocité, que l’attention se porte sur Prevent, l’un des piliers de la stratégie de lutte contre le terrorisme du gouvernement. Il a été soumis à un nouvel examen depuis les meurtres de Southport de l’année dernière, après qu’il a été révélé que le perpetrateur Axel Rudakubana avait été référé à trois reprises. Puis, mercredi dernier, un examen de Prevent a révélé qu’Ali Harbi Ali, le tueur radicalisé de Sir David Amess MP, avait été libéré trop rapidement d’un de ses programmes.

Prevent est devenu une marque bien couverte — et, par extension, notoire. Mais cette célébrité amène les gens à surestimer son pouvoir. Prevent, souvent décrit comme un programme de lutte contre le terrorisme mais peut-être mieux compris comme un flux de financement couvrant plusieurs programmes, est une goutte d’eau par rapport au coût des parties traditionnelles de l’infrastructure étatique dédiées à la lutte contre le terrorisme. En raison de la façon dont Prevent est structuré, il est difficile de trouver des chiffres globaux ; mais son budget pour l’ensemble de Londres serait de l’ordre de quelques millions — une fraction des 9 millions de livres que le maire de Londres a dépensés pour faire de la publicité sur l’expansion de l’Ulez.

Alors, que fait-il ? Prevent a trois objectifs : s’attaquer aux causes de la radicalisation, protéger ceux qui risquent d’être radicalisés, et réhabiliter quiconque a été radicalisé. Tout risque lié à des menaces non idéologiques, telles que des problèmes psychologiques et des obsessions violentes, devrait — en théorie — être pris en charge par des organismes comme le NHS et les services sociaux. Cependant, beaucoup finissent par passer par Prevent, tandis que des menaces spécifiques et imminentes sont gérées par la police et les services de sécurité.

Pour remplir son mandat, Prevent forme des travailleurs du secteur public — en particulier des enseignants — à identifier les signes de vulnérabilité à l’extrémisme. Toute partie à risque est ensuite référée au programme Channel, où des tentatives sont faites pour dé-radicaliser. Identifier, trier et interagir avec ces menaces potentielles nécessite un haut degré de coopération entre les agences, telles que la police, les travailleurs sociaux, les prisons, les écoles, les autorités locales, le NHS et les départements gouvernementaux. Pourtant, comme cela peut être le cas dans des systèmes complexes, les lignes de responsabilité peuvent être floues entre les agences, et des cas peuvent être manqués ou clos prématurément.

Cela aurait été un facteur qui a conduit Ali Harbi Ali à quitter Prevent trop rapidement. Des échecs ont été identifiés dans d’autres cas récents, tels qu’Usman Khan (qui a tué deux personnes près de London Bridge en 2019), Khairi Saadallah (qui a tué trois personnes à Reading en 2020), Ahmed Hassan (le poseur de bombes du tube de Parsons Green en 2017), et Rudakubana. Ayant observé le processus par lequel les gens sont référés à Channel, je soupçonne que le nombre de personnes identifiées comme potentiellement à risque par rapport aux ressources pour évaluer et trier est également un défi.

Mais même si le processus d’identification et de référence fonctionnait parfaitement, ce que Prevent essaie d’accomplir est une tâche ardue. Considérez un instant l’efficacité probable d’une initiative sans capacité à contraindre les gens à s’engager, avec des ressources limitées et des opportunités limitées d’intervenir, face à tous les facteurs qui pourraient radicaliser quelqu’un. Imaginez un paria psychologiquement troublé, pour qui la haine déguisée en croisade morale donne un sens à son existence, s’entourant de récits affirmatifs et de rêves de gloire, et puis opposez cela à une initiative volontaire dont vous auriez peut-être entendu parler par l’un de vos enseignants à l’école que vous détestez. Ce n’est guère un match équitable.

En conséquence, Prevent opère également en amont, développant des récits de contre-radicalisation et fournissant des subventions à des groupes communautaires de base pour renforcer la cohésion sociale. Cela crée des opportunités pour une intervention précoce qui pourrait aider à construire une résilience contre les forces de radicalisation, mais la stratégie comporte ses propres défis. Tout d’abord, l’argent de Prevent a trouvé son chemin vers de mauvais groupes à plus d’une occasion, finançant ceux qui, plutôt que de contrer la radicalisation, la propagaient. Deuxièmement, les gouvernements sont les plus efficaces pour façonner les perspectives lorsque leurs messages sont omniprésents et renforcés à travers tous les éléments du tissu social et culturel — comme avec « suivez la science ». En pratique, de nombreuses initiatives de Prevent auront du mal à percer le bruit.

Étant donné les défis évidents, la menace persistante et le financement limité, pourquoi les responsables politiques essaient-ils de rendre une tâche déjà ingrate encore plus difficile en élargissant les cibles de Prevent ?

En 2023, le « Rapport indépendant sur Prevent » de William Shawcross a recommandé de se recentrer sur les menaces les plus aiguës à la sécurité nationale pour maximiser l’impact, ainsi que quelques autres propositions sensées que le gouvernement a principalement acceptées. Mais, comme le note un rapport de Policy Exchange le mois dernier, un « Sprint analytique rapide » du ministère de l’Intérieur sur la politique d’extrémisme a depuis suggéré de prendre l’approche opposée. Il a proposé d’élargir la définition de l’extrémisme en la confondant avec la violence extrême et d’autres formes de préjudice à la société, tout en diluant l’accent sur les menaces idéologiques les plus pressantes. Le même sprint semblait équivaloir l’extrémisme islamiste à des idéologies plus obscures qui ne posent pas le même niveau de risque.

« Pourquoi les responsables politiques essaient-ils de rendre une tâche déjà ingrate encore plus difficile en élargissant les cibles de Prevent ? »

Peut-être que les responsables sont heureux d’élargir leur définition de l’extrémisme parce qu’ils surestiment l’efficacité de leurs politiques pour le surmonter. D’après mon expérience, beaucoup de ceux impliqués dans des programmes sociaux — et dans une moindre mesure au gouvernement — supposent que leurs efforts bien intentionnés font une différence significative. Cependant, ce n’est que rarement le cas. De nombreux programmes sociaux concernés par l’influence du comportement, lorsqu’ils sont évalués de manière rigoureuse, montrent des effets positifs faibles ou inexistants. Cela est dû au fait qu’il existe peu de tradition d’établir de manière fiable la cause et l’effet dans ce domaine. En conséquence, des hypothèses incorrectes sont faites sur ce qui influence le comportement, surtout à long terme. Un exemple souvent cité est l’intervention « Scared Straight », qui cherchait à dissuader les jeunes délinquants de la criminalité en les exposant à la vie en prison. Pendant de nombreuses années, on a supposé que cela réduisait la délinquance — jusqu’à ce qu’une évaluation appropriée conclue qu’il l’augmentait très probablement.

Une des rares évaluations robustes dans ce domaine particulier, réalisée il y a sept ans, a suggéré que seulement une petite poignée de programmes de contre-radicalisation de la société civile avaient un effet positif. Étant donné l’efficacité moyenne des programmes sociaux et la complexité de la lutte contre la radicalisation, cela n’est pas surprenant. Bien sûr, cela ne signifie pas que Prevent devrait abandonner, alors qu’il est encore capable de jouer un rôle important dans notre stratégie de lutte contre le terrorisme. Mais sans une bonne évaluation — quelque chose, soit dit en passant, qui fait défaut dans tout le gouvernement — il n’y a pas de responsabilité, et le dépassement devient une manière tentante de gonfler les rôles et les égos. Mesurer systématiquement la cause et l’effet, puis adapter ou couper les programmes qui ne fonctionnent pas exige certaines compétences techniques qui sont rares dans l’application de la loi et les domaines adjacents. Mais plus important encore, et peut-être encore plus rare, ce type d’évaluation nécessite la volonté des responsables politiques de décevoir les groupes de la société civile dont les programmes échouent.

Une évaluation rigoureuse dira aux responsables si leurs programmes ont l’effet désiré, mais le gouvernement devrait également considérer l’effet de la rhétorique. La crainte est que l’utilisation excessive par les autorités de l’étiquette « extrême droite » risque d’augmenter plutôt que de réduire le soutien à l’extrême droite réelle. L’élargissement de la fenêtre d’Overton et la normalisation d’un terme qui devrait être réservé aux véritables extrêmes risquent d’amplifier les sentiments radicaux et de saper la crédibilité de l’État à un moment où la confiance dans le gouvernement et les institutions nationales ont chuté à des niveaux historiquement bas. Dans son rapport, Shawcross a noté un déséquilibre entre la manière étroite dont l’extrémisme islamiste était défini par Prevent et l’ampleur de la définition appliquée à l’extrémisme d’extrême droite, incluant parfois des commentaires de droite mainstream sans lien avec la radicalisation. Les responsables ont même suggéré que regarder des séries comiques telles que Yes, Minister ou The Thick of It pourrait être des signaux d’alerte pour l’extrémisme d’extrême droite.

Depuis l’examen Shawcross, ces perspectives plus controversées ont peut-être été reconsidérées. Mais plus récemment, les responsables du Home Office ont proposé que les accusations de « police à deux vitesses » sont des exemples de récits d’extrême droite. Sans aucun doute, des acteurs malveillants chercheraient à capitaliser sur des griefs perçus, mais la police à deux vitesses n’est pas un mythe : un sondage YouGov l’année dernière a montré qu’une grande proportion du public perçoit une disparité dans le traitement policier de différentes causes. Les détails des cas individuels rendent les comparaisons difficiles, mais il est légitime et nécessaire, dans le cadre d’une police par consentement, que le public questionne les incohérences dans la prise de décision en matière d’application de la loi.

Cette déconnexion entre les responsables et le public sur la police à deux vitesses est un autre symptôme de la pensée de groupe qui a imprégné une grande partie des arts, de l’académie, des médias, du gouvernement et des secteurs social et caritatif ces dernières années. Elle découle d’une culture qui a fondamentalement dégradé certaines de nos institutions nationales les plus importantes.

En Grande-Bretagne, en l’absence de toute direction politique priorisant le changement culturel au sein du secteur public, les mandarins pourraient être tentés d’attendre la disparition éventuelle d’une culture qui privilégie la cohérence idéologique au détriment de l’évaluation objective, de la rigueur intellectuelle et du bon fonctionnement du service public. Mais plus cela prend du temps, plus des domaines de politique difficiles comme la lutte contre le terrorisme continueront à rencontrer des difficultés.

Prevent joue un rôle important dans la stratégie de la Grande-Bretagne contre le terrorisme. Comme dans tant d’autres domaines de la politique, nous devons le faire mieux. Il est compréhensible que l’accent du gouvernement soit mis sur l’amélioration des résultats visibles en matière de santé, de sécurité publique, d’immigration et d’économie. Pourtant, pour espérer que ses politiques réussissent, il doit également se concentrer sur ce qui est moins visible : la culture de ces institutions chargées de les mettre en œuvre.